Странные случаи в деревне В. История четвертая: "Я же говорил - молодая нужна!"

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:58

Гюльнара Просмотров: 1 008 Комментарии: 7 +17 Вчера, 18:58 by

Эта история самая фантастическая. Я прямо несколько ночей не спала, размышляя о ней. И если о чем-то подобном, описанном в первых трех историях, мне приходилось слышать или читать, то такое я слышу в первый раз.В деревне В. время от времени пропадают люди. Расположена она среди бескрайних лесов и болот, в царстве непуганых медведей, поэтому часто исчезновения эти списывали на их счет. Но бывали разные случаи. Например, пропал один мужик, охотник и рыбак. Искали, но не нашли. Подумали – или несчастный случай на охоте, или мишка. А мужик через год вернулся. Заблудился, говорит, а что с ним было – не помнит, болел, был в бреду. Продолжил жить, как раньше, охотился, рыбачил. Только характер у него кардинально изменился. Раньше обычный человек был, как все, а после своего возвращения стал нелюдимым, молчуном. Из слов только «ага» да «ну», и с людьми вообще не хотел общаться никак.А пару лет назад одна женщина сорока лет пошла собирать ягоды в ближайший сосняк, и пропала. Искали ее, и блудить-то там вроде негде, но никаких следов. Пропала в августе. В конце сентября никто ее уже не искал, а она вдруг сама из лесу вышла, да как раз из того сосняка, в котором и собиралась ягоду брать. Оборванная вся, потрепанная, изможденная, а подол платья весь изреможен. (Пусть никто не удивляется платью – в этих деревнях женщины до сих пор носят национальную одежду. В платьях, вышитых бисером (8 кило) выезжают в город, а в простых собственноручного шитья ходят по дому и в лес).Дети и муж, конечно, обрадовались – уже и не чаяли мать и жену живой увидеть. Все деревенские приступили с расспросами: где была всё это время. Она говорит – заблудилась в лесу, ходила, питалась ягодой и орехами, а потом случайно к деревне вышла. Но видно было по ней, что неправду говорит. И тогда родственницы затерроризировали ее – расскажи, где была, и всё. И она рассказала.Пришла на свою излюбленную полянку в сосняке, стала брать чернику. Вдруг откуда-то появились двое мужчин, взяли ее под руки и куда-то потащили. Она было закричала, но они приказали ей замолчать, Вели ее через лес, причем шли не по земле, а как бы летели над ней, подол ее платья задевал кусты. По пути встречались реки и ручьи, но они преодолевали их также по воздуху, низко над водой, но не касаясь ее. Звери смотрели на них. Встретилось несколько медведей, которые, увидев их, оторвались от своих дел и стали смотреть на них. Но ее провожатые говорили им: «Чего смотрите? Занимайтесь своими делами!», и те сразу отводили глаза.Быстро провожатые доставили ее в какую-то деревню, где стояли деревянные избы и по улицам ходили люди в старинной одежде. Ее завели в одну из изб. Там на лавке сидел седобородый старик. Женщину поставили перед ним. Тот глянул на нее и недовольно сказал ее провожатым:- Я вам уже сколько раз говорил – молодые нужны. Вы опять не ту привели.Те расстроились и спросили старика, мол, а чего с этой делать? Может ее того, убить?Старик рассердился еще сильнее:- Даже не думайте! Отведите ее туда, откуда взяли.Провожатые подхватили ее под руки и тем же макаром проделали обратный путь. Привели ее на ту же поляну, где взяли и строго предупредили:- Никому не рассказывай, где была. Если расскажешь – умрешь.И исчезли. А женщина пошла домой. Она считала, что проделала недолгий путь туда и обратно, максимум часа полтора, но когда вышла из сосняка, поняла, что уже поздняя осень.Вскоре после этого женщина сильно заболела. Сердобольные родственницы ухаживали за нею. У нее сильно болел живот и с калом выходили ягоды и ореховые скорлупки. В общем, ее кал был точь-в-точь похож на кал осеннего медведя. А потом она начала ходить кровью и вскоре умерла.Эта история произвела на меня особенно сильное впечатление. Я никогда ничего подобного не слышала и не читала, разве что истории про некие затерянные в тайге ретродеревни, но даже с сильной натяжкой это совсем не то.Ведь что получается:- «провожатые» не могут отличить молодого человека от старого, и уже не в первый раз наступают на одни и те же грабли;- они общаются и с людьми и с животными с позиций «начальников» - распоряжаются, приказывают, заставляют;- среди них самих странное расхождение в морали: сами «провожатые» не видят ничего плохого в том, чтобы уничтожить ненужный «материал», а их начальник – старик категорически против;- всё это время сама женщина, ее тело, действительно находилось в тайге и питалось ягодами и орехами. Об этом говорит и ее изможденный вид, и измочаленный подол платья, и те ягоды и орехи, которые потом стали выходить из нее. Кто же тогда совершил путешествие в таинственную деревню? И почему случилась такая задержка в процессе пищеварения?Верю ли я сама в эту историю? Не знаю даже. Во всяком случае, считаю, что зерно истины в ней есть.Кстати, вспомнила, а не пропадали ли бесследно люди в нашем поселке? За те годы, что мы здесь живем, действительно пропало бесследно два человека: женщина лет 35- 40 и мужчина под 50 (в разное время). Выводы делать не берусь. Может, найдутся еще.

Ключевые слова: Провожатые старик деревня авторская история

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