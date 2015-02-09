Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Странные случаи в деревне В. История четвертая: "Я же говорил - молодая нужна!"

Эта история самая фантастическая. Я прямо несколько ночей не спала, размышляя о ней. И если о чем-то подобном, описанном в первых трех историях, мне приходилось слышать или читать, то такое я слышу в первый раз.

В деревне В. время от времени пропадают люди. Расположена она среди бескрайних лесов и болот, в царстве непуганых медведей, поэтому часто исчезновения эти списывали на их счет. Но бывали разные случаи. Например, пропал один мужик, охотник и рыбак. Искали, но не нашли. Подумали – или несчастный случай на охоте, или мишка. А мужик через год вернулся. Заблудился, говорит, а что с ним было – не помнит, болел, был в бреду. Продолжил жить, как раньше, охотился, рыбачил. Только характер у него кардинально изменился. Раньше обычный человек был, как все, а после своего возвращения стал нелюдимым, молчуном. Из слов только «ага» да «ну», и с людьми вообще не хотел общаться никак.

А пару лет назад одна женщина сорока лет пошла собирать ягоды в ближайший сосняк, и пропала. Искали ее, и блудить-то там вроде негде, но никаких следов. Пропала в августе. В конце сентября никто ее уже не искал, а она вдруг сама из лесу вышла, да как раз из того сосняка, в котором и собиралась ягоду брать. Оборванная вся, потрепанная, изможденная, а подол платья весь изреможен. (Пусть никто не удивляется платью – в этих деревнях женщины до сих пор носят национальную одежду. В платьях, вышитых бисером (8 кило) выезжают в город, а в простых собственноручного шитья ходят по дому и в лес).
Дети и муж, конечно, обрадовались – уже и не чаяли мать и жену живой увидеть. Все деревенские приступили с расспросами: где была всё это время. Она говорит – заблудилась в лесу, ходила, питалась ягодой и орехами, а потом случайно к деревне вышла. Но видно было по ней, что неправду говорит. И тогда родственницы затерроризировали ее – расскажи, где была, и всё. И она рассказала.

Пришла на свою излюбленную полянку в сосняке, стала брать чернику. Вдруг откуда-то появились двое мужчин, взяли ее под руки и куда-то потащили. Она было закричала, но они приказали ей замолчать, Вели ее через лес, причем шли не по земле, а как бы летели над ней, подол ее платья задевал кусты. По пути встречались реки и ручьи, но они преодолевали их также по воздуху, низко над водой, но не касаясь ее. Звери смотрели на них. Встретилось несколько медведей, которые, увидев их, оторвались от своих дел и стали смотреть на них. Но ее провожатые говорили им: «Чего смотрите? Занимайтесь своими делами!», и те сразу отводили глаза.

Быстро провожатые доставили ее в какую-то деревню, где стояли деревянные избы и по улицам ходили люди в старинной одежде. Ее завели в одну из изб. Там на лавке сидел седобородый старик. Женщину поставили перед ним. Тот глянул на нее и недовольно сказал ее провожатым:

- Я вам уже сколько раз говорил – молодые нужны. Вы опять не ту привели.
Те расстроились и спросили старика, мол, а чего с этой делать? Может ее того, убить?
Старик рассердился еще сильнее:
- Даже не думайте! Отведите ее туда, откуда взяли.

Провожатые подхватили ее под руки и тем же макаром проделали обратный путь. Привели ее на ту же поляну, где взяли и строго предупредили:
- Никому не рассказывай, где была. Если расскажешь – умрешь.

И исчезли. А женщина пошла домой. Она считала, что проделала недолгий путь туда и обратно, максимум часа полтора, но когда вышла из сосняка, поняла, что уже поздняя осень.

Вскоре после этого женщина сильно заболела. Сердобольные родственницы ухаживали за нею. У нее сильно болел живот и с калом выходили ягоды и ореховые скорлупки. В общем, ее кал был точь-в-точь похож на кал осеннего медведя. А потом она начала ходить кровью и вскоре умерла.
Эта история произвела на меня особенно сильное впечатление. Я никогда ничего подобного не слышала и не читала, разве что истории про некие затерянные в тайге ретродеревни, но даже с сильной натяжкой это совсем не то.

Ведь что получается:
- «провожатые» не могут отличить молодого человека от старого, и уже не в первый раз наступают на одни и те же грабли;
- они общаются и с людьми и с животными с позиций «начальников» - распоряжаются, приказывают, заставляют;
- среди них самих странное расхождение в морали: сами «провожатые» не видят ничего плохого в том, чтобы уничтожить ненужный «материал», а их начальник – старик категорически против;
- всё это время сама женщина, ее тело, действительно находилось в тайге и питалось ягодами и орехами. Об этом говорит и ее изможденный вид, и измочаленный подол платья, и те ягоды и орехи, которые потом стали выходить из нее. Кто же тогда совершил путешествие в таинственную деревню? И почему случилась такая задержка в процессе пищеварения?

Верю ли я сама в эту историю? Не знаю даже. Во всяком случае, считаю, что зерно истины в ней есть.
Кстати, вспомнила, а не пропадали ли бесследно люди в нашем поселке? За те годы, что мы здесь живем, действительно пропало бесследно два человека: женщина лет 35- 40 и мужчина под 50 (в разное время). Выводы делать не берусь. Может, найдутся еще.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:58
Вчера, 18:58 by ГюльнараПросмотров: 1 008Комментарии: 7
+17

Ключевые слова: Провожатые старик деревня авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 19:15
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (6512|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 636
Я теперь тоже размышлять буду над этой историей. Заинтриговали. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:19
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1635|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 121
Что это и кто это даже не предположу. Пусть будет бред голодающей и напуганной женщины.
Но однако! Вот что возмущает. Молодую старцу подавай! Что там, что тут они одинаковые pila .
Предлагаю перебросить к ним радикальных фемок, пусть мозги прочистят основательно. Чтобы старца инфаркт микарду от проповедей этих леди шарахнул))
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:34
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 1 701
Комментариев: 11 001
А молодые значит им нужны для продолжения роду, скорее всего для обновления так сказать крови и их рода деревенского. И возможно, что у них в той деревне нет молодых рожениц, грядёт простое вымирание. Вот старик и бранится на помощников своих, что молодые нужны.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#4 написал: Шерри
Вчера, 20:52
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 71
Все, что предположил автор похоже на правду. А то что пища выходила с запозданием, так у нас кишечник очень длинный и на 4 день выходить может переваренная еда, после приема.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 22:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 316
Очень интересно! Может, правда от страха и стресса разум все это придумал, а на самом деле ходила она все это время по лесу?
Жаль, охотник не смог поведать правду. Если уж и у него так было, то точно кто то их забирал для чего то. А вот для чего непонятно.
Может это инопланетяне в таких старинных образах воровали людей для опытов? Или для создания каких нибудь сверхразвитых людей? А вид такой, чтобы не пугать народ. scream
А вам конечно от меня плюс!
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#6 написал: FromSiberia
Сегодня, 00:14
+3
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 648
Ну сказали же ей не болтать. Вот натура женская. Тот мужик-то, который кроме "ага" и "ну" все слова забыл, поди, до сих пор живой.
Очень загадочно и интересно. Люблю именно такие истории, спасибо за нее. +++++++++++++++++++++++++++++++++++

А по поводу расхождений в морали... это случается и у обычных людей, что начальство удерживает подчиненных от подобных необдуманных поступков. Оно все-таки более трезво мыслит, начальство, так сказать, по определению. Ну то есть над любыми оглашенными гопничками может быть хотя бы относительно вменяемый лидер, который не позволит наделать совсем уж глупостей. Потому он и в лидеры выбивается, что хотя бы иногда сначала думает, а потом делает. Может, и здесь та же история.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#7 написал: DRUID
Сегодня, 07:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (207|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 099
Необычно +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.