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Истории из жизни

Странные случаи в деревне В. История третья: "Не стреляй!"

Два охотника возвращались на снегоходах с охоты зимней ночью. Ночь была морозная, всё небо было усыпано яркими сверкающими звёздами. Второй охотник несколько отстал от первого, ехал, думал о своем, рассеянно смотрел на дорогу. И вдруг показалось ему, боковым зрением заметил, что звёзды на небе как-то очень быстро движутся. Присмотрелся – точно, две ярких голубых звезды быстро передвигались слева от него параллельным с ним курсом. Он держал их в поле зрения. Они очень быстро приближались к нему и уже превратились из маленьких звёздочек в два светящихся голубоватых шара, преследующих его снегоход. Охотник попробовал добавить газу, но куда там! Один шар оставался чуть левее и позади его, а другой легко обогнал его, завис прямо по курсу над дорогой и стал превращаться в подобие пылающего сердца… Тут нервы у мужика не выдержали, он остановился, быстро зарядил ружьё и, не особо думая, пальнул в шар. Попал или нет – он не понял. Мир взорвался у него в глазах тысячью пылающих искр, ружьё разлетелось на кусочки, а сам он вылетел из седла и воткнулся в сугроб. А сугробы здесь зимой такие, что если сойдешь с натоптанной снегоходами тропы и ухнешь в него чуть ли не по пояс, то сам можешь и не выбраться. Так и вышло – мужик, оглушенный и обессиленный, барахтался в снегу, как в болоте, и не мог выбраться самостоятельно.

К счастью, его товарищ заметил, что далеко обогнал своего друга, остановился и решил покурить, подождать его. Услышав выстрел, он тут же вернулся назад и помог другу выплюхаться из сугроба и собрать то, что осталось от ружья. Ружье было зарегистрированное и ещё предстояло в полиции объяснить, что это такое с ним случилось. Рассказ друга о светящихся шарах удивил его - сам он никаких шаров не видел, когда подъехал к месту происшествия, никаких шаров не было.

В деревне мужик повторил свой рассказ про шары, и всё-таки нашелся один человек, который подтвердил, что такое уже бывало. Один его знакомый тоже видел такие шары, тоже в них стрелял и тоже неудачно. В возбуждении тот повторял: «Нельзя стрелять. Следующий раз увидишь – не стреляй!»
Предположение о «следующем разе» повергло мужика в глубокое уныние. Он говорил, что испытал тогда такой страх, какого не испытывал за всю свою жизнь, прямо леденящий душу ужас. Самое ужасное – это был не страх какой-то реальной опасности, а страх неизвестно чего, очень неприятное чувство, которого ему не хотелось бы еще раз испытать.

В полиции, кстати, не признались, что ружье разлетелось в куски в результате стрельбы по НЛО, придумали какую-то менее фантастическую версию.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:56
Вчера, 18:56 by ГюльнараПросмотров: 755Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: Зима охотник снегоход шар авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:13
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1635|-1)
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Комментариев: 5 121
Я бы тоже шмальнула с перепугу.
Хотя ружо или что там держала в руках только на нвп и дпм и то неудачно smeh
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:19
+3
Группа: Журналисты
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Комментариев: 11 001
А зачем же стрелять было?! Сзади шар, спереди шар и охотник посередине, ум то есть?! Хорошо не убило ни тем, ни другим. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 22:17
+2
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Репутация: (28|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 316
Я думаю, 2 охотник и так понял,что в "это", лучше не стрелять. Неизвестное всегда пугает и заставляет вести себя неадекватно! Я б наверное тоже бы выстрелила с перепугу, лишь бы все это исчезло.
Плюс))
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: FromSiberia
Сегодня, 00:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 648
Ну похоже, что попал-таки. Хорошо, что жив остался.
Пылающее сердце, надо же. Вот это-то к чему???
+++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#5 написал: Шерри
Сегодня, 00:17
+3
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 71
Понравился мужчина инопланетянке heart_eyes ,а он стрелять сразу joy
Зарегистрирован: 3.06.2019
#6 написал: FromSiberia
Сегодня, 00:21
+3
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 648
Цитата: Шерри
Понравился мужчина инопланетянке heart_eyes ,а он стрелять сразу joy

Ну точно!!! :))))))))))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
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