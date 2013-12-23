Странные случаи в деревне В. История третья: "Не стреляй!"

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:56

Гюльнара Просмотров: 755 Комментарии: 6 +12 Вчера, 18:56 by

Два охотника возвращались на снегоходах с охоты зимней ночью. Ночь была морозная, всё небо было усыпано яркими сверкающими звёздами. Второй охотник несколько отстал от первого, ехал, думал о своем, рассеянно смотрел на дорогу. И вдруг показалось ему, боковым зрением заметил, что звёзды на небе как-то очень быстро движутся. Присмотрелся – точно, две ярких голубых звезды быстро передвигались слева от него параллельным с ним курсом. Он держал их в поле зрения. Они очень быстро приближались к нему и уже превратились из маленьких звёздочек в два светящихся голубоватых шара, преследующих его снегоход. Охотник попробовал добавить газу, но куда там! Один шар оставался чуть левее и позади его, а другой легко обогнал его, завис прямо по курсу над дорогой и стал превращаться в подобие пылающего сердца… Тут нервы у мужика не выдержали, он остановился, быстро зарядил ружьё и, не особо думая, пальнул в шар. Попал или нет – он не понял. Мир взорвался у него в глазах тысячью пылающих искр, ружьё разлетелось на кусочки, а сам он вылетел из седла и воткнулся в сугроб. А сугробы здесь зимой такие, что если сойдешь с натоптанной снегоходами тропы и ухнешь в него чуть ли не по пояс, то сам можешь и не выбраться. Так и вышло – мужик, оглушенный и обессиленный, барахтался в снегу, как в болоте, и не мог выбраться самостоятельно.К счастью, его товарищ заметил, что далеко обогнал своего друга, остановился и решил покурить, подождать его. Услышав выстрел, он тут же вернулся назад и помог другу выплюхаться из сугроба и собрать то, что осталось от ружья. Ружье было зарегистрированное и ещё предстояло в полиции объяснить, что это такое с ним случилось. Рассказ друга о светящихся шарах удивил его - сам он никаких шаров не видел, когда подъехал к месту происшествия, никаких шаров не было.В деревне мужик повторил свой рассказ про шары, и всё-таки нашелся один человек, который подтвердил, что такое уже бывало. Один его знакомый тоже видел такие шары, тоже в них стрелял и тоже неудачно. В возбуждении тот повторял: «Нельзя стрелять. Следующий раз увидишь – не стреляй!»Предположение о «следующем разе» повергло мужика в глубокое уныние. Он говорил, что испытал тогда такой страх, какого не испытывал за всю свою жизнь, прямо леденящий душу ужас. Самое ужасное – это был не страх какой-то реальной опасности, а страх неизвестно чего, очень неприятное чувство, которого ему не хотелось бы еще раз испытать.В полиции, кстати, не признались, что ружье разлетелось в куски в результате стрельбы по НЛО, придумали какую-то менее фантастическую версию.

Ключевые слова: Зима охотник снегоход шар авторская история

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