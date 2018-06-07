Король стука

Король стукаКогда я была ребенком, мы с семьей каждый год ездили в гости к бабушке в село. Бабушка часто рассказывала мистические истории, которые с ней случались за всю жизнь в сельской местности. Я решила поделиться некоторыми из них. Сегодня я расскажу, наверное, самую жуткую и запоминающуюся.
События, о которых идет речь, происходили в 60-х годах 20-го века с моей бабушкой и ее семьей. Далее буду рассказывать от лица бабушки.
Начну с предыстории. Закончив 7 классов и педучилище, я приехала в село, учить детей физкультуре. Я была совсем молодой девчонкой. Вспоминаю, что ребята, у которых я вела уроки, были мне ровесниками, глазки строили подмигивали, звали на свидания, но я понимала свою ответственность, как педагога, и со школьниками не флиртовала. В первый год своей жизни в селе, я познакомилась с Мишей - своим будущим мужем. Он был почти на 10 лет старше, тракторист, весельчак, первый парень на селе, сын председателя. Он сразу положил на меня глаз. Все мои подружки и семья были в восторге. "Выходи замуж за Мишку! Будет тебе счастье!" - говорили они. Счастья в итоге не случилось, но сейчас не об этом. Миша отвадил от меня всех ухажеров, угрожал им ножами и ружьем, никого не подпускал, было дело, на мой очередной отказ он и в меня стрелял... промахнулся. Так уж сложилось, что вышла я, в итоге, за него замуж. Не по любви, а потому что так велели родители. Я переехала домой к его родителям, он продолжал работать трактористом, у нас родился сын Юра.
Сразу после свадьбы купили наши родители нам земельный участок со старым деревянным домом, продавали родственники бабушки, которая раньше там жила. Домик в считанные дни снесли и приступили к строительству нового. Почти полностью дом строил мой отец, это был крепкий кирпичный дом с кухней, коридором, большой прихожей, которая была одновременно столовой, тремя комнатами, две из которых были проходными, и большим чердаком. Беда была только в том, что не было электричества, его мы провели намного позже. Двери в доме было две. Одна входная, запирающаяся на замок. Она впускала в коридор. Вторая дверь связывала коридор и остальные комнаты, и тоже закрывалась на замок.
Настал тот день, когда наша семья заселилась в свой собственный дом, мы, как положено, запустили кошечку и готовились провести там первую ночь. Спальня наша была за двумя дверями, в последней не проходной комнате, маленький Юра спал с нами.
Тогда начался кошмар. Мы с мужем проснулись одновременно. Входную дверь выбивали, кто-то ломился среди ночи. Мы слышали, как летели щепки, казалось, весь дом ходил ходуном, казалось, что еще один удар, и дверь слетит с петель, но она держалась. Как вы, возможно, уже поняли, мой муж человек резкий, и, наверное, он больше был зол, что его разбудили, чем испугался. Я же была в ужасе. Он схватил с кухни ножи, открыл дверь в коридор и начал кричать благим матом, что всех сейчас поубивает. Выглянув в окно, мы никого не увидели, стук прекратился. Муж решил, что кто-то балуется и, громко матерясь, пошел спать дальше.
Едва мы легли, стук возобновился опять. Мы снова слышали, как дверь вырывают с ее места, по звуку от нее уже ничего не должно было остаться. Кажется, тогда муж испугался. Он снова схватил ножи и начал кричать, выглянув в окно, мы вновь никого не увидели, стук прекратился.
Мы не спали всю ночь, ситуация повторялась раз за разом, выходить было страшно. Мы зажгли керосиновую лампу и сидели в коридоре до рассвета, когда бесовщина прекратилась. Утром мы осторожно вышли на крыльцо в поисках следов ночного посетителя, но не нашли ничего. Дверь, от которой должны были остаться только щепки, была невредима.
В тот день, благодаря бессонной ночи, оба засыпали на работе, но что делать, когда такие штуки творятся. Рассказывать никому не стали.
Следующую ночь мы ждали со страхом и надеждой, что беда минует, спать ложились спокойно, я поверила, что сегодня ничего страшного не будет.
Проснулись мы одновременно, кто-то снова ломал нашу дверь, я тряслась, было дико страшно, Миша снова взялся за ножи. Кажется, в этот раз он был очень уверен в своих силах. Распахнув первую дверь, он пошел ко второй, на ходу матеря незваного гостя, обещая прирезать его прямо у себя на крыльце. Распахнув вторую дверь, мы увидели только пустой порог и, без единого скола и царапинки, дверь.
Закрыв обе двери, мы вернулись в спальню. Не успели мы залезть под одеяло, стук начался снова, но теперь уже и во вторую дверь - ОНО ЗАШЛО, ОНО БЫЛО ВНУТРИ. Меня бил озноб, я плакала, Миша матерился на чем свет стоит, но понимал, что ножи ему не помогут. Площадь стука росла, вот оно стучало в одну дверь, вот оно стучит в обе, скоро стук перешел под пол, оно ломало половые доски, которые заботливо клал мой отец. Визуально ничего не было видно, все было цело, но это не успокаивало, а пугало только еще больше. Невозможность понять и разобраться с источником стука, сводила с ума.
Миша распахнул первую дверь, под звук разлетающегося на части дома, он открыл и вторую, выгнал меня на улицу с ребенком, велел идти к его матери, которая жила сосем близко, что я, не без спора, сделала. В тот дом возвращаться я отказалась.
Религия тогда была не особо в почете, детей крестили тайно, но некоторые церкви работали. Мать мужа посоветовала попросить батюшку освятить дом. Пока мы ждали его, жили у матери Миши.
Через неделю батюшка приехал и сделал все положенное. В дом мы заехали заново. Было страшно, но больше такого не повторялось ни разу.
P.S. Почему король стука? Когда мне было лет 11, я впервые рассказала эту байку девчонкам со двора, одна из них восторженно воскликнула: "ООО! Я знаю кто это! Это король стука!" Скорее всего, это детское название для детских страшилок, но в моей памяти эта история с тех времен так и называется.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:15 by Диана АлександроваПросмотров: 734Комментарии: 6
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