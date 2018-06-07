Король стука

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Диана Александрова Просмотров: 734 Комментарии: 6 +13 Сегодня, 14:15 by

Когда я была ребенком, мы с семьей каждый год ездили в гости к бабушке в село. Бабушка часто рассказывала мистические истории, которые с ней случались за всю жизнь в сельской местности. Я решила поделиться некоторыми из них. Сегодня я расскажу, наверное, самую жуткую и запоминающуюся.События, о которых идет речь, происходили в 60-х годах 20-го века с моей бабушкой и ее семьей. Далее буду рассказывать от лица бабушки.Начну с предыстории. Закончив 7 классов и педучилище, я приехала в село, учить детей физкультуре. Я была совсем молодой девчонкой. Вспоминаю, что ребята, у которых я вела уроки, были мне ровесниками, глазки строили подмигивали, звали на свидания, но я понимала свою ответственность, как педагога, и со школьниками не флиртовала. В первый год своей жизни в селе, я познакомилась с Мишей - своим будущим мужем. Он был почти на 10 лет старше, тракторист, весельчак, первый парень на селе, сын председателя. Он сразу положил на меня глаз. Все мои подружки и семья были в восторге. "Выходи замуж за Мишку! Будет тебе счастье!" - говорили они. Счастья в итоге не случилось, но сейчас не об этом. Миша отвадил от меня всех ухажеров, угрожал им ножами и ружьем, никого не подпускал, было дело, на мой очередной отказ он и в меня стрелял... промахнулся. Так уж сложилось, что вышла я, в итоге, за него замуж. Не по любви, а потому что так велели родители. Я переехала домой к его родителям, он продолжал работать трактористом, у нас родился сын Юра.Сразу после свадьбы купили наши родители нам земельный участок со старым деревянным домом, продавали родственники бабушки, которая раньше там жила. Домик в считанные дни снесли и приступили к строительству нового. Почти полностью дом строил мой отец, это был крепкий кирпичный дом с кухней, коридором, большой прихожей, которая была одновременно столовой, тремя комнатами, две из которых были проходными, и большим чердаком. Беда была только в том, что не было электричества, его мы провели намного позже. Двери в доме было две. Одна входная, запирающаяся на замок. Она впускала в коридор. Вторая дверь связывала коридор и остальные комнаты, и тоже закрывалась на замок.Настал тот день, когда наша семья заселилась в свой собственный дом, мы, как положено, запустили кошечку и готовились провести там первую ночь. Спальня наша была за двумя дверями, в последней не проходной комнате, маленький Юра спал с нами.Тогда начался кошмар. Мы с мужем проснулись одновременно. Входную дверь выбивали, кто-то ломился среди ночи. Мы слышали, как летели щепки, казалось, весь дом ходил ходуном, казалось, что еще один удар, и дверь слетит с петель, но она держалась. Как вы, возможно, уже поняли, мой муж человек резкий, и, наверное, он больше был зол, что его разбудили, чем испугался. Я же была в ужасе. Он схватил с кухни ножи, открыл дверь в коридор и начал кричать благим матом, что всех сейчас поубивает. Выглянув в окно, мы никого не увидели, стук прекратился. Муж решил, что кто-то балуется и, громко матерясь, пошел спать дальше.Едва мы легли, стук возобновился опять. Мы снова слышали, как дверь вырывают с ее места, по звуку от нее уже ничего не должно было остаться. Кажется, тогда муж испугался. Он снова схватил ножи и начал кричать, выглянув в окно, мы вновь никого не увидели, стук прекратился.Мы не спали всю ночь, ситуация повторялась раз за разом, выходить было страшно. Мы зажгли керосиновую лампу и сидели в коридоре до рассвета, когда бесовщина прекратилась. Утром мы осторожно вышли на крыльцо в поисках следов ночного посетителя, но не нашли ничего. Дверь, от которой должны были остаться только щепки, была невредима.В тот день, благодаря бессонной ночи, оба засыпали на работе, но что делать, когда такие штуки творятся. Рассказывать никому не стали.Следующую ночь мы ждали со страхом и надеждой, что беда минует, спать ложились спокойно, я поверила, что сегодня ничего страшного не будет.Проснулись мы одновременно, кто-то снова ломал нашу дверь, я тряслась, было дико страшно, Миша снова взялся за ножи. Кажется, в этот раз он был очень уверен в своих силах. Распахнув первую дверь, он пошел ко второй, на ходу матеря незваного гостя, обещая прирезать его прямо у себя на крыльце. Распахнув вторую дверь, мы увидели только пустой порог и, без единого скола и царапинки, дверь.Закрыв обе двери, мы вернулись в спальню. Не успели мы залезть под одеяло, стук начался снова, но теперь уже и во вторую дверь - ОНО ЗАШЛО, ОНО БЫЛО ВНУТРИ. Меня бил озноб, я плакала, Миша матерился на чем свет стоит, но понимал, что ножи ему не помогут. Площадь стука росла, вот оно стучало в одну дверь, вот оно стучит в обе, скоро стук перешел под пол, оно ломало половые доски, которые заботливо клал мой отец. Визуально ничего не было видно, все было цело, но это не успокаивало, а пугало только еще больше. Невозможность понять и разобраться с источником стука, сводила с ума.Миша распахнул первую дверь, под звук разлетающегося на части дома, он открыл и вторую, выгнал меня на улицу с ребенком, велел идти к его матери, которая жила сосем близко, что я, не без спора, сделала. В тот дом возвращаться я отказалась.Религия тогда была не особо в почете, детей крестили тайно, но некоторые церкви работали. Мать мужа посоветовала попросить батюшку освятить дом. Пока мы ждали его, жили у матери Миши.Через неделю батюшка приехал и сделал все положенное. В дом мы заехали заново. Было страшно, но больше такого не повторялось ни разу.P.S. Почему король стука? Когда мне было лет 11, я впервые рассказала эту байку девчонкам со двора, одна из них восторженно воскликнула: "ООО! Я знаю кто это! Это король стука!" Скорее всего, это детское название для детских страшилок, но в моей памяти эта история с тех времен так и называется.

Ключевые слова: Стуки паранормальное дом авторская история

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