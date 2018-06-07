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Истории из жизни

Король стука

Когда я была ребенком, мы с семьей каждый год ездили в гости к бабушке в село. Бабушка часто рассказывала мистические истории, которые с ней случались за всю жизнь в сельской местности. Я решила поделиться некоторыми из них. Сегодня я расскажу, наверное, самую жуткую и запоминающуюся.

События, о которых идет речь, происходили в 60-х годах 20-го века с моей бабушкой и ее семьей. Далее буду рассказывать от лица бабушки.

Начну с предыстории. Закончив 7 классов и педучилище, я приехала в село, учить детей физкультуре. Я была совсем молодой девчонкой. Вспоминаю, что ребята, у которых я вела уроки, были мне ровесниками, глазки строили подмигивали, звали на свидания, но я понимала свою ответственность, как педагога, и со школьниками не флиртовала. В первый год своей жизни в селе, я познакомилась с Мишей - своим будущим мужем. Он был почти на 10 лет старше, тракторист, весельчак, первый парень на селе, сын председателя. Он сразу положил на меня глаз. Все мои подружки и семья были в восторге. "Выходи замуж за Мишку! Будет тебе счастье!" - говорили они. Счастья в итоге не случилось, но сейчас не об этом. Миша отвадил от меня всех ухажеров, угрожал им ножами и ружьем, никого не подпускал, было дело, на мой очередной отказ он и в меня стрелял... промахнулся. Так уж сложилось, что вышла я, в итоге, за него замуж. Не по любви, а потому что так велели родители. Я переехала домой к его родителям, он продолжал работать трактористом, у нас родился сын Юра.

Сразу после свадьбы купили наши родители нам земельный участок со старым деревянным домом, продавали родственники бабушки, которая раньше там жила. Домик в считанные дни снесли и приступили к строительству нового. Почти полностью дом строил мой отец, это был крепкий кирпичный дом с кухней, коридором, большой прихожей, которая была одновременно столовой, тремя комнатами, две из которых были проходными, и большим чердаком. Беда была только в том, что не было электричества, его мы провели намного позже. Двери в доме было две. Одна входная, запирающаяся на замок. Она впускала в коридор. Вторая дверь связывала коридор и остальные комнаты, и тоже закрывалась на замок.
Настал тот день, когда наша семья заселилась в свой собственный дом, мы, как положено, запустили кошечку и готовились провести там первую ночь. Спальня наша была за двумя дверями, в последней не проходной комнате, маленький Юра спал с нами.
Тогда начался кошмар. Мы с мужем проснулись одновременно. Входную дверь выбивали, кто-то ломился среди ночи. Мы слышали, как летели щепки, казалось, весь дом ходил ходуном, казалось, что еще один удар, и дверь слетит с петель, но она держалась. Как вы, возможно, уже поняли, мой муж человек резкий, и, наверное, он больше был зол, что его разбудили, чем испугался. Я же была в ужасе. Он схватил с кухни ножи, открыл дверь в коридор и начал кричать благим матом, что всех сейчас поубивает. Выглянув в окно, мы никого не увидели, стук прекратился. Муж решил, что кто-то балуется и, громко матерясь, пошел спать дальше.

Едва мы легли, стук возобновился опять. Мы снова слышали, как дверь вырывают с ее места, по звуку от нее уже ничего не должно было остаться. Кажется, тогда муж испугался. Он снова схватил ножи и начал кричать, выглянув в окно, мы вновь никого не увидели, стук прекратился.
Мы не спали всю ночь, ситуация повторялась раз за разом, выходить было страшно. Мы зажгли керосиновую лампу и сидели в коридоре до рассвета, когда бесовщина прекратилась. Утром мы осторожно вышли на крыльцо в поисках следов ночного посетителя, но не нашли ничего. Дверь, от которой должны были остаться только щепки, была невредима.
В тот день, благодаря бессонной ночи, оба засыпали на работе, но что делать, когда такие штуки творятся. Рассказывать никому не стали.
Следующую ночь мы ждали со страхом и надеждой, что беда минует, спать ложились спокойно, я поверила, что сегодня ничего страшного не будет.
Проснулись мы одновременно, кто-то снова ломал нашу дверь, я тряслась, было дико страшно, Миша снова взялся за ножи. Кажется, в этот раз он был очень уверен в своих силах. Распахнув первую дверь, он пошел ко второй, на ходу матеря незваного гостя, обещая прирезать его прямо у себя на крыльце. Распахнув вторую дверь, мы увидели только пустой порог и, без единого скола и царапинки, дверь.
Закрыв обе двери, мы вернулись в спальню. Не успели мы залезть под одеяло, стук начался снова, но теперь уже и во вторую дверь - ОНО ЗАШЛО, ОНО БЫЛО ВНУТРИ. Меня бил озноб, я плакала, Миша матерился на чем свет стоит, но понимал, что ножи ему не помогут. Площадь стука росла, вот оно стучало в одну дверь, вот оно стучит в обе, скоро стук перешел под пол, оно ломало половые доски, которые заботливо клал мой отец. Визуально ничего не было видно, все было цело, но это не успокаивало, а пугало только еще больше. Невозможность понять и разобраться с источником стука, сводила с ума.
Миша распахнул первую дверь, под звук разлетающегося на части дома, он открыл и вторую, выгнал меня на улицу с ребенком, велел идти к его матери, которая жила сосем близко, что я, не без спора, сделала. В тот дом возвращаться я отказалась.
Религия тогда была не особо в почете, детей крестили тайно, но некоторые церкви работали. Мать мужа посоветовала попросить батюшку освятить дом. Пока мы ждали его, жили у матери Миши.
Через неделю батюшка приехал и сделал все положенное. В дом мы заехали заново. Было страшно, но больше такого не повторялось ни разу.

P.S. Почему король стука? Когда мне было лет 11, я впервые рассказала эту байку девчонкам со двора, одна из них восторженно воскликнула: "ООО! Я знаю кто это! Это король стука!" Скорее всего, это детское название для детских страшилок, но в моей памяти эта история с тех времен так и называется.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:15 by Диана АлександроваПросмотров: 734Комментарии: 6
+13

Ключевые слова: Стуки паранормальное дом авторская история

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Комментарии

#1 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 14:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 178
cчастья в итоге не случилось, но сейчас не об этом. Миша отвадил от меня всех ухажеров, угрожал им ножами и ружьем, никого не подпускал, было дело, на мой очередной отказ он и в меня стрелял... промахнулся. Так уж сложилось, что вышла я, в итоге, за него замуж. Не по любви, а потому что так велели родители.

Родители совсем дочку не любили, что ли? ее мужик убить грозился, а они велели за него замуж. Капец. Странно, что дальше вполне мирно описывается их взаимодействие, я думала, Миша в итоге кого-нибудь убьет из семьи.

По теме ломящегося - даже и не знаю. Раз просто ломился - ошибся домом, может быть, кто-то невидимый.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:09
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1635|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 110
Цитата: Zero Endorphine
Родители совсем дочку не любили, что ли? ее мужик убить грозился, а они

Так председателев сын, вы что?
Знала хуже дела, когда молодой супруг убил грудного сына, правоохранительным органам по барабану, прикормлены. А дочке родители запрещают от благоверного уходить. По сельским меркам он богач местный, с пилорамой.
По истории. Слышать такое приходилось, и будто то было в родном моём доме. Но меня там не было, рассказали. Но раз страшный грохот на мансардном этаже слышали с первого сами, а те кто там ничего не слышали noknow
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 18:13
-1
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Репутация: (2222|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 586
Жуть какая! Хорошо съехали вовремя. Не в тему конечно, но улыбнуло как мужик с ружья перешел на ножи - с фантазией дядька. За историю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:33
0
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Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 700
Комментариев: 10 966
Нормально написано, мне интересно было читать. Плюс! +++ good
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#5 написал: Alice East
Сегодня, 20:44
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Комментариев: 3
Такое ощущение , что одна реальность наложилась на другую. В одной ( где главные герои) слышны только звуки- в другой же, видимо, визуальная часть. Настолько сильная эмоция, которая прорвалась частично в нашу привычную реальность.
Зарегистрирован: 7.10.2018
#6 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 22:14
0
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Публикаций: 9
Комментариев: 305
Верю, жуть. Дом снесли, оставили домового без крыши над головой. Во время стройки он бомжевал. Потом новостройка появилась, а хозяина не позвали. Знаете, я бы на его месте не только двери вышибала.
Зарегистрирован: 22.05.2017
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