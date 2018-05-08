Пропавший сосед Антон

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 155 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:44 by

Это случилось в мае 2015 года. К этому времени я оказался безработным, попав под сокращение. Приуныл, конечно, немного от этого нерадостного факта, но морально не был раздавлен. Я жил один, без семьи. Поэтому выкарабкаться потихонечку мог. Тяжело пережить подобный период тем, у кого на плечах спиногрызы и банковские кредиты. А у меня ни того, ни другого. Да и голода, и холода я не боялся. Бог с этим заводом, где давно уже выплюнул от пыли свои лёгкие и потерял от кислотных испарений зубы.Главное, что первая сетка у меня давно выработана. Мне уже сорок семь лет. Нужно-то всего три годика перекантоваться - и здравствуй, пенсия! Как раз хороший подарок на юбилей. А перебиться я как нибудь перебьюсь до этого времени. От плеши и седины на голове я не развалился. Поэтому могу и фуры с продуктами разгружать, и осеннюю листву во дворах подметать. Если уж совсем кишки скрутит, продам и гараж, и машину, и дачный участок. В общем, дотяну...Я лежал майским тёмным вечером на мягком диване и при свете торшера читал биографическую книгу про Петра Первого. За окном погромыхивала гроза и шёл дождь. К слову сказать, моя квартира была однокомнатная: комната, рядом с ней за стеной просторная кладовая, которую обычно жильцы таких квартир собственноручно перепланировывают в маленькую комнатушку, и кухня. Я не стал в своё время творить чудеса архитектуры, и в кладовке у меня красовался велосипед. И вдруг внезапно случилось следующее.Дверь в комнату неожиданно открылась. Я в испуге резко обернулся в её сторону и увидел моего соседа с пятого этажа. Он стоял в своей любимой турецкой футболке светло-зелёного цвета, белых летних шортах и шлёпанцах. Со спокойной улыбкой, как будто ничего из ряда вон выходящего не происходит, Антон сказал:— Привет. Сигареткой не угостишь?— У меня дверь не закрыта? - ошарашенный, с выпученными от ошеломления глазами спросил я внезапного гостя.— Закрыта, - с лёгким вздохом и с какой-то грустью ответил он.— А как ты попал-то? - я поднялся с дивана, чтобы поздороваться с мужичком, что, как снег на голову, вдруг свалился сюда.Антон жил со своей супругой и малолетней дочкой на последнем этаже. Хороший, положительный парень, благополучная семья. Мы пожали друг другу руки, и я с вопросительным взглядом стал ждать ответа. Его лицо вдруг помрачнело, и он лишь повторно спросил:— Можешь дать сигарету?— Без проблем. Пойдём на кухню, - я с тревогой почувствовал что-то неладное, но решил вида не подавать. Мы зашли на кухню, и я вытащил из пачки "Оптимы" один никотиновый "патрон".— Тебе одну или побольше?— Одну, - я отдал сигарету Антону.— Спасибо. Я пойду. Мы подошли к входным дверям, и я пригляделся к замку.Он был заперт!!! Интуитивно чувствуя что-то не совсем хорошее в этой ситуации, я открыл двери перед гостем.Он вышел на лестничную площадку, обернулся ко мне и с грустью сказал:— Пока, - а потом медленно пошагал вверх по лестнице...А я же опять закрылся в своей квартире. В эту ночь мне не спалось даже при свете торшера. Признаюсь откровенно, такое "призрачное" появление моего соседа, каким бы он приятным человеком не был, напугало меня. Да и интуиция в сердце говорила, что это не рядовая встреча, её внутренняя сторона таит в себе какую-то мистику. И может быть, опасную мистику...На следующий день его супруга Татьяна опрашивала всех жильцов нашего дома, не видели ли они Антона. Но никто ничего не мог ей сказать, кроме меня. Я рассказал встревоженной женщине о вечернем визите её мужа, который канул куда-то как раз в тот день, умолчав о странности проникновения его в мою квартиру.Потом у меня состоялся разговор со следователем, осуществлявшим розыск пропавшего мужчины по заявлению жены. Мне даже показалось, что на меня глядят с некоторым подозрением, от чего делалось не по себе. Но вот Антона до сих пор не нашли...Автор - Николай Левченко.

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