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Истории из жизни

Мертвый сад

Эта невероятная, но реальная история, произошла со мной в далёкие семидесятые. Мне в то время было лет тринадцать. С тех пор прошел уже не один десяток лет, но мне почему-то кажется, что мертвый сад до сих пор жив. Только вот ехать и проверять так это или нет, мне почему-то не хочется.

Я давно просился, чтобы родители отвезли меня на каникулы в деревню, к дедушке и бабушке. Деревня, это значит свобода от родительского глаза, тем более я покуривать уже стал. Ну а бабушка с дедушкой за мной уже не побегают, возраст у них не тот. Я никогда ещё самостоятельно не гостил у них в деревне, и мне было жутко интересно. С родителями мы, конечно, приезжали погостить денька на три, но это было не то. Туда не ходи, сюда не смотри... Родители на мои просьбы отвезти меня в деревню отнекивались каждый год, и вот наконец они согласились, и отправили меня на две недели на воспитание к дедушке и бабушке.

Радости моей не было предела. Там и лес, и речка совсем рядом. Вот оторвусь.

Поначалу бабка пыталась меня на место поставить, пригрозив рассказать о моем поведении родителям, да где там, разве меня остановишь. До родителей теперь далеко, а свобода вот она. Покачала бабка головой, да и плюнула, делай, говорит, что хочешь. На дню я раз пять купаться бегал. В лес тоже ходил костры жечь. Особенно я любил дедушкин сеновал, где можно было незаметно покурить. Я ведь люблю экстремальные ситуации. Так пролетела первая неделя.

Совершенно случайно я набрел на заброшенный вишнёвый сад. Видно было, что сад этот ничей. Давно за ним никто не ухаживал. Заросло всё вокруг. Но ягоды, скажу я вам, там было навалом, крупная, сочная, сладкая, не то, что у деда, полторы штуки и те умирающие. Нарвал я вишни, лег на травку, наслаждаюсь жизнью. Живот, правда, вскоре у меня разболелся, и я домой поплелся.

Ночью просыпаюсь от того, что кто-то по комнате ходит. Пригляделся - тетка какая-то сгорбленная, вся в черном. Понаблюдал я за ней. Думаю, может, к бабушке кто из деревенских зашел. Утром спрашиваю бабулю:

- Бабуля, а что это за тетка у нас ночью ходила?

- Какая ещё тётка? Не было здесь никого.

- Ну как же не было. Я сам видел и наблюдал за ней полчаса.

- Приснилось тебе наверно, - говорит бабушка. - Набесишься за день, вот тебе и снится разное.

На следующий день я снова к саду заброшенному сбегал, хоть и далеко было, вишни нарвал. Классно. И домой бегать не надо, когда проголодаешься. Наелся вишни и лежи себе, в носу ковыряй да в небо гляди.

Ночью меня разбудила всё та же тетка. И ходит, и бродит по комнате нашей. Я потихоньку к бабушке.

- Бабуля,- бужу я её. – Вон, видишь, тетка ходит.

- Какая тётка. Что с тобой внучек.

- Да вот же, горбатая бродит по комнате.

- Нет здесь никого. Ложись спать.

Я лег и через пять минут уснул. А на утро жар. Да такой, что чуть ли сознание не теряю.

Лежу на кровати своей, а бабка с дедом вокруг меня бегают и охают. Да что же ты, да где же ты простудиться-то успел.

Открываю я глаза и снова эту тетку горбатую вижу. Стоит она, смотрит на меня и улыбается своим гнилым ртом. Я показываю на неё.

- Вот же тетка эта, - кричу.

Переглянулись старики. Бабушка села на стул и опустила руки.

- Кажется, я всё поняла, - говорит. – Слушай, внучек, а ты в сад, заброшенный вишневый, не ходил случайно?

- Ходил, - говорю.

- И вишню ел?

- Ел

Тут и дед на стул присел.


- Ах я дура старая. Совсем забыла тебя предупредить, - запричитала бабушка. - Нельзя ту вишню кушать. Это мертвый сад.

- Какой же он мертвый? - удивился я, - там вишни столько, что во всей деревне столько нет.

- На кладбище бывшем его посадили сто лет назад, когда колхозы поднимали. Старая я дура. Ну как же так.

- Пойду я за Глашкой, - говорит дед. - Может она поможет.

- Иди, - говорит бабка, - лекарство здесь точно не поможет.

Двое суток поднимала меня бабушка Глаша. О ней слухи ходили, что колдунья она. И вот, наконец, с ее помощью отпустила меня болезнь.

Вышел я, пошатываясь, на крылечко, рядом бабушка моя присела.

- Бабуля, - говорю. - Если этот сад плохой такой, так что же его не вырубят?

- Да боятся люди. Он ведь по природе давно уже высохнуть должен. Я девчонкой ещё была, а он уже стоял, и слухи о нем нехорошие ходили. Люди, которые вишню с него брали, болеть начинали болезнью непонятной. Говорят, на месте старого кладбища его посадили. В те времена ведь много чего безбожники творили, даже церкви рушили. Такие времена были. Давно уже высохнуть этот сад должен, а вот не высохнет никак. Стоит и стоит. Мы все надеемся, что вот в следующем году высохнет. А он снова весной зацветает.

После того случая, я уже никогда не заикался при родителях, что хочу к бабушке с дедушкой. Поначалу я часто вспоминал о мертвом саде, но со временем эта история стала стираться из моей памяти, пока совсем не забылась на десятки лет.

Мертвый сад


Автор - неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:12 by Сделано_в_СССРПросмотров: 869Комментарии: 12
+15

Ключевые слова: Семидесятые детство деревня бабушка с дедушкой вишнёвый сад кладбище горбатая тётка

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 13:15
0
Онлайн
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Комментариев: 1 968
Там есть все, только нет души
Вместо росы белый жемчуг дрожит
Робот птиц восковых сторожит
Сад всем диктует законы...

Плюсанул. Забавная история))
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:29
+1
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Комментариев: 5 081
Мало ли что там на старых кладбищах… Мы живём и не догадываемся.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: lisa-sp1982
Сегодня, 14:14
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 118
Покурить на сеновале....???
Зарегистрирован: 31.05.2016
#4 написал: Vecher
Сегодня, 14:36
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 12
Сто лет назад посадили? Даже если это написано в 2019 году, это в 1919 какие ж колхозы поднимали? "Историю надо учить"(c)
Зарегистрирован: 24.12.2016
#5 написал: DRUID
Сегодня, 14:37
0
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Репутация: (205|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 084
Цитата: lisa-sp1982
Покурить на сеновале....???


А почему-бы и нет , раз уж на кладбИще наелся.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#6 написал: Гюльнара
Сегодня, 14:44
0
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 577
История ничего себе. "Сто лет" - это, может, просто фигура речи. Другое подумалось - мало на Земле уже таких мест, где кто-нибудь не похоронен. А тетка горбатая кто?
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#7 написал: Vecher
Сегодня, 15:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 12
Цитата: Гюльнара
"Сто лет" - это, может, просто фигура речи.

Здесь акцент сделан даже не на то, сколько лет прошло, а на то, что " подлая" власть видите ли вырастила вишневый сад.Между прочим, вырастить его трудно, это не то, что корчевать.?
П.сы. У меня в городе сейчас часть территории одного старого ( с 19 века) кладбища идет под застройку коттеджей.Там тебе и вишни и черешни, и все что Хошь...Сомневаюсь, что хозяев коттеджей тревожат призрачные тетки...
Зарегистрирован: 24.12.2016
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:16
0
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Репутация: (1632|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 081
Цитата: lisa-sp1982
Покурить на сеновале....???

Так самый смак, очевидно))

Что за минусатор тут порезвился? 487

Цитата: Vecher
все что Хошь...

И бассейны с саунами наверняка. И в них призрачные дивы)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#9 написал: Nlo
Сегодня, 15:45
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 85
Неплохая лёгкая история, и как раз к летнему сезону)) плюс.
Зарегистрирован: 19.12.2018
#10 написал: marzzz
Сегодня, 16:50
+2
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Комментариев: 6 742
Я бы отнесла историю к хорошей творческой. Не верю достоверности событий, и вот почему:

На кладбище бывшем его посадили сто лет назад, когда колхозы поднимали

Первые колхозы начали создаваться в 1918, но задумка показательного характера, мол, смотрите как крестьяне коллективным хозяйством живут сыто и богато, оказалась неэффективной, потому как кулаки в 20-ых годах , как выяснилось, жили круче колхозных голодранцев. И не до колхозов было в массовых масштабах, так как до 1922 шла Гражданская война.
Вот к 30-ым годам ближе - да, создаваться начали. Соответственно, саду 100 лет, пардоньте, в тех далеких семидесятых, как позиционирует события автор, априори быть не может! Лет сорок, ну, пятьдесят от силы!
Так что автор сочиняет ладно и складно, но с историей и математикой не дружит. 487
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#11 написал: ЛорБор
Сегодня, 17:25
+1
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Комментариев: 5
Все детство на кладбище за черемухой на великах ездили, с оградок ягоды рвали! Кладбище это до сих пор действующее, а не столетнее!
Зарегистрирован: 5.05.2018
#12 написал: marzzz
Сегодня, 17:37
+2
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Репутация: (513|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 6 742
Цитата: ЛорБор
Все детство на кладбище за черемухой на великах ездили, с оградок ягоды рвали! Кладбище это до сих пор действующее, а не столетнее!

Самоубийцы! yaaah Вы что, сказок не читали??? "Не пей, козленочком станешь!!" Или как в рассказе: "Не ешь, бабки горбатые по ночам будут шастать!". smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
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