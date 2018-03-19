Четыре истории

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marion Phauna Просмотров: 833 Комментарии: 4 +11 Вчера, 06:57 by

Домовой. История первая.Жили мы всей семьёй в доме, где между комнатами нет стен, и их функцию выполняют шкафы, то есть слышимость очень хорошая. Однажды, когда все легли спать, но никто еще не спал, а просто лежали по кроватям и переговаривались между собой, мы услышали звук! Вы когда-нибудь слышали, как собака воду хлебает? Так вот, точно такой звук раздавался из кухни. Мы дальше болтаем и не обращаем внимание. Тут отец всё же спрашивает: «А что это за звук?» Я отвечаю: «Да это, наверное, кот!» И тут голос мамы: «Кот со мной!» И тут мы все притихли и еще секунд 10 слышали этот звук.Собаки у нас нет. Форточка закрыта. Звук был именно в кухне, никак не приглушенный, как это бывает, если он от соседей. Позже встав и проверив кухню, мы не обнаружили источник шума или каких-то следов, чтобы кто-то воду пил.Домовой. История вторая.В детстве мы часто баловались, вызывая домового на общение при помощи карандашей. Ты задаешь вопрос, и карандаши двигаются. Решили с сёстрами побаловаться, будучи уже взрослыми. Вызвали, задавали вопросы, и было видно, что отвечает слабо очень. Помню, в детстве активно палочки двигались. В общем, мы его несколько дней, по несколько раз в день, доставали. Еду еще положили. К чему это я всё?Ночь. Родители спят. Я и сестра не спим. И тут слышим грохот из кухни. ОЧЕНЬ громкий, по звуку — словно целая гора кастрюль упала. Мы пошли проверить, на кухне идеальная чистота, всё на местах, и вообще, даже греметь нечем, так как кастрюли в стопках не стоят. Перетрусили мы и наперегонки рванули в спальню, боялись до утра нос высовывать. Утром рассказали маме. Она в свою очередь рассказала, что пару дней назад тоже слышала грохот в кухне такой, мы уже спали, а она в это время была в душе. Закончив мыться, она тоже не нашла источник шума.Потом я уехала, и больше таких шумов не было.Цоканье среди ночи.Со слов мамы. Проснулась ночью от звука, нечто среднее между капаньем и цоканьем. Лежит, и ощущение у неё, будто сзади кто-то есть и взглядом сверлит. А она у меня на такие вещи очень чувствительная. Звук тоже как бы позади раздается, с некоторыми паузами. Набралась смелости, подняла голову да повернулась в ту сторону, посмотреть, что там. Тут же пропал и звук, и ощущение взгляда, и больше не повторялся.А в эту квартиру мы пару дней как въехали. Квартира с очень криминальным прошлым. Однажды в ней, без всяких внешних воздействий, картина упала, а рама осталась на месте. Но, возможно, в этом нет никакой мистики.Беспокойная неделя.Было время, что стала поздно спать ложиться, где-то в 3 часа ночи, так как убиралась, мыла посуду и так далее, у молодой мамы дел хватает. Просыпаюсь я однажды, а комп включен, хотя когда я ложилась спать, он был выключен. Ребёнок, на тот момент, был слишком мал, чтобы его включить, и он спал рядом со мной, я с краю, а он у стенки. То есть, он не сможет незамечено меня переползти и включить его. Я удивилась, погуглила, поспрашивала знакомых, но так и не встретила объяснения тому, почему он включился. Списала всё на замыкание или что там. Я не разбираюсь.Вы замечали, что если у вас есть музыкальная игрушка, то она, если самопроизвольно включится, то сделает это обязательно ночью! Так вот, у сына музыкальная машинка начала включаться по ночам, потом и средь бела дня. Я, чтобы не пугаться, вытащила батарейки. Но на этом не всё! У нас была говорящая азбука, бракованная — там был ооочень тихий звук, и она плохо реагировала на нажимания, я пыталась её вернуть, но без чека меня послали подальше. Так вот, ночь! В полной тишине, среди ночи, включается эта азбука НА БОЛЬШОЙ громкости! На которую ранее способна не была! Я и там батарейки вытащила уже.Однажды мою посуду на кухне, время позднее, часа 2 уже ночи, и тут передо мной раздаётся звук! Словно прямо перед лицом. Такой звук, как если бы человек цокнул языком. И этот звук с периодичностью 3-5 секунд раздается. То спереди, то сзади, то сбоку. Я во все глаза гляжу, пытаясь понять что это, и не могу. Так через минуту это прекратилось. Я так и не поняла, что шумело. Но сразу вспомнила, как мама рассказывала про звук среди ночи и толком не могла объяснить, на что он похож. Так вот, в этот момент я поняла, что она имела в виду.Всё это произошло примерно в течение двух недель. Потом я стала каждый день аудио молитвы включать, и эти явления больше не повторялись. У меня сложилось впечатление, словно нечто было недовольно тем, что я так поздно спать ложусь, словно ночь, это уже его свободное время. Но это, конечно, лишь домыслы, и, возможно, что всему есть объяснение.Автор - Юлия.

Ключевые слова: Истории из жизни домовой ночь шум

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