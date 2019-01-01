Так надо

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 91 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 05:28 by

Эта история случилась с моим школьным приятелем - Алексеем. Она произошла ещё когда порядка не было на ж\д вокзалах и аэропортах. Алексей спокойно ждал пересадку в зале ожидания. Ожидать было недолго - 18 часов. Он развлекал себя, как мог - собирался на второй раз перечитывать шедевр литературной мысли из серии «Я вор в законе», как вдруг увидел, как цыгане разводят такого же мужичка-путешественника.Алексей подошёл поближе к этой компании, и ему стало слышно обрывки фраз: «на тебе смертельная порча», «нужно срочно снимать», «все умрут», «нужны деньги или золото». Было видно, что бедный мужик под гипнозом, самая говорливая цыганка водила ему по лицу пером и что-то бубнила. Остальные 5-6 создавали фон. Мужик полез за кошельком. Алексею представил себя без денег в другом городе и ринулся защищать невменяемого.- Товарищи цыгане, гражданин со мной, нам пора идти, - он взял несчастного мужичка под гипнозом за локоть и повёл в сторону. Тут же он ощутил, что его оттаскивают за шкирку. Он обернулся, сзади него стоял большой цыганский детина с золотыми зубами. Сквозь зубы ему прошипели:- Иди куда шёл. Пааарежу!Быть зарезанным в другом городе Алексею не хотелось, и он отошёл. Тем временем мужчина отдавал цыганам золотое обручальное кольцо и часы. В Алексее закипело чувство справедливости. Он нащупал в кармане куртки мел, который остался у него после рисования на асфальте с племянницей. Решительно подошёл к толпе. Сел в ногах у мужика. Как в гоголевском «Вие» очертил круг, внутри которого оказался сам и мужик. Поднял руки вверх и как сумасшедший начал орать:- Анон эдхелен эдро хи амэн! Фенос ногосрим, ласто бех ламен!Дело в том, что Алексей очень любил «Властелина Колец» Толкиена. Это заклинание Гендальфа он зачем-то выучил наизусть. Оно означало «Эльфийские ворота, откройтесь для нас сейчас; дверь народа гномов, внемли моему слову!» Алексей кланялся и выкрикивал заклинание снова и снова. Его слову внимали не только гномы, но и цыгане. Нервничая, они начали креститься и уходить по одному. Алексей увидел того самого цыганского детину с золотыми зубами. Он зло смотрел на Алексея и что-то сурово бормотал. Алексей вспомнил свою любимую сцену - «сражение Гендальфа с Балрогом», демоническим существом, и, глядя в лицо врагу, проорал на весь вокзал:- Я - служитель тайного огня, хранитель пламени Анора,Темный огонь тебе не поможет, пламя Удуна!Возвращайся во тьму, ты не пройдёшь!Лицо цыгана побелело. Он упал на колени. Потом стал доставать из карманов золотые украшения и складывать в круг из мела. Алексей не мог остановиться и, в исступлении, орал:- Возвращайся во тьму, ты не пройдёшь!Бедный цыган запричитал:- У меня больше ничего нет! Есть зубы, но мне нужно какое-то время.Алексей не останавливался:- Я служитель тайного огня!Цыган плакал:- У меня семья. Мне страшно! Милиция, помогите! Убивают! - потом быстро поднялся и убежал.В конце концов у входа в ж\д вокзал остались двое. Алексей встал, отряхнул штаны и сказал мужику:- Вот забирай, тут твоё. Ну, будь здоров, больше не впутывайся!Мужик глядел на него ошалелыми глазами.- Сколько я вам должен за обряд снятия порчи?***Когда мои дети спрашивают меня «Пааап, ну вот зачем читать? Скучно! Можно телик с ютубом посмотреть », я всегда вспоминаю Алексея и того цыгана с золотыми зубами, улыбаюсь и отвечаю словами Фелиции Жанлис:- Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.Автор - Александр Бессонов.

Ключевые слова: Школьный приятель цыгане гипноз «Властелин Колец» порча

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