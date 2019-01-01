Когда боги выбирают

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ося131313 Просмотров: 51 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:08 by

Жила-была молодая семья. Муж, жена, сын. Жили, в материальном плане - хорошо, в бытовом - не так радужно всё было. Жена любила мужа безумно, даже говорила, что любит больше сына. А муж изменял ей направо и налево, были и длительные связи, но больше - бессмысленный секс с почти незнакомыми женщинами, "снятыми" в баре. Со временем жена об этом узнала, но, по какой-то непонятной причине, продолжала закрывать на всё это глаза. Так они прожили больше 10-ти лет, и дальше стало ещё хуже - муж стал пить всё больше и больше, изменять не переставал, начал бить жену и ревновать её, хотя она ему поводов не давала. В семье был ад, сынишка их забивался в свою комнату и "зависал" в наушниках за компом, стараясь отвлечься от очередного скандала родителей.Чтобы, видимо, как-то отвлечься от негатива, жена решила научиться водить машину. Сказано-сделано, благо деньги позволяли. Сдала она на права, купила себе машину и стала осваивать. Т.к. была новичком, водила пока медленно и осторожно, уж точно не "гоняла". Однажды надо было ей съездить по делам в соседний город, по дороге женщина попала в страшную аварию, после которой машина не подлежала восстановлению, но на самой даме - ни царапинки, лишь одежду порвала кое-где. Когда отошла от шока, рассказала, что буквально на ровном месте машина потеряла управление и начала кувыркаться...А через пару месяцев её муж, молодой мужик в расцвете лет, до этого ни разу не лежавший в больницах и ни на что не жаловавшийся, внезапно умер.Незадолго до всех этих потрясений, в той семье отношения между супругами накалились до предела, но разойтись они почему-то не могли - ей идти было некуда, да и квартира принадлежала ей, муж категорически никуда уходить не собирался.Выводы делайте сами, а я свой сделала. Думаю, боги решили, что сыну мама нужнее.

Ключевые слова: Муж жена смерть авторская история

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