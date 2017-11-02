Обещание

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

V.V.Pukin Просмотров: 103 Комментарии: 3 -1 Сегодня, 00:04 by

Лет пятнадцать назад, будучи в Питере, я случайно услышал историю, больше похожую на городскую легенду…Андрей и Олеся дружили с момента, когда молоденькая учительница усадила их за одну парту в первом классе и до самого выпускного. Маленькому Андрюшке улыбчивая девочка с огромными белыми бантами в косичках и голубыми глазищами понравилась сразу. В отличие от других мальчишек, он не просил учительницу пересадить его к пацану. С Леськой было интересно. К тому же, с ней легко можно было обсудить любые мальчишечьи секреты.Поначалу детская дружба с годами переросла у ребят в настоящую любовь. На протяжении всех школьных лет они всегда и везде были рядом. Не в пример другим одноклассникам, которые порой меняли свои симпатии по несколько раз за учебный год.В младших классах Андрюшку с Леськой, конечно, часто дразнили «женихом и невестой». Не раз из-за этого мальчишка, невзирая на превосходящие силы противника, бросался в драку, защищая честь подружки. А Леся, ничуть не уступая в храбрости пацану, «сражалась» с ним плечом к плечу.Но к классу пятому дразнящих заметно поубавилось. Одноклассники постепенно взрослели. И вот многие девочки и даже некоторые мальчишки теперь уже с некоторой завистью поглядывали в сторону счастливой парочки. К тому же Андрей стал посещать секцию бокса, что сразу заметно поубавило количество неприятелей и увеличило число друзей. Да и Олеся выступала в классе на первых ролях. Училась на «отлично», активно участвовала в общественной жизни класса и школы. А самое главное, помимо основных уроков, занималась вокалом с профессиональным преподавателем. К окончанию учёбы успела выступить на нескольких песенных конкурсах и музыкальных телепрограммах. Не говоря об общешкольных мероприятиях. «Звезда» одним словом. Какие уж тут дразнилки…На семнадцатый день рождения, 21 июня, парень подарил своей любимой колечко с небольшим бриллиантом. В знак вечной любви и верности. При торжественном вручении подарка присутствовали родители Андрея и мама Леси (отец её трагически погиб, когда она училась ещё в пятом или шестом классе). Присев на одно колено, как настоящий жених, Андрей протянул имениннице открытую коробочку со сверкающим колечком и произнёс:- Любимая и единственная моя Леська! Поздравляю с днём рождения! И, если ты согласна, обещаю - ровно через год, когда тебе исполнится восемнадцать лет, мы станем мужем и женой, чтобы жить долго и счастливо много-много лет! Вместе!Конечно, девушка была согласна. Первый рисунок, на котором она изобразила себя и Андрюшку в одежде жениха и невесты, появился ещё в первом классе. А ближе к окончанию школы они не раз обсуждали с Андреем будущую совместную жизнь. Разве что с родителями особо не делились. Но взрослые и так догадывались о серьёзности отношений своих детей. Ну, а теперь, после таких слов и знакового подарка поняли, что пора потихоньку готовиться к свадьбе.За успешное окончание школы отец Андрея подарил сыну автомобиль. В семье уже было две машины, и Андрей лет с четырнадцати катался на обеих. Но то родительские. А тут наконец парень получил собственную тачку. Да какую! Инфинити! Ни у кого в классе не было пока круче!..В тот же вечер с друзьями обмыли подарок. Как водится, от выпитого к радости прибавился кураж. Дожидаться утра, чтобы на трезвую голову покатать любимую с ветерком, парень никак не мог. Под одобрительные крики приятелей запрыгнув в дурманяще пахнущий новенький салон и презрев риск быть пойманным гаишниками, Андрюха помчался к Олесе…Как он уговорил обеих женщин (Лесю и её маму), уже укладывавшихся спать, сесть в машину и поехать кататься по городу, сейчас уже трудно предположить. Наверное, они просто побоялись отпускать его одного в таком состоянии.Ночная поездка закончилась печально и закономерно. Не справившись с управлением, горе-водитель не вписался в один из дорожных поворотов и вылетел в кювет. Скорость в этот момент была слишком высокая. За десяток переворотов на крупном гравии машину искорёжило до неузнаваемости…Лесина мама от полученных травм умерла ещё до приезда скорой. Сама девушка в тяжелейшем состоянии попала в реанимацию. Виновник же аварии, по закону вечной несправедливости, отделался ссадинами и ушибами.…Олеся очнулась через несколько дней. Открыв глаза, увидела сидящего у кровати с растерянным видом Андрюху. Все эти дни он безвылазно дежурил в больнице, отлучаясь лишь ненадолго, чтобы поспать и перекусить на скорую руку.- Леся, ты как? Прости меня, пожалуйста!Девушка попыталась подняться на локтях, но не смогла. Она не чувствовала всю нижнюю часть тела. Поднесла руку к лицу, чтобы поправить волосы, но вместо них пальцы ткнулись в шершавую ткань. Голова оказалась плотно перебинтованной.«Лежи! Тебе нельзя двигаться… Позвоночник сломан. И ЧМТ, - парень виновато поглядел на девушку, словно побитая собачка. – Но ты обязательно поправишься! И мы обязательно сыграем свадьбу, как я обещал! Только…»Андрюха замялся и, потупив глаза, выдавил:- Лесечка, когда придёт дознаватель, скажи, что за рулём была ты... Иначе мне грозит реальный срок. Может, на несколько лет. У меня ведь уже есть условка. Ты знаешь… И если меня посадят, все наши планы о свадьбе и совместной жизни рухнут в одночасье… Прости, я не смогу пережить долгой разлуки с тобой…Искалеченная девушка взяла вину на себя. Других свидетелей ДТП не было. Андрей остался на свободе. Как и планировал, поступил в московский университет, на дневное отделение. Конечно, для этого пришлось переехать в столицу. Лесю же навещал каждый раз, когда возвращался в Питер на выходные.Оставшуюся сиротой девушку, семья Андрея поддерживала материально. После её выписки из больницы приобрели дорогую импортную инвалидную коляску, покупали продукты и лекарства. Наняли сиделку. Но потом к Олесе приехала дальняя родственница из деревни, и необходимость в сиделке отпала.Спустя полгода Олеся смогла садиться, правда, с посторонней помощью. Но возможность ходить, к сожалению, врачи полностью исключили. Девушке, конечно, об этом не говорили, обнадёживали, что со временем она сможет встать на ноги. И она свято верила. Надеялась к своему восемнадцатилетию на собственных ножках пойти под венец. С любимым Андреем. Сидя в одиночестве, рисовала цветными карандашами картинки с голубками, сердечками и женихом с невестой. Даже упросила родственницу, проживавшую у неё, заказать в свадебном салоне белое подвенечное платье.По несколько часов в день мужественная девушка упорно разрабатывала бесчувственные ноги на специальных тренажёрах, которые купили родители Андрея. Но, к сожалению, дело продвигалось плохо. Вдобавок, после Нового года у Леси стал развиваться отёк мозга. Последствие травмы от аварии. Она начала терять память и самые обыденные человеческие навыки. Речь несчастной с каждым днём тоже становилось всё труднее разобрать. Одноклассники навещали Лесю редко. Да и Андрей появлялся теперь раз в полмесяца, заскакивая совсем ненадолго. Конечно, понять можно. Тяжело общаться с больным человеком, от которого и слышишь-то одно невразумительное мычание.В Москве он сблизился с однокурсницей, живой, привлекательной девушкой. Она чем-то напоминала Лесю, когда та была здоровой и весёлой. Раза два привозил новую подружку к себе в Питер. Обещание, данное Олесе, сыграть свадьбу в её восемнадцатый день рождения, уже не вспоминал.А та не забывала. В редкие его приезды, когда уже не могла говорить, протягивала, парню свои рисунки, на которых были изображены нарядные, улыбающиеся жених и невеста в воздушном свадебном платье. После таких тягостных встреч Андрей чувствовал себя мерзко, но ломать жизнь ради старой любви и дружбы не был готов.За целый месяц до дня рождения Олеси, он ни разу не навестил бывшую любимую. Всё равно угасающая день ото дня девушка, по его мнению, не отражала уже реальность. Так зачем мучить и себя, и её.В один из июньских дней Андрей допоздна засиделся в гостях у новой подруги. Она была москвичкой, жила в отдельной квартире, подаренной родителями. Под мелодичную музыку молодые наслаждались романтическим вечером с вином и свечами, как вдруг в дверь постучали. Это было странно, звонок ведь работал. Может, показалось?.. Но нет, негромкий звук повторился снова.- Ты кого-нибудь ждёшь?- Нет… Может, соседке чего надо?С лёгкой досадой девушка поднялась с дивана и направилась ко входной двери. Послышался щелчок открывавшегося замка, а через минуту её удивлённый голос:- Андрей, это к тебе!Ничего не понимающий парень поспешил на зов в прихожую. Там с удивлением увидел стоящую за порогом маленькую девчушку с двумя белыми бантами в косичках, пристально смотрящую на него большими голубыми глазами. Девочка неуловимо напоминала кого-то, только никак не удавалось вспомнить - кого. Андрей подошёл ближе и спросил:- Ты ко мне, малышка?В ответ та молча протянула сложенный вчетверо бумажный листок, развернулась и застучала сандалетами по ступенькам подъезда вниз. Растерявшийся парень словно оцепенел. Он вдруг понял, кого напомнила странная девчушка!.. Но как это?!.. Такого ведь не может быть!..Его оторопь прервал голос молодой подруги:- Андрей, очнись! Что за девочка и чего ей от тебя надо? Разверни уже, наконец, листок!Парень в растерянности распрямил бумажный лист.На нём карандашами были нарисованы державшиеся за руки жених с невестой, идущие по зелёной траве с цветами. Над головами у них сверкало жёлтыми лучами солнце, по голубому небу плыли розовые облака. Вокруг порхали белые голуби…- Андрей, ты объяснишь – что это? Что за приколы?Не обращая внимания на сыпавшую вопросами девушку, парень выскочил в подъезд и, перепрыгивая через три ступеньки, помчался вниз по лестнице. Выбежал из подъезда во двор. Девочки нигде не было. Обежав несколько раз вокруг дома, но так и не обнаружив странную гостью, вернулся в квартиру.Совершенно обескураженный рассказал подруге о больной Лесе в Питере, о том, что сегодня у неё день рождения, восемнадцать лет. О том, как они дружили с первого класса и даже собирались пожениться… Но это было так давно…- Ну, так позвони ей, поздравь! Ещё ведь день не закончен.- Да, наверное, надо…Андрей несколько раз набрал городской домашний номер Леси (сотовым ей врачи запретили пользоваться, как только обнаружили опухоль мозга). Но телефон молчал.«Наверное, спит, - неуверенно предположил парень, - поздно уже… Ладно, завтра обязательно дозвонюсь и поздравлю. Хотя, знаешь, боюсь, она уже мало что понимает, к сожалению…»Но на следующий день Андрей так и не успел позвонить, чтобы поздравить Лесю. Всё дела-дела. А может, не захотел.Вечером его набрала мать и сообщила, что Олеся умерла. Только что позвонила Олесина дальняя родственница, которая жила у неё последние месяцы. Она уезжала на пару дней к себе в деревню по какому-то срочному вопросу. Леся осталась в квартире одна. И как раз в свой день рождения…Когда вернувшаяся родственница открыла ключом дверь и зашла в комнату, обнаружила девушку у окна в инвалидном кресле. Она сидела, уперев голову в скрещённые на подоконнике руки и широко открытыми мёртвыми глазами глядела сквозь стекло на улицу, словно ожидая кого-то. Тут же на подоконнике и на письменном столе, который остался ещё со школы, лежали аккуратно разложенные рисунки. На всех счастливо улыбались жених с невестой, в окружении цветов и порхающих голубей.Вместо привычного домашнего халата на Олесе было заказанное в салоне свадебное платье невесты. Как парализованная девушка смогла его самостоятельно надеть – не поддавалось разумному объяснению…К сожалению, судьба перспективного и здорового на тот момент несостоявшегося жениха тоже оказалась короткой и злой. В считанные месяцы он стал алкоголиком, а потом и наркоманом. Учёбу забросил. Вернувшись к родителям в Питер, словно осознанно, загонял себя в гроб нескончаемыми запоями и кумаром. В периоды просветления признавался друзьям с матерью, что в каждом сне к нему является Леся. От этих кошмаров не помогали ни психологи, ни лекарства…Спустя год, когда Андрей в очередной раз лежал дома под капельницей, спасаясь от ломки, в дверь тихо постучали. Мать пошла открывать, а когда вернулась, держала в руках свёрнутый вчетверо бумажный лист.- Андрюша, там какая-то странная девочка передала это. И сразу ушла… Кто она такая? Мне кажется, я её где-то уже видела. Очень давно…С этими словами женщина развернула сложенный листок и протянула сыну. Андрей молча повернул голову. Он уже знал, что увидит…Тем же вечером, парень вышел из дома и, отъехав на своей машине за город, вколол в истерзанную вену лошадиную дозу героина. На панели приборов оставил лишь записку: «Похороните меня рядом с Леськой».…Лет пятнадцать назад, будучи в Питере и оказавшись с родственниками на этом кладбище, я обратил внимание на два стоящих по соседству креста. Оба захоронения ещё свежие. На одном с цветного фото весело улыбалась молодая симпатичная девушка. На другом овале запечатлён серьёзный парень в строгом костюме. Бросилось в глаза то, что не родственники, а лежат рядом. И даты смерти одинаковые – 21 июня. Только с разницей в один год. Когда поинтересовался у родных, услышал эту историю.А пару лет назад снова побывал на том месте. Взамен деревянного креста на могиле девушки стоял небольшой, но красивый мраморный памятник с цветничком. Да и вся могилка, столик, скамеечка рядом ухожены чьими-то заботливыми руками.Могила же парня заросла высокой травой и колючим диким шиповником. Почерневший деревянный крест покосился набок, эмалевый овал стал тёмным от времени и грязи. Даже лицо усопшего с трудом можно было различить, не говоря о надписи. Захоронение явно уже много лет никто не посещал.Почему так произошло, одному Богу известно…21.05.2019

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