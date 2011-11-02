Чертовщина на даче

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:24

Marion Phauna Просмотров: 628 Комментарии: 2 +5 Вчера, 20:23 by

Доброго всем времени суток. Историю буду рассказывать от лица моей подруги. Сразу скажу, что ни она, ни ещё одна участница этого случая (назовём её Таня) галлюцинациями не страдают. Место действия — настоящее.Как-то раз к нам на дачу приехала моя подруга Таня, и мы решили отправиться на велопрогулку. Родителей предупредили и поехали. Ну и конечно, заблудились. Хочу немного сказать о местности. Там много всяких развилок, одна к источнику, другая к нашему дому, третья в Паскаменку, четвёртая ещё куда-то… Ну и мы, когда поехали домой, видимо, не там свернули. Как назло, у нас у обеих почти сели телефоны. Мне позвонила мама, спросила, как дела. Я, чтобы не волновать её, сказала, что всё в порядке, но мы чуток задержимся. Нам ничего не оставалось, кроме как ехать наугад. Ну мы и поехали. А уже темнело. Едем, вдруг слышим — кто-то бежит за нами. Оглядываюсь и вижу двоих мужчин. И было в их виде что-то такое, что я закрутила педали с сумасшедшей скоростью. Танька — за мной. Мужчины — за нами. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы Таня не упала в канаву.Я соскакиваю с велика, помогаю ей подняться, оглядываюсь, а за нами никого нет. Мы долго сидели на земле, оправляясь от потрясения. Немного заряда на моём телефоне ещё оставалось, и мы врубили онлайн-навигатор. Поехали и выбрались на берег озера. Пара слов об озере. У нас в окрестностях есть озеро, но это было явно не оно. Наше озеро больше и другой формы. А самое странное, что то озеро, на берег которого мы вышли, навигатор категорически не видел! По его утверждениям, на этом месте был луг. А озеро-то довольно большое, метров сто в диаметре. Тут мой телефон отключился.К счастью, у меня была с собой переносная зарядка, я поставила телефон на зарядку. А пока он заряжался, мы решили искупаться. Но тут нас ждало ещё одно потрясение. Июнь месяц, вокруг теплынь. А вода в озере ледяная, как в купели! Кое-как, окольными путями, добрались до знакомых мест. Осталось только проехать через лес. И тут началось самое стрёмное. Едем, слышим — кто-то бежит за нами. Оглядываемся и видим жуть. За нами бежит большая собака. ОЧЕНЬ большая собака. Глаза светятся ОЧЕНЬ ярким светом. А самое главное — от неё воняет. Не мертвечиной, нет, но как будто что-то стухло. Мы с Танькой, не сговариваясь, припустили во всю прыть. Едем, и я предлагаю «Тань, давай выругаемся — всё легче будет». Та соглашается. Ну, мы выругались, смотрим, а за нами никого нет. Исчезла собака. С концами. Буквально через минуту мы добрались до дома и легли спать.Спасибо всем, кто дочитал до конца. Я не писатель, а всего лишь девочка-подросток. Кому не понравилось — прошу извинить.Автор - Миссис Х.

Ключевые слова: Чертовщина дача подруга

Другие, подобные истории: