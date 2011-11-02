Чертовщина на даче

Чертовщина на дачеДоброго всем времени суток. Историю буду рассказывать от лица моей подруги. Сразу скажу, что ни она, ни ещё одна участница этого случая (назовём её Таня) галлюцинациями не страдают. Место действия — настоящее.
Как-то раз к нам на дачу приехала моя подруга Таня, и мы решили отправиться на велопрогулку. Родителей предупредили и поехали. Ну и конечно, заблудились. Хочу немного сказать о местности. Там много всяких развилок, одна к источнику, другая к нашему дому, третья в Паскаменку, четвёртая ещё куда-то… Ну и мы, когда поехали домой, видимо, не там свернули. Как назло, у нас у обеих почти сели телефоны. Мне позвонила мама, спросила, как дела. Я, чтобы не волновать её, сказала, что всё в порядке, но мы чуток задержимся. Нам ничего не оставалось, кроме как ехать наугад. Ну мы и поехали. А уже темнело. Едем, вдруг слышим — кто-то бежит за нами. Оглядываюсь и вижу двоих мужчин. И было в их виде что-то такое, что я закрутила педали с сумасшедшей скоростью. Танька — за мной. Мужчины — за нами. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы Таня не упала в канаву.
Я соскакиваю с велика, помогаю ей подняться, оглядываюсь, а за нами никого нет. Мы долго сидели на земле, оправляясь от потрясения. Немного заряда на моём телефоне ещё оставалось, и мы врубили онлайн-навигатор. Поехали и выбрались на берег озера. Пара слов об озере. У нас в окрестностях есть озеро, но это было явно не оно. Наше озеро больше и другой формы. А самое странное, что то озеро, на берег которого мы вышли, навигатор категорически не видел! По его утверждениям, на этом месте был луг. А озеро-то довольно большое, метров сто в диаметре. Тут мой телефон отключился.
К счастью, у меня была с собой переносная зарядка, я поставила телефон на зарядку. А пока он заряжался, мы решили искупаться. Но тут нас ждало ещё одно потрясение. Июнь месяц, вокруг теплынь. А вода в озере ледяная, как в купели! Кое-как, окольными путями, добрались до знакомых мест. Осталось только проехать через лес. И тут началось самое стрёмное. Едем, слышим — кто-то бежит за нами. Оглядываемся и видим жуть. За нами бежит большая собака. ОЧЕНЬ большая собака. Глаза светятся ОЧЕНЬ ярким светом. А самое главное — от неё воняет. Не мертвечиной, нет, но как будто что-то стухло. Мы с Танькой, не сговариваясь, припустили во всю прыть. Едем, и я предлагаю «Тань, давай выругаемся — всё легче будет». Та соглашается. Ну, мы выругались, смотрим, а за нами никого нет. Исчезла собака. С концами. Буквально через минуту мы добрались до дома и легли спать.
Спасибо всем, кто дочитал до конца. Я не писатель, а всего лишь девочка-подросток. Кому не понравилось — прошу извинить.
Автор - Миссис Х.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:24
Вчера, 20:23 by Marion PhaunaПросмотров: 628Комментарии: 2
Ключевые слова: Чертовщина дача подруга