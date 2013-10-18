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Истории из жизни

Три невероятные истории

Сегодня я расскажу вам три невероятных истории. Двумя из них со мной поделились близкие люди, в адекватности которых я не сомневаюсь. Третья увлекательность произошла со мной.

История 1.

Эту историю рассказала мне коллега, с которой я давно близко общаюсь. Назовём её Лена. У неё в уездном городе N имеется комната в общежитии, которая успешно сдаётся уже долгие годы. Лена давно живет в столице и не нуждается в сдаваемой жилплощади.

На днях коллега пришла растерянная и тихая. Мне, естественно, свербило закидать её вопросами из серии: «Чё случилось? Чё стряслось?» На перекуре Ленка рассказала мне кулстори:

Помнишь мою комнату в общаге? Я её в последнее время однокурснице сдавала. Так вот, я спонтанно вспомнила, почему я оттуда съехала к родителям.

Я как-то на кухне стояла, чайник ждала. Чувствую, смотрит на меня кто-то. Подумала сначала, сосед по комнате мыться собрался, но боковым зрением мутно вижу, что из ванной комнаты выглядывает лицо какое-то синюшное с выпученными белыми глазами, вроде как без зрачков. И торчит из-за дверного косяка как-то под углом, будто играется – подглядывает. Я резко голову в его сторону поворачиваю и успеваю увидеть, как эта рожа рывком убирает башку в ванную. Я крикнула: «Олег, ты?» - типа соседу. В ответ – тишина. Я на негнущихся ногах пошла в ванную комнату, медленно заглянула в неё – естественно никого. А спина вся в мурашках, и дышать тяжко. В тот день решила – надо валить к родителям в N. Правда, отъезд мой затянулся почти на месяц, пока утрясала дела с переездом, работой и роднёй. Паника потихоньку улеглась, так как синюю рожу я больше ни разу не видела. Комнату Ирке сдала, она как раз со своим рассталась и находилась в поисках отдельного жилища. К чему я? А, Ирка ко мне на той неделе приехала – погостить, столицу посмотреть. Она спрашивала, чего я сорвалась в другой город с концами. Я ей сначала про перспективы, про новую работу, возможности... Потом вдруг вспомнила эту рожу и рассказала ей, так, для хохмы. А она сидит бледная и на меня, не мигая, смотрит. Я ей: «Ир, ты чего?» А она говорит: «Я тоже его видела.» В общем, съезжает от меня Ирка.

Естественно, мне тут же захотелось отобрать у Ленки ключи и припереться в эту злополучную общагу с экспедицией. Может, доеду в отпуск и, если повезет, познакомлюсь с синей рожей.


История 2.

Эта история от моей свекрови. Я очень люблю периодически шастать к ней на чай, благо живём рядом. Можно мужу кости помыть, рецептами обменяться, поболтать «за жизнь».

Я уже и не вспомню сейчас, как разговор вышел на эту историю, но впечатлила она меня знатно. Моей свекрови на момент этого невероятного происшествия было около 6 лет. Далее поведу повествование от её лица.

Я тогда с бабушкой жила, в деревне под Калугой. Шли мы с ней с чьих-то поминок. Тогда же провожали всем селом. И затянулись эти провожания до поздней ночи. Путь наш лежал по главной дороге, проходящей через всю деревню. Мы шли очень быстро. Было лето, но холод пробирал до костей. И вдруг, бредово прозвучит конечно, я увидела, что нам на встречу идет столб. Обычный деревянный фонарный столб. К таким столбам еще доски по бокам прибивают для устойчивости. Так он этими досками и шагал в нашу сторону, переваливаясь и шатаясь. Я даже испугаться не успела. Бабушка среагировала мгновенно: медленным, но не требующим возражений движением руки, она завела меня себе за спину, пригнула мою голову к земле, а сама начала шёпотом молиться. Я закрыла глаза, начиная трястись от ужаса и понимания происходящего. Бабушка продолжала читать молитву всё громче и громче. Жуткий топот шагов тоже становился громче и звучал все ближе. По земле шла дрожь. Бабушка уже не говорила, она выкрикивала слова молитвы. В один миг наступила тишина. Я не успела сообразить, что произошло, как бабушка схватила меня под руку и прошептала: «Бежим». Столб исчез, а мы со всех ног бросились бежать домой.

Я терроризировала свекровь вопросами, но больше ничего жуткого с ней в деревне не приключалось, и разговор на эту тему с бабушкой она никогда больше не заводила.

Ездили недавно с супругом в те места – металликом пошарить. Никаких странных столбов не нашли… равно как и сокровищ. Эх…

История 3.

При всей моей нежной любви к крипоте подобного рода историй... со мной практически не случалось. Но недавно я вспомнила один случай, который не то чтобы напугал меня, а слегка поднял чувство тревоги и неправильности произошедшего.

Было дело в лихие 90-е. Мне на тот момент было около 7 лет. Я в очередной раз гостила у бабушки в Ярославле. Из развлечений там были:

1. Бабулины байки, о которых я как-то уже писала.
2. Черно-белый телевизор с бесконечным выбором каналов (то ли 2, то ли 4, кайф!)
3. Радиоточка. Вот о радиопередаче и пойдет речь в этой истории.

Однажды я сидела на стуле рядом с радиоточкой и жадно втыкала в эфир. Шла какая-то детская передача из разряда «всё обо всём». Про жирафов вроде бы сначала рассказывали. Потом началась непонятная рубрика «Вредные советы». В этой рубрике мужской голос с неподдельной ехидной хитринкой в голосе начал вещать о том, как расчленить игрушку. Четко помню, что говорил он о «буратинке». «Если вы отрежете буратинке голову, то вместо одной игрушки у вас будут две – колобок и всадник без головы, а если отрезать буратинке руки и ноги, у вас получится еще и дирижабль». Голос вещал мягко и спокойно. Прозвучало еще 5 или 6 предложений о подробном и детальном расчленении игрушки. В конце оратор добавил: «А в следующей передаче мы расскажем о том, как взять красные, синие и зелёные буковки и… устроить пожар». Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Уже в столь нежном возрасте я понимала - то, что рассказали мне сейчас по радио, это странно, неправильно и очень жутко. Как вообще такое пустили в эфир?

Может, кто еще сталкивался с этой передачей? Или слышал что-то подобное? Гугл мне в поисках не помог.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:04 by UglypuncherПросмотров: 1 025Комментарии: 9
+25

Ключевые слова: Городские легенды радио деревня авторская история

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Комментарии

#1 написал: VicZhou
Сегодня, 10:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 352
Насчет второй истории - не исключено, что явление как-то связано с бабушкой свекрови лично, отчего она не стала делиться. Может, это кинет на неё тень или еще что..

Последний эпизод: дети ведь часто слышат и видят то, что уже не воспринимают взрослые. И не менее редко находятся те, кто не преминет этим воспользоваться - умершие родственники, заблудшие души, существа - как хорошие, так и плохие. В данном случае вполне могли активизироваться плохие.

А по поводу первой истории... Да что эта рожа себе позволяет! Ехать, однозначно ехать автору в город N, ловить ее за уши и не отпускать, пока не признается, кто он/она, и какого хрена в прятки играет! На честных девок пялится! Распоясались, понимаешь....
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#2 написал: DRUID
Сегодня, 12:24
+3
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Публикаций: 8
Комментариев: 1 054
От буратинки мне поплохело.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Nlo
Сегодня, 13:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 45
Последняя история вполне об'яснима со спиритической стороны. Может, вы слышали про духофон Эдисона? Он первый придумал с помощью радиоволн общаться с нечистью (или "духами"). Потом его эксперимент часто повторяли с с радио, и с белым шумом в ТВ. По идее чертовщину можно "поймать" в любом принимающем устройстве.
Но обычно этим занимаются спиритисты намеренно. В вашем же случае почему-то бесятина пролезла непрошенно.. vau
Зарегистрирован: 19.12.2018
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:58
0
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Репутация: (1615|-1)
Публикаций: 79
Комментариев: 4 984
Что-то мне кажется, что в 90- х вполне могло на радио такое быть.
Вот про столб мне интересно. Куда он.провода дел, когда прогуляться вышел?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: LudaM
Сегодня, 15:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 687
Мне больше всего вот это в душу запало
Эта история от моей свекрови. Я очень люблю периодически шастать к ней на чай, благо живём рядом. Можно мужу кости помыть, рецептами обменяться, поболтать «за жизнь».


А истории все три интересные, соглашусь с зеленым яблочком, в 90-е могло и по радио быть такое
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#6 написал: Xomski
Сегодня, 18:44
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 73
По первой истории, да водяной это был, за девками любит подглядывать)). Про вторую почему то подумалось,что столб это ведьма какая-то, порчу навести хотела, поэтому бабушка свекрови и читала молитву. Про третью стори я бы списала на детскую фантазию. Это что то вроде вредных советов Григория Остера
Зарегистрирован: 23.02.2017
#7 написал: FromSiberia
Сегодня, 19:06
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 13
Комментариев: 568
Плюс за столб, а радиопередача - это вообще мурашечно... Что только не услышишь в эфире, загадочная вещь все же эти волны. Иногда словно из других измерений, из тонкого мира к нам нечто пробивается с их помощью.
Очень интересно, что бы было, если бы столб не остановился. Ну вдруг бы бабушка неверующая была, стояла бы дура дурой и глазами хлопала... Они бы умерли? Как? Или исчезли? Или сошли с ума? Или ничего бы не случилось, он просто прошагал бы мимо?
Но разумеется, хорошо, что он остановился. И лучше не проверять в таких случаях)))))

Цитата: Xomski
По первой истории, да водяной это был, за девками любит подглядывать)).


А разве в ванных комнатах они тоже водятся?
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#8 написал: conjure one
Сегодня, 19:55
0
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Репутация: (6398|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 624
Про столб - жуткое дело. Судя по историям на сайте, явление это не редкое и его природа явно имеет темное происхождение. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 22:58
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Комментариев: 286
Третья история жуткая. Могу предположить, что это было а - ля вредные советы. Может там даже и юмор присутствовал своеобразный, просто дети все воспринимают прямо и без двусмысленностей. Вот вам и показалось это страшным. Я верю, что такое может быть в 90-х. Лично,когда маленькая была наблюдала по телеку часов в 8 вечера как мужика заживо жрали то ли блохи, то ли пиявки. Так что, возможно все.
Историям +++
Зарегистрирован: 16.11.2018
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