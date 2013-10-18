Три невероятные истории

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Uglypuncher Просмотров: 1 025 Комментарии: 9 +25 Сегодня, 10:04 by

Сегодня я расскажу вам три невероятных истории. Двумя из них со мной поделились близкие люди, в адекватности которых я не сомневаюсь. Третья увлекательность произошла со мной.Эту историю рассказала мне коллега, с которой я давно близко общаюсь. Назовём её Лена. У неё в уездном городе N имеется комната в общежитии, которая успешно сдаётся уже долгие годы. Лена давно живет в столице и не нуждается в сдаваемой жилплощади.На днях коллега пришла растерянная и тихая. Мне, естественно, свербило закидать её вопросами из серии: «Чё случилось? Чё стряслось?» На перекуре Ленка рассказала мне кулстори:Помнишь мою комнату в общаге? Я её в последнее время однокурснице сдавала. Так вот, я спонтанно вспомнила, почему я оттуда съехала к родителям.Я как-то на кухне стояла, чайник ждала. Чувствую, смотрит на меня кто-то. Подумала сначала, сосед по комнате мыться собрался, но боковым зрением мутно вижу, что из ванной комнаты выглядывает лицо какое-то синюшное с выпученными белыми глазами, вроде как без зрачков. И торчит из-за дверного косяка как-то под углом, будто играется – подглядывает. Я резко голову в его сторону поворачиваю и успеваю увидеть, как эта рожа рывком убирает башку в ванную. Я крикнула: «Олег, ты?» - типа соседу. В ответ – тишина. Я на негнущихся ногах пошла в ванную комнату, медленно заглянула в неё – естественно никого. А спина вся в мурашках, и дышать тяжко. В тот день решила – надо валить к родителям в N. Правда, отъезд мой затянулся почти на месяц, пока утрясала дела с переездом, работой и роднёй. Паника потихоньку улеглась, так как синюю рожу я больше ни разу не видела. Комнату Ирке сдала, она как раз со своим рассталась и находилась в поисках отдельного жилища. К чему я? А, Ирка ко мне на той неделе приехала – погостить, столицу посмотреть. Она спрашивала, чего я сорвалась в другой город с концами. Я ей сначала про перспективы, про новую работу, возможности... Потом вдруг вспомнила эту рожу и рассказала ей, так, для хохмы. А она сидит бледная и на меня, не мигая, смотрит. Я ей: «Ир, ты чего?» А она говорит: «Я тоже его видела.» В общем, съезжает от меня Ирка.Естественно, мне тут же захотелось отобрать у Ленки ключи и припереться в эту злополучную общагу с экспедицией. Может, доеду в отпуск и, если повезет, познакомлюсь с синей рожей.Эта история от моей свекрови. Я очень люблю периодически шастать к ней на чай, благо живём рядом. Можно мужу кости помыть, рецептами обменяться, поболтать «за жизнь».Я уже и не вспомню сейчас, как разговор вышел на эту историю, но впечатлила она меня знатно. Моей свекрови на момент этого невероятного происшествия было около 6 лет. Далее поведу повествование от её лица.Я тогда с бабушкой жила, в деревне под Калугой. Шли мы с ней с чьих-то поминок. Тогда же провожали всем селом. И затянулись эти провожания до поздней ночи. Путь наш лежал по главной дороге, проходящей через всю деревню. Мы шли очень быстро. Было лето, но холод пробирал до костей. И вдруг, бредово прозвучит конечно, я увидела, что нам на встречу идет столб. Обычный деревянный фонарный столб. К таким столбам еще доски по бокам прибивают для устойчивости. Так он этими досками и шагал в нашу сторону, переваливаясь и шатаясь. Я даже испугаться не успела. Бабушка среагировала мгновенно: медленным, но не требующим возражений движением руки, она завела меня себе за спину, пригнула мою голову к земле, а сама начала шёпотом молиться. Я закрыла глаза, начиная трястись от ужаса и понимания происходящего. Бабушка продолжала читать молитву всё громче и громче. Жуткий топот шагов тоже становился громче и звучал все ближе. По земле шла дрожь. Бабушка уже не говорила, она выкрикивала слова молитвы. В один миг наступила тишина. Я не успела сообразить, что произошло, как бабушка схватила меня под руку и прошептала: «Бежим». Столб исчез, а мы со всех ног бросились бежать домой.Я терроризировала свекровь вопросами, но больше ничего жуткого с ней в деревне не приключалось, и разговор на эту тему с бабушкой она никогда больше не заводила.Ездили недавно с супругом в те места – металликом пошарить. Никаких странных столбов не нашли… равно как и сокровищ. Эх…При всей моей нежной любви к крипоте подобного рода историй... со мной практически не случалось. Но недавно я вспомнила один случай, который не то чтобы напугал меня, а слегка поднял чувство тревоги и неправильности произошедшего.Было дело в лихие 90-е. Мне на тот момент было около 7 лет. Я в очередной раз гостила у бабушки в Ярославле. Из развлечений там были:1. Бабулины байки, о которых я как-то уже писала.2. Черно-белый телевизор с бесконечным выбором каналов (то ли 2, то ли 4, кайф!)3. Радиоточка. Вот о радиопередаче и пойдет речь в этой истории.Однажды я сидела на стуле рядом с радиоточкой и жадно втыкала в эфир. Шла какая-то детская передача из разряда «всё обо всём». Про жирафов вроде бы сначала рассказывали. Потом началась непонятная рубрика «Вредные советы». В этой рубрике мужской голос с неподдельной ехидной хитринкой в голосе начал вещать о том, как расчленить игрушку. Четко помню, что говорил он о «буратинке». «Если вы отрежете буратинке голову, то вместо одной игрушки у вас будут две – колобок и всадник без головы, а если отрезать буратинке руки и ноги, у вас получится еще и дирижабль». Голос вещал мягко и спокойно. Прозвучало еще 5 или 6 предложений о подробном и детальном расчленении игрушки. В конце оратор добавил: «А в следующей передаче мы расскажем о том, как взять красные, синие и зелёные буковки и… устроить пожар». Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Уже в столь нежном возрасте я понимала - то, что рассказали мне сейчас по радио, это странно, неправильно и очень жутко. Как вообще такое пустили в эфир?Может, кто еще сталкивался с этой передачей? Или слышал что-то подобное? Гугл мне в поисках не помог.

Ключевые слова: Городские легенды радио деревня авторская история

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