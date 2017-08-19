Кто-то у кровати

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:06

Marion Phauna Просмотров: 348 Комментарии: 1 +5 Вчера, 21:05 by

В 2009 году я лежала в больнице. Палата была на шесть человек. Два ряда кроватей с проходом посередине. Мне досталась кровать старого образца с неудобной проваленной сеткой (лежишь, как в гамаке). Щитки кроватей из металлических прутьев. На них мы вешали полотенца (правда это не разрешалось). Из-за неудобной кровати ноги у меня чуть высунулись в проход. Просыпаюсь среди ночи от того, что кто-то тихонько постучал по ноге. В голове промелькнуло, что я или захрапела, или мои ноги мешают. Посмотрела — никого ни в проходе, ни у моей кровати нет. Все спят. Подумала, что женщина с кровати напротив нагнулась и мне ее не видно из-за щитка. Уснула. Потом спросила ее, не будила ли она меня, или ее соседка. Она сказала, что нет. И потом я подумала, что проход между рядами широкий, дотянуться со своей кровати она никак не могла бы.Так бы это и забылось, если бы мне дня через два то ли приснилось, то ли на самом деле было. Будто стоит около моей кровати маленькая, ростом не выше метра, но не ребенок. Нос очень длинный, а глаза светлые и светятся. Вид очень недобрый. И на человека не похожа. В палате было светло, потому что окна большие — во всю стену. И еще была луна, и я это рассмотрела. Потом уснула. Больше такого я никогда не видела.Автор: Ольга.

Ключевые слова: Кровать ночь больница

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