О запутанном и необъяснимом

conjure one Просмотров: 671 Комментарии: 7 +18 Вчера, 20:17 by

На первый взгляд, всё произошедшее довольно обыденно, но, вполне вероятно, без стороннего вмешательства здесь не обошлось. Истории, что называется, из закоулков памяти.Этот запутанный случай приключился на работе с моей коллегой.В ту смену у неё всё было, как обычно. Заступила рано утром. Днём, во время обеденного перерыва, сходила в соседний супермаркет за продуктами. Все покупки сложила в холодильник, который у нас стоит в раздевалке. Странности начались на следующее утро, когда стала собираться домой. Далее с её слов:«Подошла я к холодильнику, открыла дверцу и поняла, что за один раз всё в руках не донесу, обязательно что-нибудь упадет на пол. После ночного дежурства я и забыла, сколько всего накупила и не сообразила прихватить пакет с собой. Поэтому взяла половину из приобретенного, аккуратно закрыла холодильник и вышла из раздевалки в комнату отдыха. Сложив продукты в пакет, отправилась обратно за остальными, но как только вошла в раздевалку, от неожиданности испугалась – на дверце холодильника сидел достаточно крупный паук, примерно шести-семи сантиметров в диаметре - так мне на первый взгляд показалось. Но, присмотревшись, я поняла, что обозналась, однако странностей это не убавило. Оказалось, что на краю холодильника лежала чёрная катушка с размотанной ниткой, которая опускалась вниз по дверце до самого пола. На середине нитки был накручен замысловатый узел, вблизи похожий на обычный спутанный пучок, а издалека напоминающий мохнатого паука. На несколько секунд я впала в ступор. Катушка действительно была на холодильнике, я на неё внимание ещё в прошлый раз обратила. Но как она сама могла размотаться, накрутить жуткий узел и повиснуть ниткой вниз – это для меня так и осталось загадкой. Подумала на чью-то шутку, но никто, кроме меня, в раздевалку не заходил, да и отсутствовала я там не больше минуты».Эта история «а-ля физика» произошла с моим давним знакомым. Живет он в тридцати километрах от города в поселке, в старом частном доме. Далее с его слов:«Зима. Проснулся я рано, чтобы успеть на первый автобус до города - мне нужно было к семи часам на работу. Заступал на сутки. Поставил на газовую плиту эмалированную кастрюлю, чтобы нагреть воду и умыться. Попутно занимался своими делами. А тут и горячая вода подоспела. Я умылся, а оставшуюся в кастрюле воду (примерно половину) поставил обратно на плиту на самый маленький огонь – вдруг ещё пригодится. Стал собирать пакет с рабочими вещами, кормить собак. Смотрю – уже опаздываю. Быстро накинул верхнюю одежду и с чистой совестью побежал на остановку.Домой вернулся только на следующий день где-то в половину одиннадцатого утра. Времени прошло больше суток. Гляжу, а на плите у меня та самая кастрюля стоит, и в ней докипают остатки воды. Я схватился за голову и быстро выключил газ. Немного успокоившись, задумался в очередной раз о собственной рассеянности и о случившемся. Было непонятно, каким образом из открытой кастрюли, где оставалось, в лучшем случае, литра три воды, почти за тридцать часов не выкипела вся жидкость?Будучи заинтересованным скептиком, через пару дней провел эксперимент, заново воссоздав ситуацию, только на этот раз под своим чутким присмотром. В результате выяснилось, что за час кипения испарилось немногим больше пол-литра воды. Остальное нетрудно посчитать - за шесть-семь часов от трех литров не должно остаться и следа. У меня же вода кипела вплоть до моего возвращения домой. Так что мой вопрос остался без ответа, но определенно каким-то чудом я не устроил в доме пожар. Всякое ведь могло случиться».

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