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Истории из жизни

О запутанном и необъяснимом

На первый взгляд, всё произошедшее довольно обыденно, но, вполне вероятно, без стороннего вмешательства здесь не обошлось. Истории, что называется, из закоулков памяти.

Катушка.

Этот запутанный случай приключился на работе с моей коллегой.

В ту смену у неё всё было, как обычно. Заступила рано утром. Днём, во время обеденного перерыва, сходила в соседний супермаркет за продуктами. Все покупки сложила в холодильник, который у нас стоит в раздевалке. Странности начались на следующее утро, когда стала собираться домой. Далее с её слов:

«Подошла я к холодильнику, открыла дверцу и поняла, что за один раз всё в руках не донесу, обязательно что-нибудь упадет на пол. После ночного дежурства я и забыла, сколько всего накупила и не сообразила прихватить пакет с собой. Поэтому взяла половину из приобретенного, аккуратно закрыла холодильник и вышла из раздевалки в комнату отдыха. Сложив продукты в пакет, отправилась обратно за остальными, но как только вошла в раздевалку, от неожиданности испугалась – на дверце холодильника сидел достаточно крупный паук, примерно шести-семи сантиметров в диаметре - так мне на первый взгляд показалось. Но, присмотревшись, я поняла, что обозналась, однако странностей это не убавило. Оказалось, что на краю холодильника лежала чёрная катушка с размотанной ниткой, которая опускалась вниз по дверце до самого пола. На середине нитки был накручен замысловатый узел, вблизи похожий на обычный спутанный пучок, а издалека напоминающий мохнатого паука. На несколько секунд я впала в ступор. Катушка действительно была на холодильнике, я на неё внимание ещё в прошлый раз обратила. Но как она сама могла размотаться, накрутить жуткий узел и повиснуть ниткой вниз – это для меня так и осталось загадкой. Подумала на чью-то шутку, но никто, кроме меня, в раздевалку не заходил, да и отсутствовала я там не больше минуты».

Кастрюля.

Эта история «а-ля физика» произошла с моим давним знакомым. Живет он в тридцати километрах от города в поселке, в старом частном доме. Далее с его слов:

«Зима. Проснулся я рано, чтобы успеть на первый автобус до города - мне нужно было к семи часам на работу. Заступал на сутки. Поставил на газовую плиту эмалированную кастрюлю, чтобы нагреть воду и умыться. Попутно занимался своими делами. А тут и горячая вода подоспела. Я умылся, а оставшуюся в кастрюле воду (примерно половину) поставил обратно на плиту на самый маленький огонь – вдруг ещё пригодится. Стал собирать пакет с рабочими вещами, кормить собак. Смотрю – уже опаздываю. Быстро накинул верхнюю одежду и с чистой совестью побежал на остановку.

Домой вернулся только на следующий день где-то в половину одиннадцатого утра. Времени прошло больше суток. Гляжу, а на плите у меня та самая кастрюля стоит, и в ней докипают остатки воды. Я схватился за голову и быстро выключил газ. Немного успокоившись, задумался в очередной раз о собственной рассеянности и о случившемся. Было непонятно, каким образом из открытой кастрюли, где оставалось, в лучшем случае, литра три воды, почти за тридцать часов не выкипела вся жидкость?

Будучи заинтересованным скептиком, через пару дней провел эксперимент, заново воссоздав ситуацию, только на этот раз под своим чутким присмотром. В результате выяснилось, что за час кипения испарилось немногим больше пол-литра воды. Остальное нетрудно посчитать - за шесть-семь часов от трех литров не должно остаться и следа. У меня же вода кипела вплоть до моего возвращения домой. Так что мой вопрос остался без ответа, но определенно каким-то чудом я не устроил в доме пожар. Всякое ведь могло случиться».
Вчера, 20:17 by conjure oneПросмотров: 671Комментарии: 7
+18

Ключевые слова: Холодильник нитки катушка узел кастрюля кипение авторская история

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Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 20:55
+4
Группа: Посетители
Репутация: (197|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 655
Первая история похожа на подклад, или же просто шпулька была и до этого на холодильнике, но вот дверцей хлопнула и она так вот повисла. В любом случае, лучше не трогать руками. Вторая история - тут или чудо, или физика, но без высших сил не обходится ни то ни другое:-) Я так думаю. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#2 написал: conjure one
Вчера, 21:07
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (6364|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 611
Цитата: МертвецкиЖив
но вот дверцей хлопнула и она так вот повисла


Дело в том, у холодильника проблемы с дверцей. При закрывании её приходится немного приподнимать за ручку, иначе она идет наперекосяк и плотно не закрывается. Поэтому хлопнуть от души не получится) Спасибо за коммент)
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:08
+3
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Репутация: (1609|-1)
Публикаций: 77
Комментариев: 4 969
Во второй ситуации повезло.
Первую не знаю. Спишем не шалость местного духа.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: marzzz
Вчера, 21:29
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (502|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 624
История один.
Да, обыденная. И верно замечено, что не обошлось без посторонней помощи. Не берусь ответить, кто крутил катушку, отмерял нить и вязал паукообразный узел, но! Все мы прекрасно знаем, что вокруг знаки, много знаков, рядом, нужно только остановиться и присмотреться! А у нас порой нет ни времени, ни желания, да и интуиция слепнет и глохнет именно в тот момент, когда надо бы ей прозреть и уши прочистить ёршиком! Делаю вывод, что это был знак. А вот какой именно, к чему и для чего, Сережа, надо бы узнать у знакомой. Жаль, что это только часть рассказа, а самое интересное под названием "что же было потом" мы так и не узнали. noknow

История два.
Есть желание поэкспериментировать с кастрюлькой, но нет возможности. Трудно судить, где заканчивается физика и начинается мистика. Но расскажу историю из своего загашника.
Каждую пятницу с апреля по май после работы, даже если на часах время близится к полуночи, я уезжаю на дачу. Мне всегда было комфортнее прыгать по электричкам и такси в ночи, если я добиралась "своим ходом", чем вставать сранья, и с сонной физиономией и отключенными мозгами вершить этот дорожный подвиг! Много лет назад была рядовая пятница. Я примчалась с работы, выудила из гардероба что-то из дачной одежки, достала гладильную доску и утюг, резвенько погладила вещички, переоблачилась в походное и умчалась на электричку. Протусив ночь пятницы, субботу и воскресенье до позднего вечера под кассические "шашлычок/коньячок вкусно очень", мы прикатили с мужем домой. Вваливаюсь в комнату и даже ни с первого раза, но обнаруживаю милую картину, от чего впадаю в ступор: посреди комнаты - гладильная доска, на ней стоит, именно стоит, слава богам, а не лежит подошвой вниз, утюг, а провод от него тянется аккурат к розетке. Утюг включен. Красный огонек горит. Робкими шажками подкрадываюсь к бытовой технике, беру трясущейся рукой и проверяю подошву утюга на "горячесть". Горячий, мать его ети!!!! Раскалённый. Чудо техники проработал двое суток без остановки. Наверное, в те времена то, что было дорого (по цене), было надёжно. А утюг был дорогой и, к счастью, испытание на безопасность выдержал: работал в автоматическом режиме вкл/выкл исправно.

Так вот я о чем, Сережа. Уверена, что домовой, на которого так хочется свалить "успех предприятия", в обоих случаях не сидел ни рядом с кастрюлей, ни рядом с утюгом, щеки не раздувал и по несколько часов подряд ни на воду, ни на подошву не дул, чтоб их остудить. Скорее, здесь элемент фатальности, случая, судьбы. Я всегда говорю, кому суждено сгореть в огне, тот не утонет в воде. Воспринимай буквально. Не дано было герою рассказа стать погорельцем. Ведь у некоторых просто ветерок дунет, занавеска колыхнется и прямо в пламя прилетит. И нет квартиры. Мне не дано было приехать "к уголькам". Потеря имущества - это существенное событие в жизни. Значит, есть люди, которым судьба приподносит такие "сюрпризы", а есть те, кого испытывает на прочность, но иными способами.

Плюс, Сережа. Люблю твои рассказы. Анализировать заставляют. Интересно покопаться и на задворках памяти, и в самих жизненных сутуевинах.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#5 написал: Olga-Viculia
Вчера, 23:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 383
Надеюсь, у всех рассеянных и спешунов,стоят жучки,пластины и пр. приспособы,на счётчиках э/э?А то так никаких денег не хватит))
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#6 написал: marzzz
Вчера, 23:22
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (502|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 624
Цитата: Olga-Viculia
Надеюсь, у всех рассеянных и спешунов,стоят жучки,пластины и пр. приспособы,на счётчиках э/э?А то так никаких денег не хватит))

Не, у меня только дневной и ночной тариф на электричество. И на том спасибо. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#7 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:58
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (2756|-1)
Публикаций: 1 615
Комментариев: 10 510
Про первую историю непонятно почему так получилось, а вот вторая действительно заставляет задуматься. Слава богу, что пожар не случился, мистика однако. Видимо всё таки кто то воду подливал, чтобы кастрюля не сгорела. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
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