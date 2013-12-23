Женщина с бородой или ... сам дьявол

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:25

Geezmo13 Просмотров: 909 Комментарии: 10 +14 Вчера, 17:25 by

Опыта в написании подобных постов у меня нет, на сайт забрел случайно, почитал истории,и решил написать свою. За конструкцию текста не судите строго.Скажу сразу, что это не единственная странная история, которая со мной случалась, иначе меня бы здесь не было...НГ 2013-2014. Мне было 21-22 года.... Как обычно, с друзьями решили собраться и отметить этот праздник вместе, у одного нашего общего друга в частном доме. Кто-то был там с раннего вечера, кто-то подтягивался уже после 00:00, отметив первые минуты нового года дома с семьей. Праздник в разгаре, девчонки накрывают на стол, на часах около 22:00, алкоголь еще не открывали... Кое-кто из пацанов пропускал по 50 грамм один раз в час, для настроения, но, в основном, никто еще не пил... Я вспомнил, что задолжал знакомому небольшую сумму денег, то ли 300, то ли 500 рублей - не помню, но почему-то решил, что нужно вернуть, дабы не входить в НГ с долгами. Созвонились... сеть еще не была перегружена, как это бывает, и дозвонился я сразу. Договорились о встрече (находились мы в городе, но в частном секторе, место встречи было в 20 минутах ходьбы от того места, где я находился). Решил взять с собой друга, чтобы не скучно было идти одному. Вышли...Погода была шикарная. Лежал довольно плотным слоем снег, ветра не было... и относительно тихо, всё-таки от дороги мы находились далековато - шума машин и гуляний слышно особо не было. 10-15 минут - и мы на месте, шли быстро. Вернул деньги, постояли, покурили, поздравили друг друга с наступающим, и мы с товарищем двинули обратно. Когда повернули на нашу улицу, на обратном пути сразу же вдалеке (200-300 м) я заметил очертания человека, идущего нам навстречу со стороны перекрёстка, который находился дальше по улице, уже после нашего места дислокации, но особо не акцентировал на этом внимания - ничего необычного.Чтобы вы понимали, визуально это выглядело так: справа-слева частные дома, дорога прямо до перекрёстка, он в конце улицы, светит луна, но стоят фонарные столбы - освещение улицы. Участки-пятачки примерно 5-6 метров освещались с интервалом метров 15. То есть пятно света, а потом темный участок и т.д.Мы шли, о чем-то болтали... почему-то я поглядывал на эту фигуру, идущую нам навстречу, но дискомфорта никакого не испытывал (страха и проч.). Где-то на средине улицы мы начали сближаться так, что зрительно я уже понимал, что это женщина лет 30-33 в черных сапогах по колено, светлых джинсах (как мне казалось), короткой куртке, с длинными прямыми волосами. Ничего необычного этот человек (?) не делал - просто шел навстречу нам по своей половине дороги. Нам уже нужно было сворачивать к дому, примерно в тот момент, когда мы бы поравнялись с этим существом. Когда оно (?) снова вышло на освещаемый фонарем пятак, мы невольно обратили внимание на неё (него).В одну секунду у меня внутри всё заледенело. Мозг отказывался верить глазам. Время как будто остановилось... Навстречу двигалось существо явно с женской фигурой, лицо было бледно-белым, без бровей - напомнило готический макияж. Длинные, чёрные, прямые волосы примерно до пояса. Там, где должны быть кисти рук, свисали необычно длинные пальцы неестественной формы. Глаза были абсолютно чёрными, матово-чёрными, пустыми. В этот момент оно шло в 3-4 метрах напротив нас, навстречу, левее, под фонарём (!), и мне удалось рассмотреть это довольно чётко и с близкого расстояния. От носа и до средины груди свисала черная, прямая борода (!). Борода, Карл! Губы я не рассмотрел... машинально взгляд упал сверху вниз, выделялась грудь, куртка была как будто кожаная, довольно легкая, в обтяжку, там, где я думал, были сапоги, я увидел ворс, ну или шерсть, если угодно, копыт или что-либо похожее я не заметил. Издалека это было похоже на сапоги, надетые на светлые джинсы. Зрительный контакт мы не держали, оно смотрело отрешенно прямо и двигалось с той же скоростью, что и изначально... но как-то не естественно. Не сговариваясь, с крепким матом в аккомпанементе мы щиманулись к нашему забору, не проронив ни слова от страха, пытались наперебой попасть в калитку (вспоминаем это не без смеха).Мы с товарищем узрели это всё одновременно, описание сошлось на 100%. У меня хорошая память на лица, я обращаю внимания на мелкие детали, вариант с "маскарадным костюмом" отпадает сразу. Секунды 3-4 мы пытались открыть калитку во двор - ворвались, закрылись. И я решил посмотреть через забор. Когда я выглянул - НИКОГО НЕ БЫЛО. Снег, который был на асфальтированной дороге довольно давно, утрамбованный шинами авто, куда-то пропал, полосой в несколько десятков метров в длину виднелся парующий асфальт, как на теплотрассе. Всё просматривалось в обе стороны на 300 метров примерно. Шок и дикий восторг от увиденного перемешались внутри. Страха не было. Мы зашли в дом, там играла музыка, все веселились. Мы попытались донести всем о случившемся, но особо никто не воспринял это всерьёз, и мы забили на эту затею.Вот такая вот чертовщина приключилась в новогоднюю ночь. Активно комментируем. Интересно, что мы видели в ту ночь... Кончита Вурст и прочий троллинг - баян, сами так угарали. Версию с трансом тоже отмели. Это явно было что-то сверхъестественное... только потому, что когда я выглянул, никого не было. Убежать или даже зайти в какой-то дом оно бы не успело. Очень интересно ваше мнение!С уважением, Geezmo13.

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