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Истории из жизни

Ну вот и ко мне постучали

Раз, два - стучится беда.
Три, четыре - она в квартире.
Пять, шесть - хочет в сердце залезть.
Семь, восемь - душу уносит.
Девять, десять - убирайся, нечисть.

Я по жизни атеист: ни в бога, ни в черта, во всякую мистику, суеверия не верю. Всему всегда нахожу здравые и логические объяснения.

Да ну конечно! Ничего подобного - всё с точностью до наоборот.

Ну так вот, пока я, ничего не подозревая, преспокойненько дрейфую на волнах мистических историй, к моей жизни незаметно подкралась какая-то гадость. Случилось это всё месяц, два или три назад, точно не помню.

Начну с предыстории. Когда у меня были серьёзные проблемы, вернее, перед тем, как они произошли, я несколько раз видела у себя дома некоего чувака с метр ростом, дымчатой наружности (для какой-то гарантии моей вменяемости - муж его тоже видел). Этот гражданин не только показывался периодически, но и промышлял мелкой пакостью: крал вещи, бил посуду и включал ночью воду на всю катушку.

После разрешения наших проблем домовой (я решила себя успокоить тем, что это домовой) угомонился. Но кое-что продолжает делать и по сей день. Он каждую ночь, именно ночью, закрывает дверь в мою с мужем спальню, зачем нужен сей ритуал - мне непонятно. Даже если я встану и открою дверь, то она всё равно медленно закроется, днем такие чудеса не происходят.

Так вот, недавно дома опять начало происходить что-то странное. Мы домой приходим только ночевать, у меня куча работы, у мужа - ещё больше, дети после школы у бабули до 21:00, пока я их не заберу.

Как-то вечером являемся мы домой, я захожу в комнату, чтобы упасть на 5 минут на диван, и вижу, что из-под дивана растеклась огромная лужа воды. Проведя расследование, я выяснила, что ничего не выяснила. Происхождение лужи осталось загадкой.

Спустя неделю лужа вернулась, только на этот раз она мигрировала на середину комнаты. Повозмущавшись, поудивлявшись, я помыла пол и всё забыла, как страшный сон. Я же, горемычная, не знала, что приключения только начинаются.

Немного погодя, через неделю или две, в три часа ночи я по обыкновению лежала, уставившись в потолок, и размышляла, как победить всех. И сквозь свои мысли я услышала тихий, ненавязчивый, как будто только мне адресованный стук в дверь. Ночь, стук в дверь, за 7 лет проживания в этой квартире такое впервые. Стучать могли только соседи, потому что площадка у нас на две квартиры и огорожена она от внешнего мира огромной дверью с кодовым замком.

Я подошла к двери и посмотрела в глазок, увидела в нем тьму, которой там не должно было быть - свет всегда горит на площадке. Отстранившись от глазка, я тупо уставилась на дверь, постояв так минуту, я опять взглянула в глазок, увидев в нём свет, в недоумении развернулась, и только сделала шаг в направлении спальни, как снова постучали в дверь. На мгновение замерев, я резко повернулась и с мыслью "Ага, твари, попались" со всего маха уставилась в глазок. А там никого. Вот тут-то мне и стало дурно, тут и страх подоспел с ужасом под ручку, и жуть собственной персоной пожаловала.

На негнущихся ногах я зашла в комнату, села на кровать и только стала думать, что это вообще такое происходит, как со всего маха захлопнулась дверь в спальню. Не исключено, что в эту ночь у меня случился какой-нибудь микроинфаркт. Спать я уже не ложилась и весь следующий день пребывала в нехорошем состоянии. Ощущения были, как после кошмарного сновидения: подавленное настроение и непонимание произошедшего.

Об этом происшествии я рассказала только нашей уборщице на работе. Первое, что она сказала:
- Знаешь такое выражение "Беда постучала в двери"? Ты же не открыла?

Нет, я не открыла, а домовой ещё и в спальню дверь захлопнул. Надеюсь, что никто не проник в квартиру... или ничто.

Если честно, негатива вокруг меня много крутится, и злопыхатели личные имеются, но я не обращаю на это внимание и всем неугомонным желаю благ.

Ну, вот и всё, рассказала, как смогла, на лирические отступления времени не было. Надеюсь, что это всё не серьёзно.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:49
Вчера, 15:49 by DRUIDПросмотров: 2 240Комментарии: 53
+54

Ключевые слова: Дверь стук страх домовой авторская история

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Вчера, 15:54
+5
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 425
Плюс за содержание, и за стиль. Классно пишете!
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#2 написал: DRUID
Вчера, 15:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (187|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 027
Цитата: ZelD
Плюс за содержание, и за стиль. Классно пишете!


Спасибо!!! Очень приятно!

Редактору тоже огромное спасибо!
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Sniff
Вчера, 16:03
+4
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (98|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 048
Классная история, и гадкая ситуация, вряд ли это домовой, какая- то холера завелась.А домовой его и сам боится, похоже.+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#4 написал: Попутчица
Вчера, 16:05
+4
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 32
А может быть тьма была в глазке так как кто-то его просто рукой закрыл? Или вы уверены, что там точно никого не было?
Зарегистрирован: 18.02.2019
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:07
+3
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Репутация: (1609|-1)
Публикаций: 77
Комментариев: 4 959
Надо было бы по обыкновению крикнуть:«Приходите вчера!», но в такой стрессовой ситуации понятно, что не вспомнится
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: DRUID
Вчера, 16:18
+4
Группа: Посетители
Репутация: (187|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 027
Цитата: Попутчица
А может быть тьма была в глазке так как кто-то его просто рукой закрыл? Или вы уверены, что там точно никого не было?


Дык знать бы. Может и дядя Таня баловалась (это соседка моя ), женщина-загадка, но она бы достучалась, на крайний случай в фортан залезла, эта так просто не отступит.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#7 написал: Olga-Viculia
Вчера, 16:35
+5
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 382
Очень интересно!Не открыли-и правильно сделали,надо было ещё на ....послать,или как Яблочко советовала,но понятное дело,стресс.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#8 написал: DRUID
Вчера, 16:38
+4
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Репутация: (187|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 027
Цитата: зелёное яблочко
Надо было бы по обыкновению крикнуть:«Приходите вчера!»



Ага! smiley

-Здесь рыбы нет !!!
- А кто это говорит, та ???
- Директор стадиона!
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#9 написал: Моос
Вчера, 17:01
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Надо водичкой святой везде полить, свечки церковные пожечь, молитвы почитать, гляди ж и отвяжется. Будете бояться-не отвяжется, будет крепчать и пугать еще больше.
Зарегистрирован: 28.02.2019
#10 написал: DRUID
Вчера, 17:17
+6
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Репутация: (187|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 027
Цитата: Моос
Надо водичкой святой везде полить, свечки церковные пожечь, молитвы почитать, гляди ж и отвяжется. Будете бояться-не отвяжется, будет крепчать и пугать еще больше.


Да , кстати я не стала в истории писать , чтобы не сочли за пропаганду народного опиума. Уборщица наша историю мою на ус намотала, приволокла на работу канистру святой воды. И зная , что мне хоть 100 раз напомни , я забуду её взять, налила нольпяшечку, и втихаря засунула мне в карман куртки. Я всё дома побрызгала, всех умыла , в аквариум плеснула.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#11 написал: Попутчица
Вчера, 17:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 32
Цитата: DRUID
Цитата: Попутчица
А может быть тьма была в глазке так как кто-то его просто рукой закрыл? Или вы уверены, что там точно никого не было?


Дык знать бы. Может и дядя Таня баловалась (это соседка моя ), женщина-загадка, но она бы достучалась, на крайний случай в фортан залезла, эта так просто не отступит.
хорошо что не открыли. Читала давно историю, не помню уже где, там в дверь постучали, девушка открыла, а там бабушка стояла, попросила попить, когда девушка пришла с водой уже бабушки не было, но с того момента стала твориться чертовщина в квартире. Поэтому даже иногда страшно открывать незнакомым людям, мало ли что.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#12 написал: DRUID
Вчера, 17:27
+3
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Репутация: (187|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 027
Цитата: Sniff
какая- то холера завелась


Запросто может, только если верхом на мне в квартиру заедет. У меня сейчас состояние загнанной лошадки , аура наверное вся дырявая, никакой защиты.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#13 написал: AlphaOme
Вчера, 17:31
+1
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 140
Всегда боялась таких стуков или звонков в дверь.Бывало,конечно,что дети баловались.Но иногда объяснить было бы невозможно детскими шалостями.Обычно не открывала.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#14 написал: DRUID
Вчера, 17:31
+4
Группа: Посетители
Репутация: (187|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 027
Цитата: Попутчица
Цитата: DRUID
Цитата: Попутчица
А может быть тьма была в глазке так как кто-то его просто рукой закрыл? Или вы уверены, что там точно никого не было?


Дык знать бы. Может и дядя Таня баловалась (это соседка моя ), женщина-загадка, но она бы достучалась, на крайний случай в фортан залезла, эта так просто не отступит.
хорошо что не открыли. Читала давно историю, не помню уже где, там в дверь постучали, девушка открыла, а там бабушка стояла, попросила попить, когда девушка пришла с водой уже бабушки не было, но с того момента стала твориться чертовщина в квартире. Поэтому даже иногда страшно открывать незнакомым людям, мало ли что.


Честно, я даже днём не открываю никому, звонок отключен, а через кодовую дверь к нам не проникнуть. Приходят люди только те которых я жду и это очень редко, я вся в работе и друзей у меня очень мало, только те, что настоящие.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#15 написал: FromSiberia
Вчера, 19:19
+5
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 553
Ох, вот это история! Очень надеюсь, что ничего действительно плохого с вами не случится. ++++++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#16 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:27
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (2754|-1)
Публикаций: 1 615
Комментариев: 10 489
Дорогое удовольствие поставить незаметно камеру на площадку, зато видео на компе. Всех стучащихся видно, а если призрак стучал и звонил, то нажатие кнопки тоже будет сфокусировано. Если бы ко мне, так кто то стучал и звонил, по любому бы нашёл и установил камеру. Просто ради интереса, да и безопасности. Но пока, слава богу, тьфу-тьфу такого ещё не было.) +++
А дотянуться чем нибудь через решётку железной двери можно до вас палкой длинной например? Тогда могли пошутить дети и убежать.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#17 написал: Летяга
Вчера, 20:12
+5
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 747
Комментариев: 8 432
Цитата: Сделано_в_СССР
Тогда могли пошутить дети и убежать.

в три часа ночи я по обыкновению лежала, уставившись в потолок, и размышляла

Ну это вряд ли)) В три часа ночи дети всё же спят. По крайней мере дома сидят.
Неприятно всё это (мягко говоря).
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#18 написал: Sniff
Вчера, 20:37
+2
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Публикаций: 65
Комментариев: 1 048
У всех, наверное, бывает, просыпаешься ночью от явного стука в дверь. Я так вскидываюсь, прямо, сердце бьется! И не стучат больше.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#19 написал: conjure one
Вчера, 21:36
+3
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Публикаций: 42
Комментариев: 2 607
Я иногда, очень редко, просыпаюсь от ночного звонка в дверь. То ли приснилось, то ли на самом деле было - поди разберись. Но меня фиг поднимешь с постели пойти посмотреть и проверить, что там на самом деле. Лень, и к тому же, больше ничего не происходит. К счастью. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#20 написал: Arhip
Вчера, 21:50
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1085|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 968
Цитата: Sniff
Классная история, и гадкая ситуация, вряд ли это домовой, какая- то холера завелась.А домовой его и сам боится, похоже.+++

Так боится, что лужи оставляет.

Я думаю в квартире все же домовой. А вот в дверь стучалась действительно пакость какая-то. Правильно сделали, что не открыли.
И не совсем понял - когда дверь в спальню захлопнулась - автор в спальне находился или нет? Если да- то скорее всего домовой тоже не желал, что бы дверь открывали
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#21 написал: marzzz
Вчера, 21:53
+2
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Репутация: (502|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 612
Да пущай хоть звонят, хоть стучат, хоть стенобитным орудием в виде бревна на цепях колошматят. Не открыла - молодец! Для того глазкИ и придуманы, чтобы бдить. Если это человек, то не смотря на его намерения, хорошие или дурные, он будет в поле зрения. Для иного нечего распахивать дверь.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#22 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 22:16
+5
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Репутация: (2852|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 550
Я живу на верхнем этаже в не очень новом доме. Было такое, что звонили, я тут же открывал, а там только ветер по подъезду гуляет...и никого. Убежать за такое время было просто нереально, тем более, бесшумно...я даже ниже спускался, смотрел - никого. И не раз такое было.
А не далее, как вчера убедился, что в подъезде точно хрень какая-то творится.
Курил на площадке между 9ым и 10ым этажами. Кто-то вызвал лифт. Он поехал наверх...этажа примерно с 7-го, судя по времени. Дверь открылась на 10-ом (где точно никого не было), начала закрываться, но открылась снова, как будто кто-то подставил ногу. Затем закрылась, после чего лифт уехал куда-то на промежуточный этаж, примерно на 5ый или 4ый). Хрен бы с ним, если бы лифт просто катался, но вот это закрытие-открытие чето как-то напрягает маленько))).
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#23 написал: Попутчица
Вчера, 22:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 32
Цитата: conjure one
Я иногда, очень редко, просыпаюсь от ночного звонка в дверь. То ли приснилось, то ли на самом деле было - поди разберись. Но меня фиг поднимешь с постели пойти посмотреть и проверить, что там на самом деле. Лень, и к тому же, больше ничего не происходит. К счастью. +++
а я не могу не пойти проверить. Мне начинает казаться, а вдруг это помощь кому нужна срочно поэтому в это время и позвонили в дверь, либо на телефон. Не усну больше, поэтому как проснусь сразу иду смотреть что да как.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#24 написал: marzzz
Вчера, 22:47
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (502|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 612
Цитата: Winnie-the-Pooh
Хрен бы с ним, если бы лифт просто катался, но вот это закрытие-открытие чето как-то напрягает маленько))

Винни, бывает домовой, дворовый, банник....ну и прочая хня беспризорная. А у тебя Лифтовой никак объявился? stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#25 написал: Попутчица
Вчера, 22:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 32
Цитата: Sniff
У всех, наверное, бывает, просыпаешься ночью от явного стука в дверь. Я так вскидываюсь, прямо, сердце бьется! И не стучат больше.


У меня было однажды когда я резко проснулась это когда мы ещё были детьми с братом, ему что-то приснилось и он крикнул-вызывай милицию. У меня от этого крика сердце так сильно билось, что казалось выпрыгнет из груди )).
Зарегистрирован: 18.02.2019
#26 написал: Ольга 1981
Вчера, 23:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 308
Классно написано. Мурашки бегали. Про стуки в дверь слышала неоднократно. Буквально 3 дня назад звонит сестра и рассказывает, что просыпается она в три часа ночи от звонка в дверь. Бежит к двери, смотрит в глазок-никого и тут в момент смотрения в глазок, опять звонок! Ее всю затрясло, страх накрыл. Она сына старшего аж разбудила, попросила с ней в комнате спать лечь. И что интересно, у них собака такса, балбес жуткий, лает на каждый шорох, а тут он звонок услышал, к двери подбежал, но начал вилять хвостом, поскуливать и нюхать дверь. А у нее не так давно муж умер, 7 месяцев назад. Дети звонка не слышали. И что это такое? И почему у многих, кто слышит эти звонки и стуки, они происходят в 3 часа ночи в основном?
И, кстати, черно-серое существо, ростом по колено она тоже видела. Стоял у дивана и отбивал чечётку, пока она лежала в оцепенении.
В общем, страшная история. Надеюсь, что больше таких страхов у вас не будет, чего от всей души желаю.
Зарегистрирован: 13.12.2017
 
#27 написал: marzzz
Сегодня, 00:01
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (502|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 612
Цитата: Ольга 1981
И почему у многих, кто слышит эти звонки и стуки, они происходят в 3 часа ночи в основном

Активизация всей нечисти, от мелких до старших, в период с двенадцати до трех ночи.
"Третьи петухи" орут в четыре утра, получается, в три ночи самый всплеск активности. За час до истечения срока нечисть беснуется.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#28 написал: DRUID
Сегодня, 04:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (187|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 027
Цитата: Сделано_в_СССР
Дорогое удовольствие поставить незаметно камеру на площадку, зато видео на компе

Цитата: Сделано_в_СССР
Всех стучащихся видно, а если призрак стучал и звонил, то нажатие кнопки тоже будет сфокусировано.


О! Да что это блин такое ! Вы написали комментарий в 19:27 , а в 19:55 ( у нас это 23:55) мне позвонили, сработала сигнализация у меня на работе. Мы с мужем кинулись к его мобильнику, там фиксируются все записи с камер, никого тишина.
Пока я с охраной ехала на работу, они всю дорогу удивлялись, что оказывается за много лет мы впервые сработали ночью.
Там оказалось всё спокойно, даже ничего не упало.
Странное стечение обстоятельств.

Цитата: Ольга 1981
Ее всю затрясло, страх накрыл


Вот и меня больше всего удивляет этот страх. Так подумать чего бояться то. Но он, как будто инстинкт самосахронения "испугайся и замри". И после этого такое нехорошее состояние, как будто, что-то случилось.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#29 написал: DRUID
Сегодня, 04:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (187|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 027
Цитата: Arhip
И не совсем понял - когда дверь в спальню захлопнулась - автор в спальне находился или нет?


Да я зашла в спальню и села на койку, вся в смутных сомнениях. Хорошо, что муж на учёбе был в другом городе, я бы его не откачала. Вообще с дверью реально чудеса происходят, но от этого явления нет страха, как от стука. Стук ещё такой был вкрадчивый.

Цитата: Сделано_в_СССР
А дотянуться чем нибудь через решётку железной двери можно до вас палкой длинной например?


Не решётки нет дверь сплошная и площадка вся закрытая металлической стеной, у нас там , как коридорчик , обувь, зеркало во всю стену , турник. Всего две квартиры.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#30 написал: DRUID
Сегодня, 05:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (187|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 027
Цитата: Ольга 1981
И, кстати, черно-серое существо, ростом по колено она тоже видела


Мы видели его реально и всегда в прихожей, он не любит моего мужа, пугает его, ворует его вещи. Когда поругаемся особенно, хотя квартиру муж покупал. Первый год жизни всё время выгонял меня , при каждой ссоре, потом за ноги хватал, чтобы не ушла.
Когда мы начали наблюдать домового, у нас были серьёзные проблемы, после того как они улеглись, муж переписал квартиру на меня. Что за благодать на него снизошла не понятно, ведь он даже ребёнка не прописывал там, по советам своей мамы.

Я по жизни одинокий человек, не смотря на то, что у меня есть семья и я их очень люблю. Ощущение, что ты один на поле боя не оставляет. Может поэтому я тешу себя надеждой , что у меня есть незримый защитник.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   

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