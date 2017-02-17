Ну вот и ко мне постучали

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:49

DRUID Просмотров: 2 240 Комментарии: 53 +54 Вчера, 15:49 by

Раз, два - стучится беда.Три, четыре - она в квартире.Пять, шесть - хочет в сердце залезть.Семь, восемь - душу уносит.Девять, десять - убирайся, нечисть.Я по жизни атеист: ни в бога, ни в черта, во всякую мистику, суеверия не верю. Всему всегда нахожу здравые и логические объяснения.Да ну конечно! Ничего подобного - всё с точностью до наоборот.Ну так вот, пока я, ничего не подозревая, преспокойненько дрейфую на волнах мистических историй, к моей жизни незаметно подкралась какая-то гадость. Случилось это всё месяц, два или три назад, точно не помню.Начну с предыстории. Когда у меня были серьёзные проблемы, вернее, перед тем, как они произошли, я несколько раз видела у себя дома некоего чувака с метр ростом, дымчатой наружности (для какой-то гарантии моей вменяемости - муж его тоже видел). Этот гражданин не только показывался периодически, но и промышлял мелкой пакостью: крал вещи, бил посуду и включал ночью воду на всю катушку.После разрешения наших проблем домовой (я решила себя успокоить тем, что это домовой) угомонился. Но кое-что продолжает делать и по сей день. Он каждую ночь, именно ночью, закрывает дверь в мою с мужем спальню, зачем нужен сей ритуал - мне непонятно. Даже если я встану и открою дверь, то она всё равно медленно закроется, днем такие чудеса не происходят.Так вот, недавно дома опять начало происходить что-то странное. Мы домой приходим только ночевать, у меня куча работы, у мужа - ещё больше, дети после школы у бабули до 21:00, пока я их не заберу.Как-то вечером являемся мы домой, я захожу в комнату, чтобы упасть на 5 минут на диван, и вижу, что из-под дивана растеклась огромная лужа воды. Проведя расследование, я выяснила, что ничего не выяснила. Происхождение лужи осталось загадкой.Спустя неделю лужа вернулась, только на этот раз она мигрировала на середину комнаты. Повозмущавшись, поудивлявшись, я помыла пол и всё забыла, как страшный сон. Я же, горемычная, не знала, что приключения только начинаются.Немного погодя, через неделю или две, в три часа ночи я по обыкновению лежала, уставившись в потолок, и размышляла, как победить всех. И сквозь свои мысли я услышала тихий, ненавязчивый, как будто только мне адресованный стук в дверь. Ночь, стук в дверь, за 7 лет проживания в этой квартире такое впервые. Стучать могли только соседи, потому что площадка у нас на две квартиры и огорожена она от внешнего мира огромной дверью с кодовым замком.Я подошла к двери и посмотрела в глазок, увидела в нем тьму, которой там не должно было быть - свет всегда горит на площадке. Отстранившись от глазка, я тупо уставилась на дверь, постояв так минуту, я опять взглянула в глазок, увидев в нём свет, в недоумении развернулась, и только сделала шаг в направлении спальни, как снова постучали в дверь. На мгновение замерев, я резко повернулась и с мыслью "Ага, твари, попались" со всего маха уставилась в глазок. А там никого. Вот тут-то мне и стало дурно, тут и страх подоспел с ужасом под ручку, и жуть собственной персоной пожаловала.На негнущихся ногах я зашла в комнату, села на кровать и только стала думать, что это вообще такое происходит, как со всего маха захлопнулась дверь в спальню. Не исключено, что в эту ночь у меня случился какой-нибудь микроинфаркт. Спать я уже не ложилась и весь следующий день пребывала в нехорошем состоянии. Ощущения были, как после кошмарного сновидения: подавленное настроение и непонимание произошедшего.Об этом происшествии я рассказала только нашей уборщице на работе. Первое, что она сказала:- Знаешь такое выражение "Беда постучала в двери"? Ты же не открыла?Нет, я не открыла, а домовой ещё и в спальню дверь захлопнул. Надеюсь, что никто не проник в квартиру... или ничто.Если честно, негатива вокруг меня много крутится, и злопыхатели личные имеются, но я не обращаю на это внимание и всем неугомонным желаю благ.Ну, вот и всё, рассказала, как смогла, на лирические отступления времени не было. Надеюсь, что это всё не серьёзно.

Ключевые слова: Дверь стук страх домовой авторская история

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