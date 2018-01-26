Странные воспоминания моего друга

Новость отредактировал YuliaS - 17-04-2019, 16:35

Трафальгар IV Просмотров: 1 701 Комментарии: 10 +17 17-04-2019, 16:35 by

Здравствуйте, дорогие читатели. Как вы можете понять из названия, эти истории произошли не со мной, а с моим другом, который, к слову, абсолютно не суеверный человек и материалист (прямо как я! Но сейчас речь не об этом). Всему, что с ним происходило, он нашел своё, "не мистическое" объяснение. Но мне эти истории по-прежнему кажутся странными, думаю, пользователям сайта будет интересно о них узнать.Более трех лет назад мой друг менял шкаф в спальне. В шкафу хранилась не только одежда, но и прочие вещи. На самой верхней полке лежали его детские игрушки, среди которых были пластиковые шарики. Когда он доставал всё из шкафа, его удивило то, что сам шкаф был не то что теплым, а даже горячим, как если бы его грели каким-то обогревателем со всех сторон. Но рядом не было никаких источников тепла, более того, всё происходило зимой! А горячим было всё: и полки, и дверцы и т.д.Рабочие, которые должны были разобрать шкаф, приехали раньше времени, и мой друг ещё не успел достать всё. Они ждали в спальне, когда он закончит. Друг отвернулся от шкафа на некоторое время (не припомню зачем), как вдруг из шкафа со всей силы вылетел красный пластиковый шарик и врезался в стену. Вылетел так, как будто бы его бросили. Будучи несмелым человеком (чего он сам не отрицает), мой друг выбежал из спальни, вместо него из шкафа всё достали рабочие и разобрали шкаф.Он ещё несколько часов боялся заходить в спальню, но потом его попустило. На следующий день привезли и собрали другой шкаф, и подобные случаи не повторялись. Друг считает, что шарик просто выкатился (при том, что полки шкафа не наклонные, и, судя по рассказу, шарик не выкатывался, а именно вылетал). Хотя он так и не смог разобраться, отчего шкаф был горячим.Это случилось в 2009-2010 г. Произошедшее можно отнести скорее к ложным воспоминаниям, хотя, возможно, это и не так. В нашем городе есть наполовину заброшенный район, в котором стоят дома 30-х и 40-х годов постройки, на улицах есть по-прежнему работающие колодцы.Летом мой друг шёл мимо этого района и остановился у одного из колодцев, чтобы умыться. Когда он умывался, то услышал громкий, жуткий и злой смех «Мухаха!» Таким, каким смеются злодеи в фильмах (и не только в них). Мой друг убежал оттуда, как можно быстрее.Через несколько месяцев после он ехал мимо этого района и увидел, что в том месте вообще нет никакого колодца! Он полагает, что его убрали (но неясно, зачем и почему) или что произошедшее было ложным воспоминанием, так как все люди, которым он об этом рассказывал, говорили, что колодца в том месте никогда и не было.А эта история случилась не так давно, в феврале прошлого года. Мой друг сидел в кресле в гостиной и читал (наверняка очередную дурную книгу). Как вдруг свет погас на несколько секунд, и кто-то произнес фразу: «Я увижу череп выборочно». Как ни странно, он не испугался, а подумал, что ему так послышалось, а на самом деле говорили что-то другое, говорили люди на улице. Однако он живет на окраине города в частном доме в немноголюдном месте, и в его доме сделана шумоизоляция.А что думаете вы про все эти истории?P.S. Мой дебютный пост.

Ключевые слова: Странности ложные воспоминания друг авторская история

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