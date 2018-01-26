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Истории из жизни

Странные воспоминания моего друга

Здравствуйте, дорогие читатели. Как вы можете понять из названия, эти истории произошли не со мной, а с моим другом, который, к слову, абсолютно не суеверный человек и материалист (прямо как я! Но сейчас речь не об этом). Всему, что с ним происходило, он нашел своё, "не мистическое" объяснение. Но мне эти истории по-прежнему кажутся странными, думаю, пользователям сайта будет интересно о них узнать.

Шкаф и красный шарик

Более трех лет назад мой друг менял шкаф в спальне. В шкафу хранилась не только одежда, но и прочие вещи. На самой верхней полке лежали его детские игрушки, среди которых были пластиковые шарики. Когда он доставал всё из шкафа, его удивило то, что сам шкаф был не то что теплым, а даже горячим, как если бы его грели каким-то обогревателем со всех сторон. Но рядом не было никаких источников тепла, более того, всё происходило зимой! А горячим было всё: и полки, и дверцы и т.д.

Рабочие, которые должны были разобрать шкаф, приехали раньше времени, и мой друг ещё не успел достать всё. Они ждали в спальне, когда он закончит. Друг отвернулся от шкафа на некоторое время (не припомню зачем), как вдруг из шкафа со всей силы вылетел красный пластиковый шарик и врезался в стену. Вылетел так, как будто бы его бросили. Будучи несмелым человеком (чего он сам не отрицает), мой друг выбежал из спальни, вместо него из шкафа всё достали рабочие и разобрали шкаф.

Он ещё несколько часов боялся заходить в спальню, но потом его попустило. На следующий день привезли и собрали другой шкаф, и подобные случаи не повторялись. Друг считает, что шарик просто выкатился (при том, что полки шкафа не наклонные, и, судя по рассказу, шарик не выкатывался, а именно вылетал). Хотя он так и не смог разобраться, отчего шкаф был горячим.

Исчезнувший колодец и зловещий смех

Это случилось в 2009-2010 г. Произошедшее можно отнести скорее к ложным воспоминаниям, хотя, возможно, это и не так. В нашем городе есть наполовину заброшенный район, в котором стоят дома 30-х и 40-х годов постройки, на улицах есть по-прежнему работающие колодцы.

Летом мой друг шёл мимо этого района и остановился у одного из колодцев, чтобы умыться. Когда он умывался, то услышал громкий, жуткий и злой смех «Мухаха!» Таким, каким смеются злодеи в фильмах (и не только в них). Мой друг убежал оттуда, как можно быстрее.

Через несколько месяцев после он ехал мимо этого района и увидел, что в том месте вообще нет никакого колодца! Он полагает, что его убрали (но неясно, зачем и почему) или что произошедшее было ложным воспоминанием, так как все люди, которым он об этом рассказывал, говорили, что колодца в том месте никогда и не было.

Неполадки с электричеством

А эта история случилась не так давно, в феврале прошлого года. Мой друг сидел в кресле в гостиной и читал (наверняка очередную дурную книгу). Как вдруг свет погас на несколько секунд, и кто-то произнес фразу: «Я увижу череп выборочно». Как ни странно, он не испугался, а подумал, что ему так послышалось, а на самом деле говорили что-то другое, говорили люди на улице. Однако он живет на окраине города в частном доме в немноголюдном месте, и в его доме сделана шумоизоляция.

А что думаете вы про все эти истории?

P.S. Мой дебютный пост.

Новость отредактировал YuliaS - 17-04-2019, 16:35
17-04-2019, 16:35 by Трафальгар IVПросмотров: 1 701Комментарии: 10
+17

Ключевые слова: Странности ложные воспоминания друг авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
17 апреля 2019 19:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (187|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 1 008
Воспоминания моего странного друга
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: Сделано_в_СССР
17 апреля 2019 19:42
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2748|-1)
Публикаций: 1 609
Комментариев: 10 461
Про шкаф интересно, почему он нагревался и отчего. Шарик вылетел от нагрева. Про колодец странно конечно, возможно временная дыра. Голос просто послышался. За новый пост поставлю плюс.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#3 написал: Sniff
17 апреля 2019 20:10
+3
Группа: Авторы
Репутация: (94|0)
Публикаций: 62
Комментариев: 1 000
Понравилось, интересные случаи, плюсую. Кстати, мы однажды на работе втроем услышали фразу, абсолютно нелогичную, как и в этой истории. Троим сразу послышаться явно не могло.
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
#4 написал: conjure one
17 апреля 2019 20:24
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (6355|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 604
А что думаете вы про все эти истории?

P.S. Мой дебютный пост.


Я думаю, что пост удался и в жизни всегда есть место необъяснимому. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#5 написал: зелёное яблочко
17 апреля 2019 20:29
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1608|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 4 936
Колодец особенно интригует
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: marzzz
17 апреля 2019 22:36
+3
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Репутация: (502|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 603
все люди, которым он об этом рассказывал, говорили, что колодца в том месте никогда и не было.

Мультяшный Винни Пух ходил и песню распевал:
" Мед - это очень странный предмет!
Если мед есть -
То его сразу нет!"
Вот тоже самое с колодцем произошло! О-па, и нету. crazy
Я б в это не поверила, если бы не вспомнила золотое детство. В той части города, где был частный сектор, на улицах стояли такие вот колодцы. Мы их называли колонками. Знали назубок, где они расположены, потому что летом во время жары курсировали так, чтобы по пути пара-тройка таких колонок попадалась. Хлебали воду, как верблюды про запас, пили до одури, благо, что желудки были вечно пустые, много воды влазило. Так вот, опираясь на личный опыт, скажу, что если завсегдатаи сказали, что колонки нет и не было, значит не было!!! Авторитетам с "верблюжьими" замашками доверять можно. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#7 написал: Йожык
Вчера, 08:14
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Жил-не тужил домовой, облюбовал шкаф себе, теплом и любовью согрел, а потом без спроса стали выселять. Обиделся и шариком швырнул?. Все истории очень интересные +++
Зарегистрирован: 11.02.2019
#8 написал: Минди
Вчера, 12:37
0
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Репутация: (160|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 1 050
Класс истории!!! Все интересные. первая думаю домовой жил в шкафу. Вторая - мож колодцы перепутал. Третья мне показалась самая жуткая. +++
Зарегистрирован: 24.09.2015
   
#9 написал: Talisha
Вчера, 14:16
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Комментариев: 3 623
История с колодцем мне близка. Было такое из детства, когда мы играли в одном месте на кладбище, а когда я выросла, искала, но выяснилось, что его не существует и не могло существовать в те годы...
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#10 написал: ARCB
Вчера, 20:25
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Публикаций: 3
Комментариев: 114
Тут и думать не надо. Плюс. Про колодец больше всего понравилось, хорошо он не рискнул всё это дело исследовать начать.
Зарегистрирован: 16.05.2016
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