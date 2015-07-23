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Истории из жизни

Несуществующие кошки и душители

Этому случаю уже года четыре. Тогда мне понадобилось подтверждать свой «просроченный» диплом. В городе ещё не жила, пришлось снимать комнату.

Хозяйка (моя старая знакомая, героиня "Белого силуэта") постоянно не проживала. Она обычно сидела с внуками по будням, поэтому ночевала у дочери, возвращаясь только в выходные. Потом их вовсе в больницу положили.

Мне это было на руку, я могла спокойно заниматься. Спалось мне спокойно, хотя какие-то толки про домового слышала. Но утверждалось, что он хороший. А племянница её отказывалась там ночевать, ссылаясь на то, что её по руке кто-то гладит ночами. Предпочитала к себе за город уезжать поздно вечером.

Но однажды ночью лежу в каком- то просоночном состоянии и чувствую, как на меня вроде кошка прыгнула. И легла на лицо, и душит, не даёт дышать. Еле смахнула и будто из омута вынырнула какого. Сразу стало легко дышать.

Далее я заснула. И снится мне, что одеяло мне на голову накинули какие-то руки и душат им. Во сне вскочила, села, всё с одеялом на голове. Отбросила его. И проснулась. Естественно, лежа. И одеяло на своём месте, как ему и положено при приличном поведении.

С утра я захворала. Началась слабость, насморк. Но я справилась с этим быстро. Перенесла всё на ногах. Болеть и ранее приходилось, но таких предвестников не бывало.

Потом, позже, было продолжение. Не знаю, насколько всё связано. Приехала как-то к хозяйке её старшая дочь. Зачем-то начала именно в той спальне рассматривать книжный шкаф. И вдруг кричит: "Мама! Иди-ка сюда!" - и показывает в книжном шкафу фотографию с могилы своей бабушки, то есть матери хозяйки. "Это что такое? Ты же взрослая женщина, должна знать, что нельзя дома с кладбища вещи держать". Фотография эта оказалась дома, потому что новый памятник установили.

Мать ей отвечает, мол, это фото мамы моей, не могла я просто взять и выкинуть. А дочь настаивает обратно увезти, мертвой энергии в доме не место. В общем ,сама забрала, сказала, вернёт бабушке.

Насчёт хэппи энда ничего не скажу. Ибо, на мой взгляд, обычно и так было спокойно.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40 by зелёное яблочкоПросмотров: 380Комментарии: 11
+9

Ключевые слова: Кошка одеяло недомогание фотография бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 15:56
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1491|0)
Публикаций: 157
Комментариев: 1 898
Нууу... может у бабушки какие-то свои даты были, про которые потомки забыли. Но вот при чем тут ты?

А с несуществующей кошкой знаком. Каждый раз когда спать ложишься начинает бегать. Так и хочется поймать и лапы выдергать.
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: Бозкурт
Сегодня, 16:24
+5
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Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 510
Постараюсь вкратце. Я , давно, ещё в году 99 - м, квартиру снимала вместе с подругой. Недолго там прожила. Вернулась к родителям. А подруга к парню своему переехала, за которого потом замуж вышла. Квартира, та, что мы снимали, была на пятом этаже. Старые хрущевки. Я спала на полу, постелив матрас, так как кровать была одна и мне вольготнее было просто на ковер стелить матрас и одеяла. Мы обе как раз начали трудовую деятельность. Уставали сильно. Дома только ели и немного поболтав валились спать. Так вот однажды просыпаюсь оттого, что мне на грудь прыгнула как мне показалось кошка. Но питомцев у нас не было. Ни мышей, ни крыс. Даже тараканам жрать у нас было нечего. Поэтому и Стасики у нас не водились. Короче, совершенно одни мы были и вдруг зимой в закрытой квартире среди ночи мне прыгает на грудь какая то фигня. Открываю глаза. На меня пялится что-то размером с кошку, все какое-то корявое и скрюченное. И вроде полубоком стоит, голову развернуло. Вместо того, чтоб напяливать одеяло до глаз и трястись от страха, я автоматически сгребла это одной рукой, даже помню, что оно все такое угловатое было и отшвырнула в другой конц комнаты. Оно так грузно шлепнулось об пол и аж отлетело. И тут же как на пружинах одним движением подскочило и снова мне на шею уже. Наверно у меня глаза вылезли из орбит. Ни фига себе, выспалась. Опять отшвырнула. Оно плюхнулось в угол и всё. Я в мыле от этой, елки - палки, борьбы вскочила с матраса и включила свет. Нет никого в углу. А был в комнате только стул, телевизор маленький на тумбочке, кровать и ковер. Ну и барахло наше в сумках. Я мозгами своими соображаю, что спрятаться негде, но на всякий случай посмотрела везде. Подруга проснулась, разгунделась, что мне всё приснилось,(ну да, ну да)).) ну походила за мной для приличия. Пошебуршали мы и спать легли. Больше таких боевиков у меня среди ночи не было. Я же уже писала, сплю как сурок ничего меня не тревожит,никто не кантует. Но случай запомнился хорошо. Вот интересно, тех, кто там живет ничего такого не посещало ли.)) +
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 16:40
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2162|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 4 438
Может предболезненное состояние такие сны дало, может домовой покуражился, но не думаю, что бабуля приходила собственноручно подушить постоялицу незнакомую. Хотя мало ли ...
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Ольга 1981
Сегодня, 17:46
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 301
Цитата: Бозкурт
Постараюсь вкратце. Я , давно, ещё в году 99 - м, квартиру снимала вместе с подругой. Недолго там прожила. Вернулась к родителям. А подруга к парню своему переехала, за которого потом замуж вышла. Квартира, ту, что мы снимали, была на пятом этаже. Старые хрущевки. Я спала на полу, постелив матрас, так как кровать была одна и мне вольготнее было просто на ковер стелить матрас и одеяла. Мы обе как раз начали трудовую деятельность. Уставали сильно. Дома только ели и немного поболтав валились спать. Так вот однажды просыпаюсь оттого, что мне на грудь прыгнула как мне показалось кошка. Но питомцев у нас не было. Ни мышей, ни крыс. Даже тараканам жрать у нас было нечего. Поэтому и Стасики у нас не водились. Короче, совершенно одни мы были и вдруг зимой в закрытой квартире среди ночи мне прыгает на грудь какая то фигня. Открываю глаза. На меня пялится что-то размером с кошку, все какое-то корявое и скрюченное. И вроде полубоком стоит, голову развернуло. Вместо того, чтоб напяливать одеяло до глаз и трястись от страха, я автоматически сгребла это одной рукой, даже помню, что оно все такое угловатое было и отшвырнула в другой конц комнаты. Оно так грузно шлепнулось об пол и аж отлетело. И тут же как на пружинах одним движением подскочило и снова мне на шею уже. Наверно у меня глаза вылезли из орбит. Ни фига себе, выспалась. Опять отшвырнула. Оно плюхнулось в угол и всё. Я в мыле от этой, елки - палки, борьбы вскочила с матраса и включила свет. Нет никого в углу. А был в комнате только стул, телевизор маленький на тумбочке, кровать и ковер. Ну и барахло наше в сумках. Я мозгами своими соображаю, что спрятаться негде, но на всякий случай посмотрела везде. Подруга проснулась, разгунделась, что мне всё приснилось,(ну да, ну да)).) ну походила за мной для приличия. Пошебуршали мы и спать легли. Больше таких боевиков у меня среди ночи не было. Я же уже писала, сплю как сурок ничего меня не тревожит,никто не кантует. Но случай запомнился хорошо. Вот интересно, тех, кто там живет ничего такого не посещало ли.)) +

Обалденный комментарий! Значит точно не сонный паралич ( хотя я в него и не верю), если уж руками швыряли эту страсть от себя. Кошмар какой, я бы после такого как минимум заикаться стала.
История тоже очень интересная. Знать бы еще что это и откуда.
Зарегистрирован: 13.12.2017
 
#5 написал: Бозкурт
Сегодня, 17:57
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 510
Цитата: Ольга 1981
Цитата: Бозкурт
Постараюсь вкратце. Я , давно, ещё в году 99 - м, квартиру снимала вместе с подругой. Недолго там прожила. Вернулась к родителям. А подруга к парню своему переехала, за которого потом замуж вышла. Квартира, ту, что мы снимали, была на пятом этаже. Старые хрущевки. Я спала на полу, постелив матрас, так как кровать была одна и мне вольготнее было просто на ковер стелить матрас и одеяла. Мы обе как раз начали трудовую деятельность. Уставали сильно. Дома только ели и немного поболтав валились спать. Так вот однажды просыпаюсь оттого, что мне на грудь прыгнула как мне показалось кошка. Но питомцев у нас не было. Ни мышей, ни крыс. Даже тараканам жрать у нас было нечего. Поэтому и Стасики у нас не водились. Короче, совершенно одни мы были и вдруг зимой в закрытой квартире среди ночи мне прыгает на грудь какая то фигня. Открываю глаза. На меня пялится что-то размером с кошку, все какое-то корявое и скрюченное. И вроде полубоком стоит, голову развернуло. Вместо того, чтоб напяливать одеяло до глаз и трястись от страха, я автоматически сгребла это одной рукой, даже помню, что оно все такое угловатое было и отшвырнула в другой конц комнаты. Оно так грузно шлепнулось об пол и аж отлетело. И тут же как на пружинах одним движением подскочило и снова мне на шею уже. Наверно у меня глаза вылезли из орбит. Ни фига себе, выспалась. Опять отшвырнула. Оно плюхнулось в угол и всё. Я в мыле от этой, елки - палки, борьбы вскочила с матраса и включила свет. Нет никого в углу. А был в комнате только стул, телевизор маленький на тумбочке, кровать и ковер. Ну и барахло наше в сумках. Я мозгами своими соображаю, что спрятаться негде, но на всякий случай посмотрела везде. Подруга проснулась, разгунделась, что мне всё приснилось,(ну да, ну да)).) ну походила за мной для приличия. Пошебуршали мы и спать легли. Больше таких боевиков у меня среди ночи не было. Я же уже писала, сплю как сурок ничего меня не тревожит,никто не кантует. Но случай запомнился хорошо. Вот интересно, тех, кто там живет ничего такого не посещало ли.)) +

Обалденный комментарий! Значит точно не сонный паралич ( хотя я в него и не верю), если уж руками швыряли эту страсть от себя. Кошмар какой, я бы после такого как минимум заикаться стала.
История тоже очень интересная. Знать бы еще что это и откуда.

Абсолютно точно не сонный паралич.) Отшвырнула на автомате. Страха не было. И после этого случая всё было спокойно. Я друзьям рассказывала об этом, но они очень странно на меня смотрели, хотя я им и дом могла показать в знак доказательства и помню очень хорошо. Всех смущало, что эта фиговина вполне материальна, и всё же ни с чем не могу сравнить. Я потом просматривала истории и случаи в интернете, много позже, нашла пару таких рассказов про этих прыгунов. Одну мне рассказывала и родственница бывшего мужа. Но про свою историю я тогда промолчала, постеснялась. Да и как доказывать, что ты не спал, не спал. Крыть то нечем.))
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:08
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Комментариев: 4 904
Цитата: Estellan
несуществующей кошкой знаком. Каждый раз когда спать ложишься начинает бегать.

Вполне существующая ночами дебоширить grinning
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#7 написал: conjure one
Сегодня, 18:12
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Комментариев: 2 587
Вот так мы соприкасаемся с тонким миром. "Кошки", "душители", "прыгуны" и прочая "живность" напоминает о своем существовании. Говорят, что их вокруг нас тысячи. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:45
+1
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Репутация: (1600|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 4 904
Цитата: Бозкурт
Оно так грузно шлепнулось об пол и а

Я подобное слышала в бабушкиных байках. Когда сестра её развелась, и вернулась к родителям, то дом молодых остался пустой. И брат начал ходить туда ночевать, чтобы не пустовало. И мерещился ему теленок, лежащий перед печкой. А раз ночью на него что то прыгнуло. Но он скинул это на пол с самыми грязными ругательствами. И оно упало также шумно. Но больше не лезло. Мат животворящий очевидно подействовал
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#9 написал: Бозкурт
Сегодня, 20:05
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Комментариев: 510
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Бозкурт
Оно так грузно шлепнулось об пол и а

Я подобное слышала в бабушкиных байках. Когда сестра её развелась, и вернулась к родителям, то дом молодых остался пустой. И брат начал ходить туда ночевать, чтобы не пустовало. И мерещился ему теленок, лежащий перед печкой. А раз ночью на него что то прыгнуло. Но он скинул это на пол с самыми грязными ругательствами. И оно упало также шумно. Но больше не лезло. Мат животворящий очевидно подействовал

Я конечно могу и матом завернуть, но как-то не сориентировалась. Байками меня не особо баловали старики, разве что дед, но он не верил в такое. Всё рассказывалось как сказки скорее. А вот примерно такую же историю, что рассказывала родственница это было в общаге, когда она ночевала в комнате одна. Где-то семидесятые годы. Она говорила, что никому не стала рассказывать тогда, чтоб не зачморили и на смех не подняли. Да че там, и на меня как на балабола мои же друзья смотрели. Ну в крайнем случае :"ты это... Не выспалась небось.... Да хароооош, хыхыхы." Ну я и не настаиваю.)
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#10 написал: Sniff
Сегодня, 21:10
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Нас эти коты душили- душили) Плюс, но что за хрень такая-- нет версий.
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#11 написал: Ахма
Сегодня, 21:35
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Комментариев: 377
Цитата: Sniff
Нас эти коты душили- душили) Плюс, но что за хрень такая-- нет версий.

Коты душили-душили - это пять!

Обычно считается, что это проделки домового. Из-за чего-то злится. Несуществующая кошка, бегающая по ночам - или домовой, или какой-то не очень вредный подселенец.
Зарегистрирован: 30.05.2016
 
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