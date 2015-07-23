Несуществующие кошки и душители

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:40

зелёное яблочко Просмотров: 380 Комментарии: 11 +9 Сегодня, 15:40 by

Этому случаю уже года четыре. Тогда мне понадобилось подтверждать свой «просроченный» диплом. В городе ещё не жила, пришлось снимать комнату.Хозяйка (моя старая знакомая, героиня "Белого силуэта") постоянно не проживала. Она обычно сидела с внуками по будням, поэтому ночевала у дочери, возвращаясь только в выходные. Потом их вовсе в больницу положили.Мне это было на руку, я могла спокойно заниматься. Спалось мне спокойно, хотя какие-то толки про домового слышала. Но утверждалось, что он хороший. А племянница её отказывалась там ночевать, ссылаясь на то, что её по руке кто-то гладит ночами. Предпочитала к себе за город уезжать поздно вечером.Но однажды ночью лежу в каком- то просоночном состоянии и чувствую, как на меня вроде кошка прыгнула. И легла на лицо, и душит, не даёт дышать. Еле смахнула и будто из омута вынырнула какого. Сразу стало легко дышать.Далее я заснула. И снится мне, что одеяло мне на голову накинули какие-то руки и душат им. Во сне вскочила, села, всё с одеялом на голове. Отбросила его. И проснулась. Естественно, лежа. И одеяло на своём месте, как ему и положено при приличном поведении.С утра я захворала. Началась слабость, насморк. Но я справилась с этим быстро. Перенесла всё на ногах. Болеть и ранее приходилось, но таких предвестников не бывало.Потом, позже, было продолжение. Не знаю, насколько всё связано. Приехала как-то к хозяйке её старшая дочь. Зачем-то начала именно в той спальне рассматривать книжный шкаф. И вдруг кричит: "Мама! Иди-ка сюда!" - и показывает в книжном шкафу фотографию с могилы своей бабушки, то есть матери хозяйки. "Это что такое? Ты же взрослая женщина, должна знать, что нельзя дома с кладбища вещи держать". Фотография эта оказалась дома, потому что новый памятник установили.Мать ей отвечает, мол, это фото мамы моей, не могла я просто взять и выкинуть. А дочь настаивает обратно увезти, мертвой энергии в доме не место. В общем ,сама забрала, сказала, вернёт бабушке.Насчёт хэппи энда ничего не скажу. Ибо, на мой взгляд, обычно и так было спокойно.

Ключевые слова: Кошка одеяло недомогание фотография бабушка авторская история

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