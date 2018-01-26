Сны

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:58

Причина: Добавлен раздел.

Joss Просмотров: 227 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 12:58 by

Сомневаюсь, что есть такая примета. Но, походу, в моем случае: если снится, будто меня душат, - это к переезду. Как потом проанализировала ситуацию.Первый раз мне было 14 лет. Проснулась в холодном поту, мне снилось, что меня душит тяжелое, черное, пушистое… Было страшно, сердце колотилось, как бешеное. Чуть позже родители сообщили о разводе, и месяца через 2-3 они разменяли квартиру и разъехались. Я с мамой.Второй раз мне было 22 года. И опять снится все то же самое – душит пушистое существо, как и описывают в рассказах авторы у нас на сайте. Родители помирились. Решили сойтись. Я уже взрослая. Поэтому переехала в папину квартиру. Также месяца через 2-3. Тогда я еще общего в этом ничего не видела.И третий раз. Живу одна. Ни о каком переезде не думаю. Ко мне попросилась подруга пожить, у нее проблемы были. И вот снится мне мохнатое существо, которое запрыгнуло на диван в ногах, прошло по всему телу и улеглось мне на шею, от чего я не могу пошевелить ни руками, ни ногами.Я во сне пытаюсь кричать. Видимо, это получилось. Проснулась сама от собственного крика и подругу напугала. Тут до меня доходит комичность ситуации, и я начинаю ржать… Подруга в шоке:- Что случилось?- Сон страшный приснился! – и ржу.Она вообще ничего не понимает… Я ей рассказала, и мы благополучно легли спать дальше…Опять-таки через 2-3 месяца. Мне подворачивается хороший вариант квартиры. Живу-то я в папиной. Я покупаю себе квартиру. И только после третьего раза, проводя аналогию… я поняла, что в моей жизни это уже примета!!!Вот сейчас пишу и вспомнила, как в детстве моя бабушка говорила: "При переезде домового всегда надо звать с собой". И ведь я именно так и делала с самого первого раза, не придавая этому никакого значения, больше ради прикола. Получается что, он все эти годы со мной кочует?! Интересненько!

Ключевые слова: Сны домовой переезд авторская история

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