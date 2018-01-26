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Истории из жизни / Сны

Сны

Сомневаюсь, что есть такая примета. Но, походу, в моем случае: если снится, будто меня душат, - это к переезду. Как потом проанализировала ситуацию.

Первый раз мне было 14 лет. Проснулась в холодном поту, мне снилось, что меня душит тяжелое, черное, пушистое… Было страшно, сердце колотилось, как бешеное. Чуть позже родители сообщили о разводе, и месяца через 2-3 они разменяли квартиру и разъехались. Я с мамой.

Второй раз мне было 22 года. И опять снится все то же самое – душит пушистое существо, как и описывают в рассказах авторы у нас на сайте. Родители помирились. Решили сойтись. Я уже взрослая. Поэтому переехала в папину квартиру. Также месяца через 2-3. Тогда я еще общего в этом ничего не видела.

И третий раз. Живу одна. Ни о каком переезде не думаю. Ко мне попросилась подруга пожить, у нее проблемы были. И вот снится мне мохнатое существо, которое запрыгнуло на диван в ногах, прошло по всему телу и улеглось мне на шею, от чего я не могу пошевелить ни руками, ни ногами.

Я во сне пытаюсь кричать. Видимо, это получилось. Проснулась сама от собственного крика и подругу напугала. Тут до меня доходит комичность ситуации, и я начинаю ржать… Подруга в шоке:
- Что случилось?
- Сон страшный приснился! – и ржу.

Она вообще ничего не понимает… Я ей рассказала, и мы благополучно легли спать дальше…

Опять-таки через 2-3 месяца. Мне подворачивается хороший вариант квартиры. Живу-то я в папиной. Я покупаю себе квартиру. И только после третьего раза, проводя аналогию… я поняла, что в моей жизни это уже примета!!!

Вот сейчас пишу и вспомнила, как в детстве моя бабушка говорила: "При переезде домового всегда надо звать с собой". И ведь я именно так и делала с самого первого раза, не придавая этому никакого значения, больше ради прикола. Получается что, он все эти годы со мной кочует?! Интересненько!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:58
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 12:58 by JossПросмотров: 227Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Сны домовой переезд авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 14:05
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Комментариев: 133
Одна женщина которая знает много примет, говорила мне, что мохнатое существо которое душит это домовой, а душит значит гонит из дома, к переезду, к отъезду, может в больницу попадешь. Короче всё такое. Ну вот такая у него манера предупреждать.
+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 14:58
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Комментариев: 2 429
Выходит вы все время мохнатого душителя с собой возите) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Qusto
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#4 написал: Pmariam
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домой в виде превентивных мер типа: "не забудь меня с собой взять!!!!" одновременно душА изо всех своих домовых сил :)
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#5 написал: зелёное яблочко
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Ой, однажды приснилось, что прямо на лицо кошка улеглась. И дышать тяжко. Еле проснулась. Но ничего такого. Просто сопли и простуда на следующий день.
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#6 написал: vasilina_apelsina
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+ за историю,
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