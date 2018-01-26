Квартира в новостройке

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:50

Веснянка Просмотров: 715 Комментарии: 6 +11 Сегодня, 05:50 by

Мои родители купили хорошую "двушку" в абсолютно новом доме, в посёлке Дачном. Приемлемая цена, а главное для меня - вид из окна на холмы, километры дачных участков, утопающих в зелени, а дальше только холмы. А с другой стороны - большое поле, заросшее донником. И на всё это вид с пятого этажа.Очень скоро мы сошлись с нашей соседкой по площадке Ритой. Была она женщиной одинокой, "растила" одна взрослого сына, была одинокой, очень часто отлучалась. И вскоре она стала отдавать ключи от своей квартиры моим предкам, чтобы они заходили выпускать и впускать её любимого кота Рыжика, а также поливать цветы. Что мои предки и делали, и я вместе с ними. В квартире у соседки были роскошно и красиво; и чувствовалась какая-то особенная тишина. Почему "особенная", я не могу сказать, но было что-то такое, что я описать не могу. И красиво, и чисто, и тихо... но когда к ней приходишь, кажется иногда, что попадаешь в другой мир.В один день соседка пришла к нам и стала жаловаться на то, что у неё квартира неспокойная; там постоянно что-то происходит; будто вся квартира "идёт". Разумеется, мы не поняли, потому что мы были соседями, и у нас не "шло" абсолютно ничего, мы были в одном и том же здании, более того, на одном и том же этаже. И как это вообще, "идти"? Подумали, что соседка, наверное, то ли выпила, то что ещё... мои предки ничего такого не видели и не слышали.Потом, к сожалению, пошли новости.Помню, я должна была пойти полить цветы, у меня были ключи от соседской квартиры; я открыла дверь и... поняла, что не могу войти. Даже переступить порог. Мне не было страшно уже потому, что светило яркое солнце, был день, никаких чудищ не было, ни в дверном проёме и вообще нигде. А войти я всё равно не смогу. Будто что-то меня туда не пустило бы; хотелось бы знать, кто и как, но вечно торчать на лестничной клетке я всё равно не могла. Закрыла дверь и вернулась в дом.Другой случай, всё с тобой же квартирой был, когда я возвращалась из магазина и услышала, что за дверью "неблагополучной" квартиры работает движок. Разумеется, стало интересно; я позвала маму и тётю, и мы все вместе по очереди слушали этот звук. Звук такой, будто... где-то напротив двери, но словно отдалённый несколькими непонятно откуда взявшимися метрами, остановился автобус, не выключая мотора. Думаю, такой звук всем хорошо знаком.Как известно, дурная голова ногам покоя не даёт, а любопытная голова ничуть не хуже. К счастью, у нас были отличные отношения со всеми соседями, поэтому для чистоты эксперимента мы обошли всех соседей, чтобы убедиться, что никакой движок ни у кого не работает, а потому и звук из других квартир идти никак не мог. Как и следовало ожидать, ни у кого никакого движка не было, а в квартире и тем более; сосед дядя Миша, заядлый рыбак и охотник, заинтересовался тоже, а потом даже помогал с установлением истины. Результат, к сожалению, был нулевым. Как и следовало ожидать, ничего подобного ни у одного жильца не оказалось.В последствии Марго приходила к нам неоднократно в гости, чтобы рассказать, что с ней происходит в её квартире; и ничего хорошего там, похоже, не было. В её роскошной квартире, где всё было чистым и на своих местах, было нечто такое, что сама хозяйка не хотела там оставаться, и она спасалась у нас.Как она говорила, по ночам у неё падает посуда с полок, раздаются шумы по всей квартире, даже когда соседи уже видели десятые сны и ничего такого не делали. А один раз она явилась поутру, когда все спали, чтобы показать огромные синяки на шее. Как она говорила, она проснулась оттого, что к ней пришёл её кто-то в виде её знакомого и начал её душить. Как и почему он её не убил, неизвестно; но она сразу же примчалась к нам, как только пришла к себя.Тот, кто её душил, явился в виде её знакомого, который вообще-то живёт в Москве уже много лет, имеет семью и вообще работает в ночную смену, так что алиби у него есть в любом случае. Он работал в то время, а если бы он и смог как-то явиться ночью к своей знакомой, чтобы попытаться задушить её... Прежде всего, ключей от квартиры у дяденьки нет, да и причин пытаться убить её не было тоже; соседка сама нам говорила, что это всё равно был не он, хоть она его и очень ясно видела. Как вполне живого и реального человека.Я эти синяки видела потом вместе с предками; мне кажется, что даже у Кинг-Конга была бы просто дамская ручка по сравнению с тем, что там оказалось. Посмотрели, поужасались, никуда, естественно, обращаться не стали. Да и куда можно обратиться, если происходит нечто паранормальное? А как иначе это назовёшь?Прошло некоторое время, мы отправились к соседке на ночь, потому что тётка красила стены и полы в нашей квартире, поэтому мы отправились спать к соседке. У неё тогда никого не было дома, и мы могли там спать спокойно. Моя мать ушла ушла, похоже, ещё ночью или на рассвете, что-то в нашей квартире ей понадобилось. Я осталась в квартире одна вместе с Рыжиком, который в это время почему-то никуда не отлучился, хоть обычно никогда не был домоседом, даже в довольно преклонном для кота возрасте.Я начала просыпаться оттого, что Рыжий начал усиленно мяукать и царапаться в дверь, которая вела в зал, где я спала; я слышала всё очень хорошо, только лень было вставать, открывать дверь и выгонять кошачьего Казанову на улицу. Вернее, на площадку. В то же время я почувствовала, что кто-то очень тяжёлый сел на диван около меня и сжал мне руку. По ощущениям, одной рукой он сжал мне руку так, что он кончиков пальцев до локтя вся моя рука оказалась в его лапе, иначе, наверное, и не скажешь. Рука очень быстро стала неметь, а вся моя рука, кажется, просто готова была вытечь сквозь его пальцы, как мясной фарш.Непонятно, почему, но в этот момент я думала совсем о других вещах: что надо "рыжака" выгнать на улицу, он сейчас мяучит под дверью и пробует её открыть, что у меня следующий экзамен через два дня... А потом я услышала голос в голове, довольно недружелюбный: "А ты сильная!" После чего давление на мою руку тут же прекратилось, а я резко проснулась и села. В комнате, естественно, никого; а кот всё так же беснуется под дверью. Наверное, и правда ждал, что его сейчас выпустят.Кстати, онемение руки прошло довольно быстро, примерно через час. причём я никак не могла бы сама её "отлежать", потому что помню, как я тогда лежала.Благодарю всех за внимание, с уважением, Веснянка.

Ключевые слова: Квартира соседка новостройка рука страх кот авторская история

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