Сестра

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

Серебряная пуля Просмотров: 1 359 Комментарии: 21 +27 Вчера, 15:35 by

На улице, где живёт мой сердечный друг, стоит заброшенный дом. Живём мы недалеко друг от друга, история дома тут известна, но мне думается, что неверно её люди трактуют.Тридцать лет назад умер пожилой хозяин, жена его умерла несколькими годами ранее. Остались трое взрослых детей: одна сестра и два брата. Они и должны были унаследовать этот дом, красивый, дорогой, двухэтажный, с гаражом, а на чердаке при желании можно ещё комнату сделать, частный сектор, четыре остановки до центра города. Хоть живи, хоть сдавай - покупатели да арендаторы в очередь выстроятся.Братья хотели продать дом, но сестра отказалась. Являясь первоклассным юристом, сестра, хоть и живёт в другом городе, всё сделала для того, чтобы тяжба зашла в тупик. Старожилы вспоминают, что один раз наследники собрались около дома, внутрь не вошли, поэтому весь двор стал свидетелем скандала. Братья кричали: "Какое нам дело, мы деньги от продажи поделим и разбежимся!" Сестра стояла, как статуя, в спор не вступала, только вертела головой: нет, нет и нет, а её красивые волосы, метались из стороны в сторону по плечам... Под конец, когда братья проорались, наступила тишина, и сестра сказала: "Я не допущу, чтобы в этом доме ещё хоть кто-нибудь жил". Больше их не видели. Соседи сделали однозначный вывод, что сестра всё это братьям назло устроила, как собака на сене: "Сам не гам и другому не дам!" Бессовестная.Так и стоит дом заброшенным 30 лет, я тут задумалась: братья жильё без обоюдного согласия только сдать и продать не могут, а жить им там запретить невозможно. Так, что ж не живут? Не собирается в этом доме молодёжь, не то что сквотеры, там даже коты зимой не ночуют. Одно время сатанисты дом облюбовали, но и их давно след простыл.Когда мы с Жиэлем встречаться только начали, поздним вечером он мне этот дом показал, и я сразу туда полезла, Жиэль упирался, но капитулировал и последовал за мной.Входная дверь отсутствует, дальше квадратный холл, на улице жара, внутри холодно. Прямо напротив двери лестница, бегло осмотрев мебель на первом этаже, я двинула наверх, прихватив протестующего защитника.На втором этаже, прямо напротив лестницы, находилась гостиная, на противоположной от двери стене - алтарь Сатане, его изображение с длинными рогами, надписи на непонятном языке и огромное количество разных свечей в подсвечниках и банках по всей комнате. У нас стали глючить фонари на телефонах, и я, недолго думая, стала зажигать свечи. Жиэлю претила перспектива остаться в темноте, и он меня поддержал. Когда мы подожгли последнюю свечу, над нами раздались шаги, вход на чердак был не только забит, но и зачем-то забаррикадирован мебелью, тем не менее, Жиэль начал тараторить, что мы не одни, надо сматываться. Я же упёрлась, что наверху ходить может только кот, это акустика звук усилила, продолжая разглядывать комнату.Нет такого понятия "культурный народ," везде одинаково врут и воруют, а мебель прям антикварная. Как её не растащили? Ни сатанисты, ни сквотеры, ни добропорядочные соседи! Когда я над этим размышляла, сверху раздался грохот, и все свечи одновременно потухли. В панике мы начали тыкать, пытаясь подсветить хоть экраном, обнаружилось, что у моего спутника села батарея на телефоне, благо мой загорелся, и, кое-как осветив путь, мы в спешке покинули этот "милый" дом.Две недели после этого я провалялась с температурой. Рациональный Жиэль вещал о мистике, я же, напротив, объясняла логически.Прошло время, а с ним и моё желание всё свободное время проводить с Жиэлем. В начале отношений мы всё видим в положительном свете, а потом начинаем присматриваться к недостаткам, для меня этот момент наступил, для него - нет, а настойчивость в такие моменты только отталкивает.Мне хотелось посидеть дома, ему было не понять, что у меня и свои заботы есть.Я вдалбливала ему в голову, что не видеться каждый день - не значит расстаться, он отвечал, что спать ляжет не раньше двух часов ночи: "Вдруг придёшь".В этот переходный период "выяснения отношений" и случилось следующее, дальше со слов Жиэля.Я тебя ждал... В окно смотрел (заброшенный дом из его окoн виден). Сидел-скучал, позвонил другу отвлечься от мыслей: "В чём я виноват?" Товарищ подтвердил, что женщины то-сё, пятое-десятое, создания иррациональные. снова к окну пошёл. Вижу: а в заброшке голубой свет горит, подумал, что это ты. Как раз новый телефон справила, фотографировать полезла! Побежал туда, только большой фонарь прихватил и не большой тоже.Ты там, наверное: "Темно, не видно, что снимать", а тут я с фонарём. Пока шёл через дорогу, посмотрел на окно - есть внутри свет голубоватый. Решил, ходишь там и думаешь: "Трус несчастный! Три часа ночи, самое время фотографировать, хорошо, что не зашла, а то сбежал бы". Зашёл, прислушался, замёрз, пока стоял, - ни звука. Начал подниматься и понял, что так я тебя только напугаю, выкрикнул, что это я.Тишина, аж звенит, мне самому страшно стало. С чего тебе сюда ночью лезть одной? Это кто-то посторонний, ты же удивлялась, что в доме есть, что брать, вор, наверное, может, и не один. Развернулся - и вниз быстрей. Вдруг услышал громкий вздох, понял, что это ты мне говоришь: "Всё с тобой ясно, малодушный!" Поплёлся уныло наверх, а тебя там нет. Подумал про другие комнаты, страшно поворачиваться стало, чувство, что стоит кто-то за спиной, всё равно пошёл посмотрел везде и в зал вернулся.То ли показалось, то ли фонарь потускнел, поставил его на полку, достал запасной, включил на всякий случай, поднимаю голову, а на стене, где алтарь, - чёрное пятно в центре рисунка, от того впечатление, что с рогами и руками настоящий чёрт. Чуть сердце не остановилось. Начал медленно поворачиваться, а пятно тоже, и вдруг до меня дошло, что это моя тень в свете фонаря, направо шагнул, налево - точно, движется, как и я.Вздохнув с облегчением, я расхрабрился, стал ходить из стороны в сторону, даже не сразу заметил, что тень перестала двигаться. Над алтарём Сатана был нарисован с вытянутыми руками. Хорошенько осмотрев пятно, я заметил, что руки стали длиннее и тянутся по направлению ко мне, рисунок тоже стал более устрашающим. И вдруг кто-то или что-то начало ломиться в забитую и забаррикадированную дверь со стороны чердака.Нервы у меня сдали, и я побежал вниз. Пока спускался, слышал твои насмешки, голоса давно почивших родственников и, как мне показалось, голос старого хозяина, уверявшего, что там, на чердаке, он спрятал завещание на моё имя.Но у меня мысли не было проверять подлинность его слов. Больше ни днём, ни, тем более, ночью я не смотрел на окна этого дома.

Ключевые слова: Дом сатана алтарь свечи сестра авторская история

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