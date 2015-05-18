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Истории из жизни

Сестра

На улице, где живёт мой сердечный друг, стоит заброшенный дом. Живём мы недалеко друг от друга, история дома тут известна, но мне думается, что неверно её люди трактуют.

Тридцать лет назад умер пожилой хозяин, жена его умерла несколькими годами ранее. Остались трое взрослых детей: одна сестра и два брата. Они и должны были унаследовать этот дом, красивый, дорогой, двухэтажный, с гаражом, а на чердаке при желании можно ещё комнату сделать, частный сектор, четыре остановки до центра города. Хоть живи, хоть сдавай - покупатели да арендаторы в очередь выстроятся.

Братья хотели продать дом, но сестра отказалась. Являясь первоклассным юристом, сестра, хоть и живёт в другом городе, всё сделала для того, чтобы тяжба зашла в тупик. Старожилы вспоминают, что один раз наследники собрались около дома, внутрь не вошли, поэтому весь двор стал свидетелем скандала. Братья кричали: "Какое нам дело, мы деньги от продажи поделим и разбежимся!" Сестра стояла, как статуя, в спор не вступала, только вертела головой: нет, нет и нет, а её красивые волосы, метались из стороны в сторону по плечам... Под конец, когда братья проорались, наступила тишина, и сестра сказала: "Я не допущу, чтобы в этом доме ещё хоть кто-нибудь жил". Больше их не видели. Соседи сделали однозначный вывод, что сестра всё это братьям назло устроила, как собака на сене: "Сам не гам и другому не дам!" Бессовестная.

Так и стоит дом заброшенным 30 лет, я тут задумалась: братья жильё без обоюдного согласия только сдать и продать не могут, а жить им там запретить невозможно. Так, что ж не живут? Не собирается в этом доме молодёжь, не то что сквотеры, там даже коты зимой не ночуют. Одно время сатанисты дом облюбовали, но и их давно след простыл.

Когда мы с Жиэлем встречаться только начали, поздним вечером он мне этот дом показал, и я сразу туда полезла, Жиэль упирался, но капитулировал и последовал за мной.

Входная дверь отсутствует, дальше квадратный холл, на улице жара, внутри холодно. Прямо напротив двери лестница, бегло осмотрев мебель на первом этаже, я двинула наверх, прихватив протестующего защитника.

На втором этаже, прямо напротив лестницы, находилась гостиная, на противоположной от двери стене - алтарь Сатане, его изображение с длинными рогами, надписи на непонятном языке и огромное количество разных свечей в подсвечниках и банках по всей комнате. У нас стали глючить фонари на телефонах, и я, недолго думая, стала зажигать свечи. Жиэлю претила перспектива остаться в темноте, и он меня поддержал. Когда мы подожгли последнюю свечу, над нами раздались шаги, вход на чердак был не только забит, но и зачем-то забаррикадирован мебелью, тем не менее, Жиэль начал тараторить, что мы не одни, надо сматываться. Я же упёрлась, что наверху ходить может только кот, это акустика звук усилила, продолжая разглядывать комнату.

Нет такого понятия "культурный народ," везде одинаково врут и воруют, а мебель прям антикварная. Как её не растащили? Ни сатанисты, ни сквотеры, ни добропорядочные соседи! Когда я над этим размышляла, сверху раздался грохот, и все свечи одновременно потухли. В панике мы начали тыкать, пытаясь подсветить хоть экраном, обнаружилось, что у моего спутника села батарея на телефоне, благо мой загорелся, и, кое-как осветив путь, мы в спешке покинули этот "милый" дом.

Две недели после этого я провалялась с температурой. Рациональный Жиэль вещал о мистике, я же, напротив, объясняла логически.

Прошло время, а с ним и моё желание всё свободное время проводить с Жиэлем. В начале отношений мы всё видим в положительном свете, а потом начинаем присматриваться к недостаткам, для меня этот момент наступил, для него - нет, а настойчивость в такие моменты только отталкивает.

Мне хотелось посидеть дома, ему было не понять, что у меня и свои заботы есть.

Я вдалбливала ему в голову, что не видеться каждый день - не значит расстаться, он отвечал, что спать ляжет не раньше двух часов ночи: "Вдруг придёшь".

В этот переходный период "выяснения отношений" и случилось следующее, дальше со слов Жиэля.

Я тебя ждал... В окно смотрел (заброшенный дом из его окoн виден). Сидел-скучал, позвонил другу отвлечься от мыслей: "В чём я виноват?" Товарищ подтвердил, что женщины то-сё, пятое-десятое, создания иррациональные. снова к окну пошёл. Вижу: а в заброшке голубой свет горит, подумал, что это ты. Как раз новый телефон справила, фотографировать полезла! Побежал туда, только большой фонарь прихватил и не большой тоже.

Ты там, наверное: "Темно, не видно, что снимать", а тут я с фонарём. Пока шёл через дорогу, посмотрел на окно - есть внутри свет голубоватый. Решил, ходишь там и думаешь: "Трус несчастный! Три часа ночи, самое время фотографировать, хорошо, что не зашла, а то сбежал бы". Зашёл, прислушался, замёрз, пока стоял, - ни звука. Начал подниматься и понял, что так я тебя только напугаю, выкрикнул, что это я.

Тишина, аж звенит, мне самому страшно стало. С чего тебе сюда ночью лезть одной? Это кто-то посторонний, ты же удивлялась, что в доме есть, что брать, вор, наверное, может, и не один. Развернулся - и вниз быстрей. Вдруг услышал громкий вздох, понял, что это ты мне говоришь: "Всё с тобой ясно, малодушный!" Поплёлся уныло наверх, а тебя там нет. Подумал про другие комнаты, страшно поворачиваться стало, чувство, что стоит кто-то за спиной, всё равно пошёл посмотрел везде и в зал вернулся.

То ли показалось, то ли фонарь потускнел, поставил его на полку, достал запасной, включил на всякий случай, поднимаю голову, а на стене, где алтарь, - чёрное пятно в центре рисунка, от того впечатление, что с рогами и руками настоящий чёрт. Чуть сердце не остановилось. Начал медленно поворачиваться, а пятно тоже, и вдруг до меня дошло, что это моя тень в свете фонаря, направо шагнул, налево - точно, движется, как и я.

Вздохнув с облегчением, я расхрабрился, стал ходить из стороны в сторону, даже не сразу заметил, что тень перестала двигаться. Над алтарём Сатана был нарисован с вытянутыми руками. Хорошенько осмотрев пятно, я заметил, что руки стали длиннее и тянутся по направлению ко мне, рисунок тоже стал более устрашающим. И вдруг кто-то или что-то начало ломиться в забитую и забаррикадированную дверь со стороны чердака.

Нервы у меня сдали, и я побежал вниз. Пока спускался, слышал твои насмешки, голоса давно почивших родственников и, как мне показалось, голос старого хозяина, уверявшего, что там, на чердаке, он спрятал завещание на моё имя.

Но у меня мысли не было проверять подлинность его слов. Больше ни днём, ни, тем более, ночью я не смотрел на окна этого дома.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:35 by Серебряная пуляПросмотров: 1 359Комментарии: 21
+27

Ключевые слова: Дом сатана алтарь свечи сестра авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 16:30
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1531|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 3 536
Когда в доме долго никто не живет, там нечисть заводится. Странное решение сестры. Но, возможно, там и раньше что-то такое обитало, когда ещё их семья там жила, вот и забросили
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#2 написал: Light_a_dark
Вчера, 16:53
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (49|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 782
Цитата: Talisha
Но, возможно, там и раньше что-то такое обитало, когда ещё их семья там жила, вот и забросили

Скорее всего да, и сестра знала об этом. А сатанисты только усилили ЭТО своими ритуалами.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#3 написал: Pmariam
Вчера, 17:52
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1123|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 2 902
мож кого замуровали на чердаке. главное, чтобы желающих размуровывать не нашлось.
А Жиэль все-таки пересилил свой страх ради любимой.
Пуля, у тебя температура была 2 недели после посещения этого дома... а у Жиэля и в первый и во второй раз ничего такого не было?
температура 2 недели - это пипец как много..
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:37
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2624|-1)
Публикаций: 1 570
Комментариев: 9 912
Да что же там на чердаке обитает такое, что чувствует людей входящих и начинает долбиться в дверь??? Я бы не удержался и разобрал, чтобы посмотреть кто усиленно пытается стучать в дверь?! Правда вызвал бы подкрепление для поддержки и полицию.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#5 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 18:51
+3
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 98
Туда днём идти надо и толпой, чтоб не страшно было
Зарегистрирован: 11.02.2016
#6 написал: Серебряная пуля
Вчера, 19:24
+3
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2576|-1)
Публикаций: 94
Комментариев: 5 894
Цитата: Pmariam
мож кого замуровали на чердаке. главное, чтобы желающих размуровывать не нашлось.
А Жиэль все-таки пересилил свой страх ради любимой.
Пуля, у тебя температура была 2 недели после посещения этого дома... а у Жиэля и в первый и во второй раз ничего такого не было?
температура 2 недели - это пипец как много..

Я один раз там была и, что-то мне подсказывает на себя удар приняла. Летом такую ангину труднее объяснить.
Жиэль был один, тоже слёг, но дело было уже зимой.

Жиэль пробил и узнал, что если бы один из братьев заселился, то через два года имел бы приоритет, а через пять лет никакой юрист не отсудил бы у него дом. Они ведь бились в суде куда дольше.
Ещё не знаю важно, или нет, в доме нет зеркал.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#7 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:12
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (49|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 782
Цитата: Серебряная пуля
Ещё не знаю важно, или нет, в доме нет зеркал.

Однозначно - важно! Хозяева точно знали про ЭТО. И знали откуда оно приходит.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#8 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:31
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 795
Серебряная, Вы сильно рисковали!)) В конце концов дом не Ваш, да и проблемы тоже. Алтарь. Пока он там, это тоже будет там, а вдруг ещё кто нибудь заглянет и свечечку зажжёт.
Плюсую.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#9 написал: conjure one
Вчера, 20:39
+4
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Репутация: (6211|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 2 528
Полагаю, дом был и есть со своей темной историей. И семейство знало об этом. Поэтому эгоистичное, на первый взгляд, решение сестры не продавать фамильное гнездо выглядит вполне объяснимым и даже, в определенной мере, гуманным по отношению к будущим гипотетическим хозяевам дома. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#10 написал: Волжская О.В.
Вчера, 21:16
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 530
Немного творчески написано.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#11 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:26
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 795
Цитата: conjure one
Полагаю, дом был и есть со своей темной историей. И семейство знало об этом. Поэтому эгоистичное, на первый взгляд, решение сестры не продавать фамильное гнездо выглядит вполне объяснимым и даже, в определенной мере, гуманным по отношению к будущим гипотетическим хозяевам дома. +++



Хочу верить, что есть такие люди. Обычно сразу спешат продать, машину с рыжиками, телефон с глюками , а дом с чертями. А что делать? Кому сейчас легко?!
Странно конечно, могли бы продать этот дом, думаю деньги нормальные. Да разделить между собой и жить не тужить. Сестра напротив, устроила приют для сатанистов! Может тоже в теме? Шутка.
Конечно можно было бы и продать, дом бы снесли в конце концов вместе с алтарём, чертей прогнали и построили , что нибудь новое. Сестра же не единственная наследница, а как же братья?
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#12 написал: Серебряная пуля
Вчера, 22:18
+4
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Публикаций: 94
Комментариев: 5 894
Цитата: ПИК НИК
Цитата: conjure one
Полагаю, дом был и есть со своей темной историей. И семейство знало об этом. Поэтому эгоистичное, на первый взгляд, решение сестры не продавать фамильное гнездо выглядит вполне объяснимым и даже, в определенной мере, гуманным по отношению к будущим гипотетическим хозяевам дома. +++



Хочу верить, что есть такие люди. Обычно сразу спешат продать, машину с рыжиками, телефон с глюками , а дом с чертями. А что делать? Кому сейчас легко?!
Странно конечно, могли бы продать этот дом, думаю деньги нормальные. Да разделить между собой и жить не тужить. Сестра напротив, устроила приют для сатанистов! Может тоже в теме? Шутка.
Конечно можно было бы и продать, дом бы снесли в конце концов вместе с алтарём, чертей прогнали и построили , что нибудь новое. Сестра же не единственная наследница, а как же братья?

Завела сестра дело в тупик, дом никто не снесёт, как новенький, такие на века строили.Даже мебель, как новенькая. Но вот вопрос:"Почему никто из братьев не въехал?!"
Цитата: Волжская О.В.
Немного творчески написано.
Плюс.

Для меня мужики тоже и то-сё, ещё и пятое да десятое, существа иррациональные.
Я или от себя, или в третем лице пишу.
Надо отдать должное Жиэлю, он настоял на публикации. Это нам так-себе мистика, а для него всем мистикам мистика!
Мне хотелось прокомментировать:
ходишь там и думаешь: "Трус несчастный!

Явная лесть, не в плане, что трус, а в плане, что думаю о нём в 3 часа ночи.))

А что про волосы, так только по ним соседи и поняли, что сестра нет говорила. Красивая говорят была, каштановые волосы, стрижка каскад, тогда в моде была.

Цитата: conjure one
Полагаю, дом был и есть со своей темной историей. И семейство знало об этом. Поэтому эгоистичное, на первый взгляд, решение сестры не продавать фамильное гнездо выглядит вполне объяснимым и даже, в определенной мере, гуманным по отношению к будущим гипотетическим хозяевам дома. +++

Согласна, люди знать не знают, что там стряслось, но сестру не добрым словом поминают, может там и соседи не без греха, те кто после заселялись весьма общительные, а те кто до, замкнутые, как сектанты.

Вот что забавно, когда на сбор урожая народ съезжается, соседи начинают предлагать в этом доме пожить. Мол никто не выгонит, платить не надо, одного не пойму:От куда такая гостеприимность?"- в не своём доме..
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#13 написал: Tigger power
Сегодня, 00:50
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2122|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 331
На чердаке что-то заперто, не выпустил бы кто. Но раз и сатанисты сбежали, значит не под силу это каждому - и то хорошо. МОлодец твой молодЕц)) ишь, не побоялся среди ночи в чужом доме разгуливать и черта дразнить) очень необычная и страсть как интересная история. Огромный +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#14 написал: Kosten
Сегодня, 01:29
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
Был дед да помер
Слепой и жутко злой
Никто не вспомнил о нем
C зимы холодной той
Соседи не стали
Его тогда хоронить
Лишь доски достали
Решили заколотить
двери и окна...

Мне больно видеть белый свет
Мне лучше в полной темноте
Я очень много много лет
Мечтаю только о еде
Мне слишком тесно взаперти
И я мечтаю об одном
Скорей свободу обрести
Прогрызть свой ветхий старый дом
Проклятый старый дом...

И это место стороной
Обходит сельский люд
И суеверные твердят
"Там призраки живут"...

(С) КиШ
Зарегистрирован: 6.09.2017
#15 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 02:50
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2576|-1)
Публикаций: 94
Комментариев: 5 894
Цитата: Kosten
Был дед да помер
Слепой и жутко злой
Никто не вспомнил о нем
C зимы холодной той
Соседи не стали
Его тогда хоронить
Лишь доски достали
Решили заколотить
двери и окна...

Мне больно видеть белый свет
Мне лучше в полной темноте
Я очень много много лет
Мечтаю только о еде
Мне слишком тесно взаперти
И я мечтаю об одном
Скорей свободу обрести
Прогрызть свой ветхий старый дом
Проклятый старый дом...

И это место стороной
Обходит сельский люд
И суеверные твердят
"Там призраки живут"...

(С) КиШ

Ого! +1
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#16 написал: Лист лавровый
Сегодня, 04:57
+2
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Репутация: (78|0)
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Комментариев: 251
Мне одному кажется, что это творческое?
Зарегистрирован: 11.05.2018
#17 написал: DRUID
Сегодня, 05:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (169|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 926
Я вчера на ночь эту историю прочитала, как будто ужастик посмотрела.

Жуткая , ужасная семейная тайна. Кто-то живёт на чердаке и хочет выбраться от туда.
Но кто ? Демон, полтергейст, а может призрак невинноубиенной жертвы, или злой дух серийного убийцы, который приходился родственником хозяевам дома.

Под скрипучую музыку "Американской истории ужасов", которая звучит у меня в голове, я ставлю +++++++++++++++++++++

Сама бы никогда не сунулась в такой дом.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#18 написал: supik
Сегодня, 06:30
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 380
Цитата: Лист лавровый
Мне одному кажется, что это творческое?


мне тоже кажется, что хорошая выдумка и красиво изложено..

люди, если что то пустует, мородеры тут как тут

да и снесли б тогда раз, никому не хотят продавать дом, засеяли бы поле цветами все лучше. чем убожеский вид создавать..
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#19 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:36
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1568|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 752
Ух ты! Прямо седьмые врата ада в том доме.

Воображение развито у Жиэля, так себя накрутить. Мог там и остаться навсегда, а потом нашли бы труп, полностью седой и с ужасом в глазах. А это он сам запугал себя до смерти.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#20 написал: Лист лавровый
Сегодня, 07:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 251
Цитата: зелёное яблочко
Воображение развито у Жиэля

Парень с отсутствием логики. С чего его девушка будет в три часа ночи по заброшке шарохаться? И да, инстинкт самосохранения отморожен напрочь - идти туда самому. А вдруг там сатанисты или бродяги какие-нибудь. Дали бы по башке и баста.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#21 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 08:21
+1
Онлайн
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Репутация: (2576|-1)
Публикаций: 94
Комментариев: 5 894
Цитата: Лист лавровый
Мне одному кажется, что это творческое?

Обещала в Заброшки скинуть, но рука фотографировать не поднялась.
Человек, постоянный читатель мне поверил, и я ничего не побоюсь, чтобы доказать, что в таком старинном доме, нет ни одного зеркала.

Дом в частной собственности, в хорошем состояние, даже сейчас желающих его приобрести хоть отбавляй, в мэрию запросы пишут.
Но мэрия бессильна.

Я сниму этот дом, вы согласны на этих условиях проспонсировать ВИП победителю конкурса 4стор-тян?
Если это творчество, то как минимум нечто доказуемое должно быть нарушено.
1) Окна Жиэля выходят на этот дом.(Или я вру, ловите!
2) Шикарный р-он.(
3) Всё, что внутри: алтарь, свечи(2 ев. у нас самые дешёвые) Сколько ж мне надо потратить ради инсценировки? Я хоть азартна, но деньги берегу.
4)Сами придумайте, что вам снимать.

Только без попятных; "Я про мистику, я про мысли,"- доказать можно то, что можно сфотографировать. Там предостаточно описаний, найдите то, что я не смогу сфотографировать.

И так, что вам конкретно, перечисляйте.
Я за ВИП для художников, и своё доброе имя, полезу туда ещё раз. Главное побольше народу прихватить.
Цитата: supik
Цитата: Лист лавровый
Мне одному кажется, что это творческое?


мне тоже кажется, что хорошая выдумка и красиво изложено..

люди, если что то пустует, мородеры тут как тут

да и снесли б тогда раз, никому не хотят продавать дом, засеяли бы поле цветами все лучше. чем убожеский вид создавать..

Вас это тоже касается. Пока дом в частной собственности, его не снесут. А постройка на века, но дом отойдёт внукам, может кто и заселится. Дом выкуплен, в нём жить не хотят. Дом очешуенный, даже сейчас.
люди, если что то пустует, мородеры тут как тут

Вот это и странно. Я вам сфотографирую мебель, условия теже, спонсорский ВИП художникам.
Подловите, я вам ВИП проспонсирую. Обоим.

Цитата: DRUID
Я вчера на ночь эту историю прочитала, как будто ужастик посмотрела.

Жуткая , ужасная семейная тайна. Кто-то живёт на чердаке и хочет выбраться от туда.
Но кто ? Демон, полтергейст, а может призрак невинноубиенной жертвы, или злой дух серийного убийцы, который приходился родственником хозяевам дома.

Под скрипучую музыку "Американской истории ужасов", которая звучит у меня в голове, я ставлю +++++++++++++++++++++

Сама бы никогда не сунулась в такой дом.

Спасибо за понимание.
А я из принципа сунусь, это вообще Жиэль настоял на публикации, так мне из-за него вот выслушивать приходится. Пусть лезет обратно, сейчас нам Лавровый Лист список даст и вперёд. Я его предупреждала: просто мистики мало, ты представления не имеешь, что значит отстаивать свои истории.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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