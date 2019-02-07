У страха глаза велики?

Mari________Anna Просмотров: 938 Комментарии: 7 +13 Вчера, 16:11 by

Эта история началась, когда мне было восемь лет. Мама тогда уехала на несколько дней менять паспорт – она была прописана не там, где мы жили. Именно тогда я, возвращаясь домой из школы, загулялась с подругой и пропустила занятие по хору в музыкальной школе.Думаю, это был первый раз, когда я пропустила занятие, пусть и случайно, — обеспокоена я была не на шутку. В тот же день я рассказала папе о произошедшем, ругать он меня не стал, но я боялась, что мама узнает – позвонит ли ей папа, узнает ли она по приезде – и целый день была как на иголках. Однако страх, напавший на меня, был каким-то странным: вроде обычный страх родительского наказания за проступок, а вроде прямо-таки леденящий ужас неизвестной природы.В моей комнате возле дивана, на котором я спала, стоял деревянный журнальный столик на колёсиках с панелями по бокам, одной из которых он и был повёрнут к дивану. Ложась спать в тот день, я случайно бросила взгляд на этот столик и в причудливых узорах, характерных для деревянной мебели, увидела жуткое бледное лицо с чёрными запавшими глазами, смотревшими прямо на меня… Холодящий каждую клеточку ужас пронял меня, я спряталась с головой под одеяло и, кажется, так в конце концов и заснула.Утром никакого страха не было и в помине. Я здраво рассудила, что у страха глаза велики и в узорах на дереве мне почудилось невесть что. Потому эта история забылась почти сразу, да и столик не долго потом стоял в моей комнате, так что на него я много лет почти не обращала внимания.Эта история не стоила бы написания, если бы не получила продолжение спустя время. Когда я уже училась на первом или втором курсе университета и приехала домой на каникулы, я вспомнила эту странную историю со столиком и решила посмотреть на те узоры, что так впечатлили меня в детстве. Столик стоял в гостиной. Я посмотрела на него – узоров на нём не было. Совсем. Разве что едва заметные прямые линии, характерные для дерева, но и их я бы в темноте не разглядела.Конечно, я нахожу этому рациональное объяснение: как я писала выше, у страха глаза велики, а, учитывая, в каком напряжении я тогда находилась, я и на абсолютно белой и ровной поверхности могла бы увидеть всякое… Так или иначе, мне всё же не хочется думать, что то, что я видела, было реальным.

Ключевые слова: Детство страх лицо. стол авторская история

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