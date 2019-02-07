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Истории из жизни

У страха глаза велики?

Эта история началась, когда мне было восемь лет. Мама тогда уехала на несколько дней менять паспорт – она была прописана не там, где мы жили. Именно тогда я, возвращаясь домой из школы, загулялась с подругой и пропустила занятие по хору в музыкальной школе.

Думаю, это был первый раз, когда я пропустила занятие, пусть и случайно, — обеспокоена я была не на шутку. В тот же день я рассказала папе о произошедшем, ругать он меня не стал, но я боялась, что мама узнает – позвонит ли ей папа, узнает ли она по приезде – и целый день была как на иголках. Однако страх, напавший на меня, был каким-то странным: вроде обычный страх родительского наказания за проступок, а вроде прямо-таки леденящий ужас неизвестной природы.

В моей комнате возле дивана, на котором я спала, стоял деревянный журнальный столик на колёсиках с панелями по бокам, одной из которых он и был повёрнут к дивану. Ложась спать в тот день, я случайно бросила взгляд на этот столик и в причудливых узорах, характерных для деревянной мебели, увидела жуткое бледное лицо с чёрными запавшими глазами, смотревшими прямо на меня… Холодящий каждую клеточку ужас пронял меня, я спряталась с головой под одеяло и, кажется, так в конце концов и заснула.

Утром никакого страха не было и в помине. Я здраво рассудила, что у страха глаза велики и в узорах на дереве мне почудилось невесть что. Потому эта история забылась почти сразу, да и столик не долго потом стоял в моей комнате, так что на него я много лет почти не обращала внимания.

Эта история не стоила бы написания, если бы не получила продолжение спустя время. Когда я уже училась на первом или втором курсе университета и приехала домой на каникулы, я вспомнила эту странную историю со столиком и решила посмотреть на те узоры, что так впечатлили меня в детстве. Столик стоял в гостиной. Я посмотрела на него – узоров на нём не было. Совсем. Разве что едва заметные прямые линии, характерные для дерева, но и их я бы в темноте не разглядела.

Конечно, я нахожу этому рациональное объяснение: как я писала выше, у страха глаза велики, а, учитывая, в каком напряжении я тогда находилась, я и на абсолютно белой и ровной поверхности могла бы увидеть всякое… Так или иначе, мне всё же не хочется думать, что то, что я видела, было реальным.
Вчера, 16:11 by Mari________AnnaПросмотров: 938Комментарии: 7
+13

Ключевые слова: Детство страх лицо. стол авторская история

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Комментарии

#1 написал: Warhunter
Вчера, 18:00
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 46
Автор накрутил себя. Особенно детское воображение может много чего нарисовать в узорах на мебели, обоях, ковре.
Зарегистрирован: 7.02.2019
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 18:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 219
Когда я была маленькой, возле моей детской кроватки висел ковёр. Что я только на нем не наблюдала, даже лицо страшного цыгана( меня им пугали в случае моего непослушания). В остальное время он для меня был как сундучок со сказками из "домовенка Кузи". Узоры превращались во всякие сказочные персонажи, рассматривая которые я засыпала. Так что, это детское воображение, которое очень активно развивается и может выдавать с вашим сознанием такие шутки. Плюс поставлю за пережитый страх.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#3 написал: Долгопят
Вчера, 18:44
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 601
Советские ковры- это что-то! Когда мультиков по телеку нет- можно и в ковер попялиться. Я любила белорусские flushed
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#4 написал: Nadezhda9
Вчера, 19:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 352
Не знаю, но у меня всегда были "хорошие" узоры, позитивные рожицы, зверя а. Может мне с ковром повезло?
++++++++++
Возможно Вы какую- то бяку привлекли своим страхом?
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
#5 написал: Sniff
Вчера, 20:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 514
Я и сейчас на обоях волшебника отлично вижу, в хламиде и с посохом)) Воображение-- страшная сила) За историю ++
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#6 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 56
Цитата: Warhunter
Автор накрутил себя. Особенно детское воображение может много чего нарисовать в узорах на мебели, обоях, ковре.

Тоже так подумала.
Я до сих пор рассматривая что-нибудь, могу увидеть что-то другое. Так интересно. И не каждый человек заметит в облаках лошадь, а в пятнах мрамора чудище! Я проводила эксперименты.)))

За историю +
Зарегистрирован: 1.02.2019
#7 написал: Iano4kaKesss
Сегодня, 01:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
На полотенце я вижу рожицы мультяшных котиков!) Может и правда себя накрутили, я когда заснуть пытаюсь в темноте тоже всякое вижу, чупакабр всяких..а на деле то! Обувь, стул да ещё какая нибудь фигнюшка!) smile
Зарегистрирован: 18.02.2019
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