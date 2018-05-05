Странная детская игра

Умерла королева. Надо ее хоронить. В гроб ее загнали черти. Пусть ее хоронят черти.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:03

Причина: Изменён раздел.

Sniff Просмотров: 658 Комментарии: 13 +14 Сегодня, 14:03 by

Игра эта называлась по- разному. "Умерла королева", "Панночка помэрла", "Легче воздуха". Упоминания о ней можно найти в литературе 19 века, так что это не изобретение наших дней.Играли обычно в больнице или в пионерском лагере, то есть это было не дворовое и не школьное развлечение.Действие происходило так: один человек ложился на стулья, а остальные, в количестве от четырех человек, поднимали его в воздух на двух подсунутых под лежащего пальчиках. Делалось это обязательно вечером при выключенном свете, в идеале - при свечах. У нас свечей как- то не было, обходились без них. Двое располагались возле головы и ног лежащего, двое (или больше) - по бокам. Ведущий, стоящий возле головы, произносил заклинание по одной фразе, все остальные по очереди за ним повторяли. У нас было такое:После того, как произносилась последняя фраза, лежащего поднимали, иногда даже очень высоко, на вытянутых руках, вес его практически не ощущался. Очень важно было сохранять серьезность, если кто-то вдруг хихикнул - ничего не получалось. Я была и поднимателем, и поднимаемым, ощущения были жутковатые.Кстати, в эту игру мы играли только девчоночьей компанией. Может, мальчики тоже проделывали этот опыт, но без нас, и друг с другом мы потом не разговаривали на эту тему, как-то не хотелось. И еще один момент: если не произносить заклинание (а мы пробовали для сравнения) - лежащего поднять не удавалось.Об этой игре есть разные мнения - от коллективного транса до физического распределения силы. Мне интереснее думать, что нечто мистическое в ней все же есть.

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