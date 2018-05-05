Странная детская игра

Странная детская играИгра эта называлась по- разному. "Умерла королева", "Панночка помэрла", "Легче воздуха". Упоминания о ней можно найти в литературе 19 века, так что это не изобретение наших дней.
Играли обычно в больнице или в пионерском лагере, то есть это было не дворовое и не школьное развлечение.
Действие происходило так: один человек ложился на стулья, а остальные, в количестве от четырех человек, поднимали его в воздух на двух подсунутых под лежащего пальчиках. Делалось это обязательно вечером при выключенном свете, в идеале - при свечах. У нас свечей как- то не было, обходились без них. Двое располагались возле головы и ног лежащего, двое (или больше) - по бокам. Ведущий, стоящий возле головы, произносил заклинание по одной фразе, все остальные по очереди за ним повторяли. У нас было такое:
Умерла королева. Надо ее хоронить. В гроб ее загнали черти. Пусть ее хоронят черти.
После того, как произносилась последняя фраза, лежащего поднимали, иногда даже очень высоко, на вытянутых руках, вес его практически не ощущался. Очень важно было сохранять серьезность, если кто-то вдруг хихикнул - ничего не получалось. Я была и поднимателем, и поднимаемым, ощущения были жутковатые.
Кстати, в эту игру мы играли только девчоночьей компанией. Может, мальчики тоже проделывали этот опыт, но без нас, и друг с другом мы потом не разговаривали на эту тему, как-то не хотелось. И еще один момент: если не произносить заклинание (а мы пробовали для сравнения) - лежащего поднять не удавалось.
Об этой игре есть разные мнения - от коллективного транса до физического распределения силы. Мне интереснее думать, что нечто мистическое в ней все же есть.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:03
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:03 by SniffПросмотров: 658Комментарии: 13
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