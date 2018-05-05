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Истории из жизни

Странная детская игра

Игра эта называлась по- разному. "Умерла королева", "Панночка помэрла", "Легче воздуха". Упоминания о ней можно найти в литературе 19 века, так что это не изобретение наших дней.

Играли обычно в больнице или в пионерском лагере, то есть это было не дворовое и не школьное развлечение.

Действие происходило так: один человек ложился на стулья, а остальные, в количестве от четырех человек, поднимали его в воздух на двух подсунутых под лежащего пальчиках. Делалось это обязательно вечером при выключенном свете, в идеале - при свечах. У нас свечей как- то не было, обходились без них. Двое располагались возле головы и ног лежащего, двое (или больше) - по бокам. Ведущий, стоящий возле головы, произносил заклинание по одной фразе, все остальные по очереди за ним повторяли. У нас было такое:
Умерла королева. Надо ее хоронить. В гроб ее загнали черти. Пусть ее хоронят черти.


После того, как произносилась последняя фраза, лежащего поднимали, иногда даже очень высоко, на вытянутых руках, вес его практически не ощущался. Очень важно было сохранять серьезность, если кто-то вдруг хихикнул - ничего не получалось. Я была и поднимателем, и поднимаемым, ощущения были жутковатые.

Кстати, в эту игру мы играли только девчоночьей компанией. Может, мальчики тоже проделывали этот опыт, но без нас, и друг с другом мы потом не разговаривали на эту тему, как-то не хотелось. И еще один момент: если не произносить заклинание (а мы пробовали для сравнения) - лежащего поднять не удавалось.

Об этой игре есть разные мнения - от коллективного транса до физического распределения силы. Мне интереснее думать, что нечто мистическое в ней все же есть.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:03
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:03 by SniffПросмотров: 658Комментарии: 13
+14

Ключевые слова: Игра королева пальцы смерть лагерь больница авторская история

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Комментарии

#1 написал: ЛорБор
Сегодня, 14:37
+3
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Играли в паночку и днем, и вечером, и с мальчишками, и без. Бегали кругом и говорили ,,Паночка помЭрла, паночка помЭрла, паночка помЭрла. Вознеси на небеси,, на последних словах поднимали ,,парочку,, мизинцами.
Зарегистрирован: 5.05.2018
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:03
+3
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Репутация: (2590|-1)
Публикаций: 1 559
Комментариев: 9 717
Умерла королева. Надо ее хоронить. В гроб ее загнали черти. Пусть ее хоронят черти. ogo страшно и жутко, а вдруг и в правду пока поднимают, можно и душу богу отдать.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#3 написал: Sniff
Сегодня, 15:51
+1
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Публикаций: 33
Комментариев: 480
Ну, кроме королевы, никто не помирал, вроде)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#4 написал: Sniff
Сегодня, 16:03
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 33
Комментариев: 480
Как- то я с трудом представляю, как можно при этом бегать) Предполагается сосредоточиться, а тут толпа запыхавшихся орущих игроков? Может, вы с войнушкой перепутали?)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 16:17
+1
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Репутация: (28|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 649
Делалось это обязательно вечером при выключенном свете, в идеале - при свечах.
А мы это делали днем, главное от взрослых подальше, на пустыре за домом культуры. Но от этого ощущение чего-то сверхъестественного не терялось, всё равно было жутковато.
Зарегистрирован: 10.07.2018
  
#6 написал: Sniff
Сегодня, 16:34
0
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 480
Можно и так, наверное, мы во дворе не играли, главное-- ощущения от такого действия)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#7 написал: marzzz
Сегодня, 17:01
+2
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Публикаций: 88
Комментариев: 6 366
Обычно дома у кого-то дурачились. Ржач разбирал вечно. Иногда удавалось. Слова вот такие по кругу, друг за другом : " Парочка померла. Черт подох. Да поднимем же нашу парочку на двух ( трёх, четырех) пальцах". Обычно начинали с четырех, потом убирали по одному. Заканчивали мизинцем. Да, получалось.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#8 написал: ninikka
Сегодня, 17:31
+1
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Репутация: (18|0)
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Комментариев: 91
О, Боги! Какое скучное у меня было детство)))
Зарегистрирован: 7.03.2015
#9 написал: conjure one
Сегодня, 18:35
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Комментариев: 2 491
Это самая загадочная игра. Компания у нас была сборно-соляночная: и мальчишки, и девчонки, так что "Паночка помэрла" мне тоже знакома. Желаемого эффекта достичь удавалось редко, потому что удержаться от смеха было почти нереально. А это влияет на результат, как верно подмечено в истории. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#10 написал: DRUID
Сегодня, 18:50
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Репутация: (163|-1)
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Комментариев: 902
Наша паночка померла! Хоронить её не будем. Похоронят её ЧЕРТИ! Черти, черти, черти, черти.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#11 написал: Sniff
Сегодня, 18:57
0
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Комментариев: 480
Хорошо повспоминать, может и еще какие- нибудь подобные игры есть?)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#12 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 18:58
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Комментариев: 142
Да, что было, то было)) Вариант "заклинания" был такой:
"Наша панночка помЭрла,
В гроб положили,
В церковь отнесли.
Будем её хоронить?
Нет! Не будем её хоронить,
Пусть её черти хоронят!
Пусть она будет легка,
Как пушинка! Аминь."
И далее на указательных пальцах поднимали достаточно высоко и без усилий. Не обязательно вечером при свечах, это могло быть и днём. Можно было по очереди всех желающих поднять. Вот такие "мистические" забавы.
Зарегистрирован: 13.04.2018
#13 написал: Black Bagira
Сегодня, 19:30
0
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Репутация: (703|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 257
Впервые узнаю о таком! 466 Слов нет!++++
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
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