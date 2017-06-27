Когда реально страшно становится

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:37

Nik_dk Просмотров: 164 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 10:37 by

Почему-то люди больше пугаются не реальной опасности, а непонятного. Я дважды сталкивался с необъяснимым, реально напугавшем меня. Не до смерти, конечно, но все же.Первый случай произошел во время отдыха на море с друзьями где-то в конце 80-х годов. Мы были молоды, у нас начались студенческие каникулы, и мы рванули в Краснодарский край. В поселке Вишневка сняли комнату на троих в большом доме. Среди нас был парень, грек по национальности, он жил в Грузии. Самый сильный из нас (серьезно занимался боксом) и мужественный, как все горцы.Как-то вечером, после ужина, улеглись мы на свои койки. Лежим, болтаем перед сном. Свет погашен, но в комнате светло от фонаря за окном. Вдруг Володя (грек) замолк и привстал на локтях, глядя на закрытую белую дверь в комнату. А потом громко так говорит:- Ты кто? Тебе чего надо? А ну вали отсюда! - глядя на дверь.Я ему:- Володь, ты чего?Он смотрит на меня:- Ты что, не видишь?- Кого не вижу?- Да вон же парень зашел к нам без стука...Я уставился на закрытую дверь - никого постороннего в комнате нет.- Володя, опомнись, там никого нет.- Да ты что, ослеп? Толик, включи свет!Толик - наш третий товарищ, его койка стояла как раз рядом с дверью, и над ней был выключатель от светильника под потолком. Но Толик так перетрусил, что залез под одеяло и не высовывался из-под него.Володя тогда вскочил с кровати сам и с громким матом кинулся к двери, сжимая кулаки и занеся правую руку для удара. Щелкнул выключатель, свет залил комнату - никого постороннего не было. Только воздух как бы дрожал слегка около двери (как над горячим асфальтом в жару бывает дрожание или над капотом работающего авто). Вова, весь красный от гнева, тяжело дышал, стоя у двери, и смотрел на нее.Мы долго не могли заснуть в ту ночь - Володя нам описал в мельчайших деталях внешность и одежду парня, которого увидел. Даже рисунок на майке в подробностях описал. Как он с усмешкой смотрел на него, как шевелился, переступая с ноги на ногу, и т.д. В скобках отмечу - мы в тот день спиртного не пили и солнечных ударов на пляже не получали. И что это было?Второй случай уже в Москве. Знакомый вернулся из экспедиции в горы, притащил с собой несколько камней больших дом украсить. Я у него в гостях заночевал. Почти заснул, как услышал непонятную возню со стороны его кровати (мы спали в одной комнате). Смотрю, а он задыхается, как будто его душат. Я вскочил, начал его трясти и орать. Он задышал, успокоился и говорит:- Меня старичок маленький душит. Сядет на грудь, как будто камней центнер положат - дышать нечем. Это уже не первый раз. Я его уже в лицо узнаю. Ты как услышишь шум, кричи или тряси меня - он шума боится и уходит!Блин, здоровый мужик такое говорит - это нормально? На полном серьезе. В ту ночь он еще один раз так хрипеть начинал, я снова его тряс. Я вот точно уже заснуть от страха не смог тогда. Утром я поскорее унес ноги к себе домой из этой "нехорошей квартиры".Этот старичок (по последующим рассказам моего знакомого) приходил к нему регулярно до тех пор, пока он не догадался от своих камней избавиться - то ли отдал кому-то, то ли выкинул. Вот тогда все и прекратилось. Может, духов он каких-то в горах встревожил и священные камни домой приволок - кто его знает. В мире полно непознанного.А у вас подобное случалось в жизни?Автор: velivok.

Ключевые слова: Кавказ призрак привидение старичок камни

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