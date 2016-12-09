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Истории из жизни

Странные подарки моей несостоявшейся свекрови

Когда парень познакомил меня со своими родителями, мне показалось, что его маме я не понравилась. После я сказала Игорю об этом, но он ответил, что мама просто сдержанный человек и редко проявляет эмоции. Я поверила, тем более в его правоте со временем убедилась.

Мама Игоря и правда стала относиться ко мне нормально, а когда узнала, что мы хотим пожениться, попросила не спешить, пока не закончим учебу. Мы так и поступили, чтобы не портить отношения с ней, пообещали, что распишемся через год. И вот после этого мать моего парня стала со мной ласкова, часто дарила всякие мелочи. Я не удивлялась, потому как это же будущая свекровь, почему бы ей и не любить меня. Пока странности не заметила моя бабушка.

С Игорем отношения стали портиться, он все чаще говорил, что занят, кода я хотела встретиться, мне казалось, что он просто ищет предлог. Я расстраивалась и часто плакала, пока в таком состоянии меня не застала приехавшая к нам в гости бабушка. На ее вопрос я честно все рассказала, хотелось выговориться, но вдруг бабушка попросила показать мне подарки его мамы. Я принесла и увидела удивление моей бабули.

Перебирая подарки, она сказала: «Обрати внимание, вещи все без парные». И правда, как я раньше этого не заметила? Вышитая салфетка, статуэтка ангела, мыло ручной работы и тому подобные милые вещицы. Я думала, что мы подружились, а оказалось, что таким образом она пытается нас поссорить. Не знаю, почему я ей так не понравилась, но, по совету бабушки, все подаренные вещи я сожгла и старалась больше не бывать в их доме.

Отношения стали налаживаться, парень, как и прежде, признавался в любви, звонил и приглашал на свидание, а у меня как-то сразу пропали все чувства к нему. Может, мамино колдовство подействовало, а может, просто открылась настоящая натура этой семьи и его в том числе. Мы расстались, а через два года я вышла замуж за другого, о чем ни капли не жалею. Как у Игоря сложилась судьба, я не знаю и не хочу знать. Меньше, чем через год, мы окончили учебу, и я уехала в свой город.

Автор: Лиля.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00 by Nik_dkПросмотров: 781Комментарии: 12
+8

Ключевые слова: Свекровь невестка подарки порча жених парень бабушка колдовство

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 17:08
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2073|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 236
А на Игоряшу то в чём глаза открылись, не поняла? Как-то притянуто немного по-моему, все бывает ссорятся. Мать тоже не обязана дарить пары обуви или наборы чайные) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: Бозкурт
Сегодня, 17:24
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 426
Надо было не мыло ручной работы(кстати чем плохо?) и статуэтки, а носки ей с базара подарить или тапочки. Её бы врятли устроило, зато бабушке бы угодили.)))
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 17:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (204|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 874
Ну и фиг с ними, значит, не судьба. Да, согласна, что не хорошо получилось. Главное, все потом удачно сложилось))). Спасибо, плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#4 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 17:52
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 920
С Игорем отношения стали портиться, он все чаще говорил, что занят, кода я хотела встретиться, мне казалось, что он просто ищет предлог.

Значит не так и нужна ему была гг истории и не ценил он её, пока ей это все но осточертело и в последствии она охладела к нему. А как понял, уже было слишком поздно. А гг истории поступила правильно. +
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#5 написал: Sniff
Сегодня, 17:59
+4
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 404
Ах, свекрови эти! Мыло она подарила, понимаешь! ангела! ) В печку и мыло, и ангелОВ! А если бы баночку икры принесла, тоже нахмуриться: " А что не две баночки? Это все колдунство злое!")
Зарегистрирован: 20.01.2019
 
#6 написал: Eulalia
Сегодня, 19:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 420
Может оно и к лучшему, колдовство, конечно, притянуто за уши, но что было бы, если бы вы остались с Игорем? Так и продолжились бы потом претензии и подозрения к матери?
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#7 написал: Долгопят
Сегодня, 19:28
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 590
Не не, ребята..зря вы ржете.. у меня были такие подарочки и первая публикация моя именно об этом"Несостоявшаяся свекровь".Истинная правда с этими презентами..
Даже если кто то засомневается, поставьте себя на место будущей свекрови. которой не нравится невестка.Будете ли вы дарить что либо этой особе? ангелОВ гипсОВЫХ? или, скажем, парафиновых лебедей?
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:43
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2565|-1)
Публикаций: 1 542
Комментариев: 9 617
Что не делается, всё к лучшему.) Бабушке спасибо, что судьбу другую предрекла, спасла возможно от нехорошей жизни с бывшим парнем. Главное, что всё в последствии сложилось удачно. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 19:54
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2073|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 236
Цитата: Sniff
В печку и мыло, и ангелОВ!

Ага) я то читая, конечно прониклась бедами молодухи и бабушка, глянув на подарки, должна была изречь "Ой внученька, порча страшная на мыле!", а там блин просто не парные милые вещицы grin От просто непарных подарков никто вроде не умирал еще и не расходился. Просто девушка подольше подумала и пришла к выводу, что не "оно"))) так и к лучшему же
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#10 написал: Sniff
Сегодня, 20:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 404
Цитата: Долгопят
Не не, ребята..зря вы ржете.. у меня были такие подарочки и первая публикация моя именно об этом"Несостоявшаяся свекровь".Истинная правда с этими презентами..
Даже если кто то засомневается, поставьте себя на место будущей свекрови. которой не нравится невестка.Будете ли вы дарить что либо этой особе? ангелОВ гипсОВЫХ? или, скажем, парафиновых лебедей?


Ну, я точно свекровью не буду, тешшей только) Пока что, дочкины друзья- подружки в восторге от "Аниной мамы", а там, кто знает, может и ангела зятьку задарю))
Зарегистрирован: 20.01.2019
 
#11 написал: Бозкурт
Сегодня, 20:54
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 426
Я буду и тёщей и свекровью.) Уже и не знаю,подарки оказ-ся непарные нельзя.Хотя мыло по -моему вполне....Ручная работа...Пирог принести как в одной истории ,так поругаются молодые ,а виноват ты....Всё бывает,всё бывает...Но так можно и за здорово живёшь в ряды ведьм попасть,только потому что молодые рассорятся в пух и прах или чувства уйдут у одного из них.Это жизнь. А тут бабушка подвернётся :" а подарочки то,подарочки..." Легче зятя тогда блинами тёщиными накормить и носки связать и всё,ты хорошая)).Тут легче договориться.)) Поживём-увидим,короче.
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#12 написал: Light_a_dark
Сегодня, 22:22
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (23|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 602
А если я решу подарить микроволновку, или блендер, то мне всего по 2 штуки покупать? Это типа как в Ноев ковчег? Каждой твари по паре?
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
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