Странные подарки моей несостоявшейся свекрови

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:00

Nik_dk Просмотров: 781 Комментарии: 12 +8 Сегодня, 16:00 by

Когда парень познакомил меня со своими родителями, мне показалось, что его маме я не понравилась. После я сказала Игорю об этом, но он ответил, что мама просто сдержанный человек и редко проявляет эмоции. Я поверила, тем более в его правоте со временем убедилась.Мама Игоря и правда стала относиться ко мне нормально, а когда узнала, что мы хотим пожениться, попросила не спешить, пока не закончим учебу. Мы так и поступили, чтобы не портить отношения с ней, пообещали, что распишемся через год. И вот после этого мать моего парня стала со мной ласкова, часто дарила всякие мелочи. Я не удивлялась, потому как это же будущая свекровь, почему бы ей и не любить меня. Пока странности не заметила моя бабушка.С Игорем отношения стали портиться, он все чаще говорил, что занят, кода я хотела встретиться, мне казалось, что он просто ищет предлог. Я расстраивалась и часто плакала, пока в таком состоянии меня не застала приехавшая к нам в гости бабушка. На ее вопрос я честно все рассказала, хотелось выговориться, но вдруг бабушка попросила показать мне подарки его мамы. Я принесла и увидела удивление моей бабули.Перебирая подарки, она сказала: «Обрати внимание, вещи все без парные». И правда, как я раньше этого не заметила? Вышитая салфетка, статуэтка ангела, мыло ручной работы и тому подобные милые вещицы. Я думала, что мы подружились, а оказалось, что таким образом она пытается нас поссорить. Не знаю, почему я ей так не понравилась, но, по совету бабушки, все подаренные вещи я сожгла и старалась больше не бывать в их доме.Отношения стали налаживаться, парень, как и прежде, признавался в любви, звонил и приглашал на свидание, а у меня как-то сразу пропали все чувства к нему. Может, мамино колдовство подействовало, а может, просто открылась настоящая натура этой семьи и его в том числе. Мы расстались, а через два года я вышла замуж за другого, о чем ни капли не жалею. Как у Игоря сложилась судьба, я не знаю и не хочу знать. Меньше, чем через год, мы окончили учебу, и я уехала в свой город.Автор: Лиля.

Ключевые слова: Свекровь невестка подарки порча жених парень бабушка колдовство

Другие, подобные истории: