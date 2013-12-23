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Истории из жизни

Мужегон

С удовольствием прочитал рассказы и комментарии, касающиеся мистических свойств чеснока, и вот решил поделиться своей историей. Правда, история эта про мистику цветка, впрочем, все по порядку.

В служебном кабинете нас было пять человек, двое из которых – любители комнатных растений, причем они, как впрочем, и остальные обитатели кабинета, являлись мужчинами. Да, такое бывает, что, например, женщины не любят цветоводство, а лица противоположного пола, наоборот, обожают. Что же касается меня, то я к этому абсолютно равнодушен. И вот эти флористы-любители на досуге украшали наше рабочее пристанище цветами. Справедливости ради следует сказать, что офис благодаря их стараниям преображался, и раз от разу становился все краше и краше.

Однажды кто-то из них принес очередной цветок, который они тут же пристроили согласно правилам фэн-шуя, разумеется, и стали заботливо за ним ухаживать. В один прекрасный день нас посетил представитель сторонней организации и, оценив обстановку, посоветовал: либо передать этот цветок в кабинет, где располагаются женщины, либо поместить в кабинет хотя бы одну женщину, иначе это чудо природы выгонит из кабинета всех мужчин, то есть нас. Куда выгонит и по каким основаниям, гость не пояснил.

Слышать такое по меньшей мере было странно, и, естественно, ему никто не поверил, хотя человек он был ученый, владел, если мне память не изменяет, двумя- тремя иностранными языками, занимался преподавательской деятельностью и иногда выполнял функции переводчика на самом высоком уровне, это если попросят. Ну а поскольку в этом вопросе доверия не возникло, значит, и цветок оставался там, куда его и поставили.

Время шло и никаких перемещений не происходило, все оставались на своих рабочих местах, а любители кабинетной «роскоши» вынашивали планы на ближайшую цветоводческую перспективу. Правда, точно не вспомню, сколько дней или месяцев минуло после этого разговора, но его пророчество стало постепенно сбываться. То есть по разным основаниям люди стали постепенно покидать кабинет: кто-то уходил на повышение, кто-то, наоборот, увольнялся. Не избежала сия участь и меня. Опуская подробности, скажу, что не то что в этом кабинете, но и в данной организации я больше не работал. Ушли и цветоводы, кстати, самым первым оставил это помещение как раз один из них.

Скажу, что название этого цветка я не помню, отложились в памяти лишь его длинные стебли, которые закрепляли на потолочных плинтусах, а слово «мужегон» было мне подсказано, чем и воспользовался для названия истории. Вот и все уважаемые читатели, жду ваших комментариев.


Автор: Игорь.
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Сегодня, 09:18 by Nik_dkПросмотров: 240Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Мужегон цветок работа кабинет

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:02
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1526|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 605
Так скажу. В некоторых организациях даже мужегон этот не нужен. Туда просто не идут. Надобно засадить женщиногонами. А такие цветики — в дом любвеобильных дамочек. В идеале — к подолу пришивать)))
Наша соседка, покойница, терпеть не могла цветы. Цветоводством занимались её муж и сын, тоже покойные.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: marzzz
Сегодня, 11:17
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (467|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 301
Вот они, красавцы-мужегоны:
Хойя
Плющ
Монстера
Сциндапсус
Диффенбахия
Кактус
Циссус
Гибискус или Китайская роза
Кипарис
Рябина ( не то дерево, что под окном, а комнатная)
smeh
Реально у каждого дома хотя бы пара-тройка из списка найдется. И что, на помойку их в мороз? Ага. Щаззз!
Давно слышала, что плющ называют вдовьим цветком. Бедный. За что его так? На самом деле интереснее теория о цветах- вампирах и донорах. Лично обошла все горшки на работе с маятником. Да, прикольно. Маятник работал по разному у каждого цветка. Может, и правда. Вьющиеся считаются вампирами, их не рекомендуют держать в спальнях, только и всего. Цветы, как кошки. Либо любишь, либо нет.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#3 написал: Летяга
Сегодня, 11:52
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 721
Комментариев: 8 309
Цитата: marzzz
Монстера

На работе в мастерской на окне стояла монстера, работали мы в этой мастерской вдвоём с милой барышней. Потом я уволилась, месяца через два и Маша тоже.
Сейчас там мужики работают))
Цитата: marzzz
Цветы, как кошки. Либо любишь, либо нет.

Да.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#4 написал: Бозкурт
Сегодня, 11:58
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 405
Сидели себе в кабинете пять мужиков. Среди них два флориста-любителя. Сидели себе и в ус не дули. И тут появляется в их кабинете один "Очень Серьёзный Товарищ" и авторитетно и строго замечает, что :"вон тот неприметный цветочек у окна- мужУков не любит и выгонит их всех из кабинета к чертовой бабушке." Зачем да почему разумеется не сказал. Оно и не надо. Капнул да пошёл, поселив в голове самого впечатлительного зерно сомнения. И не будь этого мужика-советчика мужики поменяли бы места дислокации без всяких домыслов. А вот брякнул так посторонний дяденька и всё. Сразу связь нарисовалась.))
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
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