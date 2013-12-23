Мужегон

Nik_dk Просмотров: 240 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 09:18 by

С удовольствием прочитал рассказы и комментарии, касающиеся мистических свойств чеснока, и вот решил поделиться своей историей. Правда, история эта про мистику цветка, впрочем, все по порядку.В служебном кабинете нас было пять человек, двое из которых – любители комнатных растений, причем они, как впрочем, и остальные обитатели кабинета, являлись мужчинами. Да, такое бывает, что, например, женщины не любят цветоводство, а лица противоположного пола, наоборот, обожают. Что же касается меня, то я к этому абсолютно равнодушен. И вот эти флористы-любители на досуге украшали наше рабочее пристанище цветами. Справедливости ради следует сказать, что офис благодаря их стараниям преображался, и раз от разу становился все краше и краше.Однажды кто-то из них принес очередной цветок, который они тут же пристроили согласно правилам фэн-шуя, разумеется, и стали заботливо за ним ухаживать. В один прекрасный день нас посетил представитель сторонней организации и, оценив обстановку, посоветовал: либо передать этот цветок в кабинет, где располагаются женщины, либо поместить в кабинет хотя бы одну женщину, иначе это чудо природы выгонит из кабинета всех мужчин, то есть нас. Куда выгонит и по каким основаниям, гость не пояснил.Слышать такое по меньшей мере было странно, и, естественно, ему никто не поверил, хотя человек он был ученый, владел, если мне память не изменяет, двумя- тремя иностранными языками, занимался преподавательской деятельностью и иногда выполнял функции переводчика на самом высоком уровне, это если попросят. Ну а поскольку в этом вопросе доверия не возникло, значит, и цветок оставался там, куда его и поставили.Время шло и никаких перемещений не происходило, все оставались на своих рабочих местах, а любители кабинетной «роскоши» вынашивали планы на ближайшую цветоводческую перспективу. Правда, точно не вспомню, сколько дней или месяцев минуло после этого разговора, но его пророчество стало постепенно сбываться. То есть по разным основаниям люди стали постепенно покидать кабинет: кто-то уходил на повышение, кто-то, наоборот, увольнялся. Не избежала сия участь и меня. Опуская подробности, скажу, что не то что в этом кабинете, но и в данной организации я больше не работал. Ушли и цветоводы, кстати, самым первым оставил это помещение как раз один из них.Скажу, что название этого цветка я не помню, отложились в памяти лишь его длинные стебли, которые закрепляли на потолочных плинтусах, а слово «мужегон» было мне подсказано, чем и воспользовался для названия истории. Вот и все уважаемые читатели, жду ваших комментариев.Автор: Игорь.

Ключевые слова: Мужегон цветок работа кабинет

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