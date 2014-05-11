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Истории из жизни

Цветок папоротника

Всем привет. Давно читаю здесь истории. Вот за столько времени решила с вами поделиться. Историй так-то много, думаю, в скором времени также их опишу. Но начну про рассказ, который услышала от своего мужа. Мы любители вечером с моими подружками посидеть, поболтать о жизни, и как-то зашел разговор о мистике. Вот тогда... моему мужу раздолье. Не буду утверждать о правде, но я сразу поверила, т.к. неоднократно их семья с этим сталкивалась.

Пойдет история в Белгородской области, на границе с Украиной, а точнее с поселком Уразово и близлежащими к нему. Там много лесов, а, как понимаете, где лес - там грибы, ягоды и дичь. Но только не во всех так люди балуют себя. Есть лес, разделяющийся дорогой. Когда она там была проделана никто не знает, но сейчас поросла бурьяном и деревьями, из-за того, что вступать туда страшно. Зайдешь на нее - все хорошо, но пройдешь несколько метров вперед, аж волосы дыбом встают. Страх берет. Хотя погода отличная, солнце светит ( про птичек и животину не знаю, не спрашивала). Говорили, что в ВОВ туда мальчишки складывали украденное у немцем зерно.

Страшно, но жить-то хочется. А немцы постоят у края леса, а дальше идти не хотят. И вот загорелось как-то двоюродному деду (родной брат бабки) найти цветок папоротника. Как ни смеялись над ним, а время-то советское было - ни в Бога ни в Чёрта не верили, охота и все. Искал он истории про него, да кто-то вот и проговорился про тот лес. Всем талдычил, что цветок растет именно там. Семья хоть и была советская, но иконы и молитва в доме водились. Как его не уговаривали, но бестолку. А как переубедить человека к 50 годам, да никак! Собрался вечером в тот лес. Привязал к велосипеду лопату, фонарик и ножик... и был таков. Приехал дед только утром. Ну как приехал? Велосипед на нем ехал, т.к. оба колеса чуть не узлом. Сам дел грязный, лохматый, ни лопаты ни ножа, а тем более цветка нет. Все спрашивать его, что случилось, так он ничего не рассказал. А через 2-3 года с крыши упал и разбился.

После рассказа... много теорий было, что там произошло, но это всего лишь теории.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:09
Вчера, 22:09 by Чижик_ПыжикПросмотров: 425Комментарии: 3
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Ключевые слова: Лес цветок дед авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eulalia
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а чего удивляться, говорили же, что место нехорошее,че сунуться туда? Вот и деду досталось
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#2 написал: ScarlettMarie
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Даже страшно предположить, что там дед пережил и увидел. Плюс.
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#3 написал: Tengu
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Вот неизвестность-то и пугает) Ну и разжигает любопытство.
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