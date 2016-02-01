Призраки и затерянный в горах

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 07:37

Nik_dk Просмотров: 278 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 07:24 by

Произошла история в горах Хакасии, когда я поехал туда отдыхать в 2016 году.Жил я тогда с подругой на лесной турбазе, неподалеку от села Шира. В первый же день мы опоздали на экскурсию, поэтому после заселения было нечего делать. Я спросил, что тут в окрестностях можно посмотреть интересного. В общем, пошли мы смотреть на горные озёра. Идти было не очень далеко, а подниматься легко. Я даже не вспотел. Мы увидели одно озеро и пошли до второго. Виды были потрясающие! Я впервые, если не считать Оймякона и Нерюнгри, был в каменистых горах.Когда я поднялся на одну из вершин, в облаках увидел огромную воронку. Она медленно приближалась к нам. А поскольку мы были в горах, то она прошла не так далеко от нас. После того как она полетела над нашими головами, начал пониматься ветер. Начиналась гроза, так что мы решили найти короткую дорогу вниз. В горах солнце заходит внезапно и начинается полный мрак. Нет там белых ночей, как у нас. Если выключить фонарик, то не видно вообще ничего. Мы начали двигаться, но тут началось настоящее светопреставление. Вокруг начали бить молнии. И самое страшное, что я видел, куда они били! Такого ужаса я не испытывал никогда. Оглушительный грохот и вспышки, которые освещали все на километры вокруг. пугали меньше. чем ожидание между ударами молнии. Я буквально телом ощущал. как тучи накапливают силы для следующего выброса смертельного электричества. Так, наверное, чувствовали себя солдаты во время бомбежек на войне.Мы бежали с вершины, боясь, что следующий разряд попадет именно по нам. У меня не вовремя скрутило живот, но я не останавливался, пока не добежал до деревьев у вершины. Когда я прижался к мокрому стволу дерева, я понял, что в туалет то не особо ты и хотелось. Шел ливень, благо фонари были влагоустойчивые, а я носил с собой второй аккумулятор от телефона.Как я потом узнал, в предыдущем году троих убило молнией в горах. Так что шанс получить испепеляющий заряд был более чем реальный, поскольку молния часто бьет по самой высокой точке.Когда мы убежали в лес, находящийся внизу, мы поняли. что заблудились. Кстати, в тамошних горах еще водятся гадюки, но видимо они скрылись в норы от непогоды, поскольку ни одну я так и не увидел. GPS худо-бедно ловил и местоположение удалось узнать по google maps.В общем, мы часа два искали короткую дорогу, но потом решили вернуться обратно по той дороге, по которой пришли в горы. Правда, это был большой крюк, но, как оказалось, нормальная дорога короче, чем неизвестный "короткий путь". Мы шли во мраке, по лесам и горам. Тьма вокруг нас была настолько густая, что казалась осязаемой. Ее разрезали только наши узкие лучи фонарей и вспышки молний.Когда мы уже почти спустились с гор, я услышал голоса людей где-то в темноте. Совсем рядом разговаривали, смеялись взрослые и дети. Я думал, может рядом есть какая-то стоянка, поселение, ведь мне так хотелось погреться. Я свернул было с тропы, как подруга чуть ли не силой потащила меня от этого места. Когда мы отошли подальше, она сказала, что там, куда я хотел пойти, стоит кладбище. И больше ничего. Я и сам тут же вспомнил, что не было видно огней, да и подруга не слышала никаких голосов.Интересно, что случилось бы, если бы я пошел в горы один и завернул в гости к мертвецам?После таких приключений, когда пришел на базу и переоделся в сухое, я накидался пивом и лег спать без сновидений.

Ключевые слова: Хакасия горы гроза ночь голоса призраки кладбище

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