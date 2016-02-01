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Истории из жизни

Призраки и затерянный в горах

Произошла история в горах Хакасии, когда я поехал туда отдыхать в 2016 году.
Жил я тогда с подругой на лесной турбазе, неподалеку от села Шира. В первый же день мы опоздали на экскурсию, поэтому после заселения было нечего делать. Я спросил, что тут в окрестностях можно посмотреть интересного. В общем, пошли мы смотреть на горные озёра. Идти было не очень далеко, а подниматься легко. Я даже не вспотел. Мы увидели одно озеро и пошли до второго. Виды были потрясающие! Я впервые, если не считать Оймякона и Нерюнгри, был в каменистых горах.
Когда я поднялся на одну из вершин, в облаках увидел огромную воронку. Она медленно приближалась к нам. А поскольку мы были в горах, то она прошла не так далеко от нас. После того как она полетела над нашими головами, начал пониматься ветер. Начиналась гроза, так что мы решили найти короткую дорогу вниз. В горах солнце заходит внезапно и начинается полный мрак. Нет там белых ночей, как у нас. Если выключить фонарик, то не видно вообще ничего. Мы начали двигаться, но тут началось настоящее светопреставление. Вокруг начали бить молнии. И самое страшное, что я видел, куда они били! Такого ужаса я не испытывал никогда. Оглушительный грохот и вспышки, которые освещали все на километры вокруг. пугали меньше. чем ожидание между ударами молнии. Я буквально телом ощущал. как тучи накапливают силы для следующего выброса смертельного электричества. Так, наверное, чувствовали себя солдаты во время бомбежек на войне.
Мы бежали с вершины, боясь, что следующий разряд попадет именно по нам. У меня не вовремя скрутило живот, но я не останавливался, пока не добежал до деревьев у вершины. Когда я прижался к мокрому стволу дерева, я понял, что в туалет то не особо ты и хотелось. Шел ливень, благо фонари были влагоустойчивые, а я носил с собой второй аккумулятор от телефона.
Как я потом узнал, в предыдущем году троих убило молнией в горах. Так что шанс получить испепеляющий заряд был более чем реальный, поскольку молния часто бьет по самой высокой точке.
Когда мы убежали в лес, находящийся внизу, мы поняли. что заблудились. Кстати, в тамошних горах еще водятся гадюки, но видимо они скрылись в норы от непогоды, поскольку ни одну я так и не увидел. GPS худо-бедно ловил и местоположение удалось узнать по google maps.
В общем, мы часа два искали короткую дорогу, но потом решили вернуться обратно по той дороге, по которой пришли в горы. Правда, это был большой крюк, но, как оказалось, нормальная дорога короче, чем неизвестный "короткий путь". Мы шли во мраке, по лесам и горам. Тьма вокруг нас была настолько густая, что казалась осязаемой. Ее разрезали только наши узкие лучи фонарей и вспышки молний.
Когда мы уже почти спустились с гор, я услышал голоса людей где-то в темноте. Совсем рядом разговаривали, смеялись взрослые и дети. Я думал, может рядом есть какая-то стоянка, поселение, ведь мне так хотелось погреться. Я свернул было с тропы, как подруга чуть ли не силой потащила меня от этого места. Когда мы отошли подальше, она сказала, что там, куда я хотел пойти, стоит кладбище. И больше ничего. Я и сам тут же вспомнил, что не было видно огней, да и подруга не слышала никаких голосов.
Интересно, что случилось бы, если бы я пошел в горы один и завернул в гости к мертвецам?
После таких приключений, когда пришел на базу и переоделся в сухое, я накидался пивом и лег спать без сновидений.

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 07:37
Сегодня, 07:24 by Nik_dkПросмотров: 278Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Хакасия горы гроза ночь голоса призраки кладбище

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 08:10
0
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Публикаций: 12
Комментариев: 1 168
Да, уж!!!! Это эмоции по поводу рассказа.

Мой папа всегда говорил: - не надо бояться стихии, надо ее уважать.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#2 написал: ZelD
Сегодня, 08:25
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Публикаций: 2
Комментариев: 402
Прятаться от молний под деревьями на вершине не самая удачная мысль. Если б на кладбище завернули, то то одним пивком перед сном не обошлось.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:46
0
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Репутация: (1520|-1)
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Комментариев: 4 567
Ну прямь железные нервы одним пивом обойтись. Меня бы и водовка не взяла после таких приключений. Очень боюсь сильной грозы.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: supik
Сегодня, 08:53
0
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Комментариев: 288
камикадзе ))
Зарегистрирован: 16.11.2018
#5 написал: DRUID
Сегодня, 09:23
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Публикаций: 7
Комментариев: 878
Да в Шира так. Прошлым летом буквально убегали от стихии, а она в догонку швыряла в нас молнии. Приехали домой нам уже фото скидывают перебитые машины, градом с куриное яйцо.
Там это всё очернь быстро происходит вот только светило солнце , через мгновение ливень, пока добежал до домика снова солнце.

Но Хакасия прекрасна , место силы, свободы, волшебства.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#6 написал: AlphaOme
Сегодня, 09:42
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 124
Гроза в горах -это очень страшно.Действительно,наверное,похоже на бомбардировку.
Зарегистрирован: 2.04.2017
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