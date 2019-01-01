Часы зафиксировали смерть отца

Nik_dk Просмотров: 155 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 12:34 by

Однажды ночью я проснулась от шагов в коридоре. Лежу, замерла от страха, решила, что вор залез в окно. Молилась, чтобы не зашел в мою комнату.Шаги не стихали, слышалось покашливание, стук падающих часов со стены.Тут шаги стали удаляться в сторону зала, по скрипу диванных пружин догадалась, что незваный гость сел или лег отдохнуть. Поняла, что нужно что-то делать, ведь до утра могу и помереть от страха.И тут зазвонил телефон, звонила мама, сообщила, что умер отец. Ему стало плохо посреди ночи, и вот в половине четвертого он умер в машине скорой помощи.Я забыла, что ко мне кто-то залез, стала сильно кричать, плакать, у меня случилась истерика, ведь папе было всего 59 лет!Стала собираться в дорогу, вышла в коридор, там все на месте и никого нет!Часы на стене висят, правда, остановились на отметке 03:25.Как раз то время, когда умер папа. Если это он приходил проститься со мной, то почему не зашел ко мне?

Ключевые слова: Ночь одна шаги часы смерть

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