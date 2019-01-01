Мама, ты где?

Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 01:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 238 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:15 by

Друг рассказал мне эту историю, которая случилась с ним пару лет назад. Раз в три года он приезжал к своим бабушке с дедушкой в деревню в Ростовской области. Это даже не деревня, а маленький хутор с двумя продуктовыми магазинчиками и местным дискотечным клубом. Рано утром оттуда выходит автобус до ближайшего населенного пункта покрупнее и возвращается поздно вечером. Что и говорить, люди живут там очень скромно, питаются за счет выращенных овощей с огорода и много пьют.Так вот одним вечером друг пошел в туалет, который, конечно, находится на улице. Сидит он, делает свои дела и тут слышит: шаги (бабка с дедом были в курсе и не стали бы ему мешать). К слову, другу было от силы лет пятнадцать, поэтому он прилично струхнул. Притаился, сделал вид, что его там нет. А после послышался детский голос: «Мама, ты где? Помоги мне!». Время позднее, откуда взяться маленькому ребенку да еще и на чужом участке? Друг решил отсидеться, мало ли что. Просидел в тишине минут двадцать, выглянул за дверь (а темень страшная) и сиганул домой что есть сил. Бабушке ничего рассказывать не стал.Утром выходит из дома – на дороге какая-то суматоха, все бегают, соседи собрались у дома напротив. Толпятся, галдят, бабулечки прикладывают платки к мокрым глазам. Смотрит – и его бабка с дедом стоят, шепотом переговариваются. Подходит, спрашивает, что случилось.— Несчастливый дом, внучек. Сначала Ванька, брат Марь Иванны, устроил гулянку в доме, пока сестры не было, подрался, да и зарезали его. Дочку ее пятилетнюю в драке затоптали, погибла она. И Марь Иванна от горя повесилась.Друг говорил, на него будто таз ледяной воды вылили. Это о помощи просила маленькая девочка вчера ночью, а он ничего не сделал.— Вчера дочка погибла? – хрипло спросил друг.— Нет-нет, внучек, это ж с полгода назад было. А вчера ночью Марь Иванна от горя с собой покончила.У друга подкосились ноги. Душа мертвой дочери звала маму прийти на помощь, и та повесилась, чтобы присоединиться к ней? Почему тогда он тоже слышал голос девочки? И слышал ли кто-нибудь еще? Может, голос слышался всем, кто жил неподалеку, как напоминание о том, что в роковой вечер никому не было дела до того, что происходит в соседнем доме?— Внучек, что с тобой? Ты как-то побледнел, — забеспокоилась бабушка.— Ничего, бабуль. Жалко девочку…После этого случая мой друг стал реже наведываться в деревню к бабушке. Только в 18 лет он смог пересилить себя и снова приехать. Несчастный дом напротив все это время пустовал.Автор - aarei.

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