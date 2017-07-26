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Истории из жизни

Рука

Эта история произошла со мной, когда я училась еще в техникуме. На тот момент мы с братом снимали жилье — большую комнату с двумя большими диванами. Брат спал на диване возле входной двери, а я — на диване возле окна. Под окном была батарея отопления. Вскоре к нам переехал жить мой парень.
Как-то вечером мы поругались с парнем, и я, обиженная, легла спать ближе к окну, получается, лицом к батарее, спиной к парню. Просыпаюсь ночью, от того, что очень неудобно: под моей головой лежит рука парня. Пoпыталась лечь пониже, парню под мышку, ну чтоб поудобнее, — не получилось — все равно рука мешает. Я еще хорошо помню, что когда поудобнее пыталась лечь, рукой трогала его за ладошку, нравится мне пальчики трогать и гладить. Ну, в общем, не получилось лечь удобно, и я решила убрать руку из-под головы. Взяла за руку и как бы за спину ее оттолкнула, а она взяла и вперед прям под батарею улизнула. Я аж подскочила от неожиданности. Смотрю, а мой парень лежит, обиженный, ко мне спиной, даже без одеяла. Мы же поругались накануне. Я его растормошила, он меня успокоил. Под батареей смотрели, ничего не было. Еще и брат проснулся, начал со своего дивана подшучивать, так с юмором и уснули.
Что это было — я не знаю, но испугалась тогда сильно. Сейчас бывают тоже странности, но теперь у меня есть три кошки, и чтобы ни случилось — я списываю на них. Так спокойнее жить.

Автор - Оля.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:34
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 264Комментарии: 6
+1

Ключевые слова: Учёба техникум ссора ночь рука батарея страх

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 06:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (524|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 700
мы с братом снимали жилье — большую комнату с двумя большими диванами
Вскоре к нам переехал жить мой парень
Еще и брат проснулся, начал со своего дивана подшучивать
то есть, молодые парень с девкой спят и в этой же комнате на соседнем диване - брат... Они че, не стремались даже? 418 Хотя, может, просто я уже старая стала?
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#2 написал: DRUID
Сегодня, 09:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (156|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 843
Цитата: Крокозябла
то есть, молодые парень с девкой спят и в этой же комнате на соседнем диване - брат...


А под батареей ещё и одинокая рука.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 09:47
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1099|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 2 707
Цитата: DRUID
А под батареей ещё и одинокая рука.
эта рука - помощница брата видать. Пока брательник заснул пошла свою карту мира расширять
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#4 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 10:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 126
Цитата: Крокозябла
мы с братом снимали жилье — большую комнату с двумя большими диванами
Вскоре к нам переехал жить мой парень
Еще и брат проснулся, начал со своего дивана подшучивать
то есть, молодые парень с девкой спят и в этой же комнате на соседнем диване - брат... Они че, не стремались даже? 418 Хотя, может, просто я уже старая стала?

То, что они спали на одном диване- ещё не значит, что они занимались сексом при брате.
Зарегистрирован: 19.03.2018
#5 написал: Крокозябла
Сегодня, 10:10
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (524|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 700
Цитата: Pmariam
эта рука - помощница брата видать

Ну, прятать же такие интимные вещи надо, ё-моё! А то прям как я не знаю...
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#6 написал: Лист лавровый
Сегодня, 10:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 191
Цитата: Крокозябла
Они че, не стремались даже?

А что делать, раз негде? Может у них ширма между диванами. )

А парень - ходок.
Зарегистрирован: 11.05.2018
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