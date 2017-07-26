Рука

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:34

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 264 Комментарии: 6 +1 Сегодня, 05:34 by

Эта история произошла со мной, когда я училась еще в техникуме. На тот момент мы с братом снимали жилье — большую комнату с двумя большими диванами. Брат спал на диване возле входной двери, а я — на диване возле окна. Под окном была батарея отопления. Вскоре к нам переехал жить мой парень.Как-то вечером мы поругались с парнем, и я, обиженная, легла спать ближе к окну, получается, лицом к батарее, спиной к парню. Просыпаюсь ночью, от того, что очень неудобно: под моей головой лежит рука парня. Пoпыталась лечь пониже, парню под мышку, ну чтоб поудобнее, — не получилось — все равно рука мешает. Я еще хорошо помню, что когда поудобнее пыталась лечь, рукой трогала его за ладошку, нравится мне пальчики трогать и гладить. Ну, в общем, не получилось лечь удобно, и я решила убрать руку из-под головы. Взяла за руку и как бы за спину ее оттолкнула, а она взяла и вперед прям под батарею улизнула. Я аж подскочила от неожиданности. Смотрю, а мой парень лежит, обиженный, ко мне спиной, даже без одеяла. Мы же поругались накануне. Я его растормошила, он меня успокоил. Под батареей смотрели, ничего не было. Еще и брат проснулся, начал со своего дивана подшучивать, так с юмором и уснули.Что это было — я не знаю, но испугалась тогда сильно. Сейчас бывают тоже странности, но теперь у меня есть три кошки, и чтобы ни случилось — я списываю на них. Так спокойнее жить.Автор - Оля.

Ключевые слова: Учёба техникум ссора ночь рука батарея страх

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