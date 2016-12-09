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Истории из жизни

Наше гадание на блюдце

Зимнее волшебство! Хруст снега под ногами! Тихие вечера в вальсе мягких снежинок! Что ещё приходит в голову, когда вспоминаешь школьные новогодние каникулы? Конечно гадания! Самыми разными способами: по теням, по воску, с зеркалами; весело с подружками и страшновато-загадочно одной; на оценки, будущее, любовь и женихов! От этих воспоминаний замирает сердце! Таинственные зимние разговоры с потусторонним! Это позже, когда было прочитано много интересных тематических книг, был понят (вернее немного понят) сакральный смысл и времени гаданий и способов. А тогда был только юношеский авантюризм, бесстрашие и желание заглянуть за грань времени.

Гадали, наверное, все. Гадала и я. Что поразительно, сбывалось все! Даже самое невероятное и невозможное в принципе. Например, нагадала на предстоящую весну покупку пары лошадей. Совершенно неосуществимое (для юной девицы, не имеющей дохода и живущей с родителями, под их чутким руководством, без права завести без согласования кота) и такое желанное! Дома даже разговора об этом не было, ибо в век индустриализации в лошади особого прока в частном хозяйстве нет, а без прока никто ничего делать в крепкой, слегка зажиточной деревенской семье не будет. Но весной ни с того ни с сего была приобретена рыжая кобылка с круглыми боками, где готовился появиться на свет божий жеребёнок. Все это могло выглядеть, как совпадение. Хоть и невероятное, но совпадение. Ведь и в том, что я увидела на тени от сжигаемых бумаг, и во что вылился воск, участвовала и моя фантазия.

Но однажды мы с одноклассницей решили погадать на блюдце, которое должно было ездить по ватману и останавливаться на написанных буквах. Не особо веря в успех предстоящего мероприятия, так как бегающая по буквам иголка на нитке в моих руках — это одно, а блюдце, которое никто не трогает — другое, мы ушли в летний тёплый домик, написали буквы, зажгли свечи и начали вызывать всех подряд известных личностей. Минут десять блюдце стояло на своём — не двигалось, а мы на своём — звали и звали посетить нас неживую энергию. И дозвались! Неожиданно на наш вопрос, пришёл ли к нам кто-нибудь, блюдце плавно и медленно сдвинулось на слово «да». Осознавали ли мы неестественность происходящего — не помню. Но то, что не теряя времени начали задавать вопрос, помню точно. Блюдце поползло к буквам ответа, но, указав только на 2 первые буквы, замерло, а вернее остановилось насовсем. Почему же это произошло? Все просто — в сенках диким мявом заорала кошка. Мы даже вздрогнули обе от этого неожиданного и особо громкого в ночной тишине кошачьего крика. После этого блюдце уже не двигалось, как бы мы ни старались. А старались мы, к слову, не очень, так как, видимо, до нас наконец дошла ненормальность самостоятельного движения в пространстве неодушевленного предмета.

С тех пор каждый раз при наступлении времени гаданий вспоминаю этот случай. И не смотря на то, что со мной происходили вещи куда более загадочные и интересные, это гадание лишний раз доказывает существование иной формы жизни, так как когда я что-то вижу одна, то в этом участвует мое подсознание (нечто загадочное и неизученное внутри меня), а здесь видела я и ещё человек, совершенно материальный, будущий успешный врач.

Автор - Мисс Ирина.
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Вчера, 17:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 454Комментарии: 3
+10

Ключевые слова: Зима гадания невероятное одноклассница неодушевленный предмет

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 17:50
+3
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Легкая такая история, без нагнетания излишних стрАстей +
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#2 написал: kusi
Вчера, 18:14
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Хорошая история. Сказкой повеяло) Плюс.
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#3 написал: Talisha
Вчера, 20:10
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Кошки гонят нечисть, вам повезло. Не дух это был
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