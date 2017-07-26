Призраки просят помощи

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:36

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 354 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 06:36 by

Сестра моей бабушки как-то раз встретила на улице свою бывшую коллегу. У них завязался непринужденный разговор. И вот что рассказала коллега.Около года назад у нее умер муж. При жизни он был атеистом, капитаном полиции, всю жизнь проработавшим в местном от делении МВД. Причина смерти — сердечная недостаточность. Все прошло банально — похороны, поминки, горюющие родственники, девять дней, сороковины…В просторной квартире осталась жена с дочерью и внуками. И все было бы ничего, если бы не одна странная история, которая стала повторяться практически каждый день, как только прошли 40 дней со дня похорон. Итак: умерший муж каждый день в любое время суток стал наведываться домой! Нет, не как привидение, а как самый настоящий реальный человек из плоти и крови. Чаще всего вечером, словно с работы, он заходит в дом, разувается, раздевается, спрашивает, где ужин, потом включает телевизор и вообще ведет себя точно так же, как при жизни. И все это на глазах у изумленных родственников.Поначалу его боялись, но потом смирились и привыкли. Вся семья — тоже убежденные атеисты, в церковь не пойдут и никогда там не были. Жена сперва думала, что только она его видит. Спросила у детей и внуков — они тоже видят и разговаривают с ним. Покойник был немногословен и попадал в квартиру даже при закрытых на все замки дверях (даже после того, как их сменили). Дверь при этом не открывал, мотивируя это тем, что нет ключей, а звонил или стучал. Когда этого не делал, проходил сквозь металлическую дверь и все равно оказывался внутри, недовольно интересуясь, почему его не пускают в его же дом!Как-то раз дочь спросила:— Зачем ты каждый день приходишь сюда? Как вообще все это понимать, мы же тебя похоронили!На что он ей ответил:— Я не могу понять, где я нахожусь. Изо дня в день я бываю в незнакомых местах, но не знаю, куда я должен идти. Поэтому каждый раз я возвращаюсь домой…Продолжается это уже год. Может, кто-то знает, как помочь несчастной душе найти дорогу в новый для нее мир?Ксения. Л.Эту историю рассказал мне мой друг Ильмир. Он, в свою очередь, услышал ее от одиннадцатиклассника, который учился в школе, где и происходили таинственные события.Вся история началась с того, что один из пятиклассников отправился в школьный туалет и там увидел высокого мужчину в шляпе и плаще. Поначалу мальчик не придал этому значения (времена были такие, что маньяков дети еще не боялись). Однако, находясь в уборной, ребенок почувствовал вдруг, что стало очень холодно. А потом, когда мальчик закончил свои дела, мужчина, по его словам, «вошел в стену». Ребенок испугался и убежал. Он рассказал о появлении «холодного» незнакомца учительнице, та передала его слова директору. Директор позвал мальчика к себе, расспросил его и отпустил, попросив никому не рассказывать об этом случае.Потом ситуация повторилась еще несколько раз. Во всех случаях незнакомца видели в мужском туалете. Это был высокий мужчина в шляпе и плаще. Несколько раз видели его висящим под потолком. Очевидцы говорили, что, наблюдая за мужчиной, чувствовали сильный холод, словно они были на улице зимой.Однажды в уборной с незнакомцем столкнулся тот самый старшеклассник, что позже рассказал об этом Ильмиру. Парень зашел в туалет и увидел там мужчину в плаще и шляпе. Старшеклассник уже слышал о незнакомце, но, хотя очень испугался, любопытство оказалось сильнее страха, поэтому он никуда не убежал. А мужчина, подождав некоторое время, сам подошел к нему. Сняв шляпу, он представился, назвавшись Дмитрием Сергеевичем. Все это время парню было зябко. Когда Дмитрий Сергеевич подошел к нему, холод усилился. Но мужчина «успокоил» старшеклассника, сказав, что это нормально — он ведь мертвый.Дмитрий Сергеевич рассказал подростку, что повесился в мужском туалете из-за несчастной любви. Поэтому родственники похоронили самоубийцу, не отпевая. Хотя он христианин, из-за всего этого «недоразумения» он не может уйти из этого мира. Дмитрий Сергеевич попросил собеседника помочь ему — хотя бы рассказать о его страданиях другим. Может, кто-нибудь что-нибудь придумает? После этого Дмитрий Сергеевич развернулся и ушел в стену. В уборной сразу стало тепло.После этого парень пошел в учительскую и рассказал о диалоге с призраком педагогам. Немолодые учителя, как и директор, присутствовавший здесь же, побледнели. После паузы директор рассказал, что больше десяти лет назад в школе работал учитель физкультуры по имени Дмитрий Сергеевич. Его бросила жена, которую он очень любил. Однажды поздно вечером физрук взял веревку, пошел в мужской туалет и там повесился. Батюшка отказался его отпевать. Похоронили самоубийцу в любимом плаще, а в гроб положили шляпу. Ученикам об этом не рассказывали, зачем школе такая слава? Просто сказали, что Дмитрий Сергеевич умер. Вскоре его все забыли.После этого случая учителя связались с родственниками умершего. Самоубийцу все-таки отпели. Затем педагоги позвали батюшку, чтобы он освятил здание школы. После этого висельник перестал появляться в туалете. Правда, старшеклассник, который и рассказал Ильмиру всю эту историю, утверждает, что учитель явился к нему во сне. Он поблагодарил парня и сказал, что наконец-то смог уйти из мира живых туда, куда ему было нужно.Дамир Азатович Закиров, д. Кабаково, Республика БашкортостанАвтор - Ксения. Л., Дамир Закиров.

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