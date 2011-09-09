Советы с того света

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:52

Сделано_в_СССР Просмотров: 308 Комментарии: 1 +10 Сегодня, 14:52 by

В свое время эту историю рассказала мне моя свекровь Прасковья Григорьевна. Много лет назад жили мы на Украине в селе Красный Маяк, Херсонской области. Рядом с нами жили молодые соседи Галина и Олег. Были у них сын Витя, которого отец особенно любил, и дочь Танюшка. Но пришла в их дом беда.Олег разбился в автомобильной катастрофе. Был ему всего 31 год. Галина очень переживала и постоянно плакала. Прошел год. И вот снится мне сон, будто бы Олег пришел к нам в гости. Стоит и из нашего окна смотрит на свой дом и двор, где как раз что-то по хозяйству делает Галя. Я спросила его:— Олег, а почему ты не идешь домой? Галя ведь так плачет по тебе!— Мне туда нельзя, — ответил он и добавил: — Передай Галине, пусть она глупостями не занимается. Пусть двор метет, огород полет, а глупости из головы выбросит. А то мне ничего не стоит и дом поджечь.— Какие глупости?— Она сама знает.На следующий день к вечеру глянула в окно, а Галя двор метет у себя. Пошла я к ней и рассказала про сон да наказ Олега. А она мне и говорит, мол, ждет в гости кума из Херсона. Тот к Гале посвататься хочет, а она вся в сомнении. Ведь он поставил условие, что сына Витю нужно будет отдать в интернат. А Танюшку, так и быть, себе оставят, потому что она еще маленькая. После моего рассказа Галя куму отказала. Послушалась наказа покойного мужа.Тамара Дмитриевна Туровская, г. Партизанск Приморского края.Эта история произошла в начале января 2009 года. Моя семнадцатилетняя дочь с подругами отправилась в соседний район на машине отмечать Новый год с друзьями. В три часа ночи они поехали отвозить домой сестру водителя и попали в аварию. Моя дочь и еще две девочки погибли. Дочь умерла на месте, а подружки — уже в приемном покое больницы. Поэтому ее увезли в судебный морг, а девочки оказались в больничном морге. Когда одну из погибших привезли домой, я пошла с ней попрощаться. Немного раньше следователь вернул мне мобильник моей дочери. Я положила его в карман куртки и повесила ее дома в шкаф. Свой же сотовый взяла с собой.Во время прощания у меня зазвонил телефон, и мне пришлось выйти в коридор. Когда я достала телефон, оказалось, что вызов был с номера дочери! Но ведь ее телефон лежал в куртке у меня дома, а сама она еще находилась в морге! Я ответила на вызов, но из-за сильного шума и треска в трубке толком ничего не смогла разобрать. Потом связь прервалась. До сих пор думаю, что хотела сказать мне дочь?В тот же год на Троицу снится мне сон, будто захожу я домой, а в прихожей стоит доченька. Я, естественно, обнимаю ее и прошу рассказать, как «там». Рассказала она мне много, но утром я всего не помнила, запомнилось лишь одно: у них скоро будет новенький. Я спросила — кто. Дочь ответила, что это Сергей. И еще сказала, что он повесится. Каково же было мое удивление, когда через две недели у нас в районе повесился шестнадцатилетний мальчик по имени Сергей. И что самое удивительное — он похоронен за могилой моей доченьки. Значит, мертвые заранее уже знают, что с собой сделает человек…Марика, г. Сызрань Самарской обл.Решила написать историю, услышанную от подруги. Пишу с ее слов и от ее лица.Три года назад мы с моим парнем Мишей решили поехать на заработки за границу. Вот так оказались сначала в Польше, потом в Прибалтике, а затем в Швеции. Там собирали чернику, работали на местных фермеров. В свободное время я спешила взять в руки гитару — петь люблю с детства. Рядом был любимый человек, хозяин платил хорошо — можно было жить — не тужить. Однако все вдруг резко изменилось. В тот вечер мы с любимым пошли посмотреть на народные гулянья в той деревне, где работали у фермера. Именно там мой Миша познакомился с Галей, такой же искательницей заработка за границей. А спустя неделю уехал вместе с ней куда-то, прихватив при этом наши с ним сбережения. Вот так я осталась и без любимого и без денег. А ведь мы собирались создать семью, мечтали о детях. От обиды и боли хотелось кричать. А тут еще и сезон закончился, надо было уезжать.Денег не то что на билет домой, даже на еду не было. Доехав до ближайшего города, я решила с друзьями в Осло попробовать играть для публики. Взяв гитару, шла в парки или на пешеходные улочки и там, поставив перед собой футляр, играла и пела — и на родном языке, и на польским, и на шведском. Песни на этих языках я выучила во время поездок на заработки за рубеж. Прохожие часто останавливались, слушали и, положив в футляр пару евро, шли дальше. Так у меня появились деньги на самое дешевое жилье и еду. Хотя есть мне особенно не хотелось — предательство любимого погрузило меня в глубокую депрессию. Так прошло два месяца.Как-то во время выступления ко мне подошли двое парней, которые сначала долго-долго слушали мое пение, а потом предложили создать трио. Так мы со Стивом и Варгом стали петь вместе. Вернее, пела я, а они играли. Мы стали ездить по деревням и городам, купили более качественные инструменты — соответственно, и денег стало больше. По ночам я часто плакала, вспоминая Мишу. Я ведь все еще любила его.Приехав в столицу Норвегии, Осло, мы начали выступать на главной площади города. Помню, я пела песню о несчастливой любви. В это время ко мне подошла женщина. Ее глаза были опущены, и потому я не видела ее лица. Однако фигура ее показалась мне такой знакомой, такой родной… И я решила, как только закончу петь, подойти к ней. Однако женщина опередила меня.— Внученька, все у тебя будет хорошо, — произнесла она и посмотрела мне прямо в глаза. — А Мишу ты отпусти. Не нужен он тебе. Ты пой, моя милая, пой, и скоро о тебе узнают во всем мире.После этого она резко повернулась и исчезла в толпе.— Бабушка! — закричала я и бросилась вслед за ней.И вдруг, словно наткнувшись на невидимую стену, остановилась: ведь она умерла десять лет назад!…И теперь я думаю, что моя милая, любимая и любящая бабушка решила прийти ко мне с того света, чтобы в тяжелое время ободрить и дать понять, что мои песни нужны людям, что они действительно им нравятся и что мне нужно развиваться, совершенствовать свое мастерство. Вот так я стала студенткой консерватории, где прилежно учусь, а в свободное время мы с парнями выступаем на аллеях и улицах европейских городов.Алеся Максимец, Волынская обл., Украина.Отец моего мужа — бывший фронтовик. Он умер лет двадцать назад. Похоронен на нашем кладбище одним из первых — во втором ряду. Все годы его дети и я регулярно посещаем его могилу, ухаживаем за ней. Особенно стараемся перед Родительским днем. Мы отлично знаем могилу моего свекра и не могли бы спутать ее с другой.В прошлом году перед Родительским днем я, мой супруг и любимый дедов внук, теперь уже сорокалетний Женя, отправились прибирать дедову могилку. Явились. Нам показалось, что на могиле слишком буйно разрослась сирень. Много засохших веток, да и листьев нападало не мало. Женя с отцом принялись вырубать все лишнее, а я относила сучья в сторону. Стоя на краю рва, я как-то вскользь заметила, что над могилой стоит белесый туман, но значения этому не придала, продолжила свое дело.Потом все стали сгребать листву. Она была до того утрамбована, что даже белым мхом, как грибницей, подернулась. Я еще удивилась — мы же в прошлом году все убирали, песочек сыпали. И так все слежалось? Мы унесли листья, взрыхлили могилу. Я обнаружила на ней всего один старый бумажный цветочек и прикрепила его к звездочке на металлической тумбе. Ничто нас не встревожило, ничто не насторожило. Мы управились и с чувством выполненного долга уехали домой.На другой день, как все люди, явились с цветами и гостинцами на кладбище и сразу же прошли к могиле отца. На ней стоял большой металлический крест с инициалами умершего, могила чистая, посыпанная песком, вся в цветах. По бокам резной оградки красовались могучие тополя, никакой сирени не было и в помине. Тут мы все трое как будто проснулись. Глаза у нас округлились. Мы глядели друг на друга и ничего не понимали. Где же это мы вчера были? На чьей могиле прибирались?Наши поиски тут же увенчались успехом. Вчерашняя могила оказалась наискосок от нашей. Там, под пирамидкой с красной звездой, тоже лежал фронтовик. Только у него, похоже, не осталось родных. К нему уже давно никто не приходил. Могила была в запустении, зарастала сорной травой. Мы не могли понять, как такие разные могилы можно было спутать — и ведь все трое разом. Решили, что соседи по кладбищу где-то там наверху договорились между собой, и наш дед направил нас сделать доброе дело. Мы не пожалели, что так получилось, тем более «нашу» могилку успели прибрать до нас дочь с мужем. Теперь мы, приходя на кладбище, приносим цветы с гостинцами и на соседнюю могилу.Тамара Николаевна Рагозина, с. Казанское Тюменской обл.Автор - Тамара Туровская, Марика, Алеся Максимец, Тамара Рагозина.

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