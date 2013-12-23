"Новогодняя" история

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:10

Mary3.11. Просмотров: 361 Комментарии: 5 +15 Сегодня, 08:10 by

Начну с лирического отступления. У моей дальней родственницы пять лет назад диагностировали быстро растущую маточную опухоль, назначили день операции, а "опухоль" вдруг возьми и зашевелись. Срок был приличный, и, несмотря на тяжелую второю половину беременности и свой возраст ( 44 года!), Лена с супругом второй раз стали родителями. Роды были очень тяжелые, ребёнок перенес клиническую смерть, до года отставал в физическом развитии от сверстников. Сергей- отец, очень много работал, он сварщик и работы по его специальности всегда хватает. Лена водила Ванечку по врачам и процедурам. Когда Ванюшке был год, Сергей попал в кардиологический центр, потребовалась операция. Лена рассказывала, что Ваня сидел в манеже, потом вдруг заснул и спал 2,5 часа. Обычно он засыпает с трудом и спит минут по сорок. Потом позвонила старшая дочь и сказала, что операция прошла успешно и шла она именно 2,5 часа, то есть Ванин крепкий сон совпал с наркозом отца. И вообще, у отца с сыном крепкая связь: малыш точно знает, когда папа приедет домой - он за 15 минут встаёт около окна и ждет и ни разу не ошибся, хотя отец приезжает в разное время.Сейчас Ване пять лет, он особенный ребёнок: догнал сверстников в физическом плане, но не разговаривает, по картинками показывает все: и предметы и цвета, пишет письменные буквы, точнее, слова. Совершенно не может находиться в большом коллективе, никогда не разбрасывает игрушки, берет и ставит каждый раз в определённом порядке. В обычный сад ходить не получилось: он садился в углу и качался из стороны в сторону, иногда мычал, после недели сада стал писаться в штаны. Детский психиатр поставил пока диагноз аутизм и порекомендовал сад короткого пребывания.А теперь сама история, пишу со слов дочери, она непосредственный свидетель и участник событий.31 декабря, все готовятся к празднику. Лена с дочкой Катей и моя дочь водятся на кухне, Сергей и кавалеры наших девчонок отправлены на "чёрное" дело - ёлочку из леса принести. Мы общаемся по Скайпу, я не смогла поехать в гости: накануне подралась с кроватью и сломала палец на ноге. В общем, идиллия. Ванюшка сидел за своим столиком и рисовал, потом обратили внимание, что он рисовал горящий дом, причём это был не один рисунок, а несколько. Он показывал Лене рисунки, а она просто говорила, мол, молодец, особо не обращая внимания, что там нарисовано. Уже потом ребята увидели, что он рисовал большой дом, а рядом - маленький в огне. Получается, что Ванюша в рисунках предупреждал, но все занятые подготовкой к празднику не обратили на малыша никакого внимания.Мужчины вернулись из леса, Сергей пошёл готовить баню. Минут через пятнадцать Ваня подошёл к матери и... заговорил! По словам моей дочери, он смотрел на Лену какими-то пустыми глазами и грубым, мужским голосом сказал: "Лена, горю!" и упал лицом вниз, вытянув вперед руки. Все присутствующие в комнате на какое-то время впали в ступор. Потом Катя бросилась к брату, а все остальные помчались на улицу. Баня у них расположена сзади дома, метрах в 20 от него, и из кухни, где все находились, её не видно. Баня уже полыхала, Сергей успел выскочить наполовину: он лежал лицом вниз, вытянув руки вперёд, а ноги были в предбаннике, но и там все горело. Оказалось, что соседи уже вызвали пожарных и тоже прибежали на помощь. Сергея вытащили, остатки бани потушили.Два дня Сергей находился в искусственной коме, у него на 30% обожжено тело, нижняя часть, возможно, потребуется пересадка. Когда он пришёл в себя, то рассказал, что в пожаре виноват он сам - дрова были сырые, и он плесканул бензина, канистру поставил рядом, спички не зажигались, потом одна зажглась, но головка серная отлетела, и сразу все вспыхнуло. Сергей сказал, что в первый момент очень растерялся и услышал, что его зовёт Ваня, и пополз к двери. А в голове крутилось: "Ну вот, хоть сына перед смертью услышал". Как выполз и как его вытаскивали, он уже не помнит.Естественно, о праздновании было забыто, хоть пожарные и хорошо сделали свою работу - ребята ещё сами продолжали заливать место пожара. Лена поехала с Сергеем в больницу, но её быстро отправили домой, так как его ввели в искусственную кому. Врачи дают хороший прогноз, но впереди долгое лечение. А самое главное - Ванечка заговорил! Конечно, не предложениями, а отдельными словами и далеко не все звуки выговаривает, но это все второстепенно. Лена уверена, что Ваня обладает определёнными способностями, но решила врачам об этом не говорить, да и развивать их в будущем не хочет. Мама желает своему сынуле простой и полноценной жизни. По её же просьбе, все имена изменены.А дочь моя сказала: "Все, теперь на все праздники я дома!"

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