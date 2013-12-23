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Истории из жизни

"Новогодняя" история

Начну с лирического отступления. У моей дальней родственницы пять лет назад диагностировали быстро растущую маточную опухоль, назначили день операции, а "опухоль" вдруг возьми и зашевелись. Срок был приличный, и, несмотря на тяжелую второю половину беременности и свой возраст ( 44 года!), Лена с супругом второй раз стали родителями. Роды были очень тяжелые, ребёнок перенес клиническую смерть, до года отставал в физическом развитии от сверстников. Сергей- отец, очень много работал, он сварщик и работы по его специальности всегда хватает. Лена водила Ванечку по врачам и процедурам. Когда Ванюшке был год, Сергей попал в кардиологический центр, потребовалась операция. Лена рассказывала, что Ваня сидел в манеже, потом вдруг заснул и спал 2,5 часа. Обычно он засыпает с трудом и спит минут по сорок. Потом позвонила старшая дочь и сказала, что операция прошла успешно и шла она именно 2,5 часа, то есть Ванин крепкий сон совпал с наркозом отца. И вообще, у отца с сыном крепкая связь: малыш точно знает, когда папа приедет домой - он за 15 минут встаёт около окна и ждет и ни разу не ошибся, хотя отец приезжает в разное время.

Сейчас Ване пять лет, он особенный ребёнок: догнал сверстников в физическом плане, но не разговаривает, по картинками показывает все: и предметы и цвета, пишет письменные буквы, точнее, слова. Совершенно не может находиться в большом коллективе, никогда не разбрасывает игрушки, берет и ставит каждый раз в определённом порядке. В обычный сад ходить не получилось: он садился в углу и качался из стороны в сторону, иногда мычал, после недели сада стал писаться в штаны. Детский психиатр поставил пока диагноз аутизм и порекомендовал сад короткого пребывания.

А теперь сама история, пишу со слов дочери, она непосредственный свидетель и участник событий.

31 декабря, все готовятся к празднику. Лена с дочкой Катей и моя дочь водятся на кухне, Сергей и кавалеры наших девчонок отправлены на "чёрное" дело - ёлочку из леса принести. Мы общаемся по Скайпу, я не смогла поехать в гости: накануне подралась с кроватью и сломала палец на ноге. В общем, идиллия. Ванюшка сидел за своим столиком и рисовал, потом обратили внимание, что он рисовал горящий дом, причём это был не один рисунок, а несколько. Он показывал Лене рисунки, а она просто говорила, мол, молодец, особо не обращая внимания, что там нарисовано. Уже потом ребята увидели, что он рисовал большой дом, а рядом - маленький в огне. Получается, что Ванюша в рисунках предупреждал, но все занятые подготовкой к празднику не обратили на малыша никакого внимания.

Мужчины вернулись из леса, Сергей пошёл готовить баню. Минут через пятнадцать Ваня подошёл к матери и... заговорил! По словам моей дочери, он смотрел на Лену какими-то пустыми глазами и грубым, мужским голосом сказал: "Лена, горю!" и упал лицом вниз, вытянув вперед руки. Все присутствующие в комнате на какое-то время впали в ступор. Потом Катя бросилась к брату, а все остальные помчались на улицу. Баня у них расположена сзади дома, метрах в 20 от него, и из кухни, где все находились, её не видно. Баня уже полыхала, Сергей успел выскочить наполовину: он лежал лицом вниз, вытянув руки вперёд, а ноги были в предбаннике, но и там все горело. Оказалось, что соседи уже вызвали пожарных и тоже прибежали на помощь. Сергея вытащили, остатки бани потушили.

Два дня Сергей находился в искусственной коме, у него на 30% обожжено тело, нижняя часть, возможно, потребуется пересадка. Когда он пришёл в себя, то рассказал, что в пожаре виноват он сам - дрова были сырые, и он плесканул бензина, канистру поставил рядом, спички не зажигались, потом одна зажглась, но головка серная отлетела, и сразу все вспыхнуло. Сергей сказал, что в первый момент очень растерялся и услышал, что его зовёт Ваня, и пополз к двери. А в голове крутилось: "Ну вот, хоть сына перед смертью услышал". Как выполз и как его вытаскивали, он уже не помнит.

Естественно, о праздновании было забыто, хоть пожарные и хорошо сделали свою работу - ребята ещё сами продолжали заливать место пожара. Лена поехала с Сергеем в больницу, но её быстро отправили домой, так как его ввели в искусственную кому. Врачи дают хороший прогноз, но впереди долгое лечение. А самое главное - Ванечка заговорил! Конечно, не предложениями, а отдельными словами и далеко не все звуки выговаривает, но это все второстепенно. Лена уверена, что Ваня обладает определёнными способностями, но решила врачам об этом не говорить, да и развивать их в будущем не хочет. Мама желает своему сынуле простой и полноценной жизни. По её же просьбе, все имена изменены.

А дочь моя сказала: "Все, теперь на все праздники я дома!"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:10
Сегодня, 08:10 by Mary3.11.Просмотров: 361Комментарии: 5
+15

Ключевые слова: Пожар баня сын муж больница страх ужас странность авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:56
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Комментариев: 4 340
Потрясают возможности диагностики в 21 веке. А от этого воистину страшно жить, и врагу не пожелаешь.
А связь между людьми бывает да, а в случаях особенностей развития, ещё более выражена.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: marzzz
Сегодня, 12:12
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Комментариев: 6 095
Эту историю я бы отправила в лучшие. good
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 12:18
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Комментариев: 3 994
Вот так история! Обалдеть какая связь у сына с отцом, а сынуля предвидел все +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Lynx
Сегодня, 12:39
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Комментариев: 2 199
Особенный ребеночек растет, такие души сейчас все чаще будут воплощаться, одаренных будет намного больше. Главное - правильно воспитать, чтобы он сделал в этом мире полезное человечеству - такие для этого приходят, но обычно не воплощаются у родителей с неподходящей генетикой.
Хорошая история, плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#5 написал: Nadezhda9
Сегодня, 13:20
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Комментариев: 320
Ребёнок особенный, таких беречь нужно. Какая связь с отцом!- молодец мальчонка! Обычно заговаривают эти молчуны в таких вот исключительных случаях.++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
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