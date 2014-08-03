Пых

conjure one Просмотров: 817 Комментарии: 19 +23 Сегодня, 17:14 by

Эту историю из детства рассказал мне коллега по работе. Честно говоря, он с удовольствием бы списал произошедшее на игру теней, воображения и обман чувств. Но тот отчаянный страх, который он испытал, запомнился на всю жизнь. Повествование буду вести от первого лица.В середине восьмидесятых жили мы в отдаленной от областного центра деревне. Наш деревянный дом выглядел довольно крепким, но вместе с тем он казался мне не слишком уютным. В зале всегда царил полумрак, особенно в пасмурную погоду, поэтому часто приходилось отодвигать занавески. Другое дело детская, которая находилась по соседству с залом, за перегородкой. Не знаю почему, но эта комната была и светлее, и приветливее, поэтому там я чувствовал себя гораздо увереннее. Но только до того странного случая.Была ранняя весна, пасмурный день. Мне лет пять, не больше. Я сидел на полу в зале у печки, разложив вокруг себя игрушки. По диагонали от меня в переднем правом углу возле окна стоял старый черно-белый ламповый телевизор, каналы на котором переключались пассатижами. Мама собиралась ненадолго уйти из дома, минут на десять-пятнадцать. А так как я был ребёнком не очень послушным и шумным, наказала мне вести себя очень хорошо и тихо. К тому же, в детской спал младший брат. Иначе, сказала мама, придет Пых. С этими словами она быстро накинула пальто, повязала платок и убежала в магазин.В доме стало очень тихо. Несколько минут я спокойно играл в солдатиков, попутно размышляя, кто такой этот Пых, когда внезапно почувствовал легкое прикосновение к своей ноге. Обернувшись, я обомлел от страха. Из-за телевизора торчали два огромных тараканьих уса, причем один из них шарил по стене, другой же, протянувшись через всю комнату, пытался ещё раз дотронуться до моей ноги. Самого же насекомого видно не было, будто оно нарочно пряталось в углу за телевизором.Из полумрака зала я бросился в светлую детскую, надеясь там найти спасение. Запрыгнув на свою кровать, я поджал под себя ноги и закутался одеялом с головой. Оставив небольшую щёлку для обзора, стал пристально смотреть на две узенькие шторы, которые закрывали дверной проём, - самой же двери между комнатами не было. Через несколько мгновений они качнулись, немного раздвинулись, и жуткий ус оказался в детской. Он продолжал шевелиться так, как это бывает у обычных насекомых, когда они исследуют пространство вокруг себя. Обшарив пол, ус добрался до моей кровати, а я ещё больше сжался в комок и на этот раз натянул на себя одеяло так, чтобы не осталось ни одного просвета. Я готов был превратиться в маленькую точку, лишь бы не заметили. Но у меня ничего не получилось, потому что я вновь почувствовал на своей ноге неприятные прикосновения. Новая волна ужаса накрыла меня, хотелось закричать, но как-то не вышло. Что было дальше, не помню. Возможно, я тогда потерял сознание, ведь мне показалось, что прошло очень много времени.Очнулся, когда хлопнула входная дверь. «Я дома», - раздался негромкий голос матери. Это придало мне храбрости. Потихоньку стал выбираться из-под одеяла, продолжая озираться по сторонам. Убедившись, что опасности больше нет, побежал к маме и сказал ей, что приходил Пых. Она сначала не поняла, но после моего рассказа о страшных тараканьих усах, конечно, пожалела меня, но вынесла свой вердикт: «Ну что же, зато теперь ты себя не будешь больше плохо вести». Нужно добавить, что мой брат всё это время продолжал себе спокойно спать. Но когда он немного подрос, я и ему рассказал эту историю. С тех пор Пыха мы боялись вместе.

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