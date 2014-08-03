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Истории из жизни

Пых

Эту историю из детства рассказал мне коллега по работе. Честно говоря, он с удовольствием бы списал произошедшее на игру теней, воображения и обман чувств. Но тот отчаянный страх, который он испытал, запомнился на всю жизнь. Повествование буду вести от первого лица.

В середине восьмидесятых жили мы в отдаленной от областного центра деревне. Наш деревянный дом выглядел довольно крепким, но вместе с тем он казался мне не слишком уютным. В зале всегда царил полумрак, особенно в пасмурную погоду, поэтому часто приходилось отодвигать занавески. Другое дело детская, которая находилась по соседству с залом, за перегородкой. Не знаю почему, но эта комната была и светлее, и приветливее, поэтому там я чувствовал себя гораздо увереннее. Но только до того странного случая.

Была ранняя весна, пасмурный день. Мне лет пять, не больше. Я сидел на полу в зале у печки, разложив вокруг себя игрушки. По диагонали от меня в переднем правом углу возле окна стоял старый черно-белый ламповый телевизор, каналы на котором переключались пассатижами. Мама собиралась ненадолго уйти из дома, минут на десять-пятнадцать. А так как я был ребёнком не очень послушным и шумным, наказала мне вести себя очень хорошо и тихо. К тому же, в детской спал младший брат. Иначе, сказала мама, придет Пых. С этими словами она быстро накинула пальто, повязала платок и убежала в магазин.

В доме стало очень тихо. Несколько минут я спокойно играл в солдатиков, попутно размышляя, кто такой этот Пых, когда внезапно почувствовал легкое прикосновение к своей ноге. Обернувшись, я обомлел от страха. Из-за телевизора торчали два огромных тараканьих уса, причем один из них шарил по стене, другой же, протянувшись через всю комнату, пытался ещё раз дотронуться до моей ноги. Самого же насекомого видно не было, будто оно нарочно пряталось в углу за телевизором.

Из полумрака зала я бросился в светлую детскую, надеясь там найти спасение. Запрыгнув на свою кровать, я поджал под себя ноги и закутался одеялом с головой. Оставив небольшую щёлку для обзора, стал пристально смотреть на две узенькие шторы, которые закрывали дверной проём, - самой же двери между комнатами не было. Через несколько мгновений они качнулись, немного раздвинулись, и жуткий ус оказался в детской. Он продолжал шевелиться так, как это бывает у обычных насекомых, когда они исследуют пространство вокруг себя. Обшарив пол, ус добрался до моей кровати, а я ещё больше сжался в комок и на этот раз натянул на себя одеяло так, чтобы не осталось ни одного просвета. Я готов был превратиться в маленькую точку, лишь бы не заметили. Но у меня ничего не получилось, потому что я вновь почувствовал на своей ноге неприятные прикосновения. Новая волна ужаса накрыла меня, хотелось закричать, но как-то не вышло. Что было дальше, не помню. Возможно, я тогда потерял сознание, ведь мне показалось, что прошло очень много времени.

Очнулся, когда хлопнула входная дверь. «Я дома», - раздался негромкий голос матери. Это придало мне храбрости. Потихоньку стал выбираться из-под одеяла, продолжая озираться по сторонам. Убедившись, что опасности больше нет, побежал к маме и сказал ей, что приходил Пых. Она сначала не поняла, но после моего рассказа о страшных тараканьих усах, конечно, пожалела меня, но вынесла свой вердикт: «Ну что же, зато теперь ты себя не будешь больше плохо вести». Нужно добавить, что мой брат всё это время продолжал себе спокойно спать. Но когда он немного подрос, я и ему рассказал эту историю. С тех пор Пыха мы боялись вместе.
Сегодня, 17:14 by conjure oneПросмотров: 817Комментарии: 19
+23

Ключевые слова: Дом полумрак страх Усы Таракан Телевизор авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 17:32
+9
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 680
Комментариев: 8 074
Нельзя пугать детей, они сами с этим прекрасно справляются.
Может, Корней Чуковский тоже в детстве видел нечто подобное?

Я уже здоровая кобыла была, даже в институт поступить успела.
Привезли с дачи кабачков, много. Часть сложили мне под кровать. Вечер, лежу,читаю. Вдруг слышу на полу какой-то шелест. Опускаю глаза. Мама дорогая! По полу ползет многоножка совершенно тропических размеров. "Размах лап" сантиметров 8, длина "чудища" соответствующая. Я не заорала только потому, что вообще не ору в таких ситуациях, у меня голос пропадает. И ушуршало это ко мне под кровать. Я тогда решила, что вместе с кабачками с дачи привезли, хотя прекрасно понимала, что у нас такое водиться не может. Я под кровать месяца три даже заглядывать боялась. До сих пор не знаю, что это было.

Историю плюсанула с удовольствием
Зарегистрирован: 3.08.2014
                         
#2 написал: ELEMAT
Сегодня, 17:37
+6
Группа: Посетители
Репутация: (2458|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 004
Интересная история!
Детки и так-то больше нас, взрослых, видят... А тут ещё и нечаянно напугали.

Ох, бедные наши дети... Чем мы их только ни пугаем!
Я старшей дочери конкретно про рыжего таракана и говорила, с усами )) И она, когда уже выросла, рассказывала, что боялась, тогда, в детстве, увидеть таракана с надписью на спине "Тарик"! Уверена была, что его так зовут, и что имя обязательно написано у него на спине... Откуда взяла...
И смешно, и грустно.
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
      
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:49
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1482|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 324
Вот я стараюсь не пугать человечка, памятую впечатлительность её.
Наоборот, говорю, что неправда всё, сказки и не существует.
Была весьма неприятная ситуация после просмотра Карлсона, где он воров в простыне пугал. Сначала разговоры что кто-то в углу вроде есть, спим только со светом. Выключала свет когда уснет.
Потом вообще ужасы, вроде и не просыпается, ползает по кровати, орет на меня «Уходи», пинает больно, зовёт бабушку. Успокоит невозможно. Вроде это такие нарушения сна, страшно было, что рассудок теряет.
После лечения невропатолога потихоньку прошло. Притом и днём такое наблюдалось.
А прошлым летом, увидела сильный ветер, почти до конца лета боялась на улицу выходить, истерики. Думала опять лечить придётся, да как-то рассосалось.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Евгеша
Сегодня, 18:59
+5
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 62
Как-то лежу читаю историю на этом сайте. И вот момент, когда "ОНО" должно схватить главного героя за ногу.. и в этот момент кто-то хватает меня за торчащий из-под одеяла палец ноги! В общем,не орала только потому, что рядом спал ребенок. И что мы недавно подобрали кошечку, я тоже не сразу вспомнила! До этого с нами 5 лет прожил кот и он так не делал))
Зарегистрирован: 11.08.2017
#5 написал: Бозкурт
Сегодня, 19:01
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 333
Я как раз боюсь тараканов.)) Ну... Не то чтобы.. Неприятные товарищи в общем. Тщательно слежу, чтоб эти ребята мой дом не облюбовали.))
Я в детстве не боялась ни пиковых дам, ни "черных гробов", ни "красных рук". Зато мой брат, великовозрастный балбес, умудрился напугать меня Чудовищем :"Чудовище, вида ужасного. Схватило ребенка несчастного. Хватало его и кусало его. Пугало, кричало и било его..." А для закрепления эффекта ещё нарисовал мне его на тетрадном листке.Оно было похоже на уродливого черта, как я сейчас понимаю)).
Нас часто оставляли дома одних и из брата нянька была прямо скажем так себе. Поэтому я оставалась в итоге дома одна. Дом здоровый, с двумя отдельными входами. То стук, то бряк, то скрип. Поэтому приходилось бороться со своими страхами самой. Включала телевизор, свет, песни пела в голос. А "подлечилась " я сама. Так как все отмахивались от меня с моими фобиями, делиться было не с кем переживаниями. Я как-то подумала, что я боюсь и мне ещё страшнее. А если наоборот. Если я разозлюсь и наподдам Чудовищу. Я стала пересиливая себя, оставаясь дома одна заглядывать в шкаф, под кровати, заходить в темную комнату и лезть во все углы. Принципиально обследовала дом. И пустующую половину тоже, вот где самый страх! Естественро боясь при этом, но доказывая себе. А! Ещё выходила ночью в сад позади дома. Доходила до конца и возвращалась обратно. Меня как-то отпустило. Я даже забыла об этом. Как то уже через много лет спросила брата, помнит ли он тот дибильный стишок, которым он меня чуть до паранойи не довёл. Оказалось, что он забыл напрочь. И я забыла, сейчас вспомнила. Как то грустно стало после прочтения. Жалко того маленького перепуганного мальчика...Может это личные воспоминания так отозвались? Меня даже до конца не выслушивали чего я там боюсь.
История написана отлично. Заслуженный плюс. Своих детей ничем не пугаю. Говорю, давайте потише, дадим нашим соседям отдохнуть, а то у них уже голова болит.)) +
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#6 написал: conjure one
Сегодня, 19:29
+4
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (5979|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 2 383
Цитата: Летяга
Может, Корней Чуковский тоже в детстве видел нечто подобное?


Сказки этого автора меня в детстве, как сейчас говорят, напрягали. Есть в них что-то пугающее. А мне их читали, читали и читали... А после я иллюстрации разглядывал, попутно разрисовывая их каракулями, чтоб не так страшно было)

ELEMAT,
зелёное яблочко,
Евгеша,
Бозкурт,
спасибо за интересные развернутые комментарии blush
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#7 написал: Летяга
Сегодня, 19:37
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 680
Комментариев: 8 074
Цитата: conjure one
Сказки этого автора меня в детстве, как сейчас говорят, напрягали. Есть в них что-то пугающее.

Что-то. Да это настоящие, полноценные детские ужасники! Рифмованные причём: я на раз запоминала если не наизусть, то близко к тексту. И сама себя пугала, засыпая. Наверное, поэтому во взрослом состоянии я почти ничего не боюсь. Кроме некоторых членистоногих, тех же тараканов, фу.
Чуковского я любила. А вот Андерсена - нет.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                         
#8 написал: marzzz
Сегодня, 20:05
+3
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Репутация: (449|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 6 070
Цитата: зелёное яблочко
Была весьма неприятная ситуация после просмотра Карлсона, где он воров в простыне пугал. Сначала разговоры что кто-то в углу вроде есть, спим только со светом.

Во-во! Сами себе проблемы провоцируем с детскими психозами.
Посмотрела экранизацию "Мастер и Маргарита". Дала мужу отмашку: можно! Мы в этом плане болезненно переживали, когда фильм снят по-дурацки и далек от оригинального произведения. Здесь мне понравилось. Муж решился. Смотрел частями, медленно, впитывая и переваривая. Запал. Это такой термин, когда понравившийся фильм крутится нон-стоп неделями. Мы таким образом заучили все реплики из "Место встречи изменить нельзя", "Вечный зов", "Джентльмены удачи", "Любовь и голуби", "Аватар", " Я-легенда", в свое время даже "Титаник". Короче, семейное стихийное бедствие. Но фишка в том, что во время бесконечного мелькания на экране героев романа Булгакова, мелкая моя залипала на местах, где появляется кот-Бегемот, именно, котяра ростом с малыша. А когда этот персонаж голову открутил одному проходимцу прямо на сцене, тут башню у моей 7-летней дочери и снесло напрочь! Зловещий кот стал главным персональным ужасом у Машки. Ещё старшенькая подсуропила: "Не будешь спать, придет кот-Бегемот и откусит тебе голову!". (В фильме это как раз было наглядно продемонстрировано). Ну, и пипец. Машка вместо того, чтобы спать в своей кровати, забиралась в гардероб, забивалась с подушкой вместе на полку, что была аккурат под висевшими на вешалках блузками, платьями, и там коротала ночь. Когда рассветало - переползала обратно в кровать. И так из ночи в ночь. Причем, никто из взрослых об этом не знал. Это она мне недавно поведала. Переросла уже кота-Бегемота. Отпустило.
Так что яблоко от яблони... Сами шизеем и детей невольно маньячим.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 20:13
+3
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 134
Как же я боюсь букашек- таракашек. От увеличенного в размере букашки-таракашки меня бы вообще Кондратий хватил.
Воздействие взрослых на детскую психику вообще очень сильно. Надо всегда думать о чем говоришь при них.
У меня так подруге добрые родители сообщили, что если она не будет мыть руки, то в организме у нее заведутся червяки.. С тех пор она до одури боится червей, хотя уже далеко не ребенок.
За историю +++
Зарегистрирован: 16.11.2018
#10 написал: marzzz
Сегодня, 20:26
+5
Группа: Посетители
Репутация: (449|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 6 070
Цитата: Фиолетовая Дымка
У меня так подруге добрые родители сообщили, что если она не будет мыть руки, то в организме у нее заведутся червяки.. С тех пор она до одури боится червей, хотя уже далеко не ребенок.

Блин. Вечер воспоминаний ! Старшей было лет пять, увидела сюжет из фильма " Чужие", который тоже нонстопился неделями, где у героини Уивер в кошмарном сне разрывается живот, и оттуда с визгом выскакивает мини-чужой в виде большого склизского червяка. Мелкая: "Папа, это чей-то?". А папа возьми и брякни: "Это тетя плохо ела, вот в пустом животе червяк завелся". Этой же ночью ребенок трясет за плечо и шепчет: "Быстро покормите меня, не хочу, чтоб червяк завелся". Неделю терроризировала весь дом и ела, ела, ела...
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#11 написал: conjure one
Сегодня, 20:34
+2
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Группа: Модераторы
Репутация: (5979|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 2 383
Цитата: Фиолетовая Дымка
У меня так подруге добрые родители сообщили, что если она не будет мыть руки, то в организме у нее заведутся червяки.. С тех пор она до одури боится червей,

Цитата: marzzz
Старшей было лет пять, увидела сюжет из фильма " Чужие", который тоже нонстопился неделями, где у героини Уивер в кошмарном сне разрывается живот, и оттуда с визгом выскакивает мини-чужой в виде большого склизского червяка. Мелкая: "Папа, это чей-то?". А папа возьми и брякни: "Это тетя плохо ела, вот в пустом животе червяк завелся". Этой же ночью ребенок трясет за плечо и шепчет: "Быстро покормите меня, не хочу, чтоб червяк завелся". Неделю терроризировала весь дом и ела, ела, ела.


А если проглотить арбузное зернышко, то в животе арбуз вырастет!

Фиолетовая Дымка,
marzzz,
спасибо) Про червяков очень смешно grinning
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#12 написал: Light_a_dark
Сегодня, 20:38
+3
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 412
Цитата: Летяга
Чуковского я любила. А вот Андерсена - нет.


В детстве очень любила читать сказки и фантастику. Когда моя старшая дочь была в младших классах, я ей попыталась привить любовь к сказкам (книг было собрано очень много). Слушая молча сказки из сборника около месяца, по вечерам, она в конце концов выдала:"Мама, а ты не задумывалась, что все сказки с садистскими наклонностями? Летит Иван на птице, он ей то от одной своей ноги отрежет кусок, чтобы онипокормить, то от другой. То в печи детей пытаются испечь? Не читай мне их больше"
Как-то я призадумалась.
А за историю +. Детство вспомнилось, со стоящими скелетами за дверями ночью, которыми пугала сестра.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#13 написал: Бозкурт
Сегодня, 20:53
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 333
Цитата: Light_a_dark
:"Мама, а ты не задумывалась, что все сказки с садистскими наклонностями? Летит Иван на птице, он ей то от одной своей ноги отрежет кусок, чтобы онипокормить, то от другой. То в печи детей пытаются испечь? Не читай мне их больше"
Как-то я призадумалась.
.

Да это сейчас начался разбор полетов, ну. Статей на эту тему как грязи. То сказки жесткач и чернуха. То художники страсти - нищету рисовали, ах, мрачно. Стихи не те. А в детстве все воспринималось обыденно. Просто не заострялось на этом внимание детское на мой взгляд. Баба-Яга на заборе черепа повесила? Ну, нормалёк. Она ж ведьма. Волку брюхо вспороли, - так и надо, все логично. А оттуда че, бабушка с внучкой выныривают? Красота! Слава Богу живы! Гензеля и Гретеля мачеха вместе с родным(!) отцом в лес завели? Вот падла! (мачеха. Папа то скрипя сердце согласился. Голодуха же!) Ну и они потом вернулись(красавцы!) да ещё не с пустыми руками(добытчики!).)) Всерьез страсти-мордасти не воспринимались. Сказка же. Правда, я своим в более легком, щадящем варианте рассказываю, не заостряя на кровавых подробностях. И своими словами. Отлично идёт. Им нравится.)
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#14 написал: Летяга
Сегодня, 20:54
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Публикаций: 680
Комментариев: 8 074
Цитата: Light_a_dark
Не читай мне их больше

Мой тоже категорически отказывался сказки слушать. Закрывал "чтецу" рот ладошкой - "Не надо!" Но я и не настаивала.
Не велика потеря на самом деле.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                         
#15 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:28
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Комментариев: 9 214
smeh комментарии позабавили.))) За историю конечно плюс!.. и всем комментаторам! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#16 написал: marzzz
Сегодня, 21:38
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Комментариев: 6 070
Цитата: Бозкурт
Да это сейчас начался разбор полетов, ну. Статей на эту тему как грязи.

Мы читаем детские и анализируем. А детям это надо? У них пока логическое мышление отсутствует и не сказками его развивать! 453 Вон, свекр мой, бывало, ляжет, мелкую подмышку, и давай глумиться: "...Мышка побежала, хвостиком махнула, яичко покатилось, упало и разбилось! Представляешь, какой срач дед с бабкой дома развели? Мыши у них уже по столам бегают!" Так все детство у внучек коту под хвост. smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#17 написал: Light_a_dark
Сегодня, 21:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 412
Цитата: marzzz
Вон, свекр мой, бывало, ляжет, мелкую подмышку, и давай глумиться: "...Мышка побежала, хвостиком махнула, яичко покатилось, упало и разбилось! Представляешь, какой срач дед с бабкой дома развели? Мыши у них уже по столам бегают!" Так все детство у внучек коту под хвост.

Моя мама моей младшей тоже так примерно сказки рассказывала:" Ворвался волк в дом к семерым козлятам, всех сожрал за то, что маму не слушались, а шкуры не тронул. И нашил хозяин козлят из этих шкур дублёнок, одну себе оставил, а остальные продал. И был у него пир на весь мир" Я только и могла сказать: " Ну-у-у, мама!"
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#18 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 23:36
+1
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Репутация: (18|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 277
..Может это личные воспоминания так отозвались? Меня даже до конца не выслушивали чего я там боюсь. +[/quote]
Да нас как-то раньше родители не слушали, и к психологам не водили. У моей мамы всегда ответ был :не придумывай. А то, что тебя от страха колбасит, да никто не заморачиввлся.
Зарегистрирован: 22.05.2017
#19 написал: Tigger power
Сегодня, 23:39
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Публикаций: 7
Комментариев: 3 982
История загадочная и жутко интересная это что же за жуть у них там жила anguished комментарии тоже повеселили. Про червяков в животе от грязных рук бабуля нам тоже подсуропила, недавно кстати сын вспоминал про это, говорит жуть как боялся и постоянно прислушивался к бурлениям в животе))) А мы точно! в детстве боялись арбузные косточки глотать и семечки)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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