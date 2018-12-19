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Истории из жизни

Неведома зверушка

Прочитала историю «Странная субстанция в кроне дерева» и вспомнила, как сама встретила в лесу, как мне кажется, нечто подобное. Ну и несколько других интересных «лесных» историй.

Неведома зверушка.

История произошла летом, в то время, когда на Севере стоят белые ночи. Мы с друзьями – несколько семейных пар - приехали в избушку к одному из них отметить какой-то летний праздник – то ли День молодёжи, то ли День рыбака, точно уже не помню. Мужики наловили рыбы, наварили ухи, женщины накрыли на улице стол, достали из реки предварительно замоченное там холодное пиво и начали «хорошо сидеть». Я человек вообще-то компанейский, но есть нюанс – рано или поздно мне нужен отдых от общения. Хотя бы полчасика, а лучше час-полтора мне нужно побыть в одиночестве, а потом я снова как новенькая, готова к дальнейшему общению. Вот и на этот раз я решила взять тайм–аут, прогуляться по берегу реки. Иду, уже с километр, всё нормально, наступает вечер, за рекой солнце катится к горизонту. В период белых ночей всегда так – сначала сумерки, потом они сгущаются, потом рассеиваются и наступает белая ночь – светло, как днем, только солнышка нету. Где-то здесь повстречались мне развалины старой избушки. Приятель рассказывал, что построил новую избу недалеко от того места, где раньше стояла изба отца, которая уже почти совсем развалилась. И правда – гора обвалившихся полуизгнивших бревен, припорошенная уже совсем изгнившей берестой, которой изба была когда-то покрыта.

Я пошла дальше по тропинке, размышляя о том, как быстро тайга уничтожает следы пребывания человека. И вот тут увидела этого странного зверька. Нечто серое, размером с белку, метнулось передо мной с тропинки в лес. Я невольно подалась вслед за ним. И почему? Я ведь не ребенок – не кинулась бы в лес вслед за белкой или бурундуком. Но зверюшка не была похожа ни на одно известное мне животное. В комментариях к истории «Странная субстанция в кроне дерева» я прочла мнение, что, мол, мало ли какие животные бегают по лесу. Но дело в том, что я веду кружок по изучению природы нашего края и готовлю команды школьников к участию в соревнованиях по этой теме, в том числе и по зоологии – нужно не только назвать животное (по чучелу, черепу или картинке), но и правильно определить систематику, рассказать о повадках, местах обитания, знать латинское название. Мои зоологи – одни из лучших в нашем округе (без ложной скромности скажу). То есть я, в принципе, могу узнать любое животное, которое водится в нашем лесу. Но такого не видела ни разу.

Даже представить себе не могу, что бы это могло быть. Но что тупить – оно ведь вот, убегает от меня, но не слишком быстро, можно догнать и как следует рассмотреть, что это за зверек такой. Во мне прямо проснулся азарт первооткрывателя. И да, я побежала в лес вслед за этим животным. Оно убегало, всё время держа меня на грани видимости. Я рассмотрела, что оно размером с белку (но не белка по форме) и что шерсть у него какая-то странно серая, как темно-серая дымка. А самое главное – вело оно себя очень странно. По лесу трудно бежать – то кочки мешают, то бурелом, но если я сильно отставала, зверек останавливался и как бы поджидал меня, а когда я приближалась настолько, что могла бы уже как следует разглядеть его, снова пускался наутек.
Когда такое произошло во второй раз, у меня прямо в голове что-то щелкнуло: да ни одно животное так себя не ведет! Я остановилась и огляделась – я уже с тропинки углубилась хорошо в лес, вокруг всё темнее и темнее. Если я потеряю из виду реку, навряд ли я смогу найти дорогу обратно – я в этих местах впервые. А чертов зверек сидит, дожидается меня, как будто специально в лес поглубже заманивает. Тут меня какое-то нехорошее чувство охватило - а ведь точно, заманивает! Я повернулась на 180 градусов и, не оглядываясь, побежала обратно к реке, благо вода еще сверкала за стволами деревьев. Я даже побоялась идти обратно той же тропой по кромке леса – спустилась прямо к реке и берегом вернулась обратно. На берегу было хорошо – ещё совсем светло по сравнению с лесом и красиво пели ночные птицы.

Но до сих пор у меня неприятные воспоминания о встрече с этим зверьком – как будто меня хотели подло обмануть те, кому я привыкла доверять.
Когда я прочитала рассказ «Странная субстанция в кроне дерева», я сразу вспомнила эту историю и снова испытала это неприятное чувство. Мне кажется, что, хотя по размерам мой зверек и не похож на то, что наблюдала автор истории, но по сути это то же. И что это какая-то отдельная тварь (в смысле, не леший, не домовой, не кикимора или т.п.) Может, они тоже бывают маленькими (детеныши) и растут.
А еще мне интересно: если бы ему удалось-таки заманить меня в лес, что бы там со мной случилось?

Ведро.

Когда мы приехали в эти края, я весь окрестный лес обошла пешком в поисках ягодных и грибных мест. Особенно мне понравилось одно место – там любая ягода есть в свой сезон, а чуть дальше по профилю пройдешь – красноголовики и белые хоть косой коси. Это место я признала «своим» и когда просила мужа отвезти меня в лес, так и говорила: «Вези меня на моё место».
Место это на перекрестке между профилем и лесной дорогой. Как-то я уже с раннего утра сидела там почти у самой дороги, собирала себе чернику, как вдруг на перекрестке лихо затормозил «Уазик» и толстый мужик, еще не успев толком вывалиться из него, уже во весь голос завопил: «Кто это тут на моём месте сидит?!» Так я узнала, что место это не только моё. Но мои собаки, до этого незаметно и тихо лежавшие в кустах, быстро привели мужика в чувство и объяснили ему, что лес большой, и там каждый найдет себе свое место. Но это так, к слову.
Однажды в сентябре я пришла туда по бруснику. Начала заходить по обиркам в поисках нетронутых ягод и вдруг увидела стоящее на полусгнившем пеньке ведро. Не такое, с какими теперь обычно по ягоды ходят – пластмассовое (легкое) да яркое (самого кислотного цвета, чтобы, если где оставишь случайно в лесу, легко было найти). Ведро было старое, жестяное, почти черное от времени, внизу немного погнутое. Я удивилась – в первый раз такое в лесу вижу. Заглянула внутрь – пусто, несколько листьев березовых да сосновые иголки, видно, давно здесь стоит. Может, забыл кто? Поудивлялась, да пошла себе дальше.
Вскоре нашла хорошее место, набрала почти полное ведерко и стала выходить. Думаю, по пути обратно как раз полное наберу. Но не тут-то было! Оступилась я и упала. И хотя приобрела давно привычку, падая, руку с ведром вверх поднимать, чтобы ягоду не просыпать, но всё-таки просыпала немного.
А надо сказать, что есть в этих местах такое поверье – нельзя просыпанную ягоду обратно в ведро собирать, надо набрать новую. И почему-то я этим поверьем прониклась и теперь всегда так делаю, хотя раньше по-другому поступала. В общем, вернулась я обратно и добрала просыпанное. Стала выходить и надо же – опять оступилась и брякнулась, ягоду просыпала, да побольше, чем в первый раз. Поднялась я, чертыхаясь, и вижу – упала носом чуть ли не в пенек, на котором ведро стоит.
Тут мне в голову мысль пришла: «Может, Хозяйка хочет, чтобы я с ней ягодой поделилась?» И насыпала в это ведро несколько горстей ягод из своего ведерка. Да и думаю: «Ну его нафиг опять возвращаться, пойду в домашнюю сторону, сколько набрала, столько и набрала». И пошла на выход, хотя ягодники знают – каково это с неполным ведром из лесу возвращаться. Даже в деревне стыдно будет показаться, каждый встречный-поперечный спросит: «А что неполное?»
И почти на самом выходе, где раньше были только обирки, вдруг попалась мне поляна-суперполяна, вся как кровь красная от ягод! Я и ведро полное набрала с горкой, быстро завязала его платком от греха, а ягод ничуть не меньше, хоть в карманы бери, глаза от жадности горят, ноги уйти с поляны не могут. Опять же, ягодники меня поймут. Но прямо нечеловеческим усилием воли заставила себя побороть приступ жадности и выйти из леса.
Больше мне таких ведер никогда не попадалось в лесу. Но может, я просто два обычных явления: странное ведро в лесу и ягодную поляну связала между собой своей фантазией. Скорее всего. А может и нет.

Леший водит.

Была в лесу, на этот раз за грибами. Ходила вроде по соснякам да кедрачам, но вдруг попала в странное место – огромные осины, и высокие, и толстые, буквально в три обхвата – такие у нас редко встретишь. Топко, и ощущения в этом месте неприятные – как будто за тобой кто-то наблюдает, причем не очень доброжелательный. Потребовалось мне время, чтобы выплюхаться из этой топи, я устала и присела на краю топи на валежину отдохнуть. Расчистила себе ножом место ото мха, чтобы сесть, и сучок сухой сломала - рюкзак повесить. Попила кофе из термоса и решила направляться в домашнюю сторону. Ну и пошла в ту сторону, которую посчитала домашней. Ходила-ходила, места какие-то незнакомые, к дому никак выбраться не могу, хотя была недалеко от дома. А помню, что мне обязательно надо было быть дома к определенному времени – к 5 часам, потому что я хотела какую-то передачу по телевизору посмотреть. От усталости присела на валежину. Ба! Валежина-то знакомая! Как раз та, на которой я уже сидела, кофе пила. Вот седушка, ножом расчищенная, вот сучок отломленный.
Я решила, что это произошло оттого, что – знаете эту теорию? Что одна нога у человека шагает шире другой, и от этого он в незнакомой местности, когда нет видимых ориентиров, ходит кругами. И, поскольку я сделала правый круг, я решила на этот раз взять сильно левее. Хотя раньше мои ноги никогда не выделывали таких кренделей.
Надо ли говорить, что через некоторое время я опять оказалась у знакомой валежины? Тут мне стало грустненько. Я присела на насиженное место и призадумалась. Время уже сильно прижимает. Смогу ли я когда-нибудь вообще выйти отсюда? Ясно, что ноги здесь ни при чем. Очень хотелось домой. И тогда я вспомнила один способ, о котором слышала от кого-то: сняла штормовку, вывернула наизнанку, снова надела на себя и пошла в ту сторону, куда и в первый раз – всё-таки мне казалось, что это домашняя сторона. И правда - через 40 минут я уже была дома.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:27
Сегодня, 20:27 by ГюльнараПросмотров: 171Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Лес зверек ягоды леший авторская история

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Комментарии

#1 написал: Nlo
Сегодня, 20:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Спасибо за лесные истории! Плюс, тоже обожаю бродить.
1) Завлекала нечистая явно. Не думаю, чтоб что-то особенное случилось, но могли б так круто заблудиться, что вас бы вся компания не доискалась. Плюс бонус в виде потери сотовой связи, это классика жанра 404
2) В истории с ведром наоборот на добрых духов похоже. Это в их стиле так "поучить" лесному этикету)))
Про наизнанку никогда не слышала, интересно, а с чем это связано? Действенность метода?
Зарегистрирован: 19.12.2018
#2 написал: Летяга
Сегодня, 21:10
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 677
Комментариев: 8 062
Хорошие, "вкусные" истории.
Зверь явно странный. И зверь ли?
Про ведро история особенно понравилась: набрал - поделись, отблагодарим.
Про странные блуждания в лесу меня собственная "ИЖ" есть, в комментах как-то рассказывала, надо бы публикацию сделать. Леший там или нет, но заблудиться не очень приятно))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                         
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:11
0
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Репутация: (1481|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 313
Меня одну в лес не загонишь. Хотя у нас это и не леса по настоящему. И не потому что нечисти боюсь.
С ведром проверку прошли на ура, вот и наградили в конце.
Про субстанцию не читала, и вряд ли буду.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: conjure one
Сегодня, 21:52
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 377
А еще мне интересно: если бы ему удалось-таки заманить меня в лес, что бы там со мной случилось?


Как минимум, Вы бы заблудились. История про "зверька" детективная получилась. Обычно так в сказках детей в лес заманивают, только грибочком прикидываются и с места на место перескакивают. А после всё, привет бабе-яге.

Занимательные истории. Спасибо, что рассказали. 5+
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
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