Ужасные люди

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:10

Юлия Рысь Просмотров: 1 532 Комментарии: 14 +24 Вчера, 09:10 by

Ужас - чувство сильного страха, доходящее до подавленности, оцепенения.В истории речь пойдет не об убийцах, не о людях с аморальным поведением и не о людях с недостатками внешности. Хочется обратить внимание на людей, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, но которые способны привлечь наше внимание и даже привить чувство страха, при этом не делая ничего особенного. Вот несколько примеров.1) Женщина возвращалась с работы. Обычная электричка, много народу, свободных мест почти нет. На одной из станций заходит мужчина и садится напротив нее. Обычный мужчина, ничем непримечательный, но при этом вызывающий странные чувства. Сначала стало просто некомфортно, появилось желание пересесть, но мест нет. Далее женщина стала чувствовать сильное беспокойство, переходящее в страх. Было непонятно, чем это вызвано. Мужчина читал газету, а потом устремил взгляд куда-то вдаль. Цитата из описания: "Взгляд пустой, ничего не выражающий, выражение лица такое же, никаких эмоций. Было непонятно, куда смотрит человек. И дело не только во взгляде... Механические движения и какой-то поток энергетического холода, который погружал в тоску, тревогу и предчувствие чего-то плохого".В какой-то момент женщина поняла, что она впадает в оцепенение, она испытывает огромное желание встать и уйти подальше от этого человека, но не может сделать ни шагу, в голове начинает гудеть. Пропадает ощущение реальности. Накатывает ужас. Ситуацию спасает резкое торможение электрички: какой-то балбес сорвал стоп-кран. Именно это вывело из оцепенения и позволило убежать аж в другой конец электрички.2) Летний день. Молодая пара гуляет по парку. Навстречу самая обычная старушка. Нарастающее чувство тревоги у обоих. Поравнялись со старушкой, она на пару секунд остановилась, повернулась к ним и улыбнулась. По описаниям событий, и парень и девушка в тот момент испытали ничем необъяснимый ужас, будто перед ними не милая старушка, а монстр, представляющий смертельную опасность. Улыбка потом еще долго снилась в кошмарах.3) Бывалый охотник встречает в лесу старика - обычное дело в грибной сезон, но подсознание подсказывает, что старик этот таит в себе какую-то скрытую опасность, что-то в нем не так. Он не превращается в оборотня, не скалит зубы, не угрожает ничем, но само его присутствие вызывает дикий ужас. Разошлись - внутренняя паника прекратилась.Это весьма необычные случаи с обычными людьми. Разум диктует одно, а чувства - другое. Если анализировать подобные истории, то даже маленький ребенок в определенной ситуации может довести человека до ужаса. Кто эти люди, наводящие такой ужас на окружающих? Энергетические вампиры или потусторонние сущности? Или сами жертвы из-за стрессов склонны к паническим атакам?В любом случае, это нечто большее, нежели простая неприязнь к человеку, от которого плохо пахнет, неприятен по манерам или неопрятно одетому.

Ключевые слова: Люди ужас энергетические вампиры авторская история

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