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Истории из жизни

Ужасные люди

Ужас - чувство сильного страха, доходящее до подавленности, оцепенения.

В истории речь пойдет не об убийцах, не о людях с аморальным поведением и не о людях с недостатками внешности. Хочется обратить внимание на людей, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, но которые способны привлечь наше внимание и даже привить чувство страха, при этом не делая ничего особенного. Вот несколько примеров.

1) Женщина возвращалась с работы. Обычная электричка, много народу, свободных мест почти нет. На одной из станций заходит мужчина и садится напротив нее. Обычный мужчина, ничем непримечательный, но при этом вызывающий странные чувства. Сначала стало просто некомфортно, появилось желание пересесть, но мест нет. Далее женщина стала чувствовать сильное беспокойство, переходящее в страх. Было непонятно, чем это вызвано. Мужчина читал газету, а потом устремил взгляд куда-то вдаль. Цитата из описания: "Взгляд пустой, ничего не выражающий, выражение лица такое же, никаких эмоций. Было непонятно, куда смотрит человек. И дело не только во взгляде... Механические движения и какой-то поток энергетического холода, который погружал в тоску, тревогу и предчувствие чего-то плохого".

В какой-то момент женщина поняла, что она впадает в оцепенение, она испытывает огромное желание встать и уйти подальше от этого человека, но не может сделать ни шагу, в голове начинает гудеть. Пропадает ощущение реальности. Накатывает ужас. Ситуацию спасает резкое торможение электрички: какой-то балбес сорвал стоп-кран. Именно это вывело из оцепенения и позволило убежать аж в другой конец электрички.

2) Летний день. Молодая пара гуляет по парку. Навстречу самая обычная старушка. Нарастающее чувство тревоги у обоих. Поравнялись со старушкой, она на пару секунд остановилась, повернулась к ним и улыбнулась. По описаниям событий, и парень и девушка в тот момент испытали ничем необъяснимый ужас, будто перед ними не милая старушка, а монстр, представляющий смертельную опасность. Улыбка потом еще долго снилась в кошмарах.

3) Бывалый охотник встречает в лесу старика - обычное дело в грибной сезон, но подсознание подсказывает, что старик этот таит в себе какую-то скрытую опасность, что-то в нем не так. Он не превращается в оборотня, не скалит зубы, не угрожает ничем, но само его присутствие вызывает дикий ужас. Разошлись - внутренняя паника прекратилась.

Это весьма необычные случаи с обычными людьми. Разум диктует одно, а чувства - другое. Если анализировать подобные истории, то даже маленький ребенок в определенной ситуации может довести человека до ужаса. Кто эти люди, наводящие такой ужас на окружающих? Энергетические вампиры или потусторонние сущности? Или сами жертвы из-за стрессов склонны к паническим атакам?

В любом случае, это нечто большее, нежели простая неприязнь к человеку, от которого плохо пахнет, неприятен по манерам или неопрятно одетому.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:10
Вчера, 09:10 by Юлия РысьПросмотров: 1 532Комментарии: 14
+24

Ключевые слова: Люди ужас энергетические вампиры авторская история

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Комментарии

#1 написал: OlgaFF
Вчера, 10:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 340
Ну не знаю. Я, например,, маленькая при виде родной бабушке рыдала! И что это значит?
Зарегистрирован: 29.12.2015
 
#2 написал: Ольга 1981
Вчера, 11:03
+16
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 275
А у меня сестра раз ехала в маршрутке. Зашел старичок, сел напротив нее и сидит смотрит пристально так. Сестре не по себе стало, страшно даже. Она начала мысленно ставить защиту, представлять зеркало рядом с собой, направленное полотном к старику. Этот дед как заерзал, глаза забегали, вскочил и говорит сестре:" Что, колдуешь красавица?!". И на ближайшей остановке пулей вылетел из автобуса.
Что это за люди, не знаю, но бывают такие.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#3 написал: семишна
Вчера, 11:19
+6
Группа: Посетители
Репутация: (218|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 159
А мне в детстве довелось встретиться с такой дамой. На Украине у родственников. Она мило улыбалась, говорила ,что я красивая.А меня от нее таращило. Я еще тогда подумала,что она ведьма.
Зарегистрирован: 26.07.2015
#4 написал: Asheera
Вчера, 11:31
+4
Группа: Посетители
Репутация: (250|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 750
Кто эти люди, наводящие такой ужас на окружающих? Энергетические вампиры или потусторонние сущности? Или сами жертвы из-за стрессов склонны к паническим атакам?

Могут быть и одержимые.
Стрессы, болезни, злобность, раздражительность- дают доступ к человеку, как и вера в то, что его могут сглазить/навести порчу.
Если такой персонаж смог оказать влияние и "пробить", то на мой взгляд- это повод призадуматься, через что пробили.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#5 написал: Юлия Рысь
Вчера, 12:04
+4
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 108
Цитата: Ольга 1981
Она начала мысленно ставить защиту, представлять зеркало рядом с собой, направленное полотном к старику. Этот дед как заерзал, глаза забегали, вскочил и говорит сестре:" Что, колдуешь красавица?!".

жесть frowning значит не простой старичек то был, реально опасность представлял
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
#6 написал: Sprinter88
Вчера, 12:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
А еще эти энерговампиры аж подпрыгивают, когда им фигу в спину сложивши показать... Как кипятком их ошпаривают... Или данное произведение из пальцев в кормане когда держишь, их аж коробит... stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 19.07.2018
#7 написал: Юлия Рысь
Вчера, 13:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 108
Цитата: Sprinter88
Или данное произведение из пальцев в кормане когда держишь, их аж коробит...

интересный способ борьбы smile сейчас в моде обереги -браслеты в виде нитей, подвески всякие итд. Раньше в виде оберега была обычная булавка. А вот про кукишь первый раз слышу. Говорили еще, что в таких ситуациях помогает молитву про себя читать или материться.
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
#8 написал: Sprinter88
Вчера, 13:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Sprinter88
Или данное произведение из пальцев в кормане когда держишь, их аж коробит...

интересный способ борьбы smile сейчас в моде обереги -браслеты в виде нитей, подвески всякие итд. Раньше в виде оберега была обычная булавка. А вот про кукишь первый раз слышу. Говорили еще, что в таких ситуациях помогает молитву про себя читать или материться.

И то и то верно, и на счет булавок я слышал, и бабки которые отливками воска в воду лечат их тоже на себя прикалывают что бы не подхватить на себя чего, так мне поведали... А самое лучшее, обычный мак носить в кармашке, тот, что добавляют при выпечке в булки от всяких нынче супостатов, тоже помогает, бабок темных коробит тоже хорошо blush
Зарегистрирован: 19.07.2018
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 14:44
+6
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 124
Цитата: Sprinter88
А еще эти энерговампиры аж подпрыгивают, когда им фигу в спину сложивши показать... Как кипятком их ошпаривают... Или данное произведение из пальцев в кормане когда держишь, их аж коробит... stuck_out_tongue_winking_eye

Фига в кармане - действенная вещь кстати. Много раз замечала - идет навстречу бабка и смотрит в упор, фигу в кармане скрутишь - и она отворачивается сразу. Может суеверие и мракобесие, но я перестраховщик. Мама моя,когда меня, новорожденную, в коляске катала, как - то на такую бабку напоролась. Та нос в коляску ко мне засунула и начала сюсюкать - "какой ребенок здоровый, какой красивый!" А ночью я заболела и очень сильно. Она говорит, ни раз замечала, как незнакомые бабки прямо слетаются на младенцев. Но она после того случая, стала прикрывать коляску и сразу уходить, когда какая нибудь бабулька к нам устремлялась с елейной улыбкой.
По истории могу предположить что это энергетические вампиры, которые осознают свою силу и умело ее применяют, а люди ,которые испытывали страх - доноры, да еще и с ослабленной энергетикой. Таким легче попасться на крючок.
За историю +++.Интересно.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#10 написал: Nlo
Вчера, 15:59
+7
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
В первой истории на паническую атаку похоже (у жертвы). Возможно, такие люди тоньше чувствуют всяку бяку.
А вообще есть версия, что существуют люди, у которых души давно в аду, а в телах живут мерзкие сущности, типа бесов, грубо говоря. Может, такие вот внимательные жертвы как-то их чувствуют и им не по себе?
Зарегистрирован: 19.12.2018
#11 написал: conjure one
Вчера, 16:04
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5957|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 367
В публикации, как и в комментариях, по большей части фигурируют пожилые люди. Энергетика у них ослаблена, вот и цепляются к тем, у кого её в достатке. Возможно, в этом причина панических атак. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#12 написал: Юлия Рысь
Вчера, 23:52
+2
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 108
Цитата: conjure one
В публикации, как и в комментариях, по большей части фигурируют пожилые люди. Энергетика у них ослаблена, вот и цепляются к тем, у кого её в достатке. Возможно, в этом причина панических атак. +++

а вот интересно..а могут так свои болезни кому-то передавать? Или они могут энергию только черпать? Любопытно ...есть ли энергетический обмен позитив на негатив.
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
#13 написал: Sprinter88
Сегодня, 00:49
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 4
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: conjure one
В публикации, как и в комментариях, по большей части фигурируют пожилые люди. Энергетика у них ослаблена, вот и цепляются к тем, у кого её в достатке. Возможно, в этом причина панических атак. +++

а вот интересно..а могут так свои болезни кому-то передавать? Или они могут энергию только черпать? Любопытно ...есть ли энергетический обмен позитив на негатив.

А эти супостаты особо ни чем и не болеют, когда есть от кого подпитатся... Утворят гадость и аж цветут, а человек мучается, а там и болезни разные на него цепляются...
Хотя на счет передачи всякой гадости с себя на человека и любят творить знающие черные бабульки даже на церковный порог, но эти только питаются, а нет подпитки, их корежет, крутит и даже могут представится...
Зарегистрирован: 19.07.2018
#14 написал: Snejnay
Сегодня, 00:52
0
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Репутация: (1554|0)
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Комментариев: 455
Бывает что человека впервые видишь, а к нему возникает чувство негатива...Не обязательно человек плохой, просто чувствуется чужеродная энергетика ... Вот и все ...
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
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