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Истории из жизни

Встреча с Лешим

На днях позвонил мне знакомый.

- Ната, представляешь, я у озера самого настоящего лешего видел! Скорее всего, даже не самого лешего, а его ребенка-подростка.

- В смысле, - удивилась я. – Ты еще скажи, что они в лесу семьями живут: леший, лешачиха, ребеныш их.

- Нет, ты послушай, потом смейся, - перебил меня Егор. – Всё равно, кроме тебя никому рассказать не могу. Мужики засмеют, друзья не поверят.

Поехали мы с женой к озеру в Челябинскую область. Погода выдалась так себе: дождь мелкий моросил с утра, пасмурно, солнца прогноз погоды вообще не обещал. День будничный, никого из отдыхающих на берегу озера нет.

Припарковал я машину в укромном месте, поставил палатку. Дождь к этому времени утих.

Жена пошла собирать мелкий хворост в ближайший лесочек, а я отправился готовить снаряжение для рыбалки. Вытащил из багажника лодку, насос, весла.

Донес все до воды, хлоп по карманам, а сигареты в машине остались.

Бросил лодку с веслами у воды, сам назад к машине. Сигареты лежали на переднем пассажирском сидении. Я открыл машину, наклонился за сигаретами, выпрямляюсь и… Встречаюсь взглядом с существом. Оно стоит возле машины, со стороны водительского кресла и смотрит на меня через стекло. Получается, что рост у него порядочный, не мелкого росточку, раз глаза вровень с верхней границей стекла (у Егора внедорожник).

Глаза внимательные, сам весь поросший черной густой шерстью, лицо похоже на человеческое, только с массивной челюстью.

От неожиданности я потерял дар речи. Стою, смотрю на него. Оно смотрит на меня. Потом существо как-то так ухмыльнулось что ли, мол, как вас, людей, легко одним только появлением в ступор загнать, и быстро исчезло в лесу. Причём сделало это так быстро и так легко, что я даже не успел взглядом отследить. Был, и нет его.

Думаю, там же жена, в лесу-то! Кричу её, а она с другой стороны выходит с небольшой кучей хвороста для розжига. Спрашивает, чего я так переполошился. Не стал ей нечего говорить, чтобы не пугать. Сказал только, чтобы лишний раз в лес не ходила, даже по нужде, вон, за машину пусть идет, если что. Мол, в лесу нынче гадюк расплодилось, не заметит сослепу и наступит.

- Может, надо было сигаретами угостить Хозяина? – спросила я Егора.

- Да я уже сам подумал об этом, - ответил Егор. – Представляешь, забыл совсем поделиться с местом и его обитателями. Который раз приезжаю на это озеро, и каждый раз забываю. Надо будет в следующий раз оставить угощение. Вот такие чудеса.

Автор: Дефектолог.
Источник.
Сегодня, 06:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 77Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Знакомый озеро палатка хворост лодка машина существо массивная челюсть

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:52
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Комментариев: 4 284
Про них обычно и пишут, что на Южном Урале обитают
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Snejnay
Сегодня, 08:00
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Комментариев: 454
Может йети?
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#3 написал: Летяга
Сегодня, 08:12
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Публикаций: 668
Комментариев: 8 036
Цитата: Snejnay
Может йети?

"Это йети, те и эти" (С) не помню уже, кто.
Но мне тоже описание визитёра больше кого-то из этой братии (йети, снежные человеки, бигфуды, реликтовые гоминиды и пр.) напоминает, нежели классическую нечисть.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                         
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