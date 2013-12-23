Встреча с Лешим

Сделано_в_СССР Просмотров: 77 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 06:21 by

На днях позвонил мне знакомый.- Ната, представляешь, я у озера самого настоящего лешего видел! Скорее всего, даже не самого лешего, а его ребенка-подростка.- В смысле, - удивилась я. – Ты еще скажи, что они в лесу семьями живут: леший, лешачиха, ребеныш их.- Нет, ты послушай, потом смейся, - перебил меня Егор. – Всё равно, кроме тебя никому рассказать не могу. Мужики засмеют, друзья не поверят.Поехали мы с женой к озеру в Челябинскую область. Погода выдалась так себе: дождь мелкий моросил с утра, пасмурно, солнца прогноз погоды вообще не обещал. День будничный, никого из отдыхающих на берегу озера нет.Припарковал я машину в укромном месте, поставил палатку. Дождь к этому времени утих.Жена пошла собирать мелкий хворост в ближайший лесочек, а я отправился готовить снаряжение для рыбалки. Вытащил из багажника лодку, насос, весла.Донес все до воды, хлоп по карманам, а сигареты в машине остались.Бросил лодку с веслами у воды, сам назад к машине. Сигареты лежали на переднем пассажирском сидении. Я открыл машину, наклонился за сигаретами, выпрямляюсь и… Встречаюсь взглядом с существом. Оно стоит возле машины, со стороны водительского кресла и смотрит на меня через стекло. Получается, что рост у него порядочный, не мелкого росточку, раз глаза вровень с верхней границей стекла (у Егора внедорожник).Глаза внимательные, сам весь поросший черной густой шерстью, лицо похоже на человеческое, только с массивной челюстью.От неожиданности я потерял дар речи. Стою, смотрю на него. Оно смотрит на меня. Потом существо как-то так ухмыльнулось что ли, мол, как вас, людей, легко одним только появлением в ступор загнать, и быстро исчезло в лесу. Причём сделало это так быстро и так легко, что я даже не успел взглядом отследить. Был, и нет его.Думаю, там же жена, в лесу-то! Кричу её, а она с другой стороны выходит с небольшой кучей хвороста для розжига. Спрашивает, чего я так переполошился. Не стал ей нечего говорить, чтобы не пугать. Сказал только, чтобы лишний раз в лес не ходила, даже по нужде, вон, за машину пусть идет, если что. Мол, в лесу нынче гадюк расплодилось, не заметит сослепу и наступит.- Может, надо было сигаретами угостить Хозяина? – спросила я Егора.- Да я уже сам подумал об этом, - ответил Егор. – Представляешь, забыл совсем поделиться с местом и его обитателями. Который раз приезжаю на это озеро, и каждый раз забываю. Надо будет в следующий раз оставить угощение. Вот такие чудеса.Автор: Дефектолог.

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