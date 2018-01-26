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Истории из жизни

«Чертей ты видела…»

Ещё одна история из моей жизни. 2006 год, ноябрь месяц. Небольшой компанией, 5 человек, вышли погулять. Решили сходить в лесочек на бугре, есть у нас такой. Небольшие, в 20 деревьев, посадочки в деревне у дороги, прямо у обочины. Рядом коттеджи стоят. Получается, напротив этих самых коттеджей, через дорогу. Реденькие такие. В этих посадках часто мамочки с детьми гуляют.

Спустились, уселись на лавочку. Сидим, болтаем. Время за полночь. Одна из подруг засобиралась домой. Провожать пошла я. Остальные (далее без имён, просто - девушка (Л.) и два парня (Д. и Р.) - остались. Проводила и пошла обратно. Когда прошла полпути, стало как-то тихо, как будто выключили звук. Только мои шаги эхом. Я это понимала где-то глубоко внутри, но почему-то не обратила должного внимания. Когда подходила к посадкам, заметила, что никого на лавочке нет, пусто в леске. Мелькнула мысль, куда все делись? И тут же увидела, что Д. и Р. сидят у обочины под деревьями, как будто прячутся от меня, но при этом на виду.

«А, вот вы где», — выдала я. А они хихикают так противно и лыбятся. «Что улыбаетесь?» — спросила я. Смеются. «Куда Л. дели?» Молчат. «Типа прячетесь, что ли?» — спрашиваю. Хихикают. Р. сидит одетый, как и был, в куртку. А Д. — в белой кофте, БЕЗ КУРТКИ! Я на секунду глаза опустила — посмотреть, куда ногу поставить, чтобы спуститься, поднимаю глаза, их нет там уже. Они на лавочке все трое сидят. Сказать, что я офигела, значит ничего не сказать.

КАК ЗА СЕКУНДУ они на другом конце леска оказались??? Я, заикаясь, подошла с вопросом «КАК? Как вы оттуда сюда за секунду?» Они задают обратный вопрос: «Мы тебя видели, когда ты обратно шла (когда прошла полпути и не слышала звуков), мы тебе кричали, а ты не слышала. Идешь и разговариваешь с кем-то. С тобой все норм?» - и смеются. Я им говорю, что только что они сидели там, и говорила я с ними. А они говорят, что были здесь и не прятались. Вот когда я сказала, что Д. сидел там в белой кофте, тогда он перестал смеяться и попросил замолчать Л. и Р. Он прищурился и спросил, откуда я знаю, что на нем белая кофта, если он в куртке, которую надел, когда выходил из дома, и не снимал. Тишина. Он расстегнул куртку и офигели уже все.

Он спросил, кого я там видела, под деревьями. Я рассказала ещё раз. Слушали на этот раз все внимательно, без смеха. Когда я закончила, Д. спросил, не заметила ли я что-то необычное в них. Задумалась. И тут как по башке дали. Начала приходить в себя. Стало страшно. Зубы у них очень выделялись, когда они смеялись, как у лошадей, большие такие, белые, прямо блестели в свете фонарей. И глаза, как у животных, свет отражали. Прямо в голове их лица стали искажаться, чем больше я понимала, кого я сейчас вместо друзей видела, тем страшнее они становились. Злобные, отвратительные, с наглыми оскалами вместо улыбок, стальные зубы, ехидный взгляд, глаза сверкают, морды чёрные…

Меня затрясло, ноги в момент ослабли, чуть не упала, Д. за руку поймал. Мы быстро свалили оттуда. Он спросил, давно ли я ходила в церковь, и посоветовал сходить обязательно. Сказал: «Чертей ты видела…» Больше мы в эти посадки по ночам не ходили. Вот так как-то…

Автор - Юлия.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:04
Вчера, 09:04 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 513Комментарии: 10
+21

Ключевые слова: Прогулка деревня лес коттеджи видение морды черти

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 09:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (147|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 791
Нравятся мне рассказы про чертяг +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: Spivachka
Вчера, 11:21
+2
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 247
Ох уж эти пакостники из преисподней.???
Зарегистрирован: 8.11.2017
#3 написал: conjure one
Вчера, 12:08
+10
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5933|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 352
Рассказ больше похож на шифровку в центр. Л. Р. Д. ? Для чего сократили имена - непонятно. В результате получилось, что "ад в белой кофте и без куртки".
А Д. — в белой кофте, БЕЗ КУРТКИ
.

В остальном пойдёт. За историю плюсану, зря что ли деваха страха натерпелась. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 13:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 117
Кого только в этих посадках не встретишь!и почему друг так уверенно сказал, что это черти? Тоже что ли их видел? И получается, что это черти так людей в церковь заманивают? Чудеса, да и только! Без оценки.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:06
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1463|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 266
Цитата: conjure one
результате получилось, что "ад в белой кофте и без куртки".

Тоже обратила внимание joy . Ну, чёрт же. Из ада значит, прямиком. Остудится немного после пекла)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: Talisha
Вчера, 20:02
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1511|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 3 343
А чего парень не пошел провожать? В ночи-то... Странно, измельчали мужики. Вот черти и пугнули девушку. Хорошо, что черти, а не маньячилла какой-нибудь с ножичком.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#7 написал: Reiana Flaim
Вчера, 23:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 725
Цитата: Talisha
А чего парень не пошел провожать? В ночи-то... Странно, измельчали мужики. Вот черти и пугнули девушку. Хорошо, что черти, а не маньячилла какой-нибудь с ножичком.

Действительно, парни могли бы проводить девушку. А на счет чертей: повезло, что исход благополучный.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#8 написал: Selena 13
Сегодня, 01:33
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 193
Интересно, искажение реальности no_mouth
Зарегистрирован: 21.01.2014
#9 написал: DRUID
Сегодня, 04:58
0
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Репутация: (147|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 791
Цитата: Talisha
А чего парень не пошел провожать?


Цитата: Reiana Flaim
Действительно, парни могли бы проводить девушку.


Да черти потомучто, были б парнями настоящими , то проводили бы.
Это девчуля их внутреннее содержание в кустах увидела.

Я тоже таких чертяг по жизни встречала.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#10 написал: stahlratte
Сегодня, 05:56
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 203
Ой и люблю такие истории, у меня от них мурашки табунами бегают
Зарегистрирован: 18.01.2013
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