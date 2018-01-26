«Чертей ты видела…»

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:04

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 513 Комментарии: 10 +21 Вчера, 09:04 by

Ещё одна история из моей жизни. 2006 год, ноябрь месяц. Небольшой компанией, 5 человек, вышли погулять. Решили сходить в лесочек на бугре, есть у нас такой. Небольшие, в 20 деревьев, посадочки в деревне у дороги, прямо у обочины. Рядом коттеджи стоят. Получается, напротив этих самых коттеджей, через дорогу. Реденькие такие. В этих посадках часто мамочки с детьми гуляют.Спустились, уселись на лавочку. Сидим, болтаем. Время за полночь. Одна из подруг засобиралась домой. Провожать пошла я. Остальные (далее без имён, просто - девушка (Л.) и два парня (Д. и Р.) - остались. Проводила и пошла обратно. Когда прошла полпути, стало как-то тихо, как будто выключили звук. Только мои шаги эхом. Я это понимала где-то глубоко внутри, но почему-то не обратила должного внимания. Когда подходила к посадкам, заметила, что никого на лавочке нет, пусто в леске. Мелькнула мысль, куда все делись? И тут же увидела, что Д. и Р. сидят у обочины под деревьями, как будто прячутся от меня, но при этом на виду.«А, вот вы где», — выдала я. А они хихикают так противно и лыбятся. «Что улыбаетесь?» — спросила я. Смеются. «Куда Л. дели?» Молчат. «Типа прячетесь, что ли?» — спрашиваю. Хихикают. Р. сидит одетый, как и был, в куртку. А Д. — в белой кофте, БЕЗ КУРТКИ! Я на секунду глаза опустила — посмотреть, куда ногу поставить, чтобы спуститься, поднимаю глаза, их нет там уже. Они на лавочке все трое сидят. Сказать, что я офигела, значит ничего не сказать.КАК ЗА СЕКУНДУ они на другом конце леска оказались??? Я, заикаясь, подошла с вопросом «КАК? Как вы оттуда сюда за секунду?» Они задают обратный вопрос: «Мы тебя видели, когда ты обратно шла (когда прошла полпути и не слышала звуков), мы тебе кричали, а ты не слышала. Идешь и разговариваешь с кем-то. С тобой все норм?» - и смеются. Я им говорю, что только что они сидели там, и говорила я с ними. А они говорят, что были здесь и не прятались. Вот когда я сказала, что Д. сидел там в белой кофте, тогда он перестал смеяться и попросил замолчать Л. и Р. Он прищурился и спросил, откуда я знаю, что на нем белая кофта, если он в куртке, которую надел, когда выходил из дома, и не снимал. Тишина. Он расстегнул куртку и офигели уже все.Он спросил, кого я там видела, под деревьями. Я рассказала ещё раз. Слушали на этот раз все внимательно, без смеха. Когда я закончила, Д. спросил, не заметила ли я что-то необычное в них. Задумалась. И тут как по башке дали. Начала приходить в себя. Стало страшно. Зубы у них очень выделялись, когда они смеялись, как у лошадей, большие такие, белые, прямо блестели в свете фонарей. И глаза, как у животных, свет отражали. Прямо в голове их лица стали искажаться, чем больше я понимала, кого я сейчас вместо друзей видела, тем страшнее они становились. Злобные, отвратительные, с наглыми оскалами вместо улыбок, стальные зубы, ехидный взгляд, глаза сверкают, морды чёрные…Меня затрясло, ноги в момент ослабли, чуть не упала, Д. за руку поймал. Мы быстро свалили оттуда. Он спросил, давно ли я ходила в церковь, и посоветовал сходить обязательно. Сказал: «Чертей ты видела…» Больше мы в эти посадки по ночам не ходили. Вот так как-то…Автор - Юлия.

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