История приятеля

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 303 Комментарии: 7 +20 Вчера, 09:00 by

История произошла с моим приятелем Анатолием. Рассказал он мне это все, будучи под градусом, так что факт сомнительный, но все же…Жил Анатолий в хрущевке на пятом этаже, и ничего особенного с ним не происходило, пока в один «прекрасный» день не начали один за другим умирать жильцы. Насчёт жильца с первого этажа никаких вопросов не возникло — дед был в таком возрасте, и с таким набором старческих болезней, что странно было, как он до такого возврата дожил, особенно с нашей-то пенсией. Жилец со второго этажа умер по собственной глупости — выпил меньше, чем хотел, но больше, чем его организм мог выдержать. На третьем этаже было уже нечто странное — человек, будучи абсолютно трезв и на абсолютно ровном месте, споткнулся так, что при падении сломал шею. Даже врачи были в шоке — первый раз видели, что эту травму можно получить ТАК. Дальше — больше, жилец на четвертом этаже покончил с собой без записки и какой-либо видимой причины. Анатолий не на шутку испугался — по всем раскладам выходило, что он следующий, и выяснять, что нечистая сила сделает с ним, не было никакого желания.Обратился мой приятель к местному батюшке с просьбой изгнать бесов, но Отец Вячеслав ответил в том духе, что все мы смертны, а совпадения бывают разные, и не стоит искать мистику там, где её нет. Батюшки, ну и батюшка! Пришлось Анатолию взять грех на душу и обратиться к колдуну, а тот с первого же расклада карт Таро выставил диагноз: «В вашем доме живет человек, занимающийся чёрной магией, скорее всего — женщина, для совершения своего ритуала она должна взять у вас острый металлический предмет. Не давать! А чтобы не зашла, воткните в дверной косяк иголку…» Конечно, колдун и не такого наговорит, лишь бы гонорар отработать, но на следующий день пророчество сбылось в точности — пришла соседка по лестничной клетке, адски вредная скандалистка, доставшая своими истериками всю хрущевку, и попросила открывашку, а то сгущенки хочется, а открыть нечем. Ну, Анатолий и послал «ведьму» по известному русскому адресу, больно уж точно все сходилось.«Ведьма», разумеется, пожелала ему гореть в Аду, но через неделю отправилась туда сама — скончалась при невыясненных обстоятельствах… Ну, по крайней мере, так написали в протоколе. Вот и не верь после этого в то, что написано в «Молоте Ведьм»!Автор - Владимир.

Ключевые слова: Хрущёвка квартира смерть жильцов колдун бесы ведьма ад

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