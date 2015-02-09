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Истории из жизни

История приятеля

История произошла с моим приятелем Анатолием. Рассказал он мне это все, будучи под градусом, так что факт сомнительный, но все же…

Жил Анатолий в хрущевке на пятом этаже, и ничего особенного с ним не происходило, пока в один «прекрасный» день не начали один за другим умирать жильцы. Насчёт жильца с первого этажа никаких вопросов не возникло — дед был в таком возрасте, и с таким набором старческих болезней, что странно было, как он до такого возврата дожил, особенно с нашей-то пенсией. Жилец со второго этажа умер по собственной глупости — выпил меньше, чем хотел, но больше, чем его организм мог выдержать. На третьем этаже было уже нечто странное — человек, будучи абсолютно трезв и на абсолютно ровном месте, споткнулся так, что при падении сломал шею. Даже врачи были в шоке — первый раз видели, что эту травму можно получить ТАК. Дальше — больше, жилец на четвертом этаже покончил с собой без записки и какой-либо видимой причины. Анатолий не на шутку испугался — по всем раскладам выходило, что он следующий, и выяснять, что нечистая сила сделает с ним, не было никакого желания.

Обратился мой приятель к местному батюшке с просьбой изгнать бесов, но Отец Вячеслав ответил в том духе, что все мы смертны, а совпадения бывают разные, и не стоит искать мистику там, где её нет. Батюшки, ну и батюшка! Пришлось Анатолию взять грех на душу и обратиться к колдуну, а тот с первого же расклада карт Таро выставил диагноз: «В вашем доме живет человек, занимающийся чёрной магией, скорее всего — женщина, для совершения своего ритуала она должна взять у вас острый металлический предмет. Не давать! А чтобы не зашла, воткните в дверной косяк иголку…» Конечно, колдун и не такого наговорит, лишь бы гонорар отработать, но на следующий день пророчество сбылось в точности — пришла соседка по лестничной клетке, адски вредная скандалистка, доставшая своими истериками всю хрущевку, и попросила открывашку, а то сгущенки хочется, а открыть нечем. Ну, Анатолий и послал «ведьму» по известному русскому адресу, больно уж точно все сходилось.

«Ведьма», разумеется, пожелала ему гореть в Аду, но через неделю отправилась туда сама — скончалась при невыясненных обстоятельствах… Ну, по крайней мере, так написали в протоколе. Вот и не верь после этого в то, что написано в «Молоте Ведьм»!

Автор - Владимир.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:00
Вчера, 09:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 303Комментарии: 7
+20

Ключевые слова: Хрущёвка квартира смерть жильцов колдун бесы ведьма ад

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 11:57
+6
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5933|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 352
«Ведьма», разумеется, пожелала ему гореть в Аду, но через неделю отправилась туда сама — скончалась при невыясненных обстоятельствах…


Ага, сгухи не поела и отравилась собственным ядом)
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 13:08
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 117
" Да ты ведьма!" Интересно, товарищ сам-то читал ту ересь, что написана в "Молоте ведьм", по вине которой столько невинных женщин убили. Средневековье какое-то чесслово в голове у Владимира.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#3 написал: Бозкурт
Вчера, 16:38
+7
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 318
Закончена история таким восклицанием, которое с тем же успехом можно заменить на :" Вот и не верь после этого в жизнь на Марсе!" или :"вот и не верь после этого в Деда Мороза!" или даже так :"вот и не верь после этого в Гарри Потера!"))) Неожиданный вывод в смысле.) Заходит тетка :"дратути, можно открывашку?" А ей без вступления :"пшла на фуй! "-и дверь захлопнули. Я б тоже таких соседей не жаловала.))
Одна такая" провидица" брякнула моей хорошей знакомой, что есть в её окружении одна завистница. "От неё все беды у тебя! Светловолоса и голубоглаза она. - потрясая перстом в каменьях загудела" ясновидящая. ". Пишу я знакомой :" привет, Юля. Как ты?" А меня хрясь и в блок.Без разговоров. Вот это я удивилась.)) А потом выяснилось, что как на грех единственная подходящая под описание злой завистницы оказалась я. Ну и меня слили без обиняков.На всякий такой случай. Поди докажи, что ты не верблюд.))
Живешь себе. Делами своими занимаешься. Встаешь утром, зеваешь, в зеркало смотришься-а всё, каюк, , ведьма ты. Пополнила стройные ряды! Вот и не верь после этого в Диму Билана и Саурона!
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 16:58
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2499|-1)
Публикаций: 1 398
Комментариев: 9 143
Цитата: Бозкурт
Закончена история таким восклицанием, которое с тем же успехом можно заменить на :" Вот и не верь после этого в жизнь на Марсе!" или :"вот и не верь после этого в Деда Мороза!" или даже так :"вот и не верь после этого в Гарри Потера!"))) Неожиданный вывод в смысле.) Заходит тетка :"дратути, можно открывашку?" А ей без вступления :"пшла на фуй! "-и дверь захлопнули. Я б тоже таких соседей не жаловала.))
Одна такая" провидица" брякнула моей хорошей знакомой, что есть в её окружении одна завистница. "От неё все беды у тебя! Светловолоса и голубоглаза она. - потрясая перстом в каменьях загудела" ясновидящая. ". Пишу я знакомой :" привет, Юля. Как ты?" А меня хрясь и в блок.Без разговоров. Вот это я удивилась.)) А потом выяснилось, что как на грех единственная подходящая под описание злой завистницы оказалась я. Ну и меня слили без обиняков.На всякий такой случай. Поди докажи, что ты не верблюд.))
Живешь себе. Делами своими занимаешься. Встаешь утром, зеваешь, в зеркало смотришься-а всё, каюк, , ведьма ты. Пополнила стройные ряды! Вот и не верь после этого в Диму Билана и Саурона!

smeh +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:14
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1463|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 266
Цитата: Фиолетовая Дымка
" Да ты ведьма!" Интересно, товарищ сам-то читал ту ересь, что написана в "Молоте ведьм", по вине которой столько невинных женщин убили. Средневековье какое-то чесслово в голове у Владимира.

Он слышал звон, да не знает откуда он. Дай волю, любую не так глянувшую на костер и отправить, за чирьи случайно у него выскочившие.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: Reiana Flaim
Вчера, 23:15
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Мутная история.
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#7 написал: Selena 13
Сегодня, 01:38
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Да нормально.
"Батюшки, ну и батюшка! " laughing
Просто написано с юморком. плюс
Зарегистрирован: 21.01.2014
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