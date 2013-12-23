Тащи ее. Продолжение

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:39

Причина: Авторская стилистика сохранена

yatta Просмотров: 873 Комментарии: 8 +7 Сегодня, 03:39 by

Удивительно, но события, которые произошли более 20 лет назад, описанные мной ранее, в наши дни имеют продолжение.Каникулы не только для детей, но и для студентов, — радостное время. Можно отдохнуть от занятий, просто погулять, почитать книжку, заняться делами, отложенными на потом. Впрочем, заняться можно чем угодно. Вот и я, как и большинство студентов, на зимние каникулы приехала домой. Отдохнуть, поменять обстановку. Наступил новый год, зима еще с середины осени обещала быть снежной и морозной, что и было подтверждено в первых числах декабря. Очень уж была она похожа на те волшебные зимы моего детства.Моя бабушка после смерти моего дедушки проживала одна в своем доме. Все так же я к ней приезжала на каникулы, побыть с родным человеком, выбраться из-под родительского контроля и помочь по дому. Так продолжалось вплоть до окончания школы и даже несколько первых курсов университета. Бабушка стала сдавать. Ей стало тяжело уже управляться по дому. С трудом она ходила в магазин. Мама приняла решение забрать ее к себе. Тем более, мама с моей младшей сестрой улучшили свои условия проживания, переехали из маленькой квартирки, в небольшой трехкомнатный домик со своим участком, так что, каждому было по комнате. Бабуля не стала сопротивляться и переехала жить к моей маме. При переезде из-за нехватки мебели и денег на нее, бабушка себе забрала в комнату трехстворчатый шкаф. Тот самый шкаф. Страшный шкаф. Для меня он был и останется жуткой старой коробкой. Хотя животные у нас хорошо реагировали на него. Кошка так и норовила там устроить гнездышко и поспать.Бабушка прожила с нами всего 4,5 года. В основном все тяготы по уходу за ней легли на мою мать, так как мы сестрой учились в других городах и домой приезжали только на каникулы или праздники. Это были трудные годы. Болезнь бабушки прогрессировала. Она чаще и чаще звала своих умерших сестер, своего мужа. Перестала совсем нас узнавать. Все время не понимала, где она находится. Стала чудить. Бывало уставится на шкаф и смотрит неподвижно, я ее зову, зову, а она молчит. В конечном итоге, последние полгода слегла и более не встала. Как бы не трудно это было писать, — бабушка умерла. Светлая память тебе, мой родной человек.После ее смерти в комнате заменили всю мебель, но шкаф оставили... Мама переехала туда, в бывшую спальню бабушки. Она больше скептик, не верит во всякое такое потустороннее. И чувствует себя в этой комнате отлично.Приехав на каникулы после схлынувших праздников, я поняла, что надо бы убраться. Как раз мама ушла на работу, сестра где-то гуляла, я решила заняться уборкой. Взяла наушники, включила плеер на телефоне, как говорится, отключилась немного от этого мира, и занялась домашними делами. Так быстрее что ли. Решила начать с пылесоса. Пропылесосив в зале, я отправилась в мамину спальню. Когда заходишь в дверь: прямо — окно, слева — кровать, а вот боком к двери, около стены, разделяющей спальни, стоит этот прекрасный трехстворчатый шкаф. Между кроватью и шкафом уместился небольшой коврик.Включив пылесос, я принялась за коврик. Пришлось сесть на колени между кроватью и шкафом, так было удобнее щеточкой чистить коврик. Дальше случилось странное. Я ощутила сильный удар по голове, отключилась. Не знаю сколько прошло времени, до того, как я пришла в себя, скорее всего несколько минут. В ушах еще играла музыка, под рукой гудел пылесос. Более менее я поняла, что я лежу на боку, подогнув под себя ноги, а сверху на меня что-то давит. Мне стало тяжело дышать. Собрав силы, я распрямила ноги и выползла...на мне лежала та самая дверь шкафа... Голова гудела, глаза не могла сфокусировать сразу, на затылке была огромная шишка, ребра со стороны спины, слева ломило при движении — после образовалась огромная гематома. Уж очень долго она потом сходила. Мне очень повезло — сотрясения не было.После, я все таки осмотрела шкаф, ту створку. Что показалось странным, — то, что верхнее крепление ни на чем не держалось, там просто не было болтиков (куда они делись — непонятно), а нижнее — держалось на одном болтике (он так и остался торчать из этого самого крепления). И около этого крепления была как бы рваная рана: была поднята полировка и слой пересованных опилок под ней. Как будто кто-то ударил по двери или дернул ее с такой силой, что она просто вывернулась. Создавалось впечатление, что створка не сама упала. Стало так неприятно на душе.Мы это обсудили на семейном совете. Пришли к закономерному выводу, что крепление просто старое уже, вот когда-то эта створка должна была упасть, вот она и упала. И, возможно, я ее задела и не заметила. Но мне так не кажется. Человек всегда любому явлению ищет разумное объяснение. Так проще, так понятней. Что-то с этим шкафом не так. Но почему-то, кроме меня, этого никто не замечает.PS. Шкаф отремонтировали! Выглядит как новый. Мама обещает его заменить. Но... Рано или поздно, я его выкину.

Ключевые слова: Страшный шкаф детские страхи смерть близкого человека авторская история

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