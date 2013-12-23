Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Тащи ее. Продолжение

Удивительно, но события, которые произошли более 20 лет назад, описанные мной ранее, в наши дни имеют продолжение.
Каникулы не только для детей, но и для студентов, — радостное время. Можно отдохнуть от занятий, просто погулять, почитать книжку, заняться делами, отложенными на потом. Впрочем, заняться можно чем угодно. Вот и я, как и большинство студентов, на зимние каникулы приехала домой. Отдохнуть, поменять обстановку. Наступил новый год, зима еще с середины осени обещала быть снежной и морозной, что и было подтверждено в первых числах декабря. Очень уж была она похожа на те волшебные зимы моего детства.

Моя бабушка после смерти моего дедушки проживала одна в своем доме. Все так же я к ней приезжала на каникулы, побыть с родным человеком, выбраться из-под родительского контроля и помочь по дому. Так продолжалось вплоть до окончания школы и даже несколько первых курсов университета. Бабушка стала сдавать. Ей стало тяжело уже управляться по дому. С трудом она ходила в магазин. Мама приняла решение забрать ее к себе. Тем более, мама с моей младшей сестрой улучшили свои условия проживания, переехали из маленькой квартирки, в небольшой трехкомнатный домик со своим участком, так что, каждому было по комнате. Бабуля не стала сопротивляться и переехала жить к моей маме. При переезде из-за нехватки мебели и денег на нее, бабушка себе забрала в комнату трехстворчатый шкаф. Тот самый шкаф. Страшный шкаф. Для меня он был и останется жуткой старой коробкой. Хотя животные у нас хорошо реагировали на него. Кошка так и норовила там устроить гнездышко и поспать.

Бабушка прожила с нами всего 4,5 года. В основном все тяготы по уходу за ней легли на мою мать, так как мы сестрой учились в других городах и домой приезжали только на каникулы или праздники. Это были трудные годы. Болезнь бабушки прогрессировала. Она чаще и чаще звала своих умерших сестер, своего мужа. Перестала совсем нас узнавать. Все время не понимала, где она находится. Стала чудить. Бывало уставится на шкаф и смотрит неподвижно, я ее зову, зову, а она молчит. В конечном итоге, последние полгода слегла и более не встала. Как бы не трудно это было писать, — бабушка умерла. Светлая память тебе, мой родной человек.

После ее смерти в комнате заменили всю мебель, но шкаф оставили... Мама переехала туда, в бывшую спальню бабушки. Она больше скептик, не верит во всякое такое потустороннее. И чувствует себя в этой комнате отлично.
Приехав на каникулы после схлынувших праздников, я поняла, что надо бы убраться. Как раз мама ушла на работу, сестра где-то гуляла, я решила заняться уборкой. Взяла наушники, включила плеер на телефоне, как говорится, отключилась немного от этого мира, и занялась домашними делами. Так быстрее что ли. Решила начать с пылесоса. Пропылесосив в зале, я отправилась в мамину спальню. Когда заходишь в дверь: прямо — окно, слева — кровать, а вот боком к двери, около стены, разделяющей спальни, стоит этот прекрасный трехстворчатый шкаф. Между кроватью и шкафом уместился небольшой коврик.

Включив пылесос, я принялась за коврик. Пришлось сесть на колени между кроватью и шкафом, так было удобнее щеточкой чистить коврик. Дальше случилось странное. Я ощутила сильный удар по голове, отключилась. Не знаю сколько прошло времени, до того, как я пришла в себя, скорее всего несколько минут. В ушах еще играла музыка, под рукой гудел пылесос. Более менее я поняла, что я лежу на боку, подогнув под себя ноги, а сверху на меня что-то давит. Мне стало тяжело дышать. Собрав силы, я распрямила ноги и выползла...на мне лежала та самая дверь шкафа... Голова гудела, глаза не могла сфокусировать сразу, на затылке была огромная шишка, ребра со стороны спины, слева ломило при движении — после образовалась огромная гематома. Уж очень долго она потом сходила. Мне очень повезло — сотрясения не было.
После, я все таки осмотрела шкаф, ту створку. Что показалось странным, — то, что верхнее крепление ни на чем не держалось, там просто не было болтиков (куда они делись — непонятно), а нижнее — держалось на одном болтике (он так и остался торчать из этого самого крепления). И около этого крепления была как бы рваная рана: была поднята полировка и слой пересованных опилок под ней. Как будто кто-то ударил по двери или дернул ее с такой силой, что она просто вывернулась. Создавалось впечатление, что створка не сама упала. Стало так неприятно на душе.

Мы это обсудили на семейном совете. Пришли к закономерному выводу, что крепление просто старое уже, вот когда-то эта створка должна была упасть, вот она и упала. И, возможно, я ее задела и не заметила. Но мне так не кажется. Человек всегда любому явлению ищет разумное объяснение. Так проще, так понятней. Что-то с этим шкафом не так. Но почему-то, кроме меня, этого никто не замечает.

PS. Шкаф отремонтировали! Выглядит как новый. Мама обещает его заменить. Но... Рано или поздно, я его выкину.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:39
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 03:39 by yattaПросмотров: 873Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Страшный шкаф детские страхи смерть близкого человека авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 04:24
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (1453|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 248
Ничего странного в падении дверцы не вижу. Это всегда случается неожиданно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Ju-Lia
Сегодня, 04:29
+6
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 115
Вообще это обьяснение, про старое крепоение, действительно выглядит очень натурально и реалистично.
Ноо.. Мистический вопрос остается в том, что это снова оказались вместе Автор и Шкаф. И снова что-то случилось. Он явно что-то имеет против вас. Не удалось затащить к себе внутрь много лет назад, так на тебе дверцой по башке тогда! Не достанешься никому sweat_smile
Не знаю если честно что это. Но случись со мной все тоже самое, я бы тоже такую параллель провела, связь между тогда и сейчас.
Зарегистрирован: 18.04.2016
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 07:42
+7
Группа: Посетители
Репутация: (2448|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 1 978
Мне уже кажется, что с этим шкафом, может, и правда что-то не то. Не у ведьмы ли какой куплен... Вот же и избавиться от него у людей никак не получается.
Ещё версия: может у Автора ещё с детства (прошлая история) сформировался негатив к этому шкафу из-за того сна-не сна. А говорят же, что и у неодушевлённых предметов всё-таки что-то есть, вроде души )) Кажется, что бредятина, но...

Вот случай. Еду за рулём по зимней дороге, по которой ездила миллион раз. Но на этот раз она вся в замёрзших колеях. Еду очень медленно, скорость 15-20 км, потому как всегда боюсь этих всяких ледяных торосов. Медленность раздражает, но не ускоряюсь. И с досадой мысленно произношу: " Ну что за дорога! Ну противно же так красться!" Не успела ничего сообразить, как меня просто выбрасывает вперёд и налево и разворачивает. Как, каким образом?! На такой-то скорости и такие кульбиты?! Но успела каким-то образом вырулить и никуда не врезаться - наверное, Ангел-Хранитель помог. Из калитки выбегает мужик с круглыми глазами, который всё это видел, и ко мне. Говорит: " Я уж думал, в вас сзади кто-то врезался, как вы резво взлетели-то!"
С тех пор всегда с уважением и к дорогам, и к предметам ))

А за историю большой ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 12:06
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (2012|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 930
Да уж, тут нужно срочно избавляться, ишь затаился на долгое время и все же шмякнул дверкой. В общем я бы не стала ждать пока сам сверху грохнется. Странно то, что ненависть шкафа или того кто в нем, направлена только на ГГ, чем же вы ему до такой степени не угодили?) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (203|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 763
Что-то уж совсем нехороший шкаф. И, правда, лучше избавиться от него. А то опять что-то недоброе затеет. Плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#6 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 13:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 113
Шкаф старый, немудрено, что дверца сломалась. Так бывает.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#7 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 14:26
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 21
Цитата: Ju-Lia
Мистический вопрос остается в том, что это снова оказались вместе Автор и Шкаф. И снова что-то случилось.


Я не думаю, что это мистика. Просто у автора был некий очень неприятный опыт (как я считаю, сонный паралич), который заставил ее обращать внимание на все,что связано со шкафом.
Наверняка об углы этого шкафа бились другие люди, может, занозы от полок получали, но не обращали на это внимание. А вот у автора был действительно крайне неприятный опыт,поэтому и отвалившуюся дверь она посчитала чем-то мистическим.

Автор, а попробуйте разобраться с этим шкафом! Просмотрите тщательно каждую полку и шов, простучите, наконец. Если шкаф, как вы считаете, охотится именно за вами, попробуйте понять, почему.
Зарегистрирован: 19.06.2018
#8 написал: conjure one
Сегодня, 14:56
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5916|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 344
"Я всё равно до тебя доберусь!" - ухмыльнулся старый шкаф и швырнул своей дверцей.

Не нужно с ним больше оставаться тет-а-тет. Вдруг его замысел удастся? +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.