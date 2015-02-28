Тащи ее

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:48

yatta Просмотров: 414 Комментарии: 9 +12 Сегодня, 15:48 by

В том году была прекрасная зима. Снег все идет и идет, даже по чуть-чуть, но он почти не останавливается, по крайней мере, такое впечатление создает о себе. Такой бесконечный снег. Словно в волшебном шаре, его потрясти - и вот снег кружится, как бы не с неба, как бы вокруг. Волшебное время. Волшебный снег.В детстве я ждать снег начинала, наверное, с середины осени. Каждое утро подскакивая с кровати и бегом босыми ногами по деревянным крашеным полам, не замечая холода, бежала в гостиную (она же служила кухней). Запрыгивала на старенький диванчик около окошка и изучала пространство за окном: выпал ли снег? Этим вопросом я донимала своего деда каждое утро. Он растапливал печь (у бабушки с дедушкой было печное отопление, топились, в основном, углем и немного дровами. Каждое утро печь нужно было растопить). Она так здорово гудела и потрескивала внутри, а когда на улице был сильный мороз, то раскалялась докрасна. Запах дерева и угля - запах моего детства.На дворе стояло начало девяностых, я была совсем малышкой, мне было примерно 2-3 года. Я была частым гостем в доме у бабушки с дедушкой. Мои родители работали, мое здоровье оставляло желать лучшего, я была слабой и хилой - так детский сад отменился. Бабушка была уже на пенсии, дедушка все еще работал, они организовали для меня свой домашний детский сад. Но с любовью и заботой. Мама приходила после работы и забирала меня домой. В тот день она пришла раньше, покормила меня и уложила на дневной сон. А сама пошла помогать бабушке на кухню, она же гостиная, как я писала ранее.В доме было четыре комнаты: две спальни, зал, кухня\гостиная, не считая маленького коридорчика. Одна спальня примыкала к кухне, а в другую вход был только через зал, а в зал следовательно через кухню. Я спала в этой дальней комнатке (она была совсем не большой), там стояла моя кроватка, мамина кровать, стол и большой полированный шкаф на ножках (шкаф до сих пор жив и даже здравствует). Комната отличалась от всех остальных тем, что там было всегда прохладнее и зимой, и летом.Еще не догорел день, а была поздняя осень, за окном уже становилось немного сумрачно, последние закатные лучи уже полоснули верхушки деревьев, как я проснулась. Или что-то меня разбудило, это уже стерлось из памяти. Я села в кроватке, хотела позвать маму. Но... оказалась на полу! Вот так просто я в кроватке, а потом - бац - и на полу, хотя я не почувствовала падения, для моего роста перила кровати были вряд ли преодолимы, но факт оказался фактом - я на полу.Я не побежала сразу к маме и бабушке, хотя их слышала. Меня привлек шкаф. Он стоял напротив моей кровати, боком к выходу, дверца была открыта. А у каждой дверцы этого шкафа (их было три) был замочек, и в замочной скважине торчал ключ. Странное дело: в тот момент дверь одной из секции была открыта не там, где висели вещи, а там, где были полочки. Я подошла почти вплотную, меня что-то привлекло, но что это было, я не могу уже вспомнить, сколько бы ни пыталась.То, что там было, меня напугало. Меня охватил ужас, и тут я хотела кинуться бежать, но меня схватило что-то или кто-то за руку, крик мой застрял у меня где-то в голове, я хотела крикнуть, но только воздух выходил из моего приоткрытого рта. Я стала упираться сильнее, насколько это могла сделать, и - о чудо - я вырвала руку. Я сорвалась с места, как мне показалась, в сторону кухни через зал к маме и бабушке. В спасительное место для меня.Но я упала... Теперь меня стали тащить за ноги в шкаф. А упала я на живот и не видела, то что меня тащило. Помню эти прикосновения к моим ногам, это чувство беспомощности, я хваталась руками за половицы, за ворс коврика, торчащего из зала. И я не могла кричать. Мои пальцы, ухватившись за что-то, соскальзывали, и меня в немом крике тащили в шкаф. Как мне хотелось кричать! Может, хватка ослабла, может, мое желание вырваться и убежать к матери было так велико, что мне это удалось. Я пробежала зал, и тут у меня появился голос, я плакала, все мое лицо было мокрым от слез. Я пыталась все рассказать взрослым сквозь рыдания, но кто будет слушать сбивчивые лепетания ребенка? Они меня совсем не слушали! Я с трепещущим сердцем от ужаса пыталась сказать что-то про шкаф, но меня лишь жалели, умыли и просто успокоили. Из их речей я помню только что-то про дурной сон.Это не странно, но я эту тему не поднимала более. Дети быстро переключают внимание и забывают плохое. Но этот ужас на долгое время поселился в глубине моей памяти. Периодически он всплывал. Но я никому не говорила. Конечно, уже во взрослом моем состоянии он мне не кажется таким, как тогда, пугающим. Но те ощущения я помню до сих пор, по истечении более 20 лет. Я много задавалась вопросом, что это было, но так и не нашла ответы. Ни в своей голове, ни в ином источнике информации. Может, кто-то пережил такой опыт, как я?

Ключевые слова: Шкаф страх ребенок детство ужас авторская история

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