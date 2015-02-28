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Истории из жизни

Тащи ее

В том году была прекрасная зима. Снег все идет и идет, даже по чуть-чуть, но он почти не останавливается, по крайней мере, такое впечатление создает о себе. Такой бесконечный снег. Словно в волшебном шаре, его потрясти - и вот снег кружится, как бы не с неба, как бы вокруг. Волшебное время. Волшебный снег.

В детстве я ждать снег начинала, наверное, с середины осени. Каждое утро подскакивая с кровати и бегом босыми ногами по деревянным крашеным полам, не замечая холода, бежала в гостиную (она же служила кухней). Запрыгивала на старенький диванчик около окошка и изучала пространство за окном: выпал ли снег? Этим вопросом я донимала своего деда каждое утро. Он растапливал печь (у бабушки с дедушкой было печное отопление, топились, в основном, углем и немного дровами. Каждое утро печь нужно было растопить). Она так здорово гудела и потрескивала внутри, а когда на улице был сильный мороз, то раскалялась докрасна. Запах дерева и угля - запах моего детства.

На дворе стояло начало девяностых, я была совсем малышкой, мне было примерно 2-3 года. Я была частым гостем в доме у бабушки с дедушкой. Мои родители работали, мое здоровье оставляло желать лучшего, я была слабой и хилой - так детский сад отменился. Бабушка была уже на пенсии, дедушка все еще работал, они организовали для меня свой домашний детский сад. Но с любовью и заботой. Мама приходила после работы и забирала меня домой. В тот день она пришла раньше, покормила меня и уложила на дневной сон. А сама пошла помогать бабушке на кухню, она же гостиная, как я писала ранее.

В доме было четыре комнаты: две спальни, зал, кухня\гостиная, не считая маленького коридорчика. Одна спальня примыкала к кухне, а в другую вход был только через зал, а в зал следовательно через кухню. Я спала в этой дальней комнатке (она была совсем не большой), там стояла моя кроватка, мамина кровать, стол и большой полированный шкаф на ножках (шкаф до сих пор жив и даже здравствует). Комната отличалась от всех остальных тем, что там было всегда прохладнее и зимой, и летом.

Еще не догорел день, а была поздняя осень, за окном уже становилось немного сумрачно, последние закатные лучи уже полоснули верхушки деревьев, как я проснулась. Или что-то меня разбудило, это уже стерлось из памяти. Я села в кроватке, хотела позвать маму. Но... оказалась на полу! Вот так просто я в кроватке, а потом - бац - и на полу, хотя я не почувствовала падения, для моего роста перила кровати были вряд ли преодолимы, но факт оказался фактом - я на полу.

Я не побежала сразу к маме и бабушке, хотя их слышала. Меня привлек шкаф. Он стоял напротив моей кровати, боком к выходу, дверца была открыта. А у каждой дверцы этого шкафа (их было три) был замочек, и в замочной скважине торчал ключ. Странное дело: в тот момент дверь одной из секции была открыта не там, где висели вещи, а там, где были полочки. Я подошла почти вплотную, меня что-то привлекло, но что это было, я не могу уже вспомнить, сколько бы ни пыталась.

То, что там было, меня напугало. Меня охватил ужас, и тут я хотела кинуться бежать, но меня схватило что-то или кто-то за руку, крик мой застрял у меня где-то в голове, я хотела крикнуть, но только воздух выходил из моего приоткрытого рта. Я стала упираться сильнее, насколько это могла сделать, и - о чудо - я вырвала руку. Я сорвалась с места, как мне показалась, в сторону кухни через зал к маме и бабушке. В спасительное место для меня.

Но я упала... Теперь меня стали тащить за ноги в шкаф. А упала я на живот и не видела, то что меня тащило. Помню эти прикосновения к моим ногам, это чувство беспомощности, я хваталась руками за половицы, за ворс коврика, торчащего из зала. И я не могла кричать. Мои пальцы, ухватившись за что-то, соскальзывали, и меня в немом крике тащили в шкаф. Как мне хотелось кричать! Может, хватка ослабла, может, мое желание вырваться и убежать к матери было так велико, что мне это удалось. Я пробежала зал, и тут у меня появился голос, я плакала, все мое лицо было мокрым от слез. Я пыталась все рассказать взрослым сквозь рыдания, но кто будет слушать сбивчивые лепетания ребенка? Они меня совсем не слушали! Я с трепещущим сердцем от ужаса пыталась сказать что-то про шкаф, но меня лишь жалели, умыли и просто успокоили. Из их речей я помню только что-то про дурной сон.

Это не странно, но я эту тему не поднимала более. Дети быстро переключают внимание и забывают плохое. Но этот ужас на долгое время поселился в глубине моей памяти. Периодически он всплывал. Но я никому не говорила. Конечно, уже во взрослом моем состоянии он мне не кажется таким, как тогда, пугающим. Но те ощущения я помню до сих пор, по истечении более 20 лет. Я много задавалась вопросом, что это было, но так и не нашла ответы. Ни в своей голове, ни в ином источнике информации. Может, кто-то пережил такой опыт, как я?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48 by yattaПросмотров: 414Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Шкаф страх ребенок детство ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 15:52
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1296|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 341
Я всё-таки склоняюсь к тому, что это был сон. Извините, автор. Просто когда не получается кричать - такое ведь во сне только бывает. Просто он оставил большой отпечаток в Вашей памяти, вот и запомнился, будто это правда. У меня тоже такие истории есть из детства.

Но непонятно другое - как всё-таки Вы побежали к маме, если не могли перелезть через перила кроватки? Если то, что происходило на полу, - неправда, но Вы ведь всё равно в конечном итоге прибежали к маме. Вот это вопрос.

Но всё равно я поставила плюс, интересно было почитать :)
Зарегистрирован: 28.02.2015
   
#2 написал: FromSiberia
Сегодня, 16:51
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Публикаций: 11
Комментариев: 477
Вот так, например, и пропадают загадочным образом дети... не всем ведь вырваться удается. Плюс.
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 18:07
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Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 110
Что ж там было - то в том шкафу? Тем более на полочках. В любом случае это было что-то очень компактное
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
#4 написал: conjure one
Сегодня, 18:10
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Комментариев: 2 343
После таких историй и развивается шкафобоязнь. Или мне эта история что-то напомнила из моего детства... Да и старый полированный трехстворчатый шкаф здравствует до сих пор. А он постарше меня будет. Вот раньше мебель делали. На века. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Летяга
Сегодня, 18:15
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Публикаций: 661
Комментариев: 8 008
Красиво написано. И очень убедительно.
+++
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#6 написал: odinokiy putnik
Сегодня, 18:18
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Комментариев: 243
Интересная история. Плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:21
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Я сочту это хорошей творческой историей.
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#8 написал: Tigger power
Сегодня, 18:28
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Публикаций: 7
Комментариев: 3 920
Точно, шкаф и у нас такой есть - жив, здоров, до сих пор стоит у мамы, правда там пряталась только я. Я тоже подумала про сон в первую очередь ведь так похоже, но как из кроватки удалось выбраться неизвестно. Получается Это из шкафа сначала из кроватки вас вынуло и спряталось, а потом и в шкаф решило умыкнуть, ужас. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#9 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 18:43
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Репутация: (2835|-1)
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Комментариев: 9 534
И я склоняюсь к версии, что это был очень реалистичный сон. Хотя, исключать ничегг нельзя. Вдруг это выходки вредного домового?
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
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