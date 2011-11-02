Призрак выжил меня из дома

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 330 Комментарии: 13 +15 Вчера, 20:56 by

Как-то моя приятельница Ирина, что живет этажом ниже, сказала мне:— Хорошо, когда ты шьешь допоздна. Я слушаю звук твоей машинки и мне не так страшно…Меня это удивило:— Чего ты боишься? — спросила я.— Даже не знаю, как тебе и сказать, — покачала головой Ирина. — Ну, в общем, слушай!Ирина приехала в наш город и сразу сняла «двушку» в обычном панельном доме. Казалось бы, все складывается нормально, жизнь течет своим чередом. Ира устроилась на работу, иногда отдыхала с друзьями в барах. Но была у нее одна проблема. В первый же день, как она въехала в съемную квартиру, почувствовала чье-то присутствие. Будто кто-то невидимый присматривается к новой постоялице. Ирина решила, что ей показалось. Когда по ночам раздавался скрип половиц или звук льющейся воды, она старалась не обращать внимания, объясняя это повышенной слышимостью в панельных домах. И действительно, может, кто-то из соседей ходит по скрипучему полу и включает воду в ванной и на кухне.Однажды Ира засиделась допоздна, легла часа в два ночи. Едва задремала, как ее разбудили четкие звуки, доносящиеся с кухни. Кто-то распахнул холодильник, что-то оттуда достал, поставил на стол. Звякнула чашка, зажурчала вода — на кухне явно пили чай.— Может, отец пришел? Или мама? — подумала Ирина.Ее родители жили в этом же городе, она, собственно, из-за них и переехала, но жить вместе не хотела, ценила свободу. Тем не менее ключ от квартиры им дала, и родители частенько ее навещали. Но чтобы вот так, среди ночи…Ирина вскочила с дивана, включила свет, пошла на кухню… Никого! Проверила ванную, прихожую — пусто. Входная дверь закрыта, ключ торчит из скважины. На одеревеневших ногах подруга доковыляла до комнаты, легла, с головой укрылась одеялом. Снова убедила себя в том, что стены в панельном доме очень тонкие, и слышала она звуки, доносящиеся из чужой квартиры. Успокоив себя этим, она, наконец, смогла уснуть.Вечером следующего дня Ира постаралась лечь как можно раньше, чтобы к двум часам ночи спать мертвецким сном. Не тут-то было! В два часа ее как будто кто-то разбудил, тряся за плечо. Она снова услышала знакомые звуки, доносившиеся с кухни. Она нашла в себе силы встать, включить свет и, собрав волю в кулак, пойти на кухню и убедиться, что там никого нет. Вернувшись на диван, укрылась с головой. Правда, на этот раз ей уснуть не удалось.Тот, кто хозяйничал на ее кухне, вовсе не стремился остаться неуслышанным и незамеченным: шаги, звон посуды, плеск воды. Кто-то громко размешивал ложкой сахар в чашке. Только к трем часам ночи странное чаепитие прекратилось. Больше моя приятельница не сомневалась в том, что в ее квартире, кроме нее, живет кто-то еще. Надо сказать, что Ира — девушка далеко не из робкого десятка. В свои 27 лет она прошла такую школу жизни, что многим домашним девочкам и не снилось. «Нет уж, черт невидимый, голыми руками меня не возьмешь!» — твердо решила Ирина.На следующий день она при готовила целый арсенал: церковные свечи, святую воду, иконы. Прошлась по квартире со свечой, потом окропила стены святой водой и повсюду расставила иконы. После этого Ира успокоилась. И вроде помогло: ночью ее никто не беспокоил.Да только приятельница моя рано обрадовалась. Уже следующей ночью невидимка вновь напомнил о себе. Да еще как! Теперь он не просто чаевничал на кухне: билась посуда, хлопали двери, а пластиковыми пустыми канистрами он, похоже, вообще играл в футбол. Видимо, его взбесило то, что в квартире, которую он, судя по всему, считал своей, проводили церковное очищение. Более того, теперь невидимка не ограничился кухней.Посреди ночи Ирина вдруг услышала, что кто-то бродит по ее комнате, хотя дверь была заперта и горел свет. Затем подруга явно ощутила — невидимка остановился около ее дивана, а потом и вовсе сел на него. От ужаса она онемела, не могла пошевелиться. Когда же она почувствовала, что кто-то гладит ее по ногам, заставила себя сесть. Состояние у нее было, как в полудреме. Ей казалось, что комната наполнена вязким густым туманом. Сквозь него Ирина разглядела сидящего на ее постели незнакомого мужика.— Ты все равно никуда не денешься, — ухмыльнулся тот. — Я еще приду!Окажись на месте моей приятельницы другая, наверное, сразу сбежала бы из «нехорошей» квартиры. Да только, как я уже сказала, Ирина — женщина смелая. Она никогда не сдается. На этот раз она решила сменить тактику. Помня обещание невидимки вернуться, она… накрыла стол на двоих! Хозяин (как стала называть его подруга), действительно, пришел ровно в два часа и, видимо, оценил заботу хозяйки — повел себя мирно. И с той поры началась у них другая жизнь.Каждый день Ира старалась не задерживаться на работе, чтобы пораньше лечь спать и проснуться по будильнику. В два часа ночи она была уже на ногах на кухне. Во всей квартире горел свет, работал телевизор, а на кухне был накрыт стол. Каждую ночь она разговаривала со своим призраком, то приглашая его выпить, то разделить с ней постель. Если смотрела телевизор, всегда звала его присесть рядом. Бывало даже, она подшучивала над ним, обзывала, издевалась, унижала его мужские достоинства. Однажды ей удалось внимательнее рассмотреть Хозяина. Как-то ей приснилось, что из стены ее квартиры вышел мужчина: на вид лет 35, невысокий, плотный, рыжий, очень неприятный, в черном спортивном костюме. Ирина еще подумала, что так в основном одевались в 1990-е годы. Посмотрел он на нее, ухмыльнулся и сказал: — Ну что? Пришла? Скоро уйдешь!Это необычное сожительство продолжалось около года. Казалось бы, моя подруга и призрак нашли общий язык, все в порядке. Однако Ирина сама не замечала, как менялась, причем не в лучшую сторону. Накрывая невидимке стол, она сама стала выпивать с ним «за компанию». Поначалу, чтобы не сойти с ума в этой квартире, а потом привыкла. Сначала пила вино, затем перешла от слабого алкоголя к крепкому. Дошло до того, что путь домой с работы у нее неизменно проходил через винно-водочный отдел. Ирина спивалась. Сильно изменилась ее речь: с призраком она уже разговаривала исключительно нецензурными словами.С каждым днем Ира все больше походила на сумасшедшую. Постепенно из ее жизни исчезли все друзья, все развлечения. Ей все стало безразлично. Неизвестно, чем бы все это за кончилось, если б однажды у Ирины не остались ночевать ее родители. Их и раньше удивляло то, что их дочь часто разговаривает сама с собой, накрывая дома на стол, ставит дополнительную тарелку, выпивает, чокаясь с воздухом. Они думали, что у Ирины не в порядке с головой, собирались показать ее врачу. Думали они так до тех пор, пока не наступила ночь.Невидимка и при родителях не стал скрывать своего существования: по привычке гремел посудой, скрипел половицами, хлопал дверьми. Вот тогда Ира во всем призналась: рассказала маме и папе о том, как жила последний год. Решение отца было однозначным:— Ты больше ни дня не проведешь в этой квартире!И на следующий день Ирина переехала к родителям.Теперь Ирина моя соседка. На сколько я знаю, квартира, в которой она жила, и сейчас сдается, правда, никто в ней больше месяца не задерживается. Ира пыталась узнать у соседей, что же там произошло, откуда мог взяться этот призрак. Те молчали, хотя явно что-то знали. И все же по кусочкам моей подруге все-таки удалось восстановить картину произошедших там трагедий.Оказалось, в 1990-е годы в тот, тогда еще новый дом заехали одинокие ветераны — муж с женой. Это были очень хорошие люди и жили они душа в душу, любили друг друга. Под окнами квартиры разбили клумбу, подкармливали бездомных животных, дедушка зимой горки снежные для детей делал. Как правило, такие добрые люди ни от кого не ждут зла. Как-то попросился к ним на постой один молодой человек, по описаниям очень похожий на того, которого Ирина видела во сне. Сказал, что в городе проездом, кончились деньги, он устроился на работу и, как только получит зарплату, поедет домой. Старики его пожалели, пустили пожить и даже денег ни копейки не взяли.Вскоре после этого они сильно разболелись. Позже выяснилось, что постоялец им в еду битое стекло подсыпал. Бабушка промучилась несколько дней и умерла на глазах у мужа. Деда же парень силой заставил переписать на него квартиру, отобрал все деньги, медали и ордена, а затем отвез «на рыбалку» — тело дедушки нашли весной, когда на реке вскрылся лед. Но недолго изверг радовался своей новой квартире. Вскоре его нашли там же повешенным. Видимо, с той поры и мается его грешная душа. А моей приятельнице, несмотря на то, что живет вместе с родителями, до сих пор не удалось обрести душевное спокойствие. Чуть время к ночи — сердце у нее не на месте…Автор - Лариса Ворожцова, г. Киров.

Ключевые слова: Квартира скрип ночь невидимка призрак грешная душа

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