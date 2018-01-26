Собака, предвещающая смерть

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:48

Nik_dk Просмотров: 241 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:48 by

Я долго не мог поделиться этой историей, так как она связана с чередой трагических случаев в моей семье.Начну издалека. Моя прабабушка считалась удаганкой. Говорили, что ее силы не исчезли и проявятся в третьем поколении. Так и случилось. Мы, правнуки, были не совсем обычными. Моя старшая сестра хорошо гадает на картах, почти все, что она предрекает, сбывается. А мне с братом достался "дар" видеть то, что другие не видят. Поэтому дети считали нас странными и предпочитали с нами не играть.Однажды я шел с отцом к одному односельчанину, нам было нужно забрать какие-то запчасти. Когда мы шли около моста, оттуда выскочила большая собака и угрожающе зарычала. Я от испуга отпрянул и спрятался за отцом. Он спросил меня, что со мной случилось. Я сказал, что собака хочет на нас напасть.Отец сильно удивился, он не видел никакой собаки, хотя она стояла на том же месте и непрерывно рычала. Тогда я понял, что он не видит собаку. Пришлось сделать вид, что я пошутил, так как не хотелось выглядеть психом. Было нелегко притворяться, собака преследовала нас до дома односельчанина и весь обратный путь. Потом она уселась около нашего дома и начала выть. Это было невыносимо.Собака выла всю ночь. Мой брат тоже, оказывается, видел и слышал ее. Мы с ним спали в одной комнате. И он сказал, что нужно бы взять ружье и напугать выстрелом эту тварь, потому что не дает спать. Мне стало легче от того, что он тоже видит это существо.Я рассказал ему, что случилось днем, брат сильно испугался. Кое-как мы все-таки уснули, но посреди ночи нас разбудила мама и сказала, что нужно срочно сбегать к фельдшеру, который жил недалеко от нас, и привести его. Отцу стало внезапно плохо.Когда мы уходили, то видели, как он лежал на диване, хватаясь за грудь рукой и часто дыша. Это был последний раз, когда мы его видели живым. Отцу было всего сорок шесть лет, и он скончался от инфаркта.Похороны прошли как в тумане, мы были совершенно сломлены этой трагедией. Особенно плохо было бабушке - матери отца. Где-то через неделю после похорон она попала в больницу. И когда мне поручили отнести ей передачу, то я увидел возле больницы ту же собаку, что видел до смерти отца. Она сидела и смотрела в окно второго этажа, я догадался, что там находится палата моей бабушки. Не прошло и двух дней, как бабушки не стало.Тогда я полностью уверился, что собака приходит за членами моей семьи. Я шарахался от всех собак, боясь, что увижу ее, что она придет за мной или за моим близким. И через пару месяцев я вновь увидел ее, она стояла рядом с автомобилем моего дяди по отцу.Сергей был на десять лет младше отца, жил недалеко от нас и частенько приходил в гости. Все мы его любили. Мысль о том, что он обречен, ужаснула меня. Я попытался его предупредить, рассказал о собаке, он, конечно, мне не поверил, рассердился только. Через три дня после моего "видения" дяди не стало, разбился, пьяным он часто лихачил на дороге.С тех пор прошло 12 лет. Я вырос, переехал в Якутск. Тут женился, у нас недавно появился ребенок.А вчера я снова увидел эту страшную собаку…Автор: Trimid2.

Ключевые слова: Собака вестник смерть

Другие, подобные истории: