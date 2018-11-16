Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Призрак в квартире

Начинается эта история совершенно чудесно! Как вспоминаю ту пору, меня до пят пронизывает дух тех времен, 1983 год, мне 6 лет, жара, каникулы!

Родители решили покрасить пол во всей квартире и, чтобы не угореть от испарений краски (раньше половая краска сохла несколько дней), решено было съездить к моей двоюродной тётке в гости, в областной центр, за 100 км от дома.

Только представьте: ты - ребёнок, неизбалованный особо благами цивилизации настолько, что даже поездка на электричке для тебя событие настолько масштабное, что ночь накануне проходит без сна!

А размышления о том, что тебе разрешат пить газировку из автомата или - еще круче - купят мороженое в кафе "Мороженое"! Просто взрыв мозга!

Но я не об этом, рассказать я хотел об одном случае, из разряда тех, когда тебе, ребёнку, приходится понять, что большие, строгие, сильные и непоколебимые взрослые тоже могут бояться, и то, что они далеко не всё могут объяснить и не от всего тебя защитить.

Доехали мы в тот раз благополучно, погуляли вдоволь по городу, и ближе к вечеру нас встречала моя тетка, весёлая, почти круглая фигурой и крайне позитивная и симпатичная женщина, в её квартире уже вкусно пахло ужином, и нас отправили мыть руки.

Поужинав, мы собрались вокруг телевизора, мне на десерт была выдана коробка розовой пастилы, и я, не отрывая взгляда от диковинного по тем временам голубого экрана, сосредоточенно поглощал лакомство.

Почувствовав, что мои руки от сахарной пудры стали липкими, я отправился в ванную. На обратном пути, проходя мимо дивана, который стоял в углу комнаты, я краем глаза заметил фигуру, женскую, которая на нём сидела.

Я подумал, что это мама устала, наверное, и решила посидеть на мягком диване. Повернув голову, я увидел, что диван пуст...

Особого внимания я на это не обратил поначалу, мало ли, чего привидится, и я со спокойной душой вернулся к просмотру телека.

Вспомнив про свой "глюк", я решил взглянуть на диван еще раз. Удивительно, но силуэт женщины никуда не делся, если смотреть искоса, он был виден достаточно отчётливо, лица не разобрать, но платье в сиреневый цветочек было видно достаточно хорошо.

Но стоило посмотреть в то место прямо, видение исчезало...

Так я и посматривал время от времени в ту сторону, пока мама не заметила это и не спросила, что я там разглядываю. Я ей всё и рассказал, про силуэт женщины в платье и как надо скосить глаза, мама посмеялась надо мной, и я почти забыл про это всё, переключившись на телевизор, как вдруг услышал вскрик матери.

Она смотрела на диван, потом она встала и подошла к нему ближе, затем попросила тетку тоже посмотреть искоса на диван... Тетка ответила, что тоже видит, "как будто женщина сидит".

Отец подтвердил её слова, он видел тоже... Правда, он отнесся к этому с иронией и сказал, что это просто складки покрывала так легли. Он подошел, встряхнул покрывало и расстелил его ровно, после чего вернулся к просмотру телевизора.

Раздался вскрик! На этот раз кричала тётя, за ней и мама, вскочил на ноги отец, я, скосив глаза, увидел силуэт женщины в сиреневом платье, но теперь она СТОЯЛА ВОЗЛЕ ДИВАНА!

Я глядел на отца и думал, что вот сейчас он во всём разберётся и всё мне объяснит, но он стоял с белым лицом, вцепившись рукой в спинку кресла, и молчал.

Дальше произошло самое странное, правда, никто, кроме меня, этого не увидел, родители и тетка в один голос утверждали, что призрак женщины просто исчез.

Я же видел, как она протянула руку в мою сторону и быстро, секунды за две, пронеслась прямо сквозь меня. Повернувшись, я увидел, как она исчезает за балконной дверью, как будто тает в горячей воде льдинка.

Страха я не испытывал, все произошло слишком быстро, взрослые включили везде свет и несколько раз обошли все комнаты. Призрака нигде не было. Спустя какое-то время меня отправили спать, я подозреваю, что взрослые решили разбавить испуг алкоголем, я бы на их месте поступил так же...

Эту ночь и следующие за ней сутки я не запомнил, потому что ночью я своими стонами разбудил мать, и она, придя меня успокоить, почувствовала у меня сильный жар. Градусник, скорая и до сих пор непонятное мне решение везти меня в родной город на машине теткиного знакомого. По рассказам мамы, почти всю дорогу я пробыл в бреду, ничего связного не говорил, только стонал и мычал, меня постоянно тошнило, хотя жар прошел.

Пришел в себя я в больнице, чему очень сильно удивился, вся ночёвка, скорая, врачи и поездка напрочь выпали из памяти. Выписали меня быстро, по-моему, дня два я провалялся, правда, чувствовал себя неплохо, только саднило горло от прошедшей тошноты.

Вариант с отравлением был и до сих пор остаётся основным объяснением моей хвори, хотя я не ел ничего, чего бы не ели мои родители, даже пастилой я поделился с ними и точно знаю, что они её тоже ели.

Рассказал я свою версию про то, куда делся призрак и как он прошёл сквозь меня, только через пару недель и в очередной раз увидел поразившие меня в тот вечер бледные, беспомощные лица моих казавшихся мне тогда несокрушимыми родителей.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:10
Сегодня, 16:10 by GorodekoПросмотров: 509Комментарии: 11
+14

Ключевые слова: Призрак фантом женщина квартира диван платье родители взрослые авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 16:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 82
Привидение тоже заинтересовалась такой диковинкой, как телевизер. Может эта болячка имела у вас нервный характер?Перепугались, переволновались и заболели. Тем более так скоротечно все прошло. А про призрак даже не знаю, что и сказать. Видно, залетный был, раз родители не признали, кто это. За историю плюс! blush
Зарегистрирован: 16.11.2018
#2 написал: DRUID
Сегодня, 16:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (145|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 782
Интересно +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 16:33
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1078|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 559
ух какая здоровская история и стиль ее повествования!
от меня плюс

залетный призрак, которого тетя лицезрела долгое время - не кажется мне залетным.
интересно было бы поинтересоваться у родных не спрашивали ли они позже у тети видела ли она призрака в дальнейшем.
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#4 написал: conjure one
Сегодня, 17:01
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5887|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 319
Вся поездка у вас прошла на эмоциях, а их был целый калейдоскоп. Взрослым-то хорошо, у них своё лекарство есть, если нужно стресс снять
взрослые решили разбавить испуг алкоголем
А вот как быть ребёнку?! Полагаю, болезнь была вызвана сильными переживаниями и непосредственным контактом с потусторонним миром.

История очень занимательная, +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 19:49
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1998|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 862
Вот это страх конечно и потрясение, когда взрослые рядом в таком состоянии. Главное все видели тётку, а проблемы с ЖКТ могли быть от непривычной или жирной пищи (приступ дискинезии к примеру) но это и не так уж и важно. История хороша +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:10
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2484|0)
Публикаций: 1 368
Комментариев: 9 092
И тут родители поняли, что причина резкой простуды ребёнка стал призрак женщины, прошедшей сквозь тело мальчика. Афигенно интересная история.) От меня жирный плюс+++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#7 написал: Gorodeko
Сегодня, 21:54
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 8
Спасибо, друзья за внимание к моей истории, я старался облечь её в удобочитаемый формат.
Разосрал в итоге в простыню текста, больше так не буду)))
Кр. сестр. тал.

Хотя о таланте и не заикаюсь, просто этот ресурс больше всего подходит для изливания странных ситуаций из жизни. Надеясь на обсуждение и психологическую помощь, которая состоит в простом общении.

Моя точка зрения в том, что Бритва Оккама, это конечно хорошо, но зачастую. в жизни, происходят настолько дикие и личные, глубоко сокровенные ситуации, что даже с родными людьми и даже с долбаным психологом не поделиться, побоишься смирительной рубашки)))

Спасибо интернету и его безличию, за то что можно рассказать то, что много лет не отваживался вывалить, даже лучшему другу.

Надеюсь на Ваше участие, плюсов не надо, не за этим я здесь, я надеюсь на понимание и помощь, доброе слово и единомышленников, таких же отбитых как и я)))

А уж странными, пугающими историями из своей, не такой уж долгой но насыщенной жизни я Вас уважаемые читатели, постараюсь обеспечить.

Клянусь, что по крайней мере 80% истины в каждой истории будет. А остальное - дань анонимности и гладкости слога)))
Зарегистрирован: 15.07.2017
#8 написал: Бозкурт
Сегодня, 22:20
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 292
СИВоднИ вечер годных историй.)
Не могу знать, что надо было постороннему призраку, но спасибо, что удалилась, а не мозолила потом тёте глаза. Повадилась бы потом новости вечерние смотреть про надои молока да очередную "пятилетку", да про сварщика Голопупова.)
Я тоже плюс поставлю. Прочла с интересом. Спасибо, что поделились.) +
Зарегистрирован: 27.04.2016
#9 написал: Летяга
Сегодня, 22:27
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 651
Комментариев: 7 940
Вот верится. Я помню своё разочарование, когда в детстве поняла, что родители не всесильны. И своё чувство острой несостоятельности, когда меня такой же всесильной считал уже мой сын.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#10 написал: Gorodeko
Сегодня, 22:35
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 8
Цитата: Бозкурт
мозолила потом тёте глаза


Спасибо!)))

В семье железнодорожника и хирурга (мама), о мистике и речи быть не могло, всему сразу находилось утилитарное и обыденное объяснение.

Насколько я знаю, у тёти не спрашивали о феномене, вернее подразумевалось что феномена и не было, дефицит сосисок был, это точно, а вот всякие странные вещи, они, вроде как были, но спустя месяц - другой, превращались, с помощью сарафанного радио в слухи. И сглаживались, и социализировались, становились в итоге обычными заболеваниями, несчастными случаями, проблемами с психикой и изменениями в климате и истончением озонового слоя))) А так же влиянием загнивающего запада, а в дальнейшеми востока)))
Зарегистрирован: 15.07.2017
#11 написал: Light_a_dark
Сегодня, 23:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 384
Цитата: Gorodeko

Спасибо интернету и его безличию, за то что можно рассказать то, что много лет не отваживался вывалить, даже лучшему другу.


Аналогично.
История ++++. Читала в комнате с выключенным светом. Даже одеяло приподнялось от жути.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.