Призрак в квартире

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:10

Gorodeko Просмотров: 509 Комментарии: 11 +14 Сегодня, 16:10 by

Начинается эта история совершенно чудесно! Как вспоминаю ту пору, меня до пят пронизывает дух тех времен, 1983 год, мне 6 лет, жара, каникулы!Родители решили покрасить пол во всей квартире и, чтобы не угореть от испарений краски (раньше половая краска сохла несколько дней), решено было съездить к моей двоюродной тётке в гости, в областной центр, за 100 км от дома.Только представьте: ты - ребёнок, неизбалованный особо благами цивилизации настолько, что даже поездка на электричке для тебя событие настолько масштабное, что ночь накануне проходит без сна!А размышления о том, что тебе разрешат пить газировку из автомата или - еще круче - купят мороженое в кафе "Мороженое"! Просто взрыв мозга!Но я не об этом, рассказать я хотел об одном случае, из разряда тех, когда тебе, ребёнку, приходится понять, что большие, строгие, сильные и непоколебимые взрослые тоже могут бояться, и то, что они далеко не всё могут объяснить и не от всего тебя защитить.Доехали мы в тот раз благополучно, погуляли вдоволь по городу, и ближе к вечеру нас встречала моя тетка, весёлая, почти круглая фигурой и крайне позитивная и симпатичная женщина, в её квартире уже вкусно пахло ужином, и нас отправили мыть руки.Поужинав, мы собрались вокруг телевизора, мне на десерт была выдана коробка розовой пастилы, и я, не отрывая взгляда от диковинного по тем временам голубого экрана, сосредоточенно поглощал лакомство.Почувствовав, что мои руки от сахарной пудры стали липкими, я отправился в ванную. На обратном пути, проходя мимо дивана, который стоял в углу комнаты, я краем глаза заметил фигуру, женскую, которая на нём сидела.Я подумал, что это мама устала, наверное, и решила посидеть на мягком диване. Повернув голову, я увидел, что диван пуст...Особого внимания я на это не обратил поначалу, мало ли, чего привидится, и я со спокойной душой вернулся к просмотру телека.Вспомнив про свой "глюк", я решил взглянуть на диван еще раз. Удивительно, но силуэт женщины никуда не делся, если смотреть искоса, он был виден достаточно отчётливо, лица не разобрать, но платье в сиреневый цветочек было видно достаточно хорошо.Но стоило посмотреть в то место прямо, видение исчезало...Так я и посматривал время от времени в ту сторону, пока мама не заметила это и не спросила, что я там разглядываю. Я ей всё и рассказал, про силуэт женщины в платье и как надо скосить глаза, мама посмеялась надо мной, и я почти забыл про это всё, переключившись на телевизор, как вдруг услышал вскрик матери.Она смотрела на диван, потом она встала и подошла к нему ближе, затем попросила тетку тоже посмотреть искоса на диван... Тетка ответила, что тоже видит, "как будто женщина сидит".Отец подтвердил её слова, он видел тоже... Правда, он отнесся к этому с иронией и сказал, что это просто складки покрывала так легли. Он подошел, встряхнул покрывало и расстелил его ровно, после чего вернулся к просмотру телевизора.Раздался вскрик! На этот раз кричала тётя, за ней и мама, вскочил на ноги отец, я, скосив глаза, увидел силуэт женщины в сиреневом платье, но теперь она СТОЯЛА ВОЗЛЕ ДИВАНА!Я глядел на отца и думал, что вот сейчас он во всём разберётся и всё мне объяснит, но он стоял с белым лицом, вцепившись рукой в спинку кресла, и молчал.Дальше произошло самое странное, правда, никто, кроме меня, этого не увидел, родители и тетка в один голос утверждали, что призрак женщины просто исчез.Я же видел, как она протянула руку в мою сторону и быстро, секунды за две, пронеслась прямо сквозь меня. Повернувшись, я увидел, как она исчезает за балконной дверью, как будто тает в горячей воде льдинка.Страха я не испытывал, все произошло слишком быстро, взрослые включили везде свет и несколько раз обошли все комнаты. Призрака нигде не было. Спустя какое-то время меня отправили спать, я подозреваю, что взрослые решили разбавить испуг алкоголем, я бы на их месте поступил так же...Эту ночь и следующие за ней сутки я не запомнил, потому что ночью я своими стонами разбудил мать, и она, придя меня успокоить, почувствовала у меня сильный жар. Градусник, скорая и до сих пор непонятное мне решение везти меня в родной город на машине теткиного знакомого. По рассказам мамы, почти всю дорогу я пробыл в бреду, ничего связного не говорил, только стонал и мычал, меня постоянно тошнило, хотя жар прошел.Пришел в себя я в больнице, чему очень сильно удивился, вся ночёвка, скорая, врачи и поездка напрочь выпали из памяти. Выписали меня быстро, по-моему, дня два я провалялся, правда, чувствовал себя неплохо, только саднило горло от прошедшей тошноты.Вариант с отравлением был и до сих пор остаётся основным объяснением моей хвори, хотя я не ел ничего, чего бы не ели мои родители, даже пастилой я поделился с ними и точно знаю, что они её тоже ели.Рассказал я свою версию про то, куда делся призрак и как он прошёл сквозь меня, только через пару недель и в очередной раз увидел поразившие меня в тот вечер бледные, беспомощные лица моих казавшихся мне тогда несокрушимыми родителей.

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