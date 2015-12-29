Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Двойная похоронка

Бабуля моя в молодости работала почтальоном. Письма, газеты — это одно. А как война началась и похоронки пошли… Тут и почувствовала бабушка на себе всю тяжесть чужого горя. Бывало, ноги не идут в тот дом, куда эту проклятую похоронку отнести надо. Ведь всё это родственники, соседи, друзья. А ты им в руки — такое… Бабушка всегда утирала слезы, вспоминая об этом. Очень она боялась, что придется нести страшную весть и подруге своей, Катеньке. Та замуж вышла прямо перед войной. А через месяц Сережу забрали на фронт.

Долго не было ни слуху ни духу, а потом письма стали приходить. Мол, ранен был, а сейчас на поправку пошел. Катя была сирота, близкой родни не имела, только каких-то очень дальних родственников, о которых знала разве что имена. Жила она с родителями мужа. После того как на старших сыновей похоронки пришли, свекор со свекровью сильно сдали, начали болеть. Да так один за другим и померли. Катя все переживала, что мужу скажет, когда он вернется, ведь не уберегла родителей. И в письмах ему ничего об этом не говорила. Бабушка моя утешала ее, как могла.

После Победы, когда война официально закончилась, Сергей опять писать перестал. Катя каждый день на дорогу смотрела и бабушку мою спрашивала, нет ли письма. А его все не было.

— Не волнуйся, Катя, все будет хорошо, — утешала ее бабушка. — Может, он в поезде где едет. Или завалы помогает разбирать.

Сама-то бабуля письма от жениха, моего будущего деда, регулярно получала. Тот писал, что вернется, но неизвестно когда, — еще дел много осталось. Так бабушка и Кате передавала. Потерпи, мол.

Как-то летним вечером бабушка шла домой с поля. Она немного припозднилась, собирая травы для чая. И вот идет она в сумерках от опушки мимо Катиной избы, она самая ближняя к лесу. И вдруг видит: мелькнуло что-то огненно-яркое по небу, как сноп искр из костра. Засветилось, пролетело по воздуху совершенно бесшумно — и нырнуло прямо в трубу. Бабушка от испуга даже споткнулась и чуть травы не выронила. Молодая была, зрение хорошее, так что ничего ей не почудилось. Но что это было — понять не смогла. Глаза протерла — все на месте. Вот и Катина изба, ничего необычного нигде не видно. Странно.

Решила к подруге зайти, проверить. Толкнула было ее калитку, а тут и Катя выскочила из дома, что-то схватила у крыльца и махнула рукой:
— Приходи завтра обязательно! Радость-то какая!

А сама аж вся светится. И назад убежала. Бабушка еще постояла у калитки в раздумьях. Но зайти не решилась и пошла домой. Бабуля подумала о всяких бесах, которые приходят к одиноким женщинам под видом их мужей. Да только поверить не могла, что действительно это увидела.

Ночью спала плохо, ворочалась, снилось что-то нехорошее. А утром вскочила ни свет ни заря, словно кто под бок толкнул. К подружке же ведь надо зайти. Радость какая-то у нее...

Она и побежала прямо с утра. На дворе у Кати тишина. Бабушке стало не по себе. Вошла она в избу и видит: на столе скатерть постелена, самая лучшая, вышитая. Катя ее специально до прихода Сережи берегла. На скатерти две тарелки, две чашки, ложки тоже две. Угощение нетронутое, мухи над ним летают. Катя сидит, привалилась к столешнице. Бабушка сразу поняла, что подружка ее неживая, навидалась мертвых за войну. Как увидела бабушка эту картину, так и села на лавку, ноги подкосились. А сама вспомнила про похоронку на Катиного мужа, которую получила вчера. Да отдать не решилась сразу…

Автор - Ольга Филатова.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:29
Сегодня, 09:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 353Комментарии: 15
+25

Ключевые слова: Бабушка почтальон война письма смерть похоронка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: OlgaFF
Сегодня, 09:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 314
Пипееец! Вот окончание неожиданное!!!!!! Плюс!
Зарегистрирован: 29.12.2015
 
#2 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 10:07
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 474
Как-то очень быстро. Обычно в таких историях они по несколько ночей приходят. А тут что-то такое явилось, что за один раз управилось.
А вообще, конечно, тяжело представить, насколько это было страшно и обидно узнать о гибели близкого человека уже после окончания войны, когда, казалось бы, всё уже позади...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#3 написал: Лист лавровый
Сегодня, 11:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 162
Народ, у меня - дежавю или я это уже читал?
Зарегистрирован: 11.05.2018
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 11:27
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1077|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 556
Соглашусь с Винни. что-то как-то с ней быстро разделались
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:39
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 79
Цитата: Winnie-the-Pooh
Как-то очень быстро. Обычно в таких историях они по несколько ночей приходят. А тут что-то такое явилось, что за один раз управилось.
А вообще, конечно, тяжело представить, насколько это было страшно и обидно узнать о гибели близкого человека уже после окончания войны, когда, казалось бы, всё уже позади...

Так после войны же. У нечисти не было времени видимо для "расшаркиваний'. Скольких ещё людей забрать надо! Истории плюс. И вывод: все надо делать своевременно(я про похоронку). Хотя, если бы Катя даже её получила, вряд ли бы она не открыла дверь любимому. Грустно....
Зарегистрирован: 16.11.2018
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:40
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1436|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 151
Разделались быстро, пока похоронку не прочла.
А вообще-то, конкретно в эту историю не верится. Последнее предложение особенно, оно такое профессиональное. Вышибить слезу.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#7 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (203|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 731
Тяжеленная история. Ну что ж поделать, бывает. Верю,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#8 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 11:48
+9
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 474
Цитата: Фиолетовая Дымка
Хотя, если бы Катя даже её получила, вряд ли бы она не открыла дверь любимому. Грустно....

А сколько было случаев, когда похоронки приходили, а люди потом возвращались живые. И их пускали, конечно. Не скажешь же: "Так, ничего не знаю. Ты умер, значит, ты привидение. Иди отсюда!"
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 12:49
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1997|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 855
Ужас как тяжело, конечно, получить похоронку, когда все возвращаются. Действительно после войны у этих летучих тварей дел видимо прибавилось. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#10 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 13:29
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 79
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: Фиолетовая Дымка
Хотя, если бы Катя даже её получила, вряд ли бы она не открыла дверь любимому. Грустно....

А сколько было случаев, когда похоронки приходили, а люди потом возвращались живые. И их пускали, конечно. Не скажешь же: "Так, ничего не знаю. Ты умер, значит, ты привидение. Иди отсюда!"

Вот что -то задумалась... А были те ,кто боясь вот такого вот дверь не открывал? Тогда несчастному бы еще пришлось доказывать,что он живой, из плоти и крови, а не какой - нибудь вурдалак.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#11 написал: Talisha
Сегодня, 18:20
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1509|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 3 301
Надо было бабушке настоять, чтоб Катя прямо сразу сказала, что за радость, тем более, что заподозрила нечистую силу. Тогда бы всё и вскрылось бы, а девушка, может, спаслась бы
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#12 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 20:31
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 474
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: Фиолетовая Дымка
Хотя, если бы Катя даже её получила, вряд ли бы она не открыла дверь любимому. Грустно....

А сколько было случаев, когда похоронки приходили, а люди потом возвращались живые. И их пускали, конечно. Не скажешь же: "Так, ничего не знаю. Ты умер, значит, ты привидение. Иди отсюда!"

Вот что -то задумалась... А были те ,кто боясь вот такого вот дверь не открывал? Тогда несчастному бы еще пришлось доказывать,что он живой, из плоти и крови, а не какой - нибудь вурдалак.

А вот в таком случае нужно просто немедленно предъявить ноги. Согласно доброй традиции нашего сайта, у нечисти эти самые ноги должны заканчиваться копытами))... По крайней мере раньше рассказов на эту тему тут было много. И там обязательно было...."...упала у нее вилка, заглянула она под стол...а там у него копыта вместо ног")))
Неужели не читали??))
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#13 написал: marzzz
Сегодня, 22:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (440|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 951
Дождалась. 404
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#14 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 22:24
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 697
Не верится.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#15 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 22:49
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 79
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: Фиолетовая Дымка
Хотя, если бы Катя даже её получила, вряд ли бы она не открыла дверь любимому. Грустно....

А сколько было случаев, когда похоронки приходили, а люди потом возвращались живые. И их пускали, конечно. Не скажешь же: "Так, ничего не знаю. Ты умер, значит, ты привидение. Иди отсюда!"

Вот что -то задумалась... А были те ,кто боясь вот такого вот дверь не открывал? Тогда несчастному бы еще пришлось доказывать,что он живой, из плоти и крови, а не какой - нибудь вурдалак.

А вот в таком случае нужно просто немедленно предъявить ноги. Согласно доброй традиции нашего сайта, у нечисти эти самые ноги должны заканчиваться копытами))... По крайней мере раньше рассказов на эту тему тут было много. И там обязательно было...."...упала у нее вилка, заглянула она под стол...а там у него копыта вместо ног")))
Неужели не читали??))

На сайте не читала. Но эту страшилку знаю еще с детства))) Можно еще святой водой брызнуть на всякий случай. Тоже,говорят,помогает. Чтобы не было недомолвок-сразу открыть дверь ,плеснуть водой в лицо вернувшегося ,и, пока он приходит в себя, быстро оценить ноги у него или копыта smile
Зарегистрирован: 16.11.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.