Звуки

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:21

Причина: Авторская стилистика сохранена

Юлия Рысь Просмотров: 228 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 06:21 by

Считается, что животные могут улавливать то, что невидимо человеческому глазу и не воспринимается человеческим слухом. Именно этим объясняют чувствительность их ко всему мистическому. Некоторые люди тоже восприимчивы к подобным вещам. Можно даром это назвать, можно - проклятием, но суть в том, что такому человеку приоткрыты некоторые тайны нашего мира.Какова вероятность того, что обычный человек столкнется с чем то необъяснимым? Человеческий слух является важнейшим источником поступления информации. Мы привыкли воспринимать определенные звуки в повседневной жизни, но как быть, если эти звуки выходят за грань реальности? Хочется поделиться несколькими историями на эту тему.***Сады в нашем поселке стоят почти на болоте. Многие городские жители не особо понимают опасность пожаров на торфяниках, поэтому жгут костры где попало. Когда пожар идет низом, то лес может стоять нетронутым, зеленым, в то время, как пламя сжигает почву вместе с корнями деревьев, и эти деревья потом заваливаются, сметая все на своем пути. Женщина отправилась за грибами. Вроде, все как обычно. Но присутствует какое-то необъяснимое чувство тревоги, хотя видимых причин для этого нет. От поселка недалеко, солнечный день - бояться нечего, но есть какое-то нарастающее дурное предчувствие. Пытается отвлечься, прокручивает в голове какие-то события, но вдруг мысли резко обрываются словом: "Беги!"... это было настолько громко и неожиданно, что она даже не поняла, был ли это реальный звук извне или это прозвучало в ее голове. Женщина огляделась вокруг - никого. Лишь легкий дымок неподалеку. Может, показалось. Пошла дальше, и снова отчетливое слово: "Беги!". На этот раз стало понятно, что восклицание как сигнал каким-то образом звучит в мыслях, в голове непонятно чьим голосом. Нарастающая паника, и необъяснимые события подталкивают к действию. Она ускоряет шаг, стараясь покинуть это место. Пройдя метров 30, слышит шум сзади. На этот раз звук вполне реальный. Оборачивается и видит, что огромная береза рухнула именно на то место, где она стояла несколько минут назад. Из под корней вырвался столб пламени. Кто спас ей жизнь? Был ли это ангел хранитель, дух леса или собственный внутренний голос - непонятно.***Знакомый поздно возвращался домой. Возле дома достаточно крутой поворот с ограниченной видимостью. Время позднее, машины и днем-то здесь редко ездят, т.к окраина поселка, и дорога плохая. Встретить транспорт здесь в это время почти нереально. С такими мыслями, совершенно спокойно стал переходить дорогу, которая достаточно широкая. Лужи, вязкая грязь, глина, а пачкаться совсем не хотелось. Пробирался еле-еле, выискивая места посуше. Как вдруг , в полной тишине, звук визжащих тормозов, будто машина на высокой скорости пытается затормозить, и ее еще какое-то время тащит по асфальту. Подпрыгнул от неожиданности, сам не помнит, как оказался на обочине, собрав все лужи. Доля секунды. Огляделся. Нет и не было никакой машины. Ни света фар, ни следов - ничего. Стоит в полном недоумении, как дурак, отыскивая хоть какое-то объяснение произошедшему. Звук был совсем рядом, в двух шагах... размышление прервал свет фар от вылетевшего из-за поворота внедорожника, который на бешеной скорости пролетел, не разбирая дороги. У того, кто в этот момент переходил бы дорогу, шансов отскочить не было бы совершенно. Пьянь за рулем совершенно не заботили пешеходы. Автомобиль влепился в столб через пару улиц. Если бы знакомый не был напуган этим непонятным звуком, то как раз оказался бы посреди дороги в момент вылета автомобиля из-за поворота.***Встретила в лесу пожилую женщину. Городская, немного заблудилась. Говорит, что полдня плутала в лесу. Вышла якобы на звук железной дороги. Я сильно удивилась. Железная дорога ну очень далеко от того места, где мы встретились, а женщина утверждает, что звук проезжающих поездов был очень четкий, и это должно быть совсем совсем рядом. Так и непонятно, что за звуки послужили для нее ориентиром. Места эти знаю хорошо, ж/д путей там нет, а звуки со станции не долетают, т.к далеко очень.***Подруга в комнате слушала музыку через наушники, когда ей показалось, будто кто-то окликнул по имени. Дома одна. Думала - показалось. Убавила громкость, дальше слушает. Снова. Отчетливый оклик по имени, как бы сквозь музыку. Напугалась, скинула наушники и бегом в коридор. Хотела к родственникам сбежать, которые этажом выше живут. Пробегая мимо кухни заметила, что полотенце загорелось от плиты, которую она забыла выключить. Еще бы немного и огонь на занавески бы перекинулся.Может кто-то сталкивался с подобным?

Ключевые слова: Ангел-хранитель внутренний голос звуки оклик авторская история

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