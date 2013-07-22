Иногда они возвращаются

Щенок почувствовал мертвых

Отец позвал за собой

Явилась мёртвая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 662 Комментарии: 2 +11 Сегодня, 13:38 by

Хочу рассказать свою историю, произошедшую года два назад. Говорят, что животные, особенно собаки и кошки, чувствуют присутствие покойников.У моей подруги Кати умерла бабушка, которая завещала ее матери квартиру. Катя попросила меня помочь навести там порядок. Heзадолго до того я завела собаку. Ей и исполнилось всего несколько месяцев, оставлять ее дома было опасно для мебели и обоев. Поэтому я решила, с разрешения Кати, взять щенка с собой. Днем мы убирались, а щенок гонял по квартире, играл и баловался. Наступил вечер, ехать домой было слишком поздно. Катя предложила остаться на ночь в квартире. Мы с ней легли в зале, на большом двуспальном диване, а Катина мама разместилась в маленькой комнате.После трудового дня мы все быстро заснули. Первой проснулась я от воя щенка, сидевшего у входной двери. Вечером, когда мы засыпали, он лежал на полу около входной двери. Я встала и подошла к нему, но вдруг щенок сорвался с места и побежал в зал, где принялся лаять на шкаф. От шума проснулась Катя.— Что случилось? — спросила она у меня, но я лишь пожала плечами.Что происходило с моей собакой, я не понимала. Но через несколько минут щенок подбежал к открытому окну и тут же затих. Я легла, и песик лег рядом. Он дрожал. Наутро мы рассказали все Катиной маме, и она объяснила, что животные реагируют на призраков. Ночью в дом приходила неупокоенная душа подругиной бабушки и она её тоже почувствовала.Александра Силина, г. Санкт-ПетербургПрошло уже много лет, но событие, в корне изменившее мою жизнь, врезалось в память острой не заживающей болью и частенько напоминает о себе.Нам было по 17 лет. Учились вместе в параллельных классах, но никогда не замечали друг друга. В последние дни учебы, 3 мая, мы, несколько школьников, поехали кататься на велосипедах. В компании оказались и я, и он, хотя раньше наши пути нигде и никогда не пересекались. Ехали весело, болтали, шутили, смеялись от души. Радовались, ведь скоро экзамены, выпускной, а там прощай, школа! Впереди взрослая и, как нам казалось, счастливая жизнь. И вдруг у меня соскочила цепь. Я остановилась. А все едут дальше, ничего не замечают А он вдруг слез с велосипеда и стал возиться с этой цепью. Я смотрела на него, как ненормальная. Как будто впервые увидела прекрасные глаза, загорелую шею, волнистые волосы, услышала чудесный голос. А когда он выпрямился во весь рост и посмотрел на меня, поняла, что влюбилась. И почувствовала, что это обоюдно.Это была сумасшедшая любовь. Встречались, когда можно и нельзя, ведь учились уже в институтах, были заняты. Но друг для друга всегда находили место и время. Ходили в кино, на танцы, в театр. Это было настоящее счастье. Но тут умер мой отец. Умер внезапно: инфаркт миокарда. Было ему всего 50 лет. Мы страшно горевали. Мой любимый пришел ко мне вечером после похорон. Я открыла калитку, он обнял меня. Мы долго так стояли, молча. И вдруг я вижу через плечо моего любимого, как по ступенькам крыльца нашего дома спускается мой отец — в пиджаке, который был на нем во время похорон. Что происходит? Ужас сковал меня. А отец спустился тем временем со ступенек, остановился и стал махать правой рукой, как бы приглашая к себе.Тогда я подумала, что он зовет меня… Помахав несколько раз, отец исчез. Увидев, что со мной что-то не то, любимый стал меня тормошить. Я пришла в себя и, заплакав, рассказала о видении. Любимый утешал меня, как мог, но увиденное не давало мне покоя. Через три недели мой любимый погиб в автокатастрофе. И тогда мне стало понятно: отец-покойник звал не меня, а моего жениха, приглашая идти за ним. Зачем, почему он понадобился отцу — пытаюсь понять до сих пор, но не могу. Прошли десятилетия, мне уже много лет. Но моя любовь и мой любимый по-прежнему в моем сердце.Тамара Владимировна Тертычная, г. Москва.В феврале, умерла моя тетя, которая проживала в Тверской области. В ее дом переехал жить мой двоюродный брат с семьей. Летом мы с мужем и дочкой решили съездить к ним в гости, взяли отпуск. Некоторое время просто отдыхали, а потом выбрали день и всей семьей поехали на кладбище Стоя у могилы тети, я говорю:— Катя, мы приехали в отпуск, живем у Димы в твоем доме. Знай, у нас все хорошо.Вечером все легли спать, тишина. Время около половины двенадцатого. Вдруг я отчетливо что к кровати, где мы с мужем лежим, идет тетя Катя. Всю фигуру не видно, но лицо вполне можно рассмотреть. Думаю, что же будет дальше? А ничего. На лице у нее отразилось сожаление. Потом видение исчезло. Я бы подумала, что мне все это почудилось, но yтром моя дочь (она спала в комнате) говорит:— Мам, вот вы ночью спали а я всё видела.— Что ты видела? — спрашиваю.— Кто-то из коридора зашел и возле вас с папой стоял. Я ужас как испугалась. Накрылась одеялом с головой, а потом и не заметила, как уснула.Вот здесь мне стало действительно страшно. Что же это было?Пани Михайловна Матанцева, г. МоскваАвтор - Лидия Ануфриева, Александра Силина, Тамара Владимировна Тертычная.

Ключевые слова: Смерть бабушки квартира щенок призрак смерть отца смерть тёти видение ужас

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