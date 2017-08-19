Кладбище в Коломенском

Фиолетовая Дымка Просмотров: 448 Комментарии: 11 +9 Сегодня, 19:10 by

Летом, в 2014 году, мы отправились с мужем на экскурсию в Коломенское. День был довольно жаркий, ярко светило солнце, в общем - красота. Показав достопримечательности и рассказав об истории Коломенского, экскурсовод дал нам немного свободного времени, чтобы мы могли прогуляться сами и пофотографироваться. Так как мы с мужем ходим довольно быстро, то все интересные места,которые были в пределах нашей видимости, мы обошли и поэтому мы решили пройтись по тропинке. Тропинка вывела нас к кладбищу. Кто там был, тот знает, что до кладбища нужно подняться по деревянной лестнице. Нам стало интересно, тем более, поднимаясь по лестнице мы увидели такие интересные старинные каменные гробы - склепы, покрытые мхом. Так как я любитель старины, то пыталась разобрать,что на них написано, но, к сожалению так и не смогла. Мы поднялись прямо к церкви. и стали ее рассматривать. Через какое - то время дверь церкви открылась и оттуда вышел человек. Он немного прошел и остановился напротив нас. Сказать, что он показался мне странным и пугающим - ничего не сказать. Начнем с того, что одет он был в костюм тройку, на груди у него висели часы на цепочке. Редкие желтые кудрявые волосы доставали ему до плеч. Вообще по его одежде создавалось впечатление, что он пришел в наше время из 19 века. Но, не смотря на некую франтоватость образа, его одежда была неопрятна и вся в пыли, как будто он лежал на земле. Костюм был маленького размера, но на этом мужчине просто болтался, настолько он был худой. Но больше всего меня испугало его лицо. Это было лицо мумии, череп, обтянутый кожей. Черты лица заостренные,как у мертвеца ,а сама кожа явно нездорового воскового цвета. Кожа настолько обтягивала его лицо, что даже подчеркивала рельеф его зубов( не знаю как точнее выразиться). Глаза его были словно покрыты какой -то прозрачной пленкой. Взгляд неживой и тусклый. Я еще удивилась, что человек явно находится при смерти и должен быть лежачим, а он стоит перед нами. Ну так как я девушка воспитанная, то посчитала невежливым долго глазеть на него. И только хотела отвести взгляд, как увидела ,что он уставился на моего мужа. При этом глаза у него как-то нездорово и недобро заблестели, в них появилась осмысленность. Он резко направился к нам. Я была в изумлении от такой прыти.Мне стало жутко. Схватила ничего непонимающего мужа, который что-то там разглядывал, и потащила к выходу с кладбища, к арке. Как назло, на кладбище вообще никого не было. В выходной день, около 12 часов дня там было пусто. Мы шли очень быстро, но он нас также быстро догонял, взгляд как у умалишенного по-прежнему был направлен только на моего мужа. Как будто он ничего кроме своей непонятной цели не видел и стремился как можно быстрее ее достичь. Мы молча улепетывали, он также молча очень быстро ковылял за нами. Это был какой-то сюрреализм: ярко светит солнышко, жарко, поют птички и пара молодых людей убегает от человека, похожего на ходячего мертвеца. В момент, когда он нас почти догнал, мы выскочили из арки и спустились вниз по тропинке. Я обернулась. Этот мужчина почему-то не пошел за нами, а остался стоять на входе кладбища. Взгляд его снова потускнел и стал неживым, и он, еле переставляя ноги, пошел обратно к церкви. Меня всю трясло, хоть я человек и не из пугливых. Мужу тоже показалось происходящее странным. Вообще ощущение было какой-то нереальности. Я тогда много думала над этим. Что, если он просто хотел что -то у нас спросить? Почему он тогда молчал? Почему у него изменился взгляд, когда он увидел моего мужа? Они явно были незнакомы. Почему при таком физическом состоянии он так быстро бежал за нами и почти догнал нас, хотя мы сами очень быстро ходим? Почему он не вышел с кладбища? Что было бы, если бы он нас догнал? Вопросов много, ответов нет.

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