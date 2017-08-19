Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Кладбище в Коломенском

Летом, в 2014 году, мы отправились с мужем на экскурсию в Коломенское. День был довольно жаркий, ярко светило солнце, в общем - красота. Показав достопримечательности и рассказав об истории Коломенского, экскурсовод дал нам немного свободного времени, чтобы мы могли прогуляться сами и пофотографироваться. Так как мы с мужем ходим довольно быстро, то все интересные места,которые были в пределах нашей видимости, мы обошли и поэтому мы решили пройтись по тропинке. Тропинка вывела нас к кладбищу. Кто там был, тот знает, что до кладбища нужно подняться по деревянной лестнице. Нам стало интересно, тем более, поднимаясь по лестнице мы увидели такие интересные старинные каменные гробы - склепы, покрытые мхом. Так как я любитель старины, то пыталась разобрать,что на них написано, но, к сожалению так и не смогла. Мы поднялись прямо к церкви. и стали ее рассматривать. Через какое - то время дверь церкви открылась и оттуда вышел человек. Он немного прошел и остановился напротив нас. Сказать, что он показался мне странным и пугающим - ничего не сказать. Начнем с того, что одет он был в костюм тройку, на груди у него висели часы на цепочке. Редкие желтые кудрявые волосы доставали ему до плеч. Вообще по его одежде создавалось впечатление, что он пришел в наше время из 19 века. Но, не смотря на некую франтоватость образа, его одежда была неопрятна и вся в пыли, как будто он лежал на земле. Костюм был маленького размера, но на этом мужчине просто болтался, настолько он был худой. Но больше всего меня испугало его лицо. Это было лицо мумии, череп, обтянутый кожей. Черты лица заостренные,как у мертвеца ,а сама кожа явно нездорового воскового цвета. Кожа настолько обтягивала его лицо, что даже подчеркивала рельеф его зубов( не знаю как точнее выразиться). Глаза его были словно покрыты какой -то прозрачной пленкой. Взгляд неживой и тусклый. Я еще удивилась, что человек явно находится при смерти и должен быть лежачим, а он стоит перед нами. Ну так как я девушка воспитанная, то посчитала невежливым долго глазеть на него. И только хотела отвести взгляд, как увидела ,что он уставился на моего мужа. При этом глаза у него как-то нездорово и недобро заблестели, в них появилась осмысленность. Он резко направился к нам. Я была в изумлении от такой прыти.Мне стало жутко. Схватила ничего непонимающего мужа, который что-то там разглядывал, и потащила к выходу с кладбища, к арке. Как назло, на кладбище вообще никого не было. В выходной день, около 12 часов дня там было пусто. Мы шли очень быстро, но он нас также быстро догонял, взгляд как у умалишенного по-прежнему был направлен только на моего мужа. Как будто он ничего кроме своей непонятной цели не видел и стремился как можно быстрее ее достичь. Мы молча улепетывали, он также молча очень быстро ковылял за нами. Это был какой-то сюрреализм: ярко светит солнышко, жарко, поют птички и пара молодых людей убегает от человека, похожего на ходячего мертвеца. В момент, когда он нас почти догнал, мы выскочили из арки и спустились вниз по тропинке. Я обернулась. Этот мужчина почему-то не пошел за нами, а остался стоять на входе кладбища. Взгляд его снова потускнел и стал неживым, и он, еле переставляя ноги, пошел обратно к церкви. Меня всю трясло, хоть я человек и не из пугливых. Мужу тоже показалось происходящее странным. Вообще ощущение было какой-то нереальности. Я тогда много думала над этим. Что, если он просто хотел что -то у нас спросить? Почему он тогда молчал? Почему у него изменился взгляд, когда он увидел моего мужа? Они явно были незнакомы. Почему при таком физическом состоянии он так быстро бежал за нами и почти догнал нас, хотя мы сами очень быстро ходим? Почему он не вышел с кладбища? Что было бы, если бы он нас догнал? Вопросов много, ответов нет.
Сегодня, 19:10 by Фиолетовая ДымкаПросмотров: 448Комментарии: 11
+9

Ключевые слова: Коломенское экскурсия кладбище странное преследование авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:37
+5
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2461|0)
Публикаций: 1 304
Комментариев: 8 912
Странный тип этот человек, похожий на мертвеца. Такое впечатление при прочтении истории создалось, как будто это реально был "мертвец во временной петле" и за границы кладбища он не вышел только потому, что "привязан" к этому месту. Вполне возможно, что вы видели настоящего мертвеца привидение. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:41
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1414|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 014
История мне кажется маловероятной. Если только предположить, что такой больной человек, которые любит бывать на кладбище. А муж мог ему или кого-то напомнить, или показаться знакомым из его видений.
Но чтобы мертвецы так среди бела дня разгуливали scream
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 20:30
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 18
Цитата: зелёное яблочко
История мне кажется маловероятной. Если только предположить, что такой больной человек, которые любит бывать на кладбище. А муж мог ему или кого-то напомнить, или показаться знакомым из его видений.
Но чтобы мертвецы так среди бела дня разгуливали scream

Я бы сама так подумала, если бы не была свидетельницей. Может это был очень больной человек, который в церкви отмаливал свои грехи. Если муж показался знакомым, почему он его не окликнул?Не знаю, что думать.

Цитата: Сделано_в_СССР
Странный тип этот человек, похожий на мертвеца. Такое впечатление при прочтении истории создалось, как будто это реально был "мертвец во временной петле" и за границы кладбища он не вышел только потому, что "привязан" к этому месту. Вполне возможно, что вы видели настоящего мертвеца привидение. +++

Интересное предположение, которое многое объясняет. Честно во мне борются два чувства- с одной стороны я видела его своими глазами, с другой пытаюсь как-то рационально это объяснить. Пока не получается
Зарегистрирован: 16.11.2018
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:35
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1414|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 014
Цитата: Фиолетовая Дымка
Если муж показался знакомым, почему он его не окликнул?Не

Возможно не способен говорить. Гуляющий мертвец даже для этого сайта слишком.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:38
+2
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2461|0)
Публикаций: 1 304
Комментариев: 8 912
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Фиолетовая Дымка
Если муж показался знакомым, почему он его не окликнул?Не

Возможно не способен говорить. Гуляющий мертвец даже для этого сайта слишком.

Позвольте коллега не согласиться с Вами)) Для нашего сайта это не слишком)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#6 написал: marzzz
Сегодня, 20:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (433|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 816
Конечно, на таком замшелом кладбище встретить странного человека - реально подумаешь невесть чего! Кладбище не действующее, чтобы были обычные посетители. И для заблудшего туриста видок, мякго говоря, стремный, и поведение неадекватное.
Удрали - и правильно.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#7 написал: murmeltier
Сегодня, 21:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 328
А может этот дядечка так там развлекается? 363 надевает костюмчик, делает грим и ждёт таких туристов, как вы) так сказать, работает на повышение посещаемости засчет создания мистического имиджа места?
Зарегистрирован: 9.01.2015
 
#8 написал: marzzz
Сегодня, 21:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (433|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 816
Цитата: murmeltier
работает на повышение посещаемости засчет создания мистического имиджа места?

Лучше бы косоворотку тогда надел, лапти и гармошку нацепил! Иностранцы точно бы оценили. А то вон "подчёркнутый рельеф зубов" и последних заблудших бедолаг испугал до поноса. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 21:25
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 18
Цитата: murmeltier
А может этот дядечка так там развлекается? 363 надевает костюмчик, делает грим и ждёт таких туристов, как вы) так сказать, работает на повышение посещаемости засчет создания мистического имиджа места?

Посещаемости кладбища?)) если это так, то он оказывает этому месту медвежью услугу. Ибо ещё раз я туда не рискну сунуться)))насчёт грима- это явно был не грим.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#10 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:26
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2461|0)
Публикаций: 1 304
Комментариев: 8 912
Цитата: marzzz
Лучше бы косоворотку тогда надел, лапти и гармошку нацепил! Иностранцы точно бы оценили.

Смелое предложение, но не к месту.) Нельзя глумиться так над памятью "надгробной"
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#11 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 21:28
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 18
Цитата: marzzz
Цитата: murmeltier
работает на повышение посещаемости засчет создания мистического имиджа места?

Лучше бы косоворотку тогда надел, лапти и гармошку нацепил! Иностранцы точно бы оценили. А то вон "подчёркнутый рельеф зубов" и последних заблудших бедолаг испугал до поноса. stuck_out_tongue_winking_eye
на этом сайте модно говорить- до кирпичного завода laughing ну а что? От такого ужаса можно с помощью кирпичей и новую церковь выстроить!
Зарегистрирован: 16.11.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.