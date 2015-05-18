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Истории из жизни

Бабушка святая?

В марте этого года у мужа умерла бабушка. Муж ее очень любил, да и он был у нее любимым внуком.

Жизнь у бабушки была трудная и безрадостная. При этом она была очень добрым, светлым, отзывчивым человеком из числа тех, кто отдаст последнее нуждающемуся. О себе она не заботилась. За почти 80 лет своей жизни она никогда не ходила по врачам, всегда лечилась сама, домашними средствами, и была самой здоровой во всей родне. В 70 с лишком была активной и бодрой, одна работала на немаленьком дачном огороде и не принимала ничью помощь. Отмечу, что бабушка была очень набожная. К вере пришла сама после тяжелого случая в eе жизни. Молилась, ходила на службы, путешествовала по святым местам, постилась по велению души, а не потому, что так принято. Веру свою никому не навязывала, не поучала. Я не слышала от нее ни слова осуждения за мое неверие или что-то еще. В моем понимании - это и есть истинно верующий человек. Муж называл бабушку "святой".

В начале года у бабушки начались проблемы со здоровьем. Она до последнего молчала, привыкнув никогда не жаловаться, пока болезнь не стала заметна окружающим. Несколько недель она упиралась, категорически отказываясь идти ко врачам. Почему-то она была уверена, что если обратится к врачам, то умрет. Родственники в большинстве своём считали это придурью и все-таки уломали. Не буду описывать всю болезнь. В марте бабушке сделали нужную операцию (ничего сложного), ей стало значительно лучше.

А на следующий день, под утро, бабушки Шуры не стало. Прилетела одна "скорая", вторая, но не успели.
У бабушки был "похоронный шкафчик", где лежали приготовленные ею на похороны вещи и деньги. Замок в нем сломанный, открывается с трудом, приходится помучиться. В тот момент шкаф был заперт.
И вот в какой-то момент, когда бабушке поставили кислородную маску, дверца шкафчика сама собой распахнулась. Как-то сразу все присутствующие поняли, что таким образом бабушка дала понять, что ее уже нет на этом свете.

Вскрытие и обработку не делали (бабушка еще при жизни так сказала). Но запаха, как ни странно, не было, хоть в квартире и было жарко натоплено. Муж говорил, что святые обычно не пахнут. Не знаю, шутка это или нет, но факт остается фактом.
Когда отчитывали (не знаю, как это правильно называется, когда приходит монашка и читает молитвы), пришли родственники, соседи. И под конец чтения все как-то начали оборачиваться, смотреть по сторонам, словно что-то видя. Муж, его сестра и свекровь, говорили потом, что видели бабушку, как она к каждому подходила на несколько мгновений и что-то делала - кому-то грозила пальцем, кого-то гладила по голове, кому-то просто улыбалась и т.д.

Я на тот момент болела. В комнате с бабушкой было настежь открыто окно. Ночевали мы все с ней в одной комнате. Мне не спалось из-за кашля, а наутро надо было сгонять на день домой в Тамбов и успеть потом вернуться к похоронам. Все же заснула, часа через три встала, поехала. На следующий день встала и поняла, что у меня не было обычного предутреннего приступа кашля, какой обычно мучaeт часов в 5-6 и в ближайший час не отпускает. И вообще кашля нет.

На отпевание я не успевала, да и не рвалась - не люблю церковь, плохо мне там. А автобусы ходят с интервалом в 45 минут, так, что я либо приезжаю задолго до конца отпевания, либо опаздываю на похороны. В общем, - неудобно. И тут меня подбирает частник, хотя обычно они в это время не ездят. Просто какие-то люди возвращались домой в Мичуринск и подобрали. С попутчиками, кстати, мне повезло. Приехала я как раз в идеальное для меня время.

Когда я рассказала все это мужу, он только плечами пожал и сказал, что это бабушка обо мне позаботилась, чтобы я выздоровела и доехала так, как мне нужно.

Вот и думай теперь, бывают ли среди людей святые.
P.S. Внучка, которая после и осталась в этой квартире, говорит, видела бабушку каждую ночь, молча сидящей на диване, где-то в течение недели. Да и к свекрови бабушка (ее мама) тоже неоднократно приходила.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:53
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:53 by AstaliaПросмотров: 668Комментарии: 10
+10

Ключевые слова: Чудеса бабушка умершие умершие родственники авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 07:28
+1
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Публикаций: 46
Комментариев: 3 257
Бабушка и после смерти следила за порядком и всем помогала...
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:46
+1
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Публикаций: 1 288
Комментариев: 8 828
Соглашусь с темой, святая бабушка, за всеми при жизни наблюдала и помогала, и после смерти осталась ангелом хранителем для близких и родных ей людей. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:00
+4
Онлайн
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Репутация: (2804|-2)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 392
Вообще то судьба усопшего только на 40-ой день решается. Поэтому рановато вы бабулю канонизировали. А ходить рядом могла. Первые три дня душа вблизи мертвого тела ошивается. Потом уходит. С 3 по 9 день душе показывают Царствие Небесное, с 9 по 40 - ад. Потом приговор. А сейчас по прошествии времени какие чудеса наблюдаете? Мож быть чудодейственная молитвенная помощь или массовые исцеления на могиле, мироточение бабулиных икон или личных вещей? Какие признаки святости?
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 09:51
+2
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Репутация: (168|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 505
Хороший человек была однозначно. Я как-то подметил, что кто прожил достойно, часто вообще умирают в церковные праздники, или они совпадают с днём похорон. Так, же не доживают день до своего дня рождения. Это все конечно же грустно, но мне видится это неким светлым знаком. И все происходящие после смерти вашей бабушки, тоже считаю неким знаком.
С дверцей шкафчика кстати, очень впечатляюще...
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:29
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Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 327
Цитата: МертвецкиЖив
Я как-то подметил, что кто прожил достойно, часто вообще умирают в церковные праздники, или они совпадают с днём похорон.


Моя мама не была святой. Даже очень не была. Но перед смертью она отмучалась. За четыре года до смерти у неё почти затромбировался сосуд в ноге. Боли, гниение пальца. Умерла в одну из пасхальных недель. Отработала карму.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 10:34
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Публикаций: 44
Комментариев: 2 392
Цитата: МертвецкиЖив
часто вообще умирают в церковные праздники, или они совпадают с днём похорон.

А Вы в церковный календарь часто заглядываете? Там каждый день какой-нибудь праздник. Вот и складывается такое впечатление, что человек помер в какую то дату и видится в этом знак. На самом деле помирать хорошо на Пасху. Там говорят сразу в Рай, без мытарств и суда. Но это не значит что человек святой. Просто промысел Божий.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#7 написал: капитанская дочка
Сегодня, 10:37
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Публикаций: 18
Комментариев: 47
История тронула. Царство Небесное вашей бабушке, доброму и хорошему человеку.
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Зарегистрирован: 16.04.2018
#8 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 11:20
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Репутация: (168|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 505
Цитата: Light_a_dark
Цитата: МертвецкиЖив
Я как-то подметил, что кто прожил достойно, часто вообще умирают в церковные праздники, или они совпадают с днём похорон.


Моя мама не была святой. Даже очень не была. Но перед смертью она отмучалась. За четыре года до смерти у неё почти затромбировался сосуд в ноге. Боли, гниение пальца. Умерла в одну из пасхальных недель. Отработала карму.

Цитата: Баба Клава
Цитата: МертвецкиЖив
часто вообще умирают в церковные праздники, или они совпадают с днём похорон.

А Вы в церковный календарь часто заглядываете? Там каждый день какой-нибудь праздник. Вот и складывается такое впечатление, что человек помер в какую то дату и видится в этом знак. На самом деле помирать хорошо на Пасху. Там говорят сразу в Рай, без мытарств и суда. Но это не значит что человек святой. Просто промысел Божий.


Вот про такие большие праздники как Пасха я и имел ввиду как раз. К святым я никого не причислял, а говорил просто о хороших людях:-)
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#9 написал: Replay
Сегодня, 12:42
-1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 19
Цитата: Баба Клава
Вообще то судьба усопшего только на 40-ой день решается. Поэтому рановато вы бабулю канонизировали. А ходить рядом могла. Первые три дня душа вблизи мертвого тела ошивается. Потом уходит. С 3 по 9 день душе показывают Царствие Небесное, с 9 по 40 - ад. Потом приговор.

Вы по ходу долго работали при небесной канцелярии. Все входы и выходы уже знаете! Не подкинете телефончик отдела кадров? smeh
Зарегистрирован: 1.11.2018
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 13:56
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Публикаций: 44
Комментариев: 2 392
Цитата: МертвецкиЖив
К святым я никого не причислял

Эт я поняла. Эт мы с Вами не причисляем, а другие, вон, сплошь и рядом. Не испортилось тело в квартире до похорон- значит мощи святые. А то что окно настежь открыто было- в расчет не берется. Вот мне интересно, как автор истории с покойной бабулей в одной комнате ночевала при открытом окне зимой в жарко натопленной квартире?
Но запаха, как ни странно, не было, хоть в квартире и было жарко натоплено.

В комнате с бабушкой было настежь открыто окно. Ночевали мы все с ней в одной комнате.

Да и шкафчик открытый меня тоже не впечатлил. На фантазии смахивает. Жду ответы автора на мои вопросы. Может прояснит чего?
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
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