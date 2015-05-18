Бабушка святая?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:53

Причина: Авторская стилистика сохранена

Astalia Просмотров: 668 Комментарии: 10 +10 Сегодня, 06:53 by

В марте этого года у мужа умерла бабушка. Муж ее очень любил, да и он был у нее любимым внуком.Жизнь у бабушки была трудная и безрадостная. При этом она была очень добрым, светлым, отзывчивым человеком из числа тех, кто отдаст последнее нуждающемуся. О себе она не заботилась. За почти 80 лет своей жизни она никогда не ходила по врачам, всегда лечилась сама, домашними средствами, и была самой здоровой во всей родне. В 70 с лишком была активной и бодрой, одна работала на немаленьком дачном огороде и не принимала ничью помощь. Отмечу, что бабушка была очень набожная. К вере пришла сама после тяжелого случая в eе жизни. Молилась, ходила на службы, путешествовала по святым местам, постилась по велению души, а не потому, что так принято. Веру свою никому не навязывала, не поучала. Я не слышала от нее ни слова осуждения за мое неверие или что-то еще. В моем понимании - это и есть истинно верующий человек. Муж называл бабушку "святой".В начале года у бабушки начались проблемы со здоровьем. Она до последнего молчала, привыкнув никогда не жаловаться, пока болезнь не стала заметна окружающим. Несколько недель она упиралась, категорически отказываясь идти ко врачам. Почему-то она была уверена, что если обратится к врачам, то умрет. Родственники в большинстве своём считали это придурью и все-таки уломали. Не буду описывать всю болезнь. В марте бабушке сделали нужную операцию (ничего сложного), ей стало значительно лучше.А на следующий день, под утро, бабушки Шуры не стало. Прилетела одна "скорая", вторая, но не успели.У бабушки был "похоронный шкафчик", где лежали приготовленные ею на похороны вещи и деньги. Замок в нем сломанный, открывается с трудом, приходится помучиться. В тот момент шкаф был заперт.И вот в какой-то момент, когда бабушке поставили кислородную маску, дверца шкафчика сама собой распахнулась. Как-то сразу все присутствующие поняли, что таким образом бабушка дала понять, что ее уже нет на этом свете.Вскрытие и обработку не делали (бабушка еще при жизни так сказала). Но запаха, как ни странно, не было, хоть в квартире и было жарко натоплено. Муж говорил, что святые обычно не пахнут. Не знаю, шутка это или нет, но факт остается фактом.Когда отчитывали (не знаю, как это правильно называется, когда приходит монашка и читает молитвы), пришли родственники, соседи. И под конец чтения все как-то начали оборачиваться, смотреть по сторонам, словно что-то видя. Муж, его сестра и свекровь, говорили потом, что видели бабушку, как она к каждому подходила на несколько мгновений и что-то делала - кому-то грозила пальцем, кого-то гладила по голове, кому-то просто улыбалась и т.д.Я на тот момент болела. В комнате с бабушкой было настежь открыто окно. Ночевали мы все с ней в одной комнате. Мне не спалось из-за кашля, а наутро надо было сгонять на день домой в Тамбов и успеть потом вернуться к похоронам. Все же заснула, часа через три встала, поехала. На следующий день встала и поняла, что у меня не было обычного предутреннего приступа кашля, какой обычно мучaeт часов в 5-6 и в ближайший час не отпускает. И вообще кашля нет.На отпевание я не успевала, да и не рвалась - не люблю церковь, плохо мне там. А автобусы ходят с интервалом в 45 минут, так, что я либо приезжаю задолго до конца отпевания, либо опаздываю на похороны. В общем, - неудобно. И тут меня подбирает частник, хотя обычно они в это время не ездят. Просто какие-то люди возвращались домой в Мичуринск и подобрали. С попутчиками, кстати, мне повезло. Приехала я как раз в идеальное для меня время.Когда я рассказала все это мужу, он только плечами пожал и сказал, что это бабушка обо мне позаботилась, чтобы я выздоровела и доехала так, как мне нужно.Вот и думай теперь, бывают ли среди людей святые.P.S. Внучка, которая после и осталась в этой квартире, говорит, видела бабушку каждую ночь, молча сидящей на диване, где-то в течение недели. Да и к свекрови бабушка (ее мама) тоже неоднократно приходила.

Ключевые слова: Чудеса бабушка умершие умершие родственники авторская история

Другие, подобные истории: